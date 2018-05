RECENZE: Huawei P20 — premiant s výhodnější cenovkou

Trojice smartphonů Huawei z letošní aktuální řady P20 si získala spoustu ohlasů již při samotném představení. Není to ale jen výřez v displeji nebo duhová záda, co na řadě P20 zaujme. Líbí se snad všechno a nedostatků je pomálu. Dnes se v recenzi podíváme na prostřední z trojice – Huawei P20 . Oproti vrcholovému modelu Pro nabízí jen málo ústupků, které pro toho, kdo nepotřebuje voděodolnost, třetí snímač a optický zoom nebo velký displej, dokážou příjemně zatraktivnit cenovku.

Design

Tenké rámečky a vyčnívající fotoaparát. Huawei P20 je unibody smartphone se skleněným čelem i zády a naleštěným kovovým rámečkem. Do vínku dostal i odolnost, ale pouze certifikace IP 53 (proti postříkání), což je trochu škoda. Nikde nic nevrže, vše skvěle lícuje a do ruky padne telefon díky zaoblení na obě strany jako ulitý. Kovový rám je po obvodu přerušen 4×, vždy dvojici dokonale zarovnaných černých proužků najdeme na horní i spodní hraně. Zároveň chválím Huawei za to, že sklo nelícoval přímo ke kovovému rámu, ale že použil plastové vymezení pro rozložení sil při případném nárazu.



Rozměry Huawei P20 jsou 149 × 71 × 7,65 mm a váha činí 165 gramů. Více redakčních fotografií Huawei P20 najdete na posledním listu ve Fotogalerii.

Čelní strana je celá kryta odolným sklem, které je ve spodní části narušeno čtečkou otisků prstů. Ta je neskutečně rychlá a přesná a její spolehlivost se blíží 100 %. Dokáže pracovat i s lehce ušpiněným či mokrým prstem. Systémová tlačítka se nacházejí na displeji a zbytečně tak nerozšiřují spodní bradu. Nad displejem je brada minimální a veškeré prvky se ukryly do výřezu v displeji. Hlasitý reproduktor, veškeré čelní snímače, čelní kamera a barevná notifikační dioda. Jedna výtka zde míří právě k diodě, je velmi malá a její svit tak za jasného světla přehlédnutelný. Naopak pochvala je na místě za z výroby umístěnou fólii.



Veškerá zábava se odehrává okolo fotomodulu na zadní straně, na spodní hraně, kde najdeme USB-C konektor, hlasitý reproduktor a hovorový mikrofon a také pod displejem – zde se usídlila bleskurychlá a téměř stoprocentní čtečka otisků.

Boky přístroje jsou tedy kovové s decentním přerušením kvůli signálu, ale umístěno je po obvodu přístroje prvků mnohem více. Pravý bok ukrývá dvojkolébku hlasitosti a tlačítko zámku s červeným proužkem, který („hnidopišsky“) k modrému přístroji nesedí. Na druhém boku najdeme šuplíček na dvojici nanoSIM, slot na microSD kartu vzhledem k obří interní paměti chybí. Horní hrana ukrývá pouze sekundární mikrofon, zatímco na té spodní najdeme pod perforacemi hovorový mikrofon a hlasitý reproduktor, mezi nimi potom USB-C konektor.



Červeně podbarvený zářez na tlačítku zámku úplně nesedí ke zbytku smartphonu. Šuplíček obsahuje dva sloty na nanoSIM, microSD karta zde díky 128 GB úložišti nemá místo.

Zadní sklo už z výroby aplikovanou fólii nemá, těžko říct, zda by neubírala telefonu na kráse a schopnosti házet ony zrcadlové odlesky. Každopádně, zadní strana nese ve smyšlené linii u levého boku logo výrobce, vedle něj mikroskopicky a nerušivě vyvedeny další informace, dále viditelné logo Leica s údaji o snímačích, duální LED blesk, senzory laserového ostření a prediktivního autofocusu a poté dvojici snímačů ve vystouplém modulu. Fyzické rozměry snímačů do tenkého těla už zřejmě více směstnat nešlo, skoro 2 mm vystouplý modul lehce kazí krásu a souměrnost celého přístroje. Pod zády je ještě ukryta NFC anténa, bohužel se nedostalo na bezdrátové dobíjení.



Ze zarovnaného těla vyčnívá pouze fotomodul s oběma snímači. Pozor na to, telefon je při položení na záda vratký.