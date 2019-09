RECENZE: Huawei P Smart Z – selfie v periskopu. To je, oč tu běží

V pořadí třetí model řady P Smart čínského výrobce Huawei se jmenuje Huawei P Smart Z . Jeho poznávacím znamením je opět velký, tentokrát ničím nenarušovaný displej. Toho výrobce docílil skrytím selfie kamery do vysouvacího mechanismu, tzv. periskopu. Tento typ konstrukce byl u konkurenčních značek dosud typický pro dražší modely, Huawei periskop dostává do mnohem levnějšího smartphonu.

Zadní strana je plastová a celkem jednoduše ji promáčknete. Nevrže, na pevnost konstrukce to nemá vliv, ale v ruce to nevyvolává pocit jistoty. Onen výše zmiňovaný barevný předěl je patrný jen za světla, v šeru se na rozdíl od gradientu vytrácí. Nachází se zde NFC anténa, lehce vystouplý duální modul fotoaparátu, LED blesk, logo výrobce a stručná informace o přítomnosti umělé inteligence na palubě. Také zde najdeme čtečku otisků prstů, která se sice občas zamyslí, ale je vcelku přesná. Ruce mám velké dost, ale přesto bych si čtečku dokázal pro pohodlnější odemykání představit ještě o centimetr níže.

Periskop musí být! Konstrukcí je P Smart Z podobný, jako nedávno testované Xiaomi Mi 9T . Unibody smartphone s čelní stranou, kde v displeji nenajdeme žádné narušení. Tedy ani notch, ani průstřel nebo jakýkoliv jiný výřez, čelní kamerka se totiž schovala do periskopu. Hovorové sluchátko se nachází nad displejem v jeho plastovém orámování, senzory se potom schovaly pod displej do rámečku, který je právě pod displejem širší než jinde. Rámečky nejsou nijak úzké a v dnešní době tak neoslní, ale je pravdou, že první pohled na čistý displej vždy zaujme. Senzory pod displejem nepovažuji za šťastné řešení, při hovorech zlobilo vypínání displeje.

Možnosti nastavení obrazovky jsou ale poměrně detailní. Již jsem výše zmiňoval nastavení režimu barev, které je doplněno nastavením teploty barev. Nechybí režim pro odfiltrování modrého světla, úprava velikosti textu a škálování obsahu, možnost přepínání rozlišení displeje (ručně/automaticky) mezi HD+ a Full HD+, nabídka zobrazování názvu operátora, procent baterie a rychlosti datového toku, ale také lze nastavit rozsvícení displeje při zvednutí. Co tu nenajdeme, to je režim pro ovládání v rukavicích a možnost probudit displej dvojitým poklepáním.

Co se týče konektivity, není moc co uvádět, protože ani výrobce toho moc neuvádí. Na produktovém webu se dozvíme, že telefon podporuje LTE sítě, má Wi-Fi (údajně a/b/g/n/ac) i Bluetooth (údajně verze 5.0), NFC, GPS i GLONASS a konektory USB-C a sluchátkový 3,5 mm Jack. V menu ještě najdeme FM rádio. Senzorová výbava čítá gyroskop, akcelerometr, digitální kompas, senzor přiblížení a okolního osvětlení.

Software

Staré (nové) dobré EMUI. Android ve verzi 9 spolu s grafickou nadstavbou EMUI 9.1.0, to je osvědčená klasika u Huawei a není tu nic, co bychom neznali, nebo co by nás překvapilo. Během testování dorazila jedna velká aktualizace, která povýšila číslo sestavení a bezpečnostní aktualizace z květnových na červencové. Zlepšit se měl výkon fotoaparátu a optimalizace prostředí. Co opravdu zamrzí, je absence možnosti aktivovat černý vzhled prostředí. Ano, vím, není zde AMOLED displej, ale pokud necháme stranou energetickou úsporu, černé prostředí je pro oči mnohem přívětivější a Huawei už ho umí.



Android 9 a prostředí EMUI ve verzi 9.1.0.

Ze zbytečně předinstalovaných aplikací zde najdeme Amazon, Booking.com a Facebook, jejichž umístění nepřináší vlastníkům smartphonů Huawei žádnou výhodu a tak je jejich předinstalce naprosto zbytečná. Zbytek už je opravdu klasika: ikony na plochách nebo v menu, ovládání systému gesty, navigačním tlačítkem nebo výchozí trojicí, režim pro jednu ruku a podpora základních gest, jako je převrácením ztišit nebo screenshot třemi prsty. Android v aktuální verzi potom přidává sekci Digitální zůstatek, kde se monitoruje využívání smarpthonu a čas strávený koukáním na displej.



U Huawei najdeme tradičně široké možnosti přizpůsobení ovládání systému. Zamrzí absence probuzení dvojitým poklepáním.