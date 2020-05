RECENZE: Huawei P40 je všestranný sympaťák s bolestivým handicapem

Vlajková řada P od Huawei byla vždycky demonstrací těch nej... technologií, ať po stránce fotoaparátu, tak i hardwarové výbavy a konektivity. To platí i zde. Do technologického světa se však začala míchat politika, která si na testovaném Huawei P40 vybrala daň v podobě zákazu všech služeb od Googlu, což je zásadní komplikace. Jak velký problém to je, vysvětlujeme v samostatném článku:

Telefon tak lze překvapivě ještě stále ovládat jednou rukou a navíc neuvěřitelně pohodlně padne do dlaně, za což vděčí hlavně zaobleným krajům na zádech. Skleněná záda jsou sice silným magnetem na otisky prstů, přilnavý povrch skla ale zaručuje, že telefon z dlaně nevyklouzne. Vyzdvihnout musím výjimečně i testovanou ledově bílou variantu, která na světle vrhá odlesky modré, růžové, zlaté a naživo to vypadá opravdu efektně.

Velký a přesto kompaktní. Huawei P40 po designové stránce pokračuje tam, kde loňská P30ka skončila. Znovu máme co dočinění s precizně zpracovaným telefonem, který láká na kvalitní kovovou konstrukci, líbivý vzhled, a co považuji jako hlavní výhodou základní P40ky - kompaktní rozměry. Ve skutečnosti je novinka ještě dokonce o desetinky milimetrů menší, za což vděčí nepatrně tenčím rámečkům kolem displeje.

Hardware

Rychlík připravený na budoucnost. Huawei P40 jakožto představitel vlajkové řady nabízí i nekompromisní výbava. O výkon se zde stará procesor Huawei Kirin 990 5G spolu s grafikou Mali-G76. Ve spolupráci s 8 GB RAM tak máte k dispozici takovou porci výkonu, která si bleskově poradí s těmi nejnáročnějšími herními tituly, prací s 4K videem a celkově budete těžko hledat aktivitu, u které by se telefon zadýchal.

Výkon - Antutu 8.3.1 Celkové skóre: 450 104 bodů CPU: 136 014 bodů GPU: 162 342 bodů MEM: 85 042 bodů UX: 66 706 bodů



Mírným kompromisem může být pouze 128 GB vnitřní úložiště, jakožto jediná paměťová varianta. Troufnu si tvrdit, že většině to bude stačit, obzvlášť ke špičkovým hodnotám rychlosti. Pokud ale chcete hodně hrát, fotit nebo hlavně natáčet, budete nuceni sáhnout po paměťové kartě. Pozor však na to, že telefon podporuje pouze vlastní formát karet NM Card, který má proti jiným paměťovkám jiné rozměry. Hodit se bude i 50 GB zdarma na úložišti Huawei Cloud, ač pouze na jeden rok.

Po stránce konektivity je třeba zdůraznit, že telefon podporuje 5G sítě. Vzhledem k tomu, že v ČR zatím 5G nefunguje, berte to spíš jako investici do budoucna nebo užitečnou vychytávku při cestě do zahraničí. Pochvalu zaslouží i podpora pomalu nastupující Wi-Fi 6 či nové Bluetooth 5.1. Nechybí samozřejmě ani NFC, ač kvůli omezené aplikační výbavě zatím nemá tak široké využití, ale to se časem zřejmě změní. Z drátové výbavy potěší USB-C konektor standardu USB 3.1 Gen1.

Rychlost úložiště - AndroBench: Sekvenční čtení: 1462,24 MB/s

1462,24 MB/s Sekvenční zápis: 232,87 MB/s

232,87 MB/s Náhodné čtení: 188,45 MB/s (48 245,34 IOPS)

188,45 MB/s (48 245,34 IOPS) Náhodný zápis: 196,14 MB/s (50 212,40 IOPS)

Rád vyvrátím i časté nejasnosti ohledně podpory SIM karet. Telefon má k dispozici až dva fyzické nano SIM sloty. Zároveň však podporuje i eSIM, takže si do telefonu můžete nahrát prakticky libovolný počet telefonních čísel. Kvůli hardwarovému omezení v podobě počtu fyzických antén však platí, že vždy můžete mít naráz aktivní pouze 2 telefonní čísla, zda půjde o nano SIMky, eSIM, či jejich kombinaci je jen na vás.

Součástí výbavy je samozřejmě také baterie, a to o kapacitě 3 800 mAh. Ačkoliv jsme dnes u vlajkových modelů zvyklí na vyšší kapacity, Huawei P40 hravě zvládne dva dny běžného používání, případně den a půl při náročnějším používání. Nadprůměrných výsledků telefon dosáhl i v tradičních simulovaných testech výdrže při sledování Full HD videa nebo prohlížení webu.

Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 18 hodin 25 minut

18 hodin 25 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 24 hodin 12 minut

​ 24 hodin 12 minut Doba nabíjení (15 - 90 %): 1 hodina 34 minut

1 hodina 34 minut Doba nabíjení (0 - 100%): 53 minut

Po stránce nabíjení ale očekávejte mírné ústupky. Jedním z nich je například pouze 22,5W adaptér. Vzhledem k zmíněné kapacitě baterie i tak dokáže telefon nabít za cca sympatických 90 minut. Co už však omluvit nelze je absence bezdrátového nabíjení, které si Huawei nechalo jen pro vyšší model P40 Pro.



Průběh nabíjení Huawei P40.

Pro milovníky hudby je zde připraven také repráček. Je bohužel pouze jeden, za to s plným, vyváženým zvukem a hudebními ambicemi. Jediné, o co tak přicházíte je prostorový efekt, což zamrzí hlavně při hraní či sledování videí. Pochvalu naopak zaslouží vysoká maximální hlasitost. Připojit k telefonu samozřejmě můžete i sluchátka, a to skrze USB-C (pecková sluchátka jsou součástí balení) nebo bezdrátově přes Bluetooth. Zde potěší hlavně plná podpora kodeků AAC a LDAC.