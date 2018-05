RECENZE: Huawei P20 Pro — mistr nočního vidění

Portfolio špičkových smartphonů Huawei je pro první pololetí letošního roku nabité. Ve vlajkové řadě P20 jsou na výběr rovnou tři modely, mezi nimiž nemusí být úplně snadné si vybrat, protože každý ze zástupců P20 Lite, P20 a P20 Pro má co nabídnout. V případě, že chcete opravdu to nejlepší, co Huawei v současnosti dokáže vyrobit, je vaše volba jasná.

Prvotřídní OLED. Huawei používá u svých smartphonů OLED panely jen výjimečně, ale když už tak učiní, stojí to za to. Displej má sice „jen“ Full HD+ rozlišení (1 080 × 2 240 bodů včetně výseku), ale i na úhlopříčce 6,1 palce to bohatě stačí a určitě si nebudete stěžovat na nedostatečnou jemnost zobrazení.

K přehrávání hudby obsahuje P20 Pro dvojici reproduktorů, z nichž hlavní pro středy a basy je umístěn na spodní hraně. Do páru je telefonní sluchátko, které dokresluje výšky. Lepší poslech je tedy při držení telefonu na výšku, podporován je i prostorový zvuk Dolby Atmos. Kvalitní je taktéž poslech do sluchátek. U bezdrátového headsetu lze využít i Hi-Fi technologii LDAC.

Některým uživatelům se nebudou líbit trendy poslední doby, kterým Huawei začíná postupně podléhat, a to je zejména odstranění slotu pro paměťovou kartu a vypuštění 3,5mm konektoru. Cca 115 GB dostupné vnitřní paměti (po aktualizaci aplikací a softwaru) by ale mělo drtivé většině uživatelů stačit a pro použití starších sluchátek je v balení přechodka na USB-C. Většina výrobců v nejvyšším segmentu už také používá bezdrátové dobíjení, tuto funkci ale zatím Huawei rezervoval pouze pro prémiový model Mate RS vyrobený pro značku Porsche Design.

Trochu nám vadí poněkud „reklamní“ nabídka nastavení, která neustále vnucuje na první pozice vybrané položky podle vlastního uvážení a nepomáhá ani jejich opakované vypínání. Některé položky jsou potom ve struktuře úplně nesmyslně ukryty, např. Always-on displej v sekci Zabezpečení a soukromí –> Zámek obrazovky a hesla –> Vždy zobrazovat informace, když by jej asi každý hledal pod položkou Obrazovka. Také by neškodil grafický facelift ikon a fontu popisků.

Víte, co čekat. Prostředí EMUI od Huawei nad Androidem dlouhodobě chválíme a považujeme jej za vyvážený mix dostatku vlastního nastavení a přitom zachované přehlednosti a intuitivnosti. Verze 8.1 postavená nad Androidem stejné číselné verze pokračuje v tomto duchu. Nastavit můžete kde co, od témat, tapet, přechodů mezi plochami, rozmístění ikon, až po samotné ovládání (čtečkou nebo klasickými androidovými tlačítky), či zobrazení všech aplikací na plochách nebo pomocí „šuplíku“ a vytažením nejpoužívanějších zástupců na plochy.

Fotoaparát

Odborník na noční focení. Jednou ze zásadních inovací Huawei P20 Pro je fotoaparát Leica se třemi objektivy a systémem umělé inteligence, která v automatickém režimu řídí veškerá nastavení. Čínský výrobce poprvé do svých zařízení dostává optický zoom. Dřív sekundární čočky ve smartphonech Huawei sloužily pouze k získání více světla a také k efektům s rozmazáním pozadí.



Prostředí a nastavení fotoaparátu

Tentokrát ovšem Huawei osadil třetí čočku s odlišným ohniskem, tím pádem také jinou světelností, a může tak dosáhnout na trojnásobný optický zoom. Řešení nazvané Leica Triple Camera konkrétně obsahuje hlavní čočku (leží uprostřed) se světelností f1.6 a pod ní ukrytý 40Mpx barevný RGB senzor o fyzické velikosti 1/1,7 palce.



Modul fotoaparátu vystupuje nad profil zařízení

Dále primárnímu fotoaparátu dělá společnost druhá čočka (na těle telefonu stojící samostatně) s 20Mpx monochromatickým senzorem a nově také 8Mpx barevný senzor s teleobjektivem o světelnosti f2.4, který je vybaven optickou stabilizací a inteligentní elektronickou stabilizací (AIS). Pokud fotíte na přednastavené 10Mpx rozlišení, lze zbývající „nevyužitou“ plochu hlavního 40Mpx senzoru poskládat dohromady s obrazem z teleobjektivu do snímku s až 5× variabilním zoomem.

Ukázkové fotografie v automatickém AI režimu:



Další snímky naleznete ve Fotogalerii na posledním listu recenze

Ukázkové fotografie s využitím a bez využití AI:





Vlevo snímek bez použití AI, vpravo s použitím AI – zde je dobře vidět, jak si umělá inteligence přikresluje realitu. Je ale spousta lidí, kterým se veselé barvičky líbí.

Ukázkové fotografie s využitím zoomu:

Vlevo vždy 1× přiblížení, uprostřed 3× optický zoom, vpravo 5× hybridní zoom – to, co se dá na zoom udržet z ruky, je skoro neuvěřitelné. U první série si všimněte, že po přiblížení už systém čoček nezvládá zároveň vylepšovat pomocí AI a „soustředit se“ i na elektronickou stabilizaci, takže obloha u 3× a 5× zoomu dostala svoji přirozenou barvu.

Ukázkové fotografie za tmy:



Zde asi není třeba komentář. Všechny fotky jsou pořízeny z ruky na běžný automat. U prvních dvou snímků si fotoaparát žádal noční režim, ale výsledek byl vždy lepší bez něj.

Je vidět, že fotoaparát v maximální míře využívá spoustu obrazových dat získaných ze tří fotoaparátů, která následně skládá do výsledného snímku. Využití všech možností se ale nabízí pouze při přednastaveném rozlišení 10 Mpx a jednonásobném (tedy výchozím) přiblížení. Jakmile zvyšujete rozlišení (k dispozici až 40 Mpx) nebo přibližujete, fotoaparát už všechny vylepšující procesy nedokáže současně aplikovat. Snímky mají dostatek detailů, netrpí přehnaným šumem, ani výrazným zkreslením u okrajů.

Velkou roli hraje, zda necháte do focení „kecat“ umělou inteligenci (AI). Pak jsou barvy snímku mnohdy nereálné a místy i kýčovité. Nemůžeme Huawei upřít snahu o co nejkrásnější fotky za všech podmínek, ale při dostatku světla, kde by jednoduše stačilo sejmout věrný obraz scény, jsou fotky zbytečně „vykalkulované“. Příznivce přirozenějších snímků by nemusely denní fotky za použití AI tak úplně nadchnout, těm proto doporučujeme nechat volbu „Mistr umělé inteligence“ v nastavení vypnutou.

V nočních podmínkách P20 Pro nepřipustí žádnou konkurenci a všechny protivníky doslova válcuje. To, co si můžete bez stativu dovolit vyfotit, aniž by byla fotka rozmazaná, žádný jiný současný mobil nedokáže. Ke slovu přichází elektronická stabilizace kombinovaná s umělou inteligencí, tzv. AIS, a výsledky jsou ohromující. Pokud nemáte v ruce úplnou třesavku, tak dokonce i pětisekundová závěrka v rámci Nočního režimu není rozmazaná.

Ukázkové video (1 080p, 30 fps):

Velmi dobře se stabilizátor obrazu uplatní také při natáčení videa, nejvíce však u Full HD 30 fps. Při vyšší frekvenci (60 fps) nebo rozlišení (UHD 4K) není tato funkce k dispozici. Kamera už dokáže natáčet ve formátu H.265, ale zvolit můžete i starší kódování H.264. Odborníci na obraz uvádějí, že H.265 má při Full HD až o polovinu lepší obrazovou kvalitu.

Ukázkové zpomalené video (720p, 960 fps):

V režimu zpomaleného videa lze natáčet HD video se snímkovací frekvencí 960 fps, ovšem zpomalení nelze nijak přesněji regulovat. Po spuštění se vytvoří 10sekundový šot, v němž prostředních 6 sekund bude zpomalených, 2 sekundy na začátku a na konci jedou běžnou frekvencí 30 fps. V tomto režimu se nezaznamenává zvuková stopa. Samsungy řady Galaxy S9 a Sony řady Xperia XZ1, XZ2 a XZ Premium mají tuto funkci vyřešenou lépe.