RECENZE: Huawei P30 Lite – krasavec se veze na vlně úspěchu

Plusy Dobrá výdrž na baterii a rychlé dobíjení

Hezký displej na 90 % plochy čelní strany

Velmi povedené fotografie

Personalizace prostředí a chytrá gesta

Zachování sluchátkového konektoru a podpory microSD Minusy Hodně sebevědomá cenovka

Slabší výkon a občasné zadýchání se

Starší verze EMUI s absencí tmavého režimu

Průměrné výsledky natáčeného videa

Údaje na zadní straně kazí krásu telefonu ? 8 /10 Hodnocení

redakce Aktuální modelová řada „P“ společnosti Huawei je kompletní. Po dříve uvedených smartphonech P30 a P30 Pro spatřil světlo světa i poslední, odlehčený kousek. Dnes testovaný Huawei P30 Lite, jak už název vypovídá, drží designový jazyk celé generace, ale za mnohem nižší cenu nabízí komponenty střední třídy. Produktový web výrobce opět na titulní straně pěje ódy na fotoaparát a jeho schopnosti, ale v tomto ohledu nepřináší P30 Lite žádné revoluční novinky. A nejspíše to ani není to, proč byste si ho měli zakoupit. Huawei P30 Lite je příjemný smartphone pro masy za rozumnou cenu Lite model by se měl rozšířit mezi masy, to je, myslím si, jeho funkce. A v budoucnu třeba nalákat uživatele ke koupi prémiového modelu stejné značky. Velmi umě k tomu P30 Lite využívá popularity a mediální masáže, která byla spojena s dvojicí vybavenějších sourozenců. Navrch přidává líbivý kabátek, protože ten stále hodně rozhoduje. Ale není všechno zlato, co se třpytí, Huawei P30 Lite má svoje mouchy. Aktuálně se prodává za cenu 8 990 korun v černé, bílé a modro-fialové gradientní barvě. Jedná se o provedení 4+128 GB s rozšiřitelnou pamětí za pomoci klasické microSD karty. Huawei P30 Lite katalog rozměry a hmotnost: 153 × 73 × 7,4 mm, 159 g

displej: 6,2'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 312, 412 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 340 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 710 (8× Cortex-A73 + A53, 2,2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (8 000 × 6 000), video (3 840 × 2 160), blesk 79 %

vybavenost 2,4/6

výhodnost cena: až Celou recenzi Huawei P30 Lite si můžete přečíst na následujících listech.

Design Elegán, co napodobuje sourozence. P30 Lite se snaží vypadat přesně tak, jako ti dva starší a vybavenější. Jeho cenovka je ale úplně jinde a proto i na poli designu a konstrukce došlo k ústupkům. Rámeček po obvodu je ve vysokém lesku, ale plastový a kov pouze imituje. Seříznutí horní a spodní hrany je rovněž přítomno a i když jsou obě strany skleněné a v našem bílém provedení záda dobře maskují otisky prstů, pocit ze skla na zadní straně je takový „levný“. Zadní stranu lze promáčknout a telefon při námaze vydává vrzavé zvuky.

Při váze 159 gramů má P30 Lite rozměry 153 × 73 × 7,4 mm. Na čelní straně se jedná o aktuální a moderní klasiku, tedy velký displej s kapkovitým výřezem. Displej zabírá 90 % čelní strany, za což vděčí tenkým rámečkům. Silnější je pouze ten pod displejem, ale tlačítka nejsou jeho součástí, vyobrazují se na displeji. celistvost čelní strany narušuje pouze mřížka hovorového reproduktoru, pod níž se při levém kraji ukrývá notifikační dioda. Napravo od mřížky najdeme ukryté senzory, viditelné pouze při silném prosvícení. Pochválit musíme za z výroby aplikovanou fólii na displeji.

Na spodní straně potěší USB-C konektor a zachování sluchátkového Jacku, na té horní zase podpora univerzálních microSD karet, i když za cenu ztráty dualSIM funkce. Po obvodu se jedná o dnešní standard, tedy USB-C na spodní hraně spolu s hovorovým mikrofonem a hlasitým mono reproduktorem. Příjemným bonusem je přítomnost sluchátkového konektoru. Levý bok je zcela holý, bok pravý obsahuje tlačítko zámku a dvojkolébku hlasitosti. Hrana horní kromě sekundárního mikrofonu nabízí šuplíček s hybridním dualSIM slotem. Tedy buď vložíte dvě nanoSIM (oba sloty s kompletní podporou LTE), nebo jeden obětujete pro paměťovou microSD kartu. Alespoň, že do modelu střední třídy Huawei na sílu nepoužilo svoji Nano Memory Card.

Zde je dobře vidět, jak moc modul fotoaparátu vystupuje nad rovinu zadní strany. Zadní strana je útočištěm pro velmi precizní čtečku otisků prstů, která je u Lite modelu na konvenčním místě. Kromě ní zde najdeme i LED blesk a vystouplý modul fotoaparátu s trojicí snímačů. Ten je vystouplý opravdu hodně a stříbrné orámování je tak precizně zbroušeno, že jsem si o jeho hranu rozřízl prst. Zároveň se pod zadní stranou ukrývá NFC anténa, i když není nijak značena. Co značeno je, to jsou údaje fotoaparátu (bez účasti společnosti Leica), údaje o modelu a recyklaci. Jejich stříbrné vyvedení je velmi kontrastní a kazí uhlazený dojem ze zadní strany. Je to škoda, Huawei umí tyto údaje lépe skrývat.

Odemykat telefon lze buď velmi precizní čtečkou otisků prstů, nebo za pomocí 2D skenu obličeje skrze čelní selfie kamerku.

Displej AMOLED dostal sbohem. P30 Lite, oproti vybavenější dvojici, používá zobrazovací panel technologie IPS LCD. To znamená, že sice vidíme barvy přesnější a s nulovými barevnými deformacemi při pohledu ze strany, ale nikoliv tak živé a taky se musíme rozloučit s Always On displejem. Displej se umí rozsvítit pouze celý, takže by funkce postrádala smysl. Alespoň, že je tu notifikační dioda. Zobrazovací panel má rozlišení 1080 × 2312 bodů na úhlopříčce 6,15", což znamená jemnost 415 PPI. Rozlišení je tedy dostatečné, jen jas by v maximálních hodnotách zasloužil vylepšit, čitelnost na slunci (možná i kvůli fólii) je slabší.

Ukázky personalizace zobrazení včetně možnosti zapnout chytré přepínání rozlišení obrazovky za účelem šetření baterie. Kapkovitý výřez pro selfie kamerku ubírá jen nepatrně ze zobrazovací plochy, takže ve stavové liště vidíte všechny symboly. Komu se řešení nezamlouvá, může si okolí kapky nechat černě podbarvit, vzhledem k technologii displeje je ale vidět rozdíl. Maximální rozlišení Full HD+ lze kombinovat s HD+, buď manuálně, nebo za účelem šetření baterie nechat tuto práci na automatice. Nechybí korekce barev a celkového teplotního vyvážení displeje, možnost korigovat velikost písma v pěti a velikost zobrazení ve třech krocích, nebo si nastavit odfiltrování modrého světla včetně intenzity filtrace. Drobnostmi na závěr je zobrazení názvu operátora, rychlosti sítě a procent baterie uvnitř symbolu, mimo něj nebo vůbec.

Hardware Výkon na vedlejší koleji. Trochu mě mrzí, že Huawei Lite verzi ostrouhalo, kde mohlo, ale navenek se skořápka snaží tvářit, že je vše stejné. Ano, logicky nemůžeme očekávat chipset, jako u smartphonu za dvacet tisíc korun, ale použitý Kirin 710 najdeme například i v modelu P Smart 2019, a ten stojí skoro polovinu. Kirin 710 je osmijádrový procesor s jádry 4x Cortex-A73 2,2 GHz + 4x Cortex-A53 1,7 GHz, kterému dopomáhá grafický akcelerátor Mali-G51. Na běžné používání je to sestava dostatečná, ale v zátěži se viditelně zadýchává a zpomaluje. Výsledek benchmarku AnTuTu tomu odpovídá. Výsledky benchmarku AnTuTu v7.2.2: celkové skóre: 136 969 bodů

CPU: 60 470

GPU: 28 249

UX: 37 2641

MEM: 10 989

Výkonový rozdíl mezi běžným stavem a zapnutým režimem výkonu je poměrně výrazný. Huawei se sice chlubí režimem GPU Turbo 2.0, který má vylepšit výkon při hrách, a v nastavení lze zapnout i režim výkonu, což situaci trochu vylepší a generuje i lepší výsledek v benchmarku, ale pachuť ošizení tu stále zůstává. Hodnota operační paměti 4 GB je dostatečná a v tomto ohledu je vše v pořádku. Vnitřní paměť má kapacitu 128 GB, po startu a prvotních aktualizacích zůstává volných zhruba 110 GB, které ještě můžete vylepšit klasickou miccroSD kartou. Jiný příběh je ale baterie. Ta má velmi slušnou kapacitu 3340 mAh a telefon díky tomu dokáže bez problémů vydržet jeden a půl dne v zápřahu. Opačný proces, tedy nabíjení, zabere 18W nabíječkou něco málo přes sto minut.

V nastavení je možno vyvolat optimalizaci baterie a čistič vnitřního úložiště. Na poli konektivity se jedná o standard střední třídy, kde zamrzí snad jen postarší Bluetooth 4.2 (ale s podporou aptX a aptX HD). Dále zde najdeme Wi-Fi a/b/g/n/ac, NFC, podporu plného rozsahu LTE na obou SIM kartách, z polohovacích služeb GPS, GLONASS a BeiDou. Příjemné je osazení USB-C konektorem a zachování fyzické připojitelnosti sluchátek s 3,5mm Jackem, stejně jako podpora FM rádia. Senzorové osazenstvo je tvořeno senzorem jasu a přiblížení, gyroskopem, akcelerometrem, elektronickým kompasem a čtečkou otisků prstů.

Software Starší verze EMUI. Je pro mě trochu nepochopitelné, proč smartphone, který se na trh podíval o dva měsíce později, než jeho sourozenci, nemá stejnou verzi grafické nadstavby EMUI. Sic je model Lite postaven na aktuálním Androidu 9.0 Pie (čili lze měřit čas strávený koukáním do telefonu), EMUI zde ale najdeme ve starší verzi 9.0.1, což znamená menší přehlednost prostředí (stále ještě spoustu položek „Další nastavení“), ale také chybějící možnost zapnout tmavý režim.

Prostředí EMUI 9.0.1 postavené na Androidu 9.0 Pie zatím postrádá tmavý režim. Pochvalu lze udělit za skutečnost, že tu mimo sadu aplikací od Googlu a obslužných nástrojů od Huawei nenajdeme jedinou předinstalovanou aplikaci. Na stranu druhou Huawei nabízí svoje alternativy pro Hudbu, Video, Email, Kalendář a Poznámky. Nespatřuji u nich žádnou přidanou hodnotu, jako například u konkurenčních smartphonů Sony, lze je však odinstalovat.

Ukázka chytrých gest a možností, jak si zjednodušit ovládání telefonu. Z hlediska systému se jedná o klasiku, na kterou jsme u EMUI zvyklí. Možnost ovládat prostředí trojicí tlačítek, gesty nebo jedním chytrým plovoucím tlačítkem, stejně jako mít aplikace na plochách, nebo používat menu (dle Huawei „Šuplík“), to vše zde samozřejmě najdeme. Z čistého Androidu například sekci „Digitální zůstatek“, která monitoruje dobu strávenou se zapnutým displejem, dále pak gesta pro probuzení displeje, pořízení screenshotu nebo rozdělení obrazovky, funkce otočením ztišit a přiložením k uchu přijmout, hlasové ovládání v angličtině či přípravu pro chytrý flipový kryt.

Fotoaparát Reklama za 1. Jaká je skutečnost? Huawei P30 Lite má na zádech trojčočkovou soustavu, přičemž hlavní snímač se chlubí rozlišením 48 Mpx. To je hezká hodnota, problémem ovšem je, že toto rozlišení je dostupné pouze v režimu Pro, normální uživatel na něj tedy vůbec nenarazí. Oproti vybavenější dvojici sourozenců je zde pouze možnost přepínat mezi klasickým a širokoúhlým záběrem, který má na starosti druhý snímač. Čekal bych rychlý přepínač na inzerovaný 2x zoom utvořený výřezem z velkého rozlišení, ale tato možnost tu není. Zoomovat lze pouze tažením po displeji v rozmezí 0,6x – 6x. Sestavení fotoaparátů Huawei P30 Lite: 48 MP (Širokoúhlý, f/1.8 clona)

8 MP (Ultra-Širokoúhlý)

2 MP (Bokeh čočka)

selfie (24 MP, f/2.0 clona, full focus) Jako u ostatních modelů z řady P30 jsem i zde nechal po celou dobu focení zapnutou AI. Trochu zamrzí, že HDR je nutné vyvolat jako samostatný režim, i když umělá inteligence ho zřejmě na pozadí používá. Výsledné fotografie jsou jistě nadprůměrné, s dobrou kresbou a úrovní detailů (až na stejnobarevné či jednolité plochy), barevné podání je ve většině případů pouze lehce přebuzené. Při nočních scénách, a to i v režimu „Noc“, je viditelný výrazný nárůst šumu. Výsledek je pořád skládán z několika snímků s různou expozicí, ale s oběma vybavenějšími sourozenci se rozhodně nemůže měřit.

Prostředí fotoaplikace na Huawei P30 Lite Pokud to nebude vyloženě nutné, doporučuji používat pouze hlavní snímač. Ten širokoúhlý má o řád nižší kvalitu výsledku v jakýchkoliv podmínkách. U videa zamrzí jako maximum pouze Full HD rozlišení, 4K už se do těchto cenových vod dostává poměrně běžně. Video je pouze průměrné a za předvedeným výkonem na poli fotografií výrazně zaostává. Především neustálé přeostřování a chvění obrazu po stranách je hlavním nedostatkem. Ukázkové fotografie:

Další ukázkové fotografie najdete na posledním listu Fotogalerie Ukázkové video (Full HD, 60 fps):