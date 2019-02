RECENZE: Huawei P Smart (2019) — lákavá skořápka s překvapením uvnitř

Není to ale pouze gradientový přechod na zadní straně, co Huawei P Smart (2019) přináší do střední třídy. Další novinkou je kapkovitý výřez v displeji s minimálními rámečky. V tomto výřezu tak zůstalo místo pouze pro sekundární kamerku, přičemž subjektivně je minimální výřez v displeji mnohem přínosnější a použitelnější řešení, než široký výřez, který byl hitem loňského roku.

A nutno podotknout, že opravdu funguje. V tomto případě však celý koncept mírně kazí skutečnost, že zadní kryt je vyroben z plastu, a to ne příliš odolného. Velmi brzy se totiž na zadní straně objeví menší i větší mechanická poškození ve formě vlásčitých škrábanců, a to i v případě, že s telefonem zacházíte opatrně.

I když nebudete chtít měnit barvy nebo teplotu zobrazovaných barev, přesto se do nastavení podívejte. Najdete tady totiž například komfortní režim, který dokáže v noci potlačit záření modrého světla, můžete zde schovat výřez do černého pruhu, anebo nastavit rozlišení obrazovky, když nižší rozlišení zákonitě přináší nižší spotřebu energie.

Displej modelu P Smart (2019) nevyniká čitelností na slunci, nevyniká ani kontrastem, a přesto je na něj od počátku radost pohledět. Může za to zejména skvělé vyvážení zobrazovaných barev, a tak nebudete ani chtít sáhnout po nějaké změně v nastavení, ačkoliv to možné je.

Z benchmarkových testů vyplývá, že se jedná o procesor, který by měl telefonu dodat dostatek výkonu pro hladký chod systémů a hraní i náročnějších grafických her. K tomu si přidejte grafický čip Mali-G51 MP4 a 3 GB RAM a vyjde vám zajímavý mix, který pro běžné použití zcela postačí. Zdání však klame, ale o tom až později.

Software

Příště jinak a lépe. Huawei P Smart (2019) je jedním z mála modelů, který v cenové relaci do 6 tisíc Kč přináší nejnovější Android 9.0 Pie. To, co by ale mělo být výhodou, se po několika dnech používání jeví jako největší slabina. Telefon disponuje grafickou nadstavbou EMUI ve verzi 9.0.1, která s nejnovější verzí Androidu zjevně zatím nedokáže úplně poradit.



Uživatelé mohou doufat, že další aktualizace problémy s optimalizací odstraní

Již dlouhou dobu jsem totiž neměl v ruce telefon, který by si s optimalizací systému poradil tak špatně jako právě model P Smart (2019). Při pohybu v prostředí tak neustále na něco čekáte - než se spustí aplikace, než systém zobrazí správce spuštěných aplikací, než se systém vrátí ze spuštěné hry na hlavní plochu atd.



V nastavení si můžete vybrat, jaký styl domovské obrazovky vám vyhovuje

Jinak přitom vypadá grafická nadstavba EMUI dobře a použitelně. Nabízí klasické i jednoduché zobrazení systému. Pokud se vám nelíbí defaultní vzhled, můžete ho prostřednictvím Motivy změnit. V aplikaci Správce telefonu vyčístíte paměť, nastavíte blokovaná čísla nebo prodloužíte výdrž správou volbou úsporných režimů, anebo zkontrolujete antivirovou ochranu, na které Huawei spolupracuje s Avastem.



Systém lze zobrazit i v jednoduchém režimu s většími ikonami

V nastavení si můžete rovněž aktivovat funkci, která vám měří čas strávený v jednotlivých aplikacích, přičemž na základě těchto dat si můžete nastavit i časový limit v rámci používání jednotlivých aplikací. Jakmile přijde na čas, kdy máte jít spát, barvy na telefonu zešednou a používání telefonu je tak okamžitě méně atraktivní.