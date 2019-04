RECENZE: Huawei P30 Pro — zaostřeno na fotografické superschopnosti

Plusy Vydařený design a barvy

redakce Po půl roce přichází na trh nový vlajkový model největšího čínského výrobce. Huawei P30 Pro přináší pozvolnou designovou i funkční evoluci s největším důrazem na fotoaparát. Tím se asi nejvíc odlišuje od předešlého top modelu Mate 20 Pro, z nějž si jinak bere většinu výbavy i technologií. Meziročně výrobce zvýšil cenu (proti P20 Pro) přitom jen nepatrně o pětistovku – P30 Pro v nižší paměťové verzi 6 + 128 GB je v prodeji za 22 490 Kč.

Huawei P30 Pro je aktuální vlajkový model čínské značky V rámci ročního cyklu si Huawei stanovil strategii, že na jaře vždy připraví společně s Leicou zcela novou verzi fotoaparátu, na podzim se bude inovovat na straně procesoru, výkonu a dalších komponent. Třetí samostatnou linii potom představuje model s ohebným displejem Huawei Mate X, jenž je superprémiovou ozdobou portfolia a zatím se s ním nepočítá jako s masově prodávaným zařízením. Testovaný Huawei P30 Pro je po všech stránkách vydařený vlajkový smartphone, jenž klade důraz na čtyřnásobný zadní fotoaparát s pětinásobným periskopovým optickým zoomem. Produkuje vynikající fotografie za denních podmínek, v noci nemá mezi smartphony konkurenci. Také ostatní vlastnosti, jako dvoudenní výdrž na baterii, rychlé bezdrátové dobíjení nebo svižná a přesná čtečka otisků zpříjemňují každodenní používání. Huawei P30 Pro 128GB katalog |preview rozměry a hmotnost: 158 × 73 × 8.4 mm, 192 g

displej: 6.5", dotykový OLED, 1 080 × 2 340, 396 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|11.5 Mb/s), LTE (1400|600 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 4 200 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 980 (8× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 40MPx (7 303 × 5 477), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Celou recenzi Huawei P30 Pro si přečtěte na následujících listech.

Design Pouze drobné úpravy. Loňský P20 Pro nastolil velmi úspěšný designový trend se skleněnými zády a u některých barevných variant s gradientovým přechodem. To se letos prakticky opakuje, pouze s drobnými obměnami. Některé barvy jsou nové (oranžovo-červená Amber Sunrise, bílo-fialová Breathing Crystal), jiné zůstávají (modrozelená Aurora, černá).

Telefon je poměrně velký (hlavně vysoký) a těžký Vrchní a spodní hrana zařízení je seříznuta a oživuje tak jinak celkově zaoblené tvary. Nově je i přední displejová strana se sklem zakřiveným k okrajům. Vypadá to elegantně, ale kvalitní krycí fólii budete shánět obtížně – výrobce tentokrát na telefon žádnou neaplikoval. Částečně to ale vynahrazuje bezplatnou výměnou displeje (případně i zad zařízení) do tří měsíců od registrace zakoupeného zařízení.

Červená varianta není tak náchylná na otisky prstů Obě strany jsou samozřejmě náchylné na ulpívání otisků, hodně ale záleží na barevné variantě. Naše testovaná ohnivě červená je docela úspěšně maskuje. Zařízení se dobře drží v ruce a neřeže. Velikostně už je trochu na hraně a lidem s menšíma rukama může přijít přerostlé. Telefon splňuje stupeň krytí IP68, takže ho v krajním případě můžete ponořit i do (pouze sladké!) vody. Částečně i kvůli tomu musel ustoupit 3,5mm jack, který nahrazuje při poslechu do sluchátek USB-C konektor (přechodka je součástí balení). Menší model P30 jack má.

Čočky zadního fotoaparátu mírně vystupují nad profil

Displej Skvělý Full HD+ OLED. Huawei osazuje do svých smartphonů OLED panely spíše sporadicky – šetří si je pouze na nejvyšší modely. P30 Pro se tedy dočkal a displej má vynikající. Postačit musí sice Full HD+ rozlišení – jemnější 2K panel zůstává vyhrazen sérii Mate, na 6,5palcovou úhlopříčku dané rozlišení ale bohatě stačí.

Displej má jen minimální okraje a kapkovitý výřez Panel je širokoúhlý (poměr stran 19,5 : 9) s malým kapkovitým výřezem pro 32Mpx přední kameru. Vyniká výborným podáním barev, dokonalou černou, širokými pozorovacími úhly i velmi dobrou hodnotou maximálního jasu. Vyvážení bílé barvy je podle nás zvoleno optimálně zejména u živého režimu, případně se dá teplota barev doladit v nastavení.

Nastavit lze barevné podání nebo skrýt výřez černou lištou Čím menší výřez, tím lépe pro systémové notifikace, jejichž piktogramů se do lišty vejde více, na druhou stranu zase musel ustoupit hloubkový 3D sken obličeje (opět výsada Mate 20 Pro). Tím se může stát odemykání obličejem trochu méně přesné, zejména ve tmě. Naštěstí je tu i další biometrické zabezpečení v podobě čtečky otisků integrované pod sklo displeje. Ta je na rozdíl od Matu 20 Pro rychlejší a přesnější. Její čidlo se přestěhovalo ke spodnímu okraji displeje, poloha blíž k těžišti by byla praktičtější.

Telefonní sluchátko se stejně jako čtečka otisků schovalo pod displej V rámci co největší možné čistoty designu a eliminace okrajů okolo displeje výrobce dokonce poprvé u svých zařízení přistoupil ke zrušení mřížky telefonního sluchátka a jeho ukrytí pod sklo displeje. Trochu jsme se obávali, zda tím neutrpí kvalita zvuku při hovoru, to se ale naštěstí nepotvrdilo – vyšší maximální hlasitost piezoelektrického sluchátka bychom ale ocenili. Telefon ale přišel o stereofonní efekt při přehrávání hudby do reproduktoru – sluchátko pod displejem není u této činnosti aktivní. A také se už nenašlo místo na notifikační diodu.

Sklo displeje je k okrajům zakřivené

Hardware To nejlepší z Matu 20 Pro. Po stránce technické výbavy není P30 Pro žádným velkým překvapením – výrobce použil většinu prvků, kterými před půl rokem osadil model Mate 20 Pro, včetně tehdy nově představených technologií. P30 Pro tak obsahuje procesor Kirin 980 s podporou umělé inteligence, 6 + 128 nebo 8 + 256 GB paměti, baterii s kapacitou 4 200 mAh a technologii rychlého kabelového i bezdrátového dobíjení. V syntetickém benchmarku Antutu dosahuje telefon výsledku přes 300 tisíc bodů, což jej řadí (v době psaní recenze) mezi desítku nejvýkonnějších Androidů.

Nejobsazenější prvky je spodní hrana, na té vrchní nalezeme pouze mikrofon a infraport Telefon se prodává jako Dual SIM s hybridním sdíleným slotem. Do něj můžete dát buď dvojici nanoSIM karet, nebo druhou nahradit poněkud kontroverzním formátem paměťových karet NM Card. Na něm není nic špatného, má vlastnosti microSD a menší rozměry, ale bohužel tento typ karet kromě Huawei zatím nikdo jiný nevyrábí a při ceně okolo dvou tisíc za kapacitu 128 GB se jedná o poměrně drahý špás.

Výsledek z benchmarku Antutu Zvukové podání, ať už při přehrávání do sluchátek nebo hlasitého mono reproduktoru na spodní hraně, je spíše průměrné, uvítali bychom zejména vyšší maximální hlasitost. Telefon podporuje kodeky AAC, aptX HD i LDAC pro bezdrátový přenos audia. Pochválit musíme výbornou citlivost telefonu na signál mobilních sítí, ať už u hlasových hovorů nebo datových přenosů. Plná LTE konektivita včetně VoLTE, duální Wi-Fi, GPS i Galileo a infraport pro ovládání spotřebičů je pro vlajkové modely Huawei příjemnou samozřejmostí.

Oboustranný šuplíček pro dvě NanoSIM, nebo jednu NanoSIM a jednu NM Card Baterie má stejně jako u modelu Mate 20 Pro kapacitu 4 200 mAh. To zaručuje i těm nejnáročnějším uživatelům minimálně jeden celý den na jedno nabití, většina uživatelů ale bude dobíjet obden. Rychlé kabelové dobíjení SuperCharge 40 W znamená pouze 75 minut na nabíječce pro doplnění celé kapacity, rychlé bezdrátové dobíjení (např. s podložkou Huawei CP60) je zase vhodné pro průběžné „dokrmování“ energie během dne. Jako bonus je zde ještě reverzní bezdrátové dobíjení, pro doplnění energie jiných zařízení.

Software Nadstavba ladí detaily. Telefon obsahuje známou nadstavbu EMUI, kterou Huawei dovedlo nad Androidem 9 už do verze 9.1. Je svižná a i pro prvouživatele dostatečně přehledná. Z Androidu 9 využívá některé jeho funkce (např. Digitální zůstatek, způsob ovládání gesty), ale jejím základem zůstává evoluce předchozích verzí EMUI.

Zamykací plocha s ikonou čtečky otisků • základní motiv pohotovostní plochy • přepínače v notifikační roletě • zamykací obrazovka s rychlým panelem • multitasking • témata Možnosti nastavení a přizpůsobení prostředí jsou opět široké. Základ, mezi kterým se budete rozhodovat podle svých zvyklostí, je výběr zobrazení aplikací (buď všechny na plochách, nebo systém „šuplík“ – všechny aplikace v samostatné nabídce a na ploše pouze zástupci vybraných aplikací) a způsob pohybu v prostředí. Na výběr jsou klasická tři androidová virtuální tlačítka, nebo ovládání gesty, které je poměrně návykové. „Pilulkové“ tlačítko jako v čistém Androidu 9 zde nenajdeme, ale podobné funkce supluje plovoucí Navigační tlačítko.

Zvolit můžete všechny aplikace na plochách, nebo v „šuplíku“ • nabídka Nastavení se snaží o zjednodušení, ale stále je hodně košatá • v nabídce Baterie můžete zvolit úspornější tmavý režim, který prostoupí celým prostředím • položka Always On displeje se přestěhovala Huawei se snaží o zjednodušení a zpřehlednění nabídky nastavení. Sice se stále ještě objevují vnořené úrovně typu „Další nastavení“, ale většinou se zde obvykle skrývají méně důležité položky. Nejlepší zkratkou je obvykle políčko fulltextového vyhledávání, ale zase musíte znát přesné znění položky. Grafika se trochu změnila, prim hraje nadále známý technicistní font, ikony vlastních aplikací Huawei trochu přizpůsobil těm od Googlu, takže vedle sebe už nepůsobí tolik rozháraně. Základní tři způsoby ovládání prostředí prsty • k ovládání se dají použít i nejrůznější pohybová gesta Že Huawei poslouchá i zpětnou vazbu od uživatelů, dokazuje např. přemístění nastavení režimu Always On (Vždy na displeji) do logičtější podnabídky Domovská obrazovka nebo implementace oblíbeného gesta dvojího poklepání pro probuzení displeje.

Nová funkce Androidu 9 digitální zůstatek ukazuje, jak moc času trávíte na smartphonu • telefon používá klávesnici SwiftKey • pomocí infraportu můžete ovládat nejrůznější spotřebiče • Huawei přidává po čase znovu vlastní prohlížeč Výrobce opět používá některé aplikace od tvůrce Androidu (např. editor SMS zpráv), k většině má své alternativy (galerie, hudební přehrávač, e-mailový klient, kalendář, vlastní market AppGallery). Zajímavostí je ve verzi EMUI 9.1 návrat vlastního internetového prohlížeče Huawei, Chrome od Googlu ale samozřejmě také nechybí. Ani Huawei se zcela nevyhnulo předinstalovaným aplikacím třetích stran, jako je Booking nebo Amazon – naštěstí se dají zcela odinstalovat. Jako primární virtuální klávesnici používá SwiftKey, ale můžete doinstalovat jinou.

Přenos souborů z telefonu do notebooku Huawei pomocí funkce OneHop Jako novinku s P30 Pro představil výrobce funkci OneHop pro rychlý přenos obsahu smartphonu do PC nebo naopak. Tato funkce je dostupná s vybranými notebooky Huawei Matebook, k nimž stačí P30 Pro přiblížit a pomocí NFC funkci aktivovat. Podobným způsobem se dají mezi notebookem a telefon vkládat nebo kopírovat texty a také pořídit minutový screencast obrazovky počítače.

Fotoaparát Bezkonkurenční noční snímky. Čtyřnásobný fotoaparát Leica je hlavní chloubou celého zařízení. V nezávislém uznávaném fototestu DxOMark získal 112 bodů, což jej aktuálně (v době psaní recenze) řadí na první místo spolu se Samsungem Galaxy S10 5G. Čočky a senzory jsou poskládány tak, aby telefon vyhověl všestrannému fotografickému použití od klasických snímků, přes portréty, makra, širokoúhlé záběry, přiblížené objekty i náročné noční fotografie.

Fotoaparát vyvinulo Huawei společně s německou firmou Leica Zásadní inovací je nový použitý hlavní 40Mpx senzor Superspectrum, jenž kromě vysokého rozlišení nabídne i novou matici bodů RYB (místo tradiční RGB), kde zelený bod nahrazuje žlutým. To má znamenat živější snímky, více světla i zvýraznění detailů. Novinka v manuálním režimu umožňuje fotit s citlivostí ISO až 409 600, což zatím žádný jiný smartphone neumí. Sestavení fotoaparátů v Huawei P30 Pro: 40Mpx senzor Superspectrum, 27 mm, f1.6, OIS

20Mpx senzor, širokoúhlý objektiv 16 mm, f2.2

8Mpx senzor, 5× optický zoom 125 mm, f3.4, OIS

Time of Flight (ToF) kamera pro mapování hloubky záběru

32Mpx přední selfie kamera f2.0 Třetí objektiv (v „semaforu z čoček“ nejníže položený při držení zařízení na výšku) je jiný už na pohled. Je zde patrný čtvercový průhled místo obvyklého kruhu. Pod sklem totiž leží optický hranol, který láme světlo o 90° na stranu do těla smartphonu, kde už jsou za sebou seřazeny čočky. Tento objektiv má na svědomí 5× optické přiblížení. Pokud by nebylo použito periskopické lámání světla, byl by nejspíš telefon o poznání tlustší.

Schéma umístění čoček v těle P30 Pro Všechny čočky v rámci fotoaparátu samozřejmě spolupracují, a tak je možné docílit díky velké ploše hlavního senzoru a periskopovému objektivu dohromady dokonce 10násobného bezztrátového přiblížení (hybridní zoom). Vedle toho lze použít i širokoúhlý obraz, takže v rámci snímku lze přepínat na 0,6×, 1×, 5× a 10× přiblížení. Nutno dodat, že skok mezi 1× a 5× zoomem je zbytečně velký a na mnoho scén by se ještě hodil mezikrok v podobě 3× zoomu.

Základní automatický režim fotoaparátu • nastavení fotoaparátu • další režimy Novinkou je dlouhá expozice, která lze nastavit nejen v nočním režimu, ale i v hlavním režimu fotoaparátu. Objevuje se nový efekt „sametová hladina vody“ a vylepšen byl i portrétní režim, který je zásluhou ToF kamery opravdu vynikající. Bokeh efekt lze nastavit v několika úrovních a po vytvoření snímku dodatečně měnit rozostření. ToF ale poslouží i pro přesnější měření prostoru v rámci aplikací pro rozšířenou realitu (AR) a vylepšeny jsou také hýbající se emotikony, kterým Huawei nově říká 3D Life Objects. Výrazně se vylepšil dynamický rozsah fotoaparátu, výrobce jej označuje jako AI HDR+. Pro HDR je ale nutné nadále aktivovat samostatný režim a není možné funkci aplikovat například v hlavním automatickém režimu. Vylepšení snímků umělou inteligencí už není přednastavenou volbou, pro aktivaci AI je přístupná ikona na hlavní liště a nemusíte pro ni do nastavení. Ukázky z fotoaparátu Huawei P30 Pro:





Exteriér 0,6×, 1×, 5× a 10× zoom

Interiér

Širokoúhlý objektiv

Makro na širokoúhlý objektiv

HDR vypnuto, HDR zapnuto

Minimální (f0,95) a maximální (f16) clona

Exteriér noc Fotografie patří bez debat k tomu nejlepšímu, co lze z dnešních smartphonů dostat. P30 Pro nadále sází na výrazné hranové doostřování a maximální možnou eliminaci šumu v hranami vymezených plochách, což vede k velmi líbivým snímkům. Naštěstí přikrášlení není tak silné jako například u loňské verze P20 Pro, takže snímky vypadají věrně. Míra detailů v každém snímku je úctyhodná. Při používání zoomu se kvalita trochu ztrácí, ale stále jde o dobrý nadstandard. Širokoúhlé záběry i krásné makrosnímky vás budou bavit. Naprosto samostatná disciplína, ve které Huawei momentálně nemá konkurenci, jsou noční snímky. Závěrky, které lze udržet z ruky bez nutnosti stativu, nemají u mobilů obdoby. Leckdy ani není nutné aktivovat noční režim, HDR a stabilizace podpořená umělou inteligencí, udělají vše za vás. Níže si můžete prohlédnout srovnání fotoaparátu v Huawei P30 Pro s půl roku starým modelem Mate 20 Pro při focení v téměř naprosté tmě. Zde je dobře vidět, že i v rámci vlastních modelů dokáže Huawei noční fotografování dále zdokonalovat. P30 Pro: Mate 20 Pro: Důležitou součástí fotoaparátu je také video. Kamera zvládne 4K (UHD), nám se ale nejvíce osvědčilo Full HD video 60 fps. U videa si pomáhá jak optickou (OIS), tak i softwarovou stabilizací obrazu, kde se uplatňuje umělá inteligence (AIS). Nový režim Low Light Video umožňuje natáčení ve zhoršených světelných podmínkách. Dual View Mode využívá dvou kamer zároveň – jedna natáčí širší scénu, druhá přiblížený obraz. Tyto módy jsme zatím nemohli vyzkoušet, protože budou součástí softwarové aktualizace, která na telefon dorazí až v následujících týdnech. Ukázkové video denní (Full HD, 60 fps): Ukázkové video noční (Full HD, 30 fps): Huawei P30 Pro udělal u videa viditelný pokrok, jeho nejsilnější stránkou je právě stabilizace. Velmi dobrá je také expozice, věrné barevné podání a autofokus. Proti nejlepší konkurenci video trochu zaostává v proostřenosti kresby záběru, ale stále jde o nadprůměr. V rámci videa se dá skokově přibližovat stejně jako u statických snímků (0,6×, 1×, 5×, 10×), ale na větší přiblížení už kvalita viditelně klesá.

Závěr Vyspělý univerzál s důrazem na fotografování. Huawei P30 Pro je poctivý vlajkový model, který nezanedbává žádnou část výbavy. Je z něj patrné, že výrobce musel hodně usilovně přemýšlet, aby ještě vylepšil už tak dost povedený loňský model Mate 20 Pro, a tak vsadil většinu inovací na fotoaparát. Ten má věrnější denní snímky a do nočních dokáže dostat ještě více světla.

Zařízení patří mezi větší a těžší K výbavě nelze mít prakticky žádné výhrady, snad jen s výjimkou monofonního a jen průměrně hrajícího reproduktoru nebo chybějící notifikační diody. Výkonu má telefon na rozdávání a na jedno nabití vydrží klidně dva dny. Přitom díky velmi rychlému dobíjení vlastně skoro nikdy nebudete řešit zbývající kapacitu baterie – stačí pár minut na nabíječce a procenta narůstají před očima.

