RECENZE: Huawei P20 Lite — odlehčená verze letošní špičky láká vzhledem i cenou

Už název P20 Lite napovídá, že před sebou máme odlehčenou verzi vybavenějšího sourozence. Tentokrát jsou rovnou dva, jmenovitě P20 a P20 Pro, letošní vrcholné modely Huawei. Testovaný model je v mnohém kopíruje, v řadě oblastí jde ale svou vlastní cestou. Trend výřezu v displeji se nevyhnul ani tomuto modelu a vzhled je asi nejvýraznější segment, kde se může P20 Lite odlišit od zástupu více či méně vybavených sourozenců. Rozdíly ve specifikaci jsou mezi nimi minimální a rozhodují detaily. P20 na to jde již zmíněným provedením displeje, solidním výkonem a konečně se dostalo i na drobnosti jako je USB-C. Huawei P20 Lite katalog |preview rozměry a hmotnost: 149 × 71 × 7.4 mm, 145 g

displej: 5.8", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 280, 435 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 659 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 8.0 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 608 × 3 456), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 79 %

vybavenost 2/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Samotná recenze telefonu Huawei P20 Lite začíná na následujícím listu.

Design Kreativní kopie iPhonu. Huawei P20 Lite si v hardwarovém zpracování bere něco od celé řady svých aktuálních i starších sourozenců. Kovovou konstrukci se sklem kryjícím nejen displej, ale i celou zadní stranu, nevidíme u značek Huawei/Honor poprvé.

Světelné efekty jsou už sice trochu okoukané,

zejména na modré variantě ale pořád vypadají dobře Světelné efekty zadní strany jsou už lehce okoukané, pořád ale telefon vypadá výrazně lépe, než matné, nevýrazné unibody konstrukce nejen konkurence, ale i modelů z vlastní stáje. Na černé variantě až tak nevyniknou, nejvýraznější jsou na modré, růžové provedení pak sází spíše na decentnější vyznění. Konstrukčnímu zpracování nelze nic vytknout, telefon je pevný, dobře slícovaný, nikde nic nevrže.

Jistý úchop, pozor ale na kluzká záda Všechny hrany i rohy jsou zaoblené, netlačí ani neřežou do dlaně, mobil se dobře drží a nemá tendenci vyklouznout. To se bohužel nedá říct o případech, kdy jej položíte na ne zcela rovný povrch – skleněná záda kloužou a telefon má tendenci cestovat po podložce. Pokud necháte zařízení bez krytu, počítejte s neustálým čištěním nejen displeje, ale i zad. Udržet krycí sklo bez otisků prstů je nikdy nekončícím bojem.

Boky telefonu a šuplíček na karty Tlačítka najdete na pravé straně, jsou jasně hmatově odlišená, kladou přiměřený odpor a poskytují zcela jasnou zpětnou vazbu. Šuplíček na opačně straně pojme dvojici karet – nanoSIM a paměťovku (případ testovaného kusu), nebo můžete u varianty dualSIM místo paměťovky nasadit sekundární SIM, také v rozměru nano.

Hlasitý reproduktor a konektory na spodní straně Hlasitý reproduktor našel své místo na spodní straně společně se sluchátkovým konektorem a USB-C. Čtečka otisků prstů je na rozdíl od vybavenějších modelů P20 a P20 Pro umístěna na zádech, kde najdete i poměrně vystouplý segment duálního fotoaparátu.

Krabička pouze se základním příslušenstvím,

které mohlo být u tohoto stylového telefonu bohatější Balení telefonu obsahuje kromě základní výbavy (manuály, USB kabel a nabíječka) ještě pecková sluchátka. Tomuto modelu by více slušela schopnější verze než jen základní pecky, jejichž přednes není zrovna přesvědčivý. Berte je spíše jako nouzové řešení. Kryt a případné další doplňky budete muset k telefonu dokoupit samostatně.

Displej Výřez displeje už i ve střední třídě. Displej s úhlopříčkou 5,84“ má poměr stran 19:9 a kromě nativního rozlišení FHD+ (2 280 × 1 080) ho můžete provozovat i v nižším HD+ (1 520 × 720). IPS panel má široké pozorovací úhly, pěkné syté barvy, dostatečný jas, ani čitelnost na slunci není špatná.

Protáhlý displej 19:9 slibuje více vertikálního prostoru Jako u jiných modelů stejné značky můžete využít řadu nastavení zobrazovací jednotky. Upravit lze teplotu barev, zapnout filtr modrého světla nebo upravit rozlišení a šetřit tak baterii. Zobrazení lze zmenšit na velikost cca 4,4“ displeje, k dispozici je i zmenšená klávesnice.

Teplota barev • Filtr modrého světla • Nastavení rozlišení • Zmenšení obrazovky Softwarová tlačítka pod displejem mají ve výchozím nastavení standardní rozložení (zleva Zpět, Domů, Poslední spuštěné aplikace), pořadí lze otočit, doplnit o tlačítko aktivující oznamovací panel (což lze provést i přejetím přes čtečku otisků prstů) a celý blok s tlačítky se může skrývat. Veškerou agendu tlačítek můžete realizovat i jediným, plovoucím.

Tlačítka pod displejem • Plovoucí tlačítko • Odemknutí obličejem • Možnosti odemykání Vedle odemykání pomocí čtečky otisků umí P20 Lite i odemknutí obličejem. Po zapnutí displeje (což může provést telefon za vás automaticky, jakmile jej zvednete) stačí, aby čelní kamerka zaznamenala uložený obličej, a telefon odemkne. Chybovost je vyšší než u precizní čtečky na zádech, stejně tak je znatelná asi půlsekundová prodleva, v praxi to ale funguje více než obstojně. Rozhodně to není funkce „do počtu“, kterou se chlubí marketing, ale reálná použitelnost pokulhává, tady je to plnohodnotné a hlavně užitečné vylepšení.

Výraznější rámeček pod displejem • Výřez na horní straně Čelní kamerka, senzory, notifikační dioda bez možnosti konfigurace a maličký reproduktor se schovávají ve výřezu v horní části displeje. Pokud by telefon dodržel stejnou velikost rámečku na bocích displeje i v jeho spodní části, nikdo by vůči výřezu nic neměl, bylo by to stejně jako i iPhonu X řešení, jak tyto nutné prvky na displejovou stranu dostat. Zde se ale jedná spíše o módní prvek než konstrukční nezbytnost. Hodnocení výřezu je značně subjektivní a ať na něj máte názor jakýkoliv, dříve nebo později si na něj zvyknete. Některé aplikace si s ním poradí lépe, některé hůře, na funkčnost telefonu výrazný vliv nemá. Škoda jen, že telefon postrádá funkci svých vybavenějších sourozenců, kteří umí výřez softwarově skrýt.

Hardware Solidní výbava, průměrná výdrž. Osmijádrový Hisilicon Kirin 659 spolupracuje se 4 GB RAM, ze kterých je běžně dostupná zhruba polovina. Z úložiště o velikosti 64 GB je po prvním spuštění dostupných 52, jakmile aktualizujete veškeré aplikace, dostanete se o 1,5 GB níže. Pokud byste odinstalovali veškeré aplikace, které odinstalovat jdou, ušetříte cca 350 MB.

Dostupná paměť RAM • Vnitřní úložiště • Úložiště po prvotní aktualizaci Telefon výkonově nijak výrazně nevybočuje ze střední třídy. Spustíte na něm i náročné hry, přičemž snižovat úroveň detailů budete nuceni opravdu jen výjimečně. Telefon se v zátěži nepřehřívá, běžné každodenní úkoly zvládá bez zaváhání, poradil si i s přehráváním videa ve 4K. Výsledky benchmarku AnTuTu: celkové skóre: 87 739

CPU: 41 141

GPU: 13 213

UX: 24 136

MEM: 9 249

USB OTG • Dostupná úložiště • Telefon v roli powerbanky Ve výbavě telefonu nechybí nic důležitého. Wi-Fi si rozumí i s 5GHz pásmem, k dispozici máte NFC, USB OTG, pochvalu zaslouží konektor USB-C. V kontextu střední třídy by byla odolnost proti vodě nebo přítomnost bezdrátového nabíjení překvapením, infraport ale v sestavě být mohl. S příslušnou redukcí poslouží telefon i jako powerbanka.

Čtečka otisků prstů Čtečka otisků prstů na zádech telefonu pracuje svižně a téměř bezchybně. Počet nerozpoznaných čtení je zanedbatelný. Reakce jsou okamžité, stačí přiložit jeden z maximálně pěti uložených prstů, telefon se odemkne a ihned zobrazí plochu. Čtečku lze pomocí gest použít i jako další ovládací prvek zařízení. AnTuTu Battery Test: 7 779 Baterie s kapacitou 3 000 mAh bohužel neřadí P20 Lite mezi vytrvalostní přeborníky. S intenzivnějším nasazením se na dva dny nedostane, počítejte spíše s jednodenní výdrží (jistota), přičemž během toho druhého už bude potřeba se poohlédnout po nabíječce. S úspornějším provozem zvládne i dva dny, znamená to už ale výraznější ústupky v uživatelském komfortu. S dodávanou nabíječkou počítejte s dobitím za čas lehce nad hodinu a půl.

Software Klasika od Huawei. V oblasti softwaru nečekejte žádná překvapení. Android 8.0.0 s grafickou nadstavbou EMUI 8.0.0 pracují v zařízení svižně, bez prodlev či zasekávání, prostředí je odladěné dobře. Se 4 GB RAM se můžete pustit i do náročnějšího multitaskingu, při běžné práci s telefonem byste neměli narazit na nedostatek výkonu.

Informace o systému • Plocha • Nastavení plochy • Hlavní nabídka Velkou pochvalu zaslouží výrobce za aplikační výbavu. Mezi aplikacemi nestraší žádné zbytečné hry, klienti sociálních sítí apod. Je to vlastně zcela opačný přístup než u starších sourozenců – místo abyste likvidovali to, co nepotřebujete, se výrobce nesnaží předjímat váš vkus a nechá výběr aplikací, které budete používat, zcela na vás.

Telefon • Zprávy • Ovládání pohybem • Přizpůsobení klávesnice Co se naopak nezměnilo, je pro Huawei typická sestava užitečných funkcí, které dokáží soužití s telefonem zpříjemnit. Využít můžete pohybová gesta, prostředí lze přizpůsobit pro menší ruce, můžete měnit podobu zobrazení, čtečka otisků prstů poslouží i jako další ovládací prvek, upravit lze nejen aplikační nabídku (hlavní nabídka nebo vše přímo na plochách), ale i chování ploch a přechody. Vše završuje vizuální stránka v podobě motivů.

Oznamovací panel • Nastavení přepínačů • Poslední spuštěné aplikace • Motivy Výřez v displeji překvapivě není ani zdaleka tak rušivým elementem, jak by se mohl na první pohled zdát (pokud se řadíte k jeho odpůrcům). Zvyknete si na něj poměrně rychle, v aplikacích neruší, problém by mohl dělat těm, kteří mají u horního okraje displeje celý zástup ikon – některé z nich totiž podle obsazenosti cestují ze strany na stranu a kvůli výřezu se jich pochopitelně vejde na obvyklé místo méně než u klasického displeje.

Oznamovací panel s ikonami • Změna umístění některých ikon

Správce souborů • FM rádio Mezi aplikacemi nesmí chybět poznámky, správce souborů, kompas s vodováhou a diktafon. Přítomen je i tradiční Správce telefonu sloužící k optimalizaci běhu systému, potěší i FM rádio. Začátečníci pak ocení aplikaci s tipy, jak telefon používat efektivně.

Kompas • Poznámky • Diktafon • Tipy

Fotoaparát Fotí dobře, ale bude to stačit? Prostředí fotoaparátu se nese v zaběhlém stylu produkce Huawei/Honor. Přímo na ploše máte k dispozici několik rychlých voleb, přejetím prstu doprava zobrazíte nabídku režimů, přejetím prstu doleva pak nastavení toho aktuálně zvoleného. Mezi focením a natáčením je potřeba se přepnout.

Prostředí fotoaparátu • Nastavení fotoaparátu Hlavní snímač duálního fotoaparátu má rozlišení 16 megapixelů, sekundární pak jen dva a slouží k rozostření pozadí. Zejména za dobrých světelných podmínek jsou snímky ostré, s prokreslenými detaily, pěknými sytými barvami, místy ale narazíte na šum a nevyhnete se ani občasným přepalům. Ukázkové fotografie:

Další fotografie pořízené telefonem najdete na následujícím listu Video je ostré, ani zde nechybí detaily, barvy by mohly být nepatrně saturovanější. Citelně ale chybí stabilizace obrazu a v této cenové hladině by telefon mohl nabídnout i něco víc než zcela běžné full HD s 30 snímky za sekundu. Nemuselo by to být hned 4K, dvojnásobná snímkovací frekvence by ale hned vrhla na možnosti fotoaparátu lepší světlo. Ukázkové video (full HD, 30 fps): P20 Lite fotí velmi schopně a i s automatikou bude většině uživatelů stačit. Na videa běžte raději se stativem, výsledku hodně pomůže. Telefon je při pořizování statických snímků i natáčení rychlý, bleskově ostří, nemusíte na nic čekat. Jenom je toho v součtu tak nějak málo, když podobné výsledky zvládají i konkurenti za polovic.

žádanost cena: až Verdikt: Huawei P20 Lite přináší design vybavenějších stejnojmenných sourozenců do střední třídy. Sází na moderní výřez v displeji, vystouplý segment duálního fotoaparátu, funkčně je vybaven zcela dostatečně. Cenovka je vyšší, než by specifikace napovídala, designové prvky ale dokáží vyšší cenu ospravedlnit. Zajímavá volba pro ty, kteří se neřadí mezi lovce parametrů a vybírají i očima. Plusy: Výřez v displeji

Atraktivní design

Kvalitní konstrukce

Povedený displej 19:9

4 GB RAM + 64GB úložiště

Rychlá čtečka otisků prstů

Odemykání obličejem

USB-C a sluchátkový Jack Minusy: Výřez v displeji

Průměrná výdrž

Lehce nadprůměrný fotoaparát

V kontextu funkcí vyšší cena