RECENZE: Huawei Nova 5T – vánoční znovuzrození povedeného modelu

Nova 5T je designový kousek spadající do střední třídy. Namátkou jmenujme Full HD+ displej s úhlopříčkou 6,3", 6 GB operační paměti, 128 GB vnitřního úložiště, akumulátor s kapacitou 3750 mAh a fotografickou soustavu složenou ze čtyř čoček (48 + 16 + 2 + 2 Mpx). Nova 5T se prodává v trojici barevných provedení, z nichž po klasické černé a modrozeleném gradientu opravdu vyniká fialová varianta, která má do celých zad vyveden čtvercový nápis Nova ve speciálním fontu. Tuto variantu jsme bohužel na recenzi neobdrželi, ale pokud o tomto kousku uvažujete, určitě se na ni zajděte podívat naživo. Toto provedení je opravdu originální.

Design

Čtyři fotoaparáty, zbytek jak velí móda. Když se podíváte na Novu 5T, neuvidíte nic, co byste již neviděli. Standardní unibody smartphone s kovovým rámem, skleněnou čelní i zadní stranou, průstřelem v displeji pro selfie kamerku, čtveřicí fotoaparátů na straně zadní a s absentujícím sluchátkovým konektorem. Na zádech gradientový přechod na tisící a prvý způsob, neříkám však, že nehezký. Nemyslím to ani nijak špatně, konstrukčně je telefon zpracován výtečně, jenom se prostě stále dokola (obzvláště u Huawei) opakuje to samé.



Rozměry Huawei Nova 5T jsou 154 × 74 × 7,87 mm při váze 174 gramů.

Teď ale vážněji. Celou čelní stranu zabírá 6,3" displej s nikoliv nejtenčími, ale s hodně zúženými rámečky. Displej není narušen ničím jiným, než průstřelem pro selfie kamerku v levém horním rohu. Nad displej se schovala mřížka hovorového reproduktoru, v níž se také nachází notifikační dioda. Lehce vlevo potom najdeme klasickou senzorovou sestavu, jejíž umístění odhaluje takřka nepovšimnutelný výřez ve výrobcem dodávané ochranné folii, za kterou samozřejmě chválíme.



Čelní selfie kamerka je zde řešena tzv. průstřelem v displeji, avšak v nastavení ji lze skrýt. Na nepatrném výřezu krycí folie je rovněž vidět, kam výrobce vměstnal obvyklé senzory.

Na levém boku se nachází šuplíček na SIM, na boku pravém dvojkolébka hlasitosti a tlačítko zámku s integrovanou čtečkou otisků prstů. Ta je opravdu blesková a vyznačuje se takřka stoprocentní úspěšností. Na spodní hraně se nachází USB-C konektor, hovorový mikrofon a hlasitý reproduktor. Ukrývají se zde také dva ze tří nenápadných plastových předělů v obvodovém rámu. Ten poslední je na horní hraně, kde obvyklému odrušovacímu mikrofonu dělá společnost infračervený port.



Pří pohledu z boku je hezky vidět čtečka otisků prstů umístěná v tlačítku zámku displeje, ale také to, jak moc vystupuje modul fotoaparátu nad rovinu zad, díky čemuž se telefon na rovné podložce dost kývá.

Na zadní straně se potom nachází logo Huawei, nutné recyklační informace a údaje o modelu a výrobci. Na rozdíl od jiných smartphonů stejného výrobce zde byl použit opravdu střídmý font a nevýrazná barva, takže tyto informace dojem zadní z barevných odlesků narušují opravdu jen minimálně. V levém horním rohu se potom nachází skoro dva milimetry vystouplý fotomodul, v němž sídlí trojice snímačů a velká LED dioda.



Na hranách přístroje bychom marně hledali sluchátkový konektor, je zde pouze USB-C. Do balení však výrobce přibalil redukci, což je alespoň malá náplast.

Poslední snímač, technické údaje a informace o přítomnosti umělé inteligence na palubě jsou zarovnány vedle výstupku, což působí dojmem uspěchaného designu zadní strany před finalizací počtu fotoaparátů. Zhruba uprostřed zadní strany je pod sklem umístěna cívka NFC antény, její přesné umístění ale není nijak značeno. Trochu mě mrzí, že mimo speciální varianty s Nova designem postrádá Nova 5T osobitý rukopis, což ale není zdaleka jenom její problém.