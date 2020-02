RECENZE: Huawei P Smart Pro – Být, či nebýt? To je, oč tu běží

Plusy Líbivý vzhled a pevná konstrukce

Selfie v periskopu a nerušený displej

Folie an displeji a silikonový obal v balení

Plynulost prostředí, dostatečný výkon

Dobrá výdrž, podpora reverzního dobíjení

Zachování FM rádia a sluchátkového konektoru Minusy Jen průměrné výsledky fotografií a videa

Neodpustitelná absence NFC

Vyšší cena, minimální změny oproti předchůdci

Chybí notifikační dioda či ambientní displej

Dlouho neaktualizované prostředí

Starší Bluetooth a Wi-Fi

Pomalé dobíjení vestavěného akumulátoru ? 7 /10 Hodnocení

redakce Řada P Smart čínské společnosti Huawei se opět rozrůstá. Čtvrtým přírůstkem do rodiny je Huawei P Smart Pro, který si po předchozím modelu zachovává řešení selfie kamerky v periskopu. Odlišností oproti Huawei P Smart Z však není mnoho, cena je vyšší a někdy se dokonce jedná o krok zpět. Mimo to zde existuje téměř totožný kousek ze sesterské stáje, a to Honor 9X. V již tak přeplněné střední třídě to bude mít Huawei P Smart Pro opravdu těžké. Zvětšit video Situace Huawei je nezáviděníhodná. Dnes recenzovaný model sice nepocítil sankce znamenající absenci Google aplikací a dalších služeb na pozadí, ale i tak je z něj cítit, že se Huawei snaží konejšit vysoce konkurenční trh zdánlivě novými modely. To samozřejmě koncového spotřebitele vůbec nemusí zajímat, ovšem taktika nekonečných derivátů střední třídy značku nespasí. Avšak politické rokování a prodejní taktiky stranou – jaký Huawei P Smart Pro je? Přídomek Pro si zde prosím nepleťme s tím nejlepším, co značka nabízí. Ani v řadě P Smart se nejedná o žádný top model, ale rozhodně má co nabídnout. Díky selfie v periskopu je opět dominantou ničím nerušený displej se skleněnými zády, a to buď v konzervativní černé, nebo ve fialovo-modro-bílém gradientu. Velká baterie, rychlá čtečka otisků na boční hraně, dostatek vnitřní i operační paměti a důraz na fotoaparát s umělou inteligencí, to jsou hlavní zbraně. Huawei P Smart Pro katalog rozměry a hmotnost: 163 × 77 × 8,8 mm, 206 g

displej: 6,6", kapacitní LTPS LCD, 1 080 × 2 340, 390 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 710f (4× Cortex-A73, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 62 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz Celou recenzi si můžete přečíst na následujících listech.

Design Ničím nerušený displej. Ač jsem si osobně myslel, že se Huawei s předchozím modelem P Smart Z snaží jenom chytit bláznivé vlny selfie v periskopovém modulu, odškrtnout si „splněno“ a jít dál, opak je alespoň pro teď pravdou, jelikož dnes testovaný P Smart Pro čelní kamerku opět schovává do periskopu. Výhodou bezpochyby je ničím nerušený displej na 91 % čelní strany s tenkými rámečky. Jen ta část pod displejem je silnější, jelikož jsou v ní schovány potřebné senzory. Nad displejem se ještě nachází hovorový reproduktor a celá čelní strana je z výroby kryta ochrannou folií, na notifikační diodu se zapomnělo.

Váha Huawei P Smart Pro se přehoupla do třetí stovky, zastavila se na hodnotě 206 gramů při rozměrech 163 × 77 × 8,8 milimetru. Obvodový rámeček je plastový, takže plastové předěly pro antény nikde nenajdeme. Levý bok je úplně holý, ten pravý potom obsahuje dvojkolébku hlasitosti a tlačítko zámku, ve kterém je integrována čtečka otisků prstů. Je umístěna v dobré výšce, je rychlá a spolehlivost se pohybuje okolo 90 %. Na spodní hraně najdeme hlasitý reproduktor, hovorový mikrofon, USB-C konektor a zachován zůstal i sluchátkový 3,5 mm Jack. Na horní hraně se potom nachází odrušovací mikrofon, hybridní šuplíček na dvě nanoSIM, nebo jednu nanoSIM a jednu paměťovou kartu a periskopový modul.

Na horní hraně kvitujeme barevné sladění periskopového modulu s barvou obvodového rámečku, na boku zase integraci čtečky do tlačítka zámku displeje. Jeho vysouvání je stále stejně pomalé, jako u předešlého modelu a doprovodný zvuk motorku tak zvláštně píská, ale umí se zasouvat při detekci pádu. Na zadní skleněné straně lze v případě naší varianty s gradientem považovat povinné prvky o modelu, výrobci a recyklaci za mistrovsky skryté, použité písmo je nevýrazné a viditelné pouze z určitého úhlu. Mnohem jasněji je vyvedeno logo výrobce a informace o kvalitách fotoaparátu. Asi milimetr vystupující fotomodul nad povrch zad ukrývá trojici čoček, LED blesk se v tomto případě nachází mimo.

Detail na výsuvný modul selfie fotoaparátu a hybridní slot na dvě nanoSIM, nebo jednu nanoSIM a paměťovou micro SD kartu.

Displej Na velikosti záleží. Výsledkem schování selfie kamerky do periskopu je ničím nerušený panel s úhlopříčkou 6,59" a rozlišením 1080 × 2340 obrazových bodů. Jedná se o IPS panel s výslednou jemností 391 PPI, dobrými pozorovacími úhly a solidním rozpětím jasu. Trochu nižší čitelnost na slunci opět přičítám aplikované ochranné folii. Na rovinu je třeba říci, že takto velký a rozumně jemný displej bez průstřelu nebo notche má svoje kouzlo pro konzumaci médií, nikde není potřeby zobrazovat zakrývací černé pruhy.

V nastavení obrazovky nechybí možnost regulovat režim barevného podání a teploty barev, stejně jako velikost zobrazení, rozlišení obrazovky nebo režim filtrující modré světlo. Kromě obvyklého nastavení regulace jasu, volby velikosti písma a škálování obsahu je zde možnost volit režim barevného podání a teplotu barev, přizpůsobit si režim odfiltrování modrého světla a buď si vynutit jedno z dvojice HD+/Full HD+ rozlišení, nebo nechat automatiku, aby vám za účelem šetření baterie plné rozlišení zobrazovala pouze tam, kde to reálně dává smysl. U Huawei je potom samozřejmostí možnost zapnout zobrazení názvu operátora a rychlosti stahování ve stavové liště, nebo si vybrat jeden z trojice režimů zobrazení kapacity baterie.

Hardware Kam se podělo NFC? Hnacím motorem Huawei P Smart Pro je chipset Huawei Kirin 710F. Jeho osm jader (4x Cortex-A73 2.2 GHz, 4x Cortex-A53 1.7 GHz) a grafický akcelerátor Mali-G51 spolupracují se 6 GB RAM. Oproti předchozímu modelu se pouze zvýšila hodnota operační paměti, chipset zůstal zachován. Rozhodně se ale zlepšila plynulost prostředí a celkový dojem z používání telefonu. Procesor je stále stejný a o 2 GB větší RAM to sama na svědomí určitě nemá, tady se pořádně zapracovalo na optimalizaci. Výsledky benchmarku AnTuTu v8.2.2: Celkové skóre: 192 494 bodů

CPU: 73 599

GPU: 28 755

UX: 54 655

MEM: 35 485

Mezi standardním režimem a režimem výkonu naměří AnTuTu rozdíl přibližně 15 000 bodů. Narostla také kapacita vnitřního úložiště na dvojnásobných 128 GB (po startu volných cca 110 GB), které lze dále na úkor jedné nanoSIM rozšířit paměťovou microSD kartou do velikosti 512 GB. Co od minulého modelu Huawei P Smart Pro rozhodně neztratil, to je excelentní výdrž. Vestavěný akumulátor s kapacitou 4000 mAh dokáže dodávat energii s přehledem alespoň jeden a půl dne. Opačný proces zabere dlouho přes tři hodiny, i když v novinářském balení jsme originální nabíječku přibalenou neměli.

Huawei P Smart Pro nabízí optimalizátor baterie, i optimalizátor úložiště. Na poli konektivity budeme kritizovat. Proč a znovu se ptám, proč opět Huawei nepřibalilo NFC anténu? Předchozí model ji měl a to stál o nemalý peníz méně. Naprosto zbytečná chyba, která v době boomu bezkontaktního placení sráží tento telefon na kolena. Jinak je na palubě přítomna Wi-Fi standardů b/g/n, Bluetooth 4.2, podpora pro geolokační služby GPS, GLONASS a BeiDou, což je minimálně na poli Wi-Fi a Bluetooth opět krok zpátky. Ze senzorů zde najdeme akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení a okolního osvětlení a samozřejmě také digitální kompas. Alespoň FM rádio a sluchátkový konektor zde zůstali. A jako nenápadný a nikde nepopsaný bonus tu najdeme reverzní drátové nabíjení.

Software (Pra)staré dobré EMUI. Android ve verzi 9 spolu s grafickou nadstavbou EMUI 9.1.0, to je osvědčená klasika u Huawei a není tu nic, co bychom neznali, nebo co by nás překvapilo. Během testování jsme neobdrželi žádnou aktualizaci, takže datace oprav zabezpečení zůstává k 1. srpnu 2019, což už je poněkud dávno. Co opravdu zamrzí, je absence možnosti aktivovat černý vzhled prostředí. Ano, vím, není zde AMOLED displej, ale pokud necháme stranou energetickou úsporu, černé prostředí je pro oči mnohem přívětivější a Huawei už ho umí.

Android 9 a prostředí EMUI ve verzi 9.1.0 už je u Huawei v poslední době zaběhnutým standardem. Bohužel, postrádáme tu nějaké aktualizace. Když už ne systémové s novými funkcemi, tak alespoň opravy zabezpečení bychom rádi viděli novější, než 1. srpna 2019. Za plus můžeme označit skutečnost, že si Huawei odpustil předinstalování byť jen jediné aplikace. Dokonce odstranil některé z těch svých, jako například obchod s aplikacemi Huawei Store. Zbytek už je opravdu klasika: ikony na plochách nebo v menu, ovládání systému gesty, navigačním tlačítkem nebo výchozí trojicí, režim pro jednu ruku a podpora základních gest, jako je převrácením ztišit nebo screenshot třemi prsty. Android v aktuální verzi potom přidává sekci Digitální zůstatek, kde se monitoruje využívání smarpthonu a čas strávený koukáním na displej.

V systému je široká škála chytrých gest a možností přizpůsobení ovládání. Postrádáme jen možnost displej poklepáním probudit.

Fotoaparát Standardní trojočko. Huawei P Smart Pro je vybaven trojicí snímačů, kde najdeme klasické zastoupení snímače s vysokým rozlišením, ultraširoký objektiv a základní snímač pro záznam hloubky ostrosti. Tato kombinace dnes není nijak ohromující, stejně tak ani vyšší rozlišení hlavního snímače, možnost v nižším rozlišení poskládat kvalitnější snímek, nebo oddálit scénu použitím ultraširokého objektivu. Důležité tedy nebudou parametry, ale fotografické výsledky. Parametry snímačů Huawei P Smart Pro: hlavní snímač 48 Mpx, f/1.8

ultraširoký snímač 8 Mpx, f/2.4

bokeh snímač 2 Mpx, f/2.4

selfie kamerka 16 Mpx, f/2.2 Na poli fotografií je oproti předchůdci vidět výrazný skok. Hlavní 48 Mpx snímač totiž ve výchozím nastavení pořizuje 12 Mpx snímky, kde díky skládání najdeme větší míru detailů, méně slévajících se ploch a také méně šumu. Vcelku povedené jsou také makro snímky, kde jsem ale ve výsledku velmi často zjistil, že i přes tapnutí na displej byla fotografie zaostřena úplně někam jinam. Noční snímky jsou potom v hodně mizerné kvalitě, i přes zdánlivě dobrou hodnotu světelnosti hlavního snímače jsou výsledky hodně rozpité, plné šumu. Ultraširoký snímač má cenu používat pouze za ideálních světelných podmínek, jinak díky světelnosti f/2.4 neočekávejte žádnou pořádnou kvalitu. Zklamaný jsem byl z umělé inteligence, která sice opět podporuje obrovské množství rozpoznatelných scén, ale ve výsledku snímkům spíše škodí, než pomáhá. Velmi často neodpovídalo vyvážení bílé nebo byly barvy zbytečně vybuzené, takže jsem ji po chvíli úplně přestal zapínat a raději fotil bez ní.

Prostředí fotoaplikace na Huawei P Smart Pro. Video umí P Smart Pro natáčet v maximálním rozlišení Full HD a při snímkovací frekvenci 60 fps. Oproti předchůdci se zlepšila snad jen plynulost videa. Trhání scény je sice minulostí, ale pořád zde najdeme nekonečné přeostřování a skokové změny světelnosti celé scény. Ano, natáčet skoro bílou oblohu a zasněženou krajinu není úplně lehké, co se nároků na ostření týče, ale jiné smartphony v této cenové hladině podávají lepší výsledky. Ukázkové fotografie:

Více ukázkových fotografií najdete na posledním listu ve Fotogalerii. Ukázkové video (Full HD, 60 fps):