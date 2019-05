RECENZE: Huawei P30 – levnější než Pro a přitom stále profesionál

Plusy Pohledný OLED displej s vestavěnou čtečkou

Dostatek výkonu a slušná výdrž na baterii

Povedené fotografie, speciálně noční snímky

V balení silikonový obal + fólie aplikovaná na displeji

Plnohodnotná konektivita se zachováním sluchátkového 3,5mm Jacku Minusy Jen nižší certifikace odolnosti IP53

Chybí bezdrátové a reverzní nabíjení

Nevýrazný výkon na poli videa

Absence notifikační diody, FM rádia a infraportu

Rozšíření paměti pouze drahými NM Card od Huawei ? 8 /10 Hodnocení

redakce Aktuální vrcholová řada P30 čínského výrobce smartphonů Huawei se ve světě i u nás těší velké oblibě. Huawei se aktuálně dere na pozici světové jedničky, a tak i přes půlroční interval uvádění novinek muselo přijít s něčím, co zákazníky zaujme. Šlo to poznat na tiskové konferenci a pocítit to lze i z mediální masáže, že Huawei vsadilo vše na jednu kartu – fotoaparát. Přestože dnes netestujeme vlajkovou loď, ale Huawei P30, fotoaparát má bezesporu svoje kvality. Jenomže P30 není jen fotoaparát, ale taky smartphone. Jak je vybaven, jak se povedl, jak funguje a stojí za to si jej pořídit? Čtěte recenzi na následujících listech. Huawei P30 je kompaktnější verzí vlajkového modelu. Své zájemce si najde i díky ceně Huawei P30 se aktuálně prodává za cenu 15 990 korun v barevných variantách černé, Aurora (gradient modro-tyrkysovo-zelené) a Breathing Crystal (gradient bílo-modro-fialové s perleťovými odlesky) v jediné variantě 6+128 GB. Už na začátku lze prozradit, že se telefon celkově povedl a podává slušné výsledky na poli fotografií, výdrže i výkonu, má pěkný displej a rychlou optickou čtečku pod displejem. Dále uvedené nedostatky jsou až na výjimky maličkostmi, jenomže právě maličkosti jsou to, co u top smartphonů při výběru rozhoduje. Huawei P30 katalog rozměry a hmotnost: 149 × 71 × 7,6 mm, 165 g

displej: 6,1'', kapacitní OLED, 1 080 × 2 340, 422 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1400|600 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 650 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 980 (8× Cortex-A76, 2,6 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 40MPx (7 303 × 5 477), video (3 840 × 2 160), blesk 78 %

vybavenost ?

výhodnost cena: až Celou recenzi Huawei P30 si můžete přečíst na následujících listech.

Design Kombinace oblého a rovného. Huawei P30 je tak trochu designový kočkopes. Snaží se využít moderních prvků, ale zároveň se držet osvědčené klasiky, což se mu daří překvapivě dobře, i když nějaké ty ústupky tu najdeme. Tak například, i když zaoblovat se začíná už čelní strana, displej samotný zaoblený není. Je ale žádoucí maximalizovat zobrazovací plochu displeje, takže zde najdeme pouze kapkovitý výřez na selfie kamerku, pozbyli jsme ale 3D odemykání obličejem či notifikační diodu. U P30 je sluchátko vyvedeno klasicky mřížkou v tenkém rámečku displeje, napravo od ní potom najdeme miniaturní senzor přiblížení a jasu. Opravdu tam jsou, i když je neuvidíte, je potřeba místo silně prosvítit a nápovědou vám může být výřez v silikonovém pouzdru větší než reproduktor.

Při váze 165 gramů má Huawei P30 rozměry 149 × 71 × 7,57 mm. Po bocích je to obligátní klasika. Pravý bok ukrývá dvojkolébku hlasitosti a tlačítko zámku s červeným zvýrazněním, levý bok ukrývá pouze šuplíček na dvě nanoSIM, přičemž tu druhou můžete nahradit proprietární paměťovou kartou Nano Memory Card přímo od Huawei. Na rozdíl od zakulacených boků je však horní a spodní hrana rovně seříznuta, což vytváří zajímavý designový efekt. Horní hrana ukrývá pouze sekundární mikrofon a dva anténové předěly, zatímco bohatá spodní hrana k anténovým předělům přidává hlasitý reproduktor, USB-C konektor, hovorový mikrofon a sluchátkový 3,5mm Jack (P30 Pro ho nemá).

Fotoaparát vystupuje nad rovinu zad. Naštěstí s přiloženým silikonovým obalem je i vystupující fotoaparát dostatečně chráněn. Zadní strana potom kromě loga výrobce, recyklačních označení a hrdému se přihlášení ke spolupráci s Leicou ukrývá vystouplý modul s trojicí snímačů, pod ním potom duální LED blesk a senzory pro prediktivní, fázové a kontrastní ostření a laserový autofocus. Zároveň se zde nachází NFC anténa. Huawei P30 nabízí vodě a prachu odolnost, ale pouze částečnou (IP53). Konstrukčně je telefon samozřejmě naprosto pevný, bez jakýchkoliv pazvuků nebo tendence k prohnutí.

Na spodní straně zůstal zachován 3,5mm Jack na sluchátka, zřejmě za cenu nižší odolnosti. V námi testované barevné variantě Breathing Crystal lze telefonu vytknout snad jen neskutečnou lehkost, s jakou na něm ulpívají otisky. Ano, na displeji je to nejspíše dáno z výroby aplikovanou folií, jejíž přítomnost jistě oceníte stejně jako silikonový obal v balení, ale zadní strana po vzetí do ruky díky otiskům okamžitě přichází o jakýkoliv perleťový odlesk. Zamrzí potom absence notifikační diody a 3D odemykání, což je ale neduh i ostatních výrobců, kteří maximalizují zobrazovací plochu použitím kapky či průstřelu.

Zadní strana hrdě hlásá svoji příslušnost k fotografické špičce a spolupráci s Leicou.

Displej Pohledný OLED se spoustou nastavení. Použitý zobrazovač u Huawei P30 se stejně jako u modelu Pro musí spokojit s Full HD+ rozlišením, i když na menší úhlopříčce 6,1". Výsledná jemnost při matici 1080 × 2340 obrazových bodů znamená jemnost 422 PPI, což je dostatečné pro jakoukoliv práci. 2K panel je tedy nejspíše vyhrazen pouze řadě Mate. Displej lze chválit za absolutní černou, nulové zkreslení při pohledu ze stran, skvělé podání barev a široké možnosti úprav. Rovněž je potřeba pochválit bleskovou poddisplejovou optickou čtečku otisků, která je situována u spodní hrany. S mokrými prsty si neporadí, ale pocitově je o chlup rychlejší (i když méně přesná), než ultrazvukové řešení u konkurenční řady S10 od Samsungu. Je libo rychlejší, nebo bezpečnější čtečku? Jak jsem již psal, optická čtečka u Huawei P30 mi přijde krapet rychlejší, než ultrazvuková u mého Samsungu Galaxy S10+. Má ale problém s mokrými prsty, to je obecně známý fakt. A teď ke zvýrazněné otázce: za účelem porovnání rychlosti jsem si nastavil na P30 otisk a na S10+ ho aktualizoval, poté jsem mimo jiné půl dne zedničil (= odřel si bříška prstů), a co myslíte? Do P30 jsem se dostal se skoro stejnou úspěšností, jako předtím, do S10+ vůbec. Je vidět, že ultrazvuková čtečka je násobně citlivější na přesnou shodu, než optická, i když za cenu delšího skenování prstu. Při horním okraji displeje je, jak už jsem zmiňoval, kapkovitý výřez pro 32 Mpx selfie kamerku. Nechme stranou estetiku, ale toto řešení je mnohem lepší, než výřez, protože se vám do stavového řádku vejde více symbolů. Rovněž chválím hodnoty minimálního i maximálního jasu a rychlost, s jakou P30 na změny reaguje, stejně tak jako povedenou minimalizaci rámečků. Komu se nepozdává vyobrazení displeje, ten může vstoupit do nastavení a upravit si celkové podání barev, teplotu barev, či nastavit odfiltrování modrého světla.

Veškeré nastavení displeje včetně možnosti skrýt kapkovitý výřez. Velikost textu lze regulovat v pěti krocích, velikost zobrazení má kroky tři. Samozřejmostí u Huawei je přítomnost nastavení rozlišení displeje, zda chcete využívat Full HD+ nebo HD+ rozlišení, či nechat automatiku, aby vyšší rozlišení aplikovala tam, kde je to potřeby. Lze také černě podbarvit vrchní část displeje a tím schovat kapku pro kamerku, piktogramy se ale zobrazí stále stejně. Dokonce lze uživatelsky pro každou aplikaci nastavit, zda u ní má být kapka schována, či nikoliv. Poslední volbou je zobrazení názvu operátora, rychlosti sítě a procent baterie uvnitř symbolu, mimo něj či vůbec.

Hardware Základ převzatý z Matu 20 Pro. Jak jsem psal již v úvodu recenze, řada P30 je především o fotoaparátu, a proto z pohledu chipsetu zde hledejme to samé, co v loňském Matu 20 Pro, avšak bez specialit pro úplnou špičku. Chipsetem je tedy Huawei Kirin 980, což je osmijádrový procesor s jádry 2x Cortex-A76 s frekvencí 2,6 GHz + 2x Cortex-A76 s frekvencí 1,92 GHz + 4x Cortex-A55 s frekvencí 1,8 GHz. K tomu zde najdeme dvě neurální jednotky pro práci umělé inteligence, 6 GB operační paměti a 128 GB vnitřního úložiště. Grafickým akcelerátorem je osmijádrová jednotka Mali-G76. I když se jedná o loňský chipset, stále se díky němu smartphony řadí do aktuální TOP10 z hlediska výkonu v AnTuTu (je ale potřeby ve správě baterie zapnout režim výkonu). Výsledky benchmarku AnTuTu v7.2.0: celkové skóre: 314 772 bodů

CPU: 115 145

GPU: 118 997

UX: 67 770

MEM: 12 860 Strach nemusíte mít absolutně o žádnou práci s telefonem, vše je hezky plynulé, nic se neseká, optimalizace prostředí je příkladná. Co se vnitřní paměti týče, speciální Nano Memory Card od Huawei je pořád dosti drahou záležitostí, takže většina uživatelů bude P30 používat se základní pamětí 128 GB. Z té je po startu a aktualizacích dostupných zhruba 113 GB. Co se baterie týče, její kapacita je 3650 mAh. I v zápřahu se jedná o více, než jednodenní smartphone, ale potěšující je rychlé dobíjení Huawei SuperCharge, které vám zajistí plné dobití za 70 minut. Na rozdíl od vlajkového modelu zde nenajdeme bezdrátové ani reverzní dobíjení.

Skoro 30 tisíc bodů, to je rozdíl v bechmarku AnTuTu mezi základním nastavením telefonu a režimem výkonu, který lze zapnout v Nastavení – Baterie. Konektivita Huawei P30 je velmi bohatá. Obsahuje dvoupásmovou Wi-Fi standardů a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 s podporou pro aptX, aptX HD a LDAC, přítomno je NFC, plná LTE podpora na obou slotech, z lokalizačních služeb jsou podporovány GPS, Glonass, BeiDou, Galileo a QZSS. Konektorová výbava zahrnuje USB-C (s podporou USB3.1 GEN1, nutno mít speciální kabel) a sluchátkový 3,5mm Jack. Nedostalo se na FM rádio a oproti P30 Pro chybí infraport.

Práce s baterií a její optimalizace • Vnitřní úložiště a vestavěný čistič • Digitální zůstatek, aneb sledování času, který strávíte koukáním do mobilu. Senzorová výbava zahrnuje akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení a osvětlení, magnetický kompas, optickou čtečku otisků v displeji a Hallův senzor pro práci s příslušenstvím. Přiložená sluchátka jsou plastové špunty po vzoru Applu a stejně jako hlasitý mono reproduktor na spodní hraně hrají lehce nadprůměrně. Nesnaží se uměle tvářit, že zvládnou extrémní hloubky nebo výšky, pro standardní poslech však bohatě stačí.

Software Černé prostředí dává smysl. Huawei opakovaně prohlašuje, že naslouchá uživatelům, snaží se zjednodušovat svoje prostředí, přesouvat některé položky na logičtější místa a rušit nic neříkající podúrovně „Další nastavení“. Daří se mu to, i když jen pomalu. Prostředí Androidu 9.0 Pie s grafickou nadstavbou EMUI v aktuální verzi 9.1.0.153 (přidává podporu pro duální video) je přehlednější, než bývalo zvykem, i když složitost podúrovní stále zůstává.

Prostředí EMUI 9.1 postavené na Androidu 9.0 Pie. Okamžitě po spuštění jsem v sekci Baterie zapnul tmavý režim, kdy je systémové prostředí na černém pozadí, což šetří baterii i oči. Z předinstalovaných aplikací je tu Facebook, Amazon, Booking.com a Translator od Microsoftu, všechny lze ale odstranit. Huawei se částečně vrací ke schizofrenním rokům minulým, kdy kromě sady aplikací od Googlu zde bylo to samé ještě jednou přímo od výrobce. I tyto aplikace se dají odinstalovat, pokud vás v nich nezaujme nic, co by výrobce přidával navíc. Takto tu najdeme aplikaci pro hudbu, videa, emaily, kalendář, poznámky a internetový prohlížeč. Komu by to bylo „málo“, může zabrousit do Huawei AppGalery, kde se dají stáhnout další aplikace přímo od výrobce.

Pokud je daná aplikace přímo od Huawei, promítne se v ní volba tmavého režimu. Pokud je, jako například SMS klient, přejatá od Googlu, je zatím pouze v bílé. Z hlediska systému se jedná o klasiku, na kterou jsme u EMUI zvyklí. Možnost ovládat prostředí trojicí tlačítek, gesty nebo jedním chytrým plovoucím tlačítkem, stejně jako mít aplikace na plochách, nebo používat menu (dle Huawei „Šuplík“), to vše zde samozřejmě najdeme. Stejně jako možnost zapnout na zamčeném displeji zobrazení data, hodin, baterie a zmeškaných událostí, z čistého Androidu například sekci „Digitální zůstatek“, která monitoruje dobu strávenou se zapnutým displejem, gesta pro probuzení displeje, pořízení screenshotu nebo rozdělení obrazovky, funkce otočením ztišit a přiložením k uchu přijmout, hlasové ovládání v angličtině či přípravu pro chytrý flipový kryt.

Aplikace můžete mít v menu, nebo všechny na plochách • Systém lze ovládat klasicky tlačítky, gesty nebo chytrým plovoucím tlačítkem • Ukázka ovládání gesty.

Fotoaparát Hlavní zbraň na scéně. I když Huawei P30 oproti verzi Pro přišel o ToF snímač a nemá objektiv s takovým přiblížením díky optickému hranolu a soustavě čoček uvnitř těla, stále je trojice snímačů velmi schopným kombem s předpokladem ke kvalitním výsledkům. Pro verze sdílí první místo v žebříčku DxO Mark se 112 body, verze P30 ještě testována nebyla, ale lze očekávat, že moc pozadu nebude. Ve výchozím nastavení pořizuje P30 snímky v rozlišení 10 Mpx při poměru stran 4:3, ale lze využít plného rozlišení hlavního snímače a pořizovat snímky při rozlišení 40 Mpx. V tomto případě ale nebude k dispozici žádné zoomování. Sestavení fotoaparátů Huawei P30: 40 Mpx (širokoúhlý objektiv, clona f/1.8)

16 Mpx (ultraširokoúhlý objektiv, clona f/2.2)

8 Mpx (teleobjektiv, clona f/2.4, OIS)

selfie kamerka 32 Mpx, clona f/2.0 Výše uvedená sestava fotoaparátů umožňuje pořizovat snímky s postupným přiblížením 0,6x/1x/3x/5x a díky RYYB snímači (zelený bod v klasické matici nahrazen žlutým) dokáže pojmout až o 40 % více světla. Přiblížení je možné teoreticky až 30x, ale to už se jedná o přiblížení softwarové. Nižší stupně přiblížení jsou na tom kvalitou o dost lépe – 3x zoom je optický, 5x potom hybridní. Co je trochu zarážející, je použití optické stabilizace obrazu pouze u jednoho snímače, zatímco ostatní mají k dispozici pouze stabilizaci softwarovou. Samozřejmostí je spousta speciálních režimů, podpora pro HDR (bohužel v samostatném režimu), prediktivní, fázové, kontrastní laserové ostření a AI na palubě, která dokáže detekovat až tři desítky scén a dle toho přednastavit parametry fotoaparátu. V manuálním režimu lze dokonce použít ISO až 204 800 (P30 Pro zvládá ještě dvakrát tolik). Ze samostatných režimů jmenujme např. panorama, časosběr, slow-motion, pohyblivý obrázek a po poslední aktualizaci také duální video.

Prostředí fotoaparátu na Huawei P30. Jelikož se výrobce chlubil zlepšením AI, nechal jsem ji celou dobu testování zapnutou. Je fakt, že zásahy už nejsou tak drastické a často vám pomůže, ale jsou opět situace, kdy je výsledek zbytečně přebuzený. Celkově mají fotografie dobrou úroveň detailů, ostrost po celé ploše a dobrou barevnou kresbu. S klesajícím světlem roste míra šumu, ale nijak výrazně, Huawei zde fotografie zřejmě dosti softwarově „žehlí“. Samostatnou kategorií jsou noční snímky, pro jejichž pořizování je připraven samostatný režim. Zde je potřeby před Huawei P30 opravdu smeknout. Ukázkové fotografie:

Další ukázky najdete na posledním listu Fotogalerie. Ukázkové fotografie se zoomem 0,6x/1x/3x/5x:



Další ukázky najdete na posledním listu Fotogalerie. Video umí Huawei P30 pořizovat v maximálním rozlišení 4K, ale pouze při 30 fps. Dvojnásobná snímkovací frekvence 60 fps je dostupná pouze pro Full HD rozlišení. Zpomalená videa lze v libovolné délce natáčet v 1080p při 120 fps, nebo v 720p při 240 fps. Tato videa se ale zpomalují pouze při přehrání v telefonu, při zkopírování do PC se jedná o klasické .mp4 video se standardní frekvencí 30 fps. Superpomalé video (720p při 960 fps) je omezené délkou videa i samotného zpomaleného úseku a jako zpomalené se přehraje i v PC. Ukázkové video (4K, 30 fps): Zvětšit video Zvětšit video U videa spatřuji opět jeden velký problém, jako kdyby spojený s Kirinem 980. Při natáčení do 4K, ale i do Full HD při 60 fps video není plynulé. Při pohybu se často seká, ostření zvláštně přeskakuje a celkově výsledky kazí dojem z jinak velmi povedených fotografií. Svůj podíl na tom má samozřejmě absence optické stabilizace obrazu. Záznam zvuku, úroveň detailů a věrnost barev je oproti tomu vcelku nadprůměrná. Další režimy (viz níže) považuji spíše za možnost ukázky toho, co Huawei P30 dovede, než za dále použitelný materiál. Ukázkové video Duální náhled – vlevo postupně 2x/3x/5x (1080p, 30 fps): Zvětšit video Ukázkové video slow-motion (720p, 960 fps): Zvětšit video

Závěr Fotografování nadřazeno povedenému zbytku. Huawei P30 je povedený smartphone, to je fakt. Obavy z úvodu recenze, že by Huawei vsadilo vše na fotoaparát a zbytek by mohlo zanedbat, se naštěstí nepotvrdily. Celkově dobře vybavený kousek se za cenu 15 990 korun také hodně odlišuje od svého vybavenějšího sourozence P30 Pro nejenom některými ústupky, ale také o 6 500 korun nižší cenovkou. A to už je dost na přemýšlení, co je vlastně rozdílné. Hlavním rozdílem je fotoaparát bez ToF snímače a bez 10× zoomu, dále menší úhlopříčka displeje (stejné rozlišení), s tím spojené i rozměry a nižší kapacita baterie. Není zde bezdrátové a reverzní nabíjení, nižší je certifikace odolnosti, absentuje infraport, hovorové sluchátko není pod displejem a naopak navíc zde najdeme klasický 3,5mm sluchátkový Jack. Klasická P30 nenabídne červené provedení a ani vyšší výbavu 8+256 GB, tam už je však cenový rozdíl 8 500 Kč.

Obsah balení rozhodně potěší. Na displeji je z výroby nalepená fólie a výrobce přibalil i silikonový obal. Huawei P30 tak zůstává „kompaktním“ smartphonem, který stále nabídne to nejlepší od Huawei i s velmi dobrým fotoaparátem, i když některé speciality a prémiové funkce zůstávají logicky vyhrazeny pouze tomu nejvyššímu modelu. Chválit mimo fotoaparát musíme za dostatek výkonu a výdrže, pohledný displej, plnohodnotnou konektivitu a zachování sluchátkového 3,5mm jacku. Vytknout naopak můžeme horší výsledky na poli videa, absenci notifikační diody, FM rádia či infraportu, nižší certifikaci odolnosti pouze IP53 nebo nutnost v případě potřeby použít drahé řešení paměťové NM Card od Huawei. Huawei P30 katalog rozměry a hmotnost: 149 × 71 × 7,6 mm, 165 g

displej: 6,1'', kapacitní OLED, 1 080 × 2 340, 422 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1400|600 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 650 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 980 (8× Cortex-A76, 2,6 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 40MPx (7 303 × 5 477), video (3 840 × 2 160), blesk 78 %

vybavenost ?

výhodnost cena: až Hlavní konkurenti: LG V40 ThinQ katalog rozměry a hmotnost: 159 × 76 × 7,7 mm, 169 g

displej: 6,4'', kapacitní OLED, 1 440 × 3 120, 537 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 81 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz Sony Xperia XZ3 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 158 × 73 × 9,9 mm, 193 g

displej: 6'', kapacitní OLED, 1 440 × 2 880, 537 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 330 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 19MPx (4 992 × 3 744), video (3 840 × 2 160), blesk 76 %

vybavenost ?

výhodnost cena: až Samsung Galaxy S10e Beyond0 katalog |recenze rozměry a hmotnost: 142 × 70 × 7.9 mm, 150 g

displej: 5.8", dotykový Dynamic AMOLED, 2 280 × 1 080, 435 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/ax/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 100 mAh

procesor: Samsung Exynos 9820 (8× M4 + Cortex A75 + A55, 3 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až OnePlus 6T katalog | preview rozměry a hmotnost: 158 × 75 × 8,2 mm, 185 g

displej: 6,4'', kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 280, 394 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (1024|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 700 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 20MPx (5 376 × 3 744), video (3 840 × 2 160), blesk 73 %

vybavenost 0,8/6

výhodnost cena: až Xiaomi Mi 9 128GB katalog |recenze rozměry a hmotnost: 158 × 75 × 7.6 mm, 173 g

displej: 6.4", dotykový Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|11.5 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (8 000 × 6 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 75 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Verdikt: Odlehčená vlajková loď Huawei P30 nabídne rozumnou cenovou politiku se zachováním výkonu, výdrže a povedeného displeje, přičemž fotografické výsledky jsou stále na velmi vysoké úrovni. Plusy: Designové spojení oblého a ostrého, pěkné barvy

Dobrá výdrž na baterii

Dostatek výkonu pro všechny činnosti

Povedený OLED displej s vestavěnou optickou čtečkou

Stále se zlepšující prostředí EMUI

Zachování sluchátkového 3,5mm Jack konektoru

Rozumná cenová politika vzhledem k parametrům

Velmi povedené fotografie s pěknými nočními snímky

Plnohodnotná konektivita

Silikonový obal v balení, folie na displeji z výroby

Always On displej částečně nahrazující notifikační diodu Minusy: Absence notifikační diody

Pouze 2D odemykání obličejem

Jen nižší certifikace odolnosti IP53

Absence FM rádia a infraportu

Chybí bezdrátové a reverzní dobíjení

Nepoužití 2K panelu ve vlajkové řadě smartphonů

Rozšíření paměti pouze drahými NM Card od Huawei

Absence stereoreproduktorů

Optická stabilizace jen na „nejnepotřebnějším“ teleobjektivu

Nevýrazný výkon na poli videa