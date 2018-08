RECENZE: Huawei Nova 3 — vysvitla cenově dostupná hvězda

Řada Nova má u Huawei už více než dvouletou tradici. Předloni se dokonce na našem trhu první model tohoto názvu prodával. Loni si u nás Nova dala pauzu, aby se letos s o to větší intenzitou přihlásila Huawei Nova 3 . Smartphone vyšší kategorie s cenovkou střední třídy, který má oslovit zejména mladší uživatele, je podle marketingových aktivit nejdůležitějším modelem značky do příchodu ještě nepředstaveného Huawei Mate 20 Pro.

Rozestavění prvků u Novy je také podobné rodině P20 – většinu prvků najdeme na stejných místech, včetně trochu vystupujících čoček duálního fotoaparátu podél levého okraje. Za extra zmínku ovšem stojí návrat „ztraceného“ 3,5mm jacku a přestěhování čtečky otisků do středové osy ve vrchní polovině zad. Nakonec je to možná o něco lepší místo než zploštělý ovál na bradě pod displejem, ale zde mohou být preference uživatelů ve prospěch obou umístění.

Výřez v displeji můžete v nastavení skrýt – potom dojde k zarovnání linie černou barvou a zaoblení v rozích, což nevypadá také špatně a navíc notifikace i čas zůstanou nadále v této černé oblasti. Chybí gesto poklepání na displej pro probuzení a alespoň základní Always On režim. Ten Huawei u některých modelů používá, ale jen u těch, které mají AMOLED displej, který se na rozdíl od IPS nemusí celý rozsvěcovat.

Jedná se o IPS panel se širokoúhlým Full HD+ rozlišením (1 080 × 2 340 bodů minus výřez) a poměrem stran 19,5 : 9. Zobrazení grafiky i fontů je dostatečně jemné a dobré jsou i pozorovací úhly. Nemáme výhradu ani k maximálnímu jasu, ačkoli na opravdu přímém slunci si budete muset přistínit. Lepší by každopádně mohly být hodnoty kontrastu, proti AMOLED panelům, ale i některým IPS displejům jsou barvy bledší a černá je spíš tmavě šedá. Celkové ladění barev je spíš do studenějších odstínů, ale vyvážení si můžete upravit v nastavení.

Ještě větší plocha. Nova 3 používá ze všech aktuálních modelů Huawei displej s nejdelší úhlopříčkou, a to 6,3 palce. Aktivní využitelnou plochu trochu zmenšuje výřez u horního okraje, do nějž se vměstnaly senzory, notifikační dioda, telefonní sluchátko a také dva objektivy předního fotoaparátu. I tak ale zůstalo na displeji dostatek místa a výřez ani nepřekáží notifikačním piktogramům v horní části displeje. Okraje okolo panelu jsou podobné jako u P20 Pro po většině obvodu do 3 mm, pouze brada je tlustší a má zhruba 5 mm.

Vestavěná baterie s kapacitou 3 750 mAh se dobíjí pomocí konektoru USB-C 2.0 a ve spolupráci s procesorem a s originálním přibaleným adaptérem podporuje i rychlé dobíjení. Do plné kapacity se akumulátor dobije za cca hodinu a 50 minut. A samotná výdrž? Samozřejmě velmi závisí na stylu používání – celý den ale s telefon dá úplně každý a ti, kdo mu nechají i trochu vydechnout, se mohou přiblížit dvoudenní výdrži. Postrádáme pouze bezdrátové dobíjení, ale to u Huawei stále není standardem ani u vlajkových lodí (má jej pouze Mate RS).

Telefon funguje samozřejmě na všech evropských LTE pásmech a má také dobrou citlivost na mobilní signál. Pokud dáváte přednost připojení přes Wi-Fi, můžete využít dvou pásem 2,4 nebo 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac). Nechybí ani NFC pro bezkontaktní mobilní platby, Bluetooth je ve specifikaci 4.2. Nova 3 vrací do hry 3,5mm jack a pro kvalitnější poslech do bezdrátových sluchátek podporuje kodek aptX. Hlasitý reproduktor pro poslech hudby je sice jenom mono, ale hraje překvapivě hlasitě i čistě na výškách i basech.

Software

Turbo pro hry. Momentálně je Nova 3 smartphonem Huawei s nejaktuálnějším softwarem – obsahuje totiž nadstavbu EMUI ve verzi 8.2, která je postavena nad Androidem 8.1 Oreo. Prostředí je tradičně proti čistému Androidu od základů překopané a nabídne dostatek možností i nastavení pro náročnější uživatele. Sladění s hardwarem je dobré, za celou dobu používání jsme se nesetkali s cukáním nebo záseky.



Prostředí EMUI • roletka s přepínači • nabídka nastavení • barevná témata • info o telefonu

Zřejmě hlavní inovací v EMUI 8.2 je přidání funkce GPU Turbo, která souvisí s grafikou, ale je pouze softwarového rázu. V praxi to vypadá tak, že do nabídky Nástrojů přibyla nová aplikace nazvaná Sada her, v níž se kromě zástupců instalovaných her skrývá i tlačítko Zrychlení her. Tento nástroj má vylepšit komunikaci mezi hrami a grafickou jednotkou za účelem zvýšení výkonu při hraní a vylepšení plynulosti. Tuto funkci ale musí zakomponovat i vývojáři, a tak je GPU Turbo aktuálně funkční jen v několika hrách, např. PUBG, ale ani zde jsme rozdíl při zapnutém a vypnutém turbu nepozorovali.



Úložiště • správce telefonu • editor SMS od Googlu, ale klávesnice SwiftKey • galerie • funkce zrychlení her GPU Turbo

Jinak se EMUI v průběhu času nijak zásadně nezměnilo. V základu obsahuje všechny aplikace na plochách, ale zvolit můžete i rozestavění se „šuplíkem aplikací“ a zástupci na plochách. Nabídka Nastavení stále vnucuje návrhy a je zbytečně moc strukturovaná – nejhorší jsou podnabídky typu „Další nastavení“. Huawei už by mělo změnit i grafiku, která začíná snad i díky základnímu fontu působit trochu zastarale. Funkčně ale nelze mít k prostředí EMUI žádné zásadnější výhrady.



Správce souborů • kalendář • hudební přehrávač • číselník • kontakt z adresáře

Co se týče aplikací, Huawei už dříve v tomto roce vyměnil vlastní SMS editor za Zprávy od Googlu, na které si možná budete muset trochu zvykat. Od tvůrce celé platformy je tu i prohlížeč Chrome a další služby, které už ale mají většinou i alternativu Huawei. Líbí se nám např. Správce telefonu, Správce souborů, Hudba, Galerie a úplně špatný není ani Kalendář. Některé aplikace vyžadují přihlášení do účtu Huawei ID. Jsou zde i zbytečně předinstalované hry a pár aplikací třetích stran, které naštěstí můžete odstranit.