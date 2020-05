RECENZE: Huawei P40 Lite – tak trochu jiná střední třída

Plusy Rychlá čtečka otisků

Nadprůměrný fotoaparát

Slušná výdrž

Rychlé nabíjení

Solidní výkon Minusy Nelze využít k placení

Chybí notifikační dioda

Bez služeb Googlu

Hybridní slot

Paměťovky NM Card ? 7 /10 Hodnocení

redakce Huawei P40 Lite představuje odlehčenou verzi vlajkové P40. Míří do střední třídy s velmi slušnou výbavou a nebýt mrzutostí s chybějícími službami Googlu, konkurenci by slušně zatápěl. Takto se zařadí mezi řadu srovnatelných modelů a bude cílit na uživatele, kteří nejsou tolik chyceni v ekosystému Googlu. Telefon ve většině oblastí podává nadprůměrné výkony. Má velmi solidní výkon, dostatek paměti, povedený displej i fotoaparát, nadprůměrnou výdrž a rychlé dobíjení. Vybavení požadovaným výběrem aplikací může být pro některé uživatele komplikovanější, vedle velmi solidní výbavy však Huawei bojuje i rozumně nasazenou cenovkou. Huawei P40 Lite za ceny od 5 999 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 14 obchodůna Porovnat ceny Huawei P40 Lite katalog rozměry a hmotnost: 159 × 76 × 8,7 mm, 183 g

displej: 6,4", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 310, 398 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, NM Card (256 GB), RAM: 6 GB, baterie: 4 200 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 810 (2× Cortex-A76, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 67 %

vybavenost ?

výhodnost cena: 5 999 Kč až 6 999 Kč Celou recenzi Huawei P40 Lite si můžete přečíst na následujících listech.

Design Čtyřočko se čtečkou na boku. Huawei P40 Lite sází na zaoblené tvary, nikde na telefonu nenajdete žádnou ostrou hranu. I když není nejmenší, padne dobře do ruky, netlačí do dlaně a nemá sklony vyklouznout. Konstrukční zpracování je příkladné, zamrzí snad jen provedení zad telefonu. Ulpívání otisků prstů se dá odpustit, plastový materiál bohužel nevyniká odolností a testovaný kousek už nesl několik škrábanců od předchozích uživatelů. Výrobce navíc do krabičky nepřibalil žádné pouzdro, zvýšená opatrnost při manipulaci je zde tedy na místě.

Osvědčený design, přesto s několika novinkami Tlačítka najdete na pravém boku. Poskytují jasnou zpětnou vazbu a mají příkladné hmatové odlišení. Regulace hlasitosti tradičně vystupuje nad povrch, hlavní vypínač je naopak zapuštěn a integruje v sobě i čtečku otisků prstů. Obě jsou dobře dostupná, hlavní vypínač je umístěn zhruba v polovině výšky telefonu.

Plastová záda přitahují nejen otisky prstů, ale i jemné škrábance Šuplíček na karty zaujal tradiční místo na levém boku téměř až u horního okraje. Je bohužel hybridní, osadíte jej tedy dvojicí nanoSIM nebo jednu z nich vyměníte za paměťovku. Zde přichází ke slovu další bohužel, nepočítejte s klasikou v podobě microSD, P40 Lite spoléhá na karty NM card. Ty jsou dražší, není u nich takový výběr, vzhledem k velmi slušně dimenzovanému vnitřnímu úložišti je ale možná ani nebudete potřebovat.

Čtečka otisků prstů integrovaná do hlavního vypínače • hybridní šuplíček Horní strana nese pouze sekundární mikrofon, na spodní potěší přítomnost 3,5mm konektoru sluchátek. Společnost mu dělá mřížka hlasitého reproduktoru, primární mikrofon a USB-C. Segment fotoaparátu se čtveřicí objektivů zaujal místo v levém horním rohu, nad úroveň zad nevystupuje nijak markantně. P40 Lite má už od výrobce na displeji nalepenou ochrannou fólii.

Telefonu nechybí konektor sluchátek V balení telefonu zamrzí absence alespoň základního pouzdra, telefon to ale dohání dalším příslušenstvím. Sluchátka v krabičce běžně nenacházíme, zde jsou to sice jen základní pecky, jako nouzové řešení ale poslouží. Hlavním lákadlem je pak 40W nabíječka, která zvládá telefon ládovat energií ve velmi slušném tempu. I u mnohem dražších konkurentů není rychlonabíječka v balení běžná a v případě P40 Lite znamená úsporu hned několika stokorun.

V balení najdete i ne zcela běžnou rychlonabíječku

Displej Kvalitní podívaná a slušné možnosti přizpůsobení. Displej s úhlopříčkou 6,4“ zabírá převážnou většinu čelní plochy. Okraj na bocích nepatrně naroste nad displejem, ve spodní části už má několik milimetrů, to ale displeji nijak neubírá na použitelnosti. Přední kamerka je zde realizována jako průstřel v levém horním rohu, neruší, v případě potřeby jej lze částečně skrýt (oznamovací řádek v horní části displeje bude černý).

Displej vyplňuje převážnou většinu přední strany IPS panel s rozlišením 1 080 × 2 310 nabídne široké pozorovací úhly, dobrou čitelnost na slunci a věrné barvy. Slušný je i výčet nastavení, vedle automatického jasu je přítomen filtr modrého světla, nastavení teploty a režimu barev, změnit lze i rozlišení (manuálně nebo automaticky), případně využít režimu pro jednu ruku (zmenšení zobrazení).

Skrytí průstřelu • Teplota barev • Filtr modrého světla • Změna rozlišení Při pohybu v prostředí telefonu se můžete spolehnout na trojici (nebo čtveřici) tlačítek pod displejem, nahradit je gesty, případně navíc zapnout plovoucí navigační tlačítko. Telefon probudíte zvednutím, probouzení poklepáním neumí. Zamrzí absence notifikační diody i ambientního displeje.

Zmenšení zobrazení • Probouzení displeje • Ovládání systému •Nastavení tlačítek

Hardware Výkonný pracant zatím bez placení. Osmijádrový Kirin 810 má síly na rozdávání a v rozletu ho zdatně podporuje i 6 GB RAM. Ani úložiště netrpí nedostatečným prostorem, z papírových 128 GB je po prvním spuštění obsazeno necelých 13 GB, po prvotní aktualizaci si aplikace ukousnou o dalšího 1,5 GB víc. Pro uživatele tedy zůstává výrazně přes 100 GB, které lze případně rozšířit paměťovou kartou.

Vnitřní úložiště • Úložiště po prvotní aktualizaci

LTE na primární SIM • LTE na sekundární SIM Telefon si dobře poradí i s náročnými hrami, ve kterých není nutné snižovat detaily. Nezalekne se ani intenzivního multitaskingu, výkonově by vás rozhodně neměl nechat na holičkách. V zátěži se nezahřívá, i při delším hraní zůstává telefon na dotek vlažný. Výsledky benchmarku AnTuTu (8.3.6): celkové skóre: 304 647

CPU: 91 560

GPU: 86 261

UX: 58 096

MEM: 68 730 LTE Lze provozovat na kterékoliv SIM (pokud osadíte oba sloty), k dispozici je WiFi 5, Bluetooth 5, USB OTG i reverzní dobíjení. Telefon sice nabídne NFC, aktuálně s ním ale nezaplatíte. Tato situace by se ale mohla do budoucna zlepšit. Absence zvýšené odolnosti a bezdrátového nabíjení je v této cenové hladině pochopitelná.

USB OTG • Reverzní dobíjení • Odemykání obličejem Čtečka otisků integrovaná do hlavního vypínače si zapamatuje až pět otisků a lze ji použít kromě odemykání telefonu i na zabezpečení jednotlivých aplikací. Při odemykání telefonu nemusíte tlačítko stisknout, stačí přiložit prst (aktivovat lze ale i reakci až na stisknutí). Čtečka pracuje perfektně, je rychlá, chybná čtení se vyskytují jen ve velmi omezeném počtu výskytů. Telefon můžete odemykat i obličejem – zde jsou reakce také velmi svižné a s minimem chyb.

Čtečka otisků prstů Baterie s kapacitou 4 200 mAh zvládá telefon pohánět i při intenzivním používání dva dny. Střídmější uživatelé se po nabíječce budou muset poohlédnout až během třetího dne. P40 Lite vedle slušné výdrže boduje rychlostí nabíjení. Pokud použijete 40W nabíječku z balení, na 70 % se dostanete už za půl hodiny. Plné nabití je pak otázkou zhruba hodiny.

Software Jde to i bez Googlu. Nad systémem Android pracuje nadstavba EMUI ve verzi 10.0.1. Plochy lze libovolně přidávat oběma směry, hlavní může být umístěna kdekoliv, aplikace jsou buď všechny v hlavní nabídce (šuplík) a na plochách jen vybraní zástupci nebo obdobně jako u iOS všechny přímo na plochách. Oznamovací panel zobrazí při prvním stažení pětici přepínačů bezdrátových modulů, při dalším pak všechny vybrané. Ty volíte z 20 možných, přičemž lze měnit i jejich pořadí.

Plocha • Oznamovací panel • Nastavení přepínačů • Poslední spuštěné aplikace Asi největším problémem bude pro některé uživatele absence služeb Googlu. Jak se s touto situací vypořádat detailně rozebírá dřívější článek, z praktického hlediska to nemusí být takový problém, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pokud masivně používáte služby Googlu, P40 Lite pro vás zřejmě nebude primární volbou. Najdou se ale uživatelé, kterým to vůbec nemusí vadit.

Telefon • Zprávy • Hlavní nabídka • Gesta Ne každý platí mobilem, poštu, kontakty i kalendář lze mít uložené i jinde než u Googlu a jsou tací, kteří na mobilu nesledují YouTube. Takto se dá pokračovat u každé skupiny aplikací. S telefonem Huawei rozhodně nejste odříznutí od aplikací, jen musíte pečlivě zvážit, které skutečně v mobilu potřebujete. Dostat se k nim dá několika způsoby, ne vždy je to komfortní, ale jde to.

AppGallery • Správce souborů • Motivy • Webový prohlížeč Telefonu nechybí praktické aplikace jako jsou správce souborů, kompas, diktafon, poznámky, počasí, správce telefonu, nezapomnělo se na podporu gest, slušné možnosti úprav chování systému či nastavení vizuální podoby pomocí motivů. Jinak řečeno, můžete počítat s tím, na co jste byli u Huawei zvyklí (s výjimkou uvedenou výše). Telefon pracuje rychle, svižně, nezpomaluje se, prostředí se nezasekává, vše reaguje bez zaváhání. Výrobce přitom intenzivně pracuje nejen na rozšiřování aplikační nabídky v AppGallery, ale i na aktualizacích a bezpečnostních záplatách, které během testování dorazily na telefon hned dvě.

Poznámky • Kompas • Diktafon • Aktualizace