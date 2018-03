RECENZE: Huawei P Smart – kovové dvojče má o jedno oko méně

Oba telefony mají stejnou cenovku, stejnou specifikaci, Honor nabídne lepší čelní kamerku (duální). Rozdíly najdete v použitých materiálech, rozměrech a hmotnosti, jinak jsou oba telefony stejné hardwarově i softwarově. Koupí ani jednoho z nich neuděláte chybu, jsou to solidně nakonfigurovaní zástupci střední třídy s adekvátní cenovkou.

V minulosti se běžně stávalo, že k mnoha telefonům z portfolia Huawei existoval velmi podobný protějšek se značkou Honor. Tyto sourozenecké dvojice se lišily v detailech, místy i cenou. Huawei P Smart má podobný model se značkou Honor také, Honor 9 Lite je však tentokrát téměř identickou kopií. Anebo je to naopak? V tomto případě je těžké říci, kdo byl první, a tak oba modely považujeme za „jednovaječná“ dvojčata.

Design

Design je asi jedinou výraznou oblastí, kde se Huawei P Smart výrazněji odlišuje od svého sourozence Honoru 9 Lite. Koncepčně je to stále ta samá idea – protáhlý displej se zmenšenými rámečky, takže ve výsledku je tu tělo menší než u většiny telefonů s 5,5“ displejem. Díky poměru stran displeje je tento o něco větší než v případě zmíněné kategorie, úhlopříčka narostla na 5,65“.



Kovová unibody konstrukce dobře padne do ruky

Rozměrově se Huawei liší od Honoru maximálně v desetinách milimetru, rozdíly jsou dané spíše zvoleným zpracováním. Zatímco Honor má kovovou konstrukci a přední i zadní stranu kryje sklo, Huawei spoléhá na celokovové unibody řešení. Na matném provedení kovových zad neulpívají otisky prstů, vizuálně ale nevypadá ani zdaleka tak pěkně jako skleněný Honor.



Matné provedení zad není magnetem na otisky prstů

Při pohledu do specifikace by se mohlo zdát, že se telefony odlišují ještě v jednom parametru, a tím je hmotnost. Je tomu skutečně tak, ovšem Huawei neváží 165 gramů, které najdete v řadě srovnání, ale 143 (pro jistotu ověřeno skutečným zvážením). Je to méně než 149 gramů Honoru, rozdíl ale není tak výrazný, aby ovlivnil případné rozhodování mezi sourozenci.



Hybridní šuplíček na karty okupuje s tlačítky boky telefonu

Rozmístění jednotlivých prvků na těle telefonu se nese ve stejném duchu. Tlačítka na pravém boku snadno nahmatáte, při stisku kladou přiměřený odpor a poskytují jasnou zpětnou vazbu. Hybridní šuplíček na karty najdete na protější straně, osadit lze dvojici nanoSIM nebo místo sekundární karty použít paměťovku.



Oba konektory najdete na spodní straně

Konektor sluchátek se přesunul do spodního levého rohu, hlasitý reproduktor je umístěn v rohu pravém a mezi nimi se nachází zastaralé microUSB. Čtečku otisků prstů najdete na zádech, duální fotoaparát je pak umístěn v rohu. Při používání čtečky tak nehrozí, že byste si jej ušpinili odemykajícím prstem. Na rozdíl od Honoru jsou jednotlivé čočky umístěny každá do samostatného vyvýšeného prstence.



Oproti Honoru najdete v balení navíc sluchátka

V krabičce na vás čeká kromě telefonu několik manuálů, USB kabel a nabíječka s výstupem 2 A. Navíc (oproti Honoru) jsou ještě přibalena pecková sluchátka. Jejich přednes je nevýrazný, uspokojí opravdu jen velmi nenáročné posluchače. Rozhodně je neberte jako nějakou výraznou konkurenční výhodu.