RECENZE: Huawei Nova 3i — když se po hvězdě zrodí i hvězdička

Když jsme v redakci testovali Huawei Nova 3, pojmenovali jsme ji jako cenově dostupnou hvězdu. Jednalo se o takovou podstatu značky „krát dva“. Huawei sám se snaží, mimo svoje nejlepší počiny, nabízet dobře vybavené modely s velmi konkurenční cenou a tím se odlišit od ostatních. Nova 3 udělala to samé dvakrát, vymezila se totiž šikovně i proti vlastnímu portfoliu a tam, kde Huawei dosud nechávalo prostor dceřiné značce Honor, usadilo vlastní model, který s sebou v podstatě nepřinesl žádná negativa. Dnes testovaná Huawei Nova 3i je odlehčená verze, kterou Huawei vlastně ani moc neodlehčilo. Nejvýraznějším rozdílem je o více než dva tisíce korun nižší cena. Za tuto skutečnost zaplatíte slabším procesorem a grafickým čipem, nižší kapacitou baterie, slabším fotoaparátem a dalšími pár ústupky, na které se podíváme v dnešní recenzi. Největším problémem by tak paradoxně mohl být portfoliový střet mezi Huawei P20 Lite a Huawei Nova 3i, zde už novinka nezapadá tak šikovně, jako zapadla její starší a vybavenější sestra. Huawei Nova 3i katalog rozměry a hmotnost: 158 × 75 × 7,6 mm, 169 g

displej: 6,3'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 340, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 340 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 710 (8× Cortex-A73 + A53, 2,2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 80 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz Samotná recenze Huawei Nova 3i začíná na následujícím listu.

Design Opět povedená duhovka. Nova 3i se na českém trhu prodává ve dvojici barevných provedení: ke konzervativní černé se přidává pro Huawei tolik specifická modrofialová duhová varianta. Ono vlastně bez podrobného zkoumání z čelní strany ani nepoznáte rozdíl mezi tímto modelem a její vybavenější sestrou, vždyť displej je úplně totožný a rozměry se liší v desetinách milimetru. Jedná se tedy o oboustranně skleněný smartphone s kovovým rámem a čtyřmi plastovými předěly, které nejsou v barvě těla a dost ruší prémiový dojem z duhových zad. Zpracování je příkladné, vše hezky lícuje a nic nevrže, až telefon sám klouže z ruky nebo hladkých povrchů.

Huawei Nova 3i má rozměry 158 × 75 × 7,6 mm a váží 169 gramů. Odolným sklem krytá čelní strana je přerušena pouze malinkou kovovou mřížkou, pod níž se ukrývá barevná notifikační dioda a hovorový reproduktor. Mřížka jako taková sídlí ve výřezu displeje spolu s oběma čelními kamerkami a také senzory jasu a přiblížení. Tlačítka jsou softwarová na displeji a výrobce tedy mohl minimalizovat rámečky okolo displeje, čtečka otisků se usídlila na zadní straně.

Z profilu je hezky vidět vystupující modul fotoaparátu. Telefon se na zádech dost houpe, ale zase lepší, než kdyby kvůli dokonale hladkým zádům sklo po týdnu vypadalo jako zkušební plocha ostrosti nových nožů. Po obvodu je to již zažitá klasika. Levá strana obsahuje hybridní šuplíček na dvojici nanoSIM, z nichž jednu lze zaměnit za microSD kartu. Pravý bok skýtá prostor pro dvojkolébku hlasitosti a tlačítko zámku. Horní hrana ukrývá sekundární mikrofon, zatímco na spodní hraně najdeme mikrofon primární, hlasitý reproduktor, zachovaný sluchátkový konektor a systémový microUSB konektor, což si dovolím označit za malé selhání. Nejen že ho má dospělá Nova 3, ale také P20 Lite.

Veškeré důležitosti se usadily na spodní straně, kde kvitujeme sluchátkový konektor, ale naopak nás mrzí použití staršího microUSB. Krása duhové zadní strany je narušena recyklačními údaji, údaji o výrobci a jeho sídle a dalšími informacemi, které by se všichni měli naučit schovávat na proužek papíru do slotu na vložení karet, jako to již drahnou dobu dělá třeba Sony. Trochu mě taky mrzí barevné nesladění spolehlivé a přesné čtečky otisků prstů, jejíž barva odpovídá barvě zad o zhruba tři centimetry výše, než se čtečka nachází, ale to je už opravdu detailistický rýpanec.

Zde je hezky viditelné to, jak záda kazí nutné popisky, i to, jak by čtečce otisků slušela trochu jiná barva, aby zapadla do celkového konceptu barevného přechodu. Dvojoký modul fotoaparátu vystupuje nad rovinu zad, je vertikálně orientován a nachází se v levém rohu, pod ním potom jednobarevná LED dioda a stříbrně vyvedené údaje o snímačích. Osobně nemám toto umístění rád, protože ho lze zastínit prstem při klasickém úchopu v rozích, na druhou stranu je fotomodul od rohu vzdálen o dost více, než u jiných značek. I tak jsme si ale pár snímků znehodnotil. Pod zadní skleněnou stranou potom chybí NFC anténa, kterou opět Nova 3 i P20 Lite mají.

Displej Stejný, jako u Huawei Nova 3. U zobrazovače bychom mohli přejmout celou kapitolu slovo od slova z recenze Nova 3, protože displej je úplně totožný. A to je dobře. Zobrazovač technologie IPS sice nezobrazí dokonalou černou ani nemá žádnou podobu notifikačního Always On displeje, zato je obrovský a dostatečně jemný. Na úhlopříčce 6,3" se nachází rastr 1080 × 2340 obrazových bodů (409 PPI) a poměr stran včetně části okolo výřezu je 19,5 : 9. Věrnost barev, pozorovací úhly i hodnota maximálního i minimálního jasu jsou na výborné úrovni. Skutečnost, že na rozdíl od dospělé Nova 3 není folie nalepena na displeji již z výroby, ale je součástí balení, zde na přímém slunci zabraňuje onomu mléčnému nádechu.

Možnosti barevných úprav displeje, práce s ikonami na ploše a s výřezem displeje. V nastavení displeje najdeme možnost korekce barevného podání a teploty barev, změnu velikosti písma a škálování obsahu na displeji, možnost potlačení modrého světla včetně plánovaného spuštění, možnost nastavit si rozlišení displeje či nechat automatiku, aby chytře přepínala a šetřila tak baterii, měnit mezi režimem menu a všech ikon na plochách a také možnost vykreslit displej okolo výřezu černou barvou tak, že se výřez opticky skryje. I tak se ale piktogramy jednotlivých upozornění stále zobrazují v této oblasti a neubírají tak místo na displeji.

Takto Nova 3i pracuje s rozlišením displeje, velikostí písma a škálováním obsahu. V nastavení Oznámení lze dále nastavit procenta baterie v její ikoně, mimo ni nebo vůbec, zapnout zobrazení aktuální přenosové rychlosti, zobrazovat název operátora a definovat, zda příchozí oznámení má zapnout displej, či nikoliv. Vypnout a zapnout zde lze také notifikační diodu, chybí možnost ovládání displeje v rukavicích či probuzení dvojitým poklepáním.

Hardware Nový Kirin 710 válí ve střední třídě. Oproti Nova 3 si sice Nova 3i pohoršila, oproti P20 Lite ale zase polepšila. Hnacím soustrojím je zde premiérově procesor Kirin 710 (4 x Cortex A73 s taktem 2,2 GHz + 4 x Cortex A53 s taktem 1,7 GHz), spolu s grafickým akcelerátorem ARM Mali-G51MP4 o taktu 650 MHz, 4 GB operační paměti a 128 GB paměti pro ukládání dat. Není to sice taková bomba, jako mít v Honoru 10 s cenovkou deset tisíc korun nejvyšší procesor minulé generace z dílny Huawei, ale telefon je naprosto plynulý a dobře odladěný a absenci výkonu poznáte až při náročnějších hrách a činnostech. Výsledky benchmarku AnTuTu v7.1.0: celkové skóre: 141 465 bodů

CPU: 67 746

GPU: 23 008

UX: 37 681

MEM: 13 030 128 GB vnitřního úložiště není v cenovce okolo osmi tisíc úplně standardní hodnota a navíc ji můžete rozšířit microSD kartami až do velikosti 256 GB za předpokladu, že oželíte možnost dualSIM provedení. Z výroby je po aktualizaci předinstalovaných aplikací dostupných přibližně 109 GB. Akumulátor si oproti Nova 3 lehce pohoršil na kapacitu 3340 mAh, což je stále nadprůměrná hodnota, i když při zachování velikosti těla by se nám líbilo i zachování kapacity akumulátoru. Nova 3i je smartphone na jeden a půl dne pohodlného užívání či na jeden den v zápřahu. Dodávaný 2A adaptér přes microUSB dobije telefon v průměru za 2 hodiny a 40 minut.

Nova 3i nabídne pokročilého správce baterie včetně možnosti podrobně sledovat spotřebu energie. Také doporučí konkrétní kroky ke zvýšení výdrže. Stručný výpis konektivity zahrnuje pouze jednopásmovou Wi-Fi standardů b/g/n, Bluetooth 4.2 s podporou kodeků aptX a aptX HD, podporu A/GPS a GLONASS, zachovaný sluchátkový 3,5 mm Jack, plnou podporu českého LTE, nechybí FM rádio, ale oproti Nova 3 zde nenajdeme NFC. Ze senzorů jmenujme gyroskop, senzor osvětlení a přiblížení, akcelerometr, elektronický kompas a čtečku otisků prstů.

Práce s úložištěm, operační pamětí a asistentem pro správu paměti.

Software Méně přehledné EMUI a bloatware. Situace na vlas stejná jako u Nova 3 panuje i zde. Na Androidu 8.1 Oreo je postavena grafická nadstavba EMUI od Huawei ve verzi 8.2. Je to starší verze (oproti např. řadě Mate 20), ve které ještě Huawei neprovedlo úklid zbytečných položek v nastavení, věcí, ke kterým se dostanete ze tří různých míst a nekonečných podsložek se jménem „Další nastavení“, ve kterých jsou ale často poměrně zásadní věci. Ač mám vzhled, který Huawei čistému Androidu převléká, velmi rád, doufám, že aktualizace na nejnovější EMUI přijde co nejdříve.

Takto vypadá nadstavba EMUI 8.2 nad Androidem 8.1 Oreo. V nastavení systému lze u Nova 3i volit mezi trojicí matic ikon na domovské obrazovce, volit jeden z osmi přechodů mezi plochami, zapnout nekonečnou rotaci domovských obrazovek, zapnout Kanál Google, nechat si zobrazovat návrhy aplikací a zvolit, u které aplikace se může zobrazit puntík značící nějakou notifikaci či novinku. Možnosti ovládání jsou ukryty trochu nelogicky v části Systém. Volit lze mezi klasickou trojicí softwarových tlačítek, plovoucím navigačním tlačítkem a jednotným navigačním tlačítkem u dolního okraje displeje. Další možnosti pak najdeme v nastavení v sekci chytrá asistence.

Nova 3i nabízí tři způsoby, jak ovládat systém. Trochu bokem stojí možnost zapnout zjednodušené prostředí pro začátečníky či nenáročné. První volbou je režim pro jednu ruku, který se aktivuje potažením ze spodního rohu do středu. Lze ho přesouvat, stejně tak jako ke straně přimknout klávesnici. Dále nechybí možnost dvojího přihlášení různými účty do stejné aplikace, zapnutí počtu kroků na zamykací obrazovce a v neposlední řadě také celá škála pohybových gest: ztišení (hovoru/budíku) převrácením, probuzení zvednutím ze stolu, přijetí přiložením k uchu nebo pořízení screenshotu třemi prsty. Opět je třeba vytknout zbytečně předinstalované hry a aplikace, a to i když jsou uklizené ve složkách a všechny lze odinstalovat.

Příklady chytrých gest, kterými lze zpříjemnit používání telefonu.

Fotoaparát Dvakrát dva a AI k tomu. Fotografické vybavení Nova 3i obsahuje dvojici snímačů na obou stranách. Oproti dospělé sestře je však druhý snímač v obou případech barevný, má rozlišení 2 Mpx a slouží pro hrátky s hloubkou ostrosti. Primární snímač nabídne rozlišení 16 Mpx, clonové číslo f/2.2, výkonný LED blesk, automatické kontinuelní ostření, podporu pro HDR a umí také skenovat QR a čárové kódy. Nechybí režimy, jako je panorama, režim portrétu, časosběr, barevné filtry, samozřejmě PRO režim a další. Hlavní čelní kamerka má rozlišení 24 Mpx, clonové číslo f/2.0 a fixní ohnisko, k tomu ale spoustu algoritmů pro vyhlazení tváře, 3D Qmoji a další softwarové hrátky.

Prostředí fotoaplikace Nova 3i je léty prověřená kvalita. I odlehčená Nova 3i dostala do vínku umělou inteligenci, která dokáže rozpoznat 22 základních scén. AI není tak násilná, jako si pamatuji třeba z recenze Huawei P20, ale i když je její nasazení myšleno dobře (tedy lepší práce automatického nastavení parametrů díky rozpoznané scéně), stále je výsledkem spíše umělé přesaturování barev a přehnaně líbivý výsledek, obloha více modrá, tráva více zelená atd. Celkově ale Nova 3i fotí nadprůměrně, i když je znatelná ztráta detailů po stranách a s nižším osvětlením scény rychlý nástup šumu a časté rozmazání. Absentuje totiž jakákoliv forma stabilizace. Nepříliš přesvědčivý výsledek je také podáván v jednolitě barevných plochách, nebo ve vykreslení vzdálenějších detailů. Ukázkové fotografie:

Ukázkové fotografie z Huawei Nova 3i. Více snímků v Galerii na posledním listě. Zatímco výkonnější sestra umí 4K, Nova 3i zvládne pouze Full HD video, naštěstí při vyšší snímkovací frekvenci 60 fps (P20 Lite ani to ne). Video je ale nemastné, neslané. Chybí detaily, barvy jsou trochu přebuzené, záznam zvuku v pořádku, ale přeostřování, tomu se buď nechce vůbec, nebo mu to strašně trvá. Ukázkové video (FULL HD, 60 fps):