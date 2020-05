RECENZE: Huawei P40 Pro – perfektní fotomobil prošlapává cestu bez Googlu

Plusy Zdařilý design

90Hz AMOLED displej

Rychlá čtečka otisků

Dlouhá výdrž na baterii

Perfektní fotoaparát Minusy Nepodporuje služby Googlu

Málo aplikací v AppGallery

Chybí 3,5mm jack

Pouze mono reproduktor

Dražší paměťová NM karta ? 8 /10 Hodnocení

redakce Zhruba po roce uvedl čínský výrobce na trh další generaci špičkových fotosmartphonů v řadě P. Huawei P40 Pro je hlavním modelem z celé nové série. P40 Pro+ má sice ještě o něco lepší fotoaparát, ale zatím není v prodeji, P40 je zase o něco kompaktnější a méně vybavený model. Ke stejné řadě se svým názvem ještě hlásí modely nižší třídy P40 Lite a P40 Lite E, ale ve skutečnosti s ní nemají nic společného. P40 Pro na sebe bere nelehkou úlohu navyknout uživatele na mobilní služby Huawei (HMS) a naučit je žít bez služeb Googlu (GMS). Pokud totiž nepočítáme prémiový ohebný Mate Xs a loňský Mate 30 Pro, jenž se v Česku začal prodávat s několikaměsíčním zpožděním a pouze na e-shopu Huawei, je P40 Pro první vlajkový model značky v širší distribuci, který služby Googlu nepodporuje. Pro ty, kdo si život bez Google map nebo plateb Google Pay neumí představit, tu brzy bude reedice loňského modelu P30 Pro New Edition. Po stránce vzhledu jde o mimořádně zdařilé zařízení, jehož čistý design se dokázal obejít bez zbytečných experimentů, jako byla například chybějící tlačítka ovládání hlasitosti u modelu Mate 30 Pro. Hardwarově a výkonnostně jde o současnou špičku, která v ničem nezaostává. V popředí je zejména fotoaparát, jenž momentálně vévodí uznávanému žebříčku nejlepších fotomobilů DXOMARK. Právě foťák bude zřejmě hlavním motivem, proč si telefon pořídit. Obsažená 5G konektivita je sice chvályhodná, ale v českých podmínkách je v tuto chvíli spíše investicí do budoucnosti. Ovšem software s nedostatkem aplikací může některé potenciální zájemce nakonec od nákupu odradit. Rozhodování opravdu není jednoduché ani s přihlédnutím k cenovce 26 tisíc korun. Ta není přehnaná, i konkurenční vlajkové telefony stojí podobně, ale nemají žádná softwarová omezení. Na druhou stranu, pokud se dá něco napravit, tak je to právě software a Huawei usilovně pracuje na tom, aby byl jeho vlastní ekosystém co nejdřív plnohodnotně použitelný. Huawei P40 Pro za ceny od 25 790 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 11 obchodůna Porovnat ceny Huawei P40 Pro katalog rozměry a hmotnost: 158 × 73 × 9,0 mm, 209 g

displej: 6,6", kapacitní OLED, 1 200 × 2 640, 439 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 256 GB, NM Card (256 GB), RAM: 8 GB, baterie: 4 200 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 990 5G (4× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 83 %

vybavenost ?

vybavenost ?

výhodnost cena: 25 790 Kč až 27 990 Kč

Design Hi-tech elegance. Píšeme to skoro u každého vlajkového modelu Huawei a ani P40 Pro není výjimka – design prostě tato čínská firma umí. Předně chválíme, že se nezasekla na dnes spíš už okoukaném gradientovém provedení a nabízí i konzervativnější, ale o to elegantnější barevné varianty. Například námi testovaná matně šedá s odlesky do stříbrné působí opravdu prémiovým dojmem. Mléčné sklo má i tu výhodu, že nedává tolik vyniknout šmouhám a otiskům. Dále na českém trhu zakoupíte ještě černou a perleťově bílou. Co se týče velikosti, jde (ze současného pohledu) o středně velký a těžký telefon, rozměry se proti loňskému P30 Pro změnily jen nepatrně. Vrchní a spodní hrana už není ostře seříznutá, což se nám u předchůdce líbilo možná o něco víc, ale zase telefon opravdu dobře padne do ruky. Rám je ocelový, záda i displej ze skla. Okraje displeje mírně přetékají, a to nejen na bocích, ale i na horní a spodní hraně. Vypadá to efektně, ale pád na kteroukouli hranu se teď může stát displeji osudným a jeho výměna zřejmě nebude nic levného. Tzv. vodopádový displej je trendem posledních let, zde ale Huawei přetékání přes okraj nepřehnal natolik, aby se na bok nedokázala vměstnat tlačítka pro ovládání hlasitosti, jejichž absence a nahrazení senzory bylo u modelu Mate 30 Pro asi tou nejkontraproduktivnější inovací. Odemykací tlačítko je v optimální výšce pro pravý palec. Telefon je vodotěsný a splňuje stupeň krytí IP68. Pokročilý fotoaparát s periskopickým řešením teleobjektivu si vyžádal poměrně velký a vystouplý modul na zádech. Designu ale nijak neubližuje – působí hodně hi-tech a člověk si hned říká, co asi takový velký foťák všechno umí? Tloušťka v tomto místě narůstá zhruba o 3 mm, zbytek těla měří v pase 9 mm.

Displej Plynulé zobrazení. V oblasti displejů se Huawei v průběhu let propracovával na špičku a dá se říct, že u modelu P40 Pro jí dosáhl. Použitý 6,6palcový AMOLED displej s ne zcela standardním Full HD+ rozlišením 1 200 × 2 640 vyniká zejména 90Hz obnovovací frekvencí. Nastavit můžete i standardních 60 Hz a budete tak trochu šetřit baterii, ale připravíte se o opravdu hladce plynulé animace a rolování stránek. Ne že by se při 60 Hz něco trhalo, ale rozdíl u 90 Hz patrný je a vnímáte ho spíš podvědomě, když si říkáte, v čem je ten displej tak dobrý?

Špičkový AMOLED displej s dvojitým průstřelem A přidávají se k tomu samozřejmě i další zobrazovací vlastnosti povedeného AMOLEDu, tedy zejména perfektní podání černé barvy, široké pozorovací úhly bez zkreslení a líbivě syté barvy. Pokud by na vás kontrast byl trochu moc, můžete trochu ubrat přepnutím ze Živého do Normálního režimu nebo nastavit teplotu barev ručně. Přednastavené vyvážení bílé ale naprosto vyhovuje. Hodnota maximálního jasu není rekordní jako u lepších IPS panelu a na ostrém sluníčku budete trochu mžourat, ale jiné výhody AMOLED displeje, jako například Always On displej s mnoha nastavitelnými motivy to bohatě vynahradí.

Průstřel v horním okraji můžete opticky skrýt černou lištou • obnovovací frekvence 90 Hz přispěje k plynulejšímu zobrazení • podání barev displeje můžete nastavit Součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů. Vyhodnocování probíhá pomocí prosvícení papilár bílým světlem ve spodní polovině panelu. Čtečka je až překvapivě rychlá a má minimum nepovedených odemknutí. Ve srovnání s ultrazvukovými čtečkami, které u svých vrcholných modelů používá například Samsung, jde o náskok minimálně dvou generací. Díky přetékání přes okraje má displej opravdu jen minimální rámečky a čistý dojem příliš nekazí ani dvojitý průstřel pro dvě selfie kamery a senzory sloužící pro odemykání obličejem.

Hardware Špičková sestava včetně 5G. P40 Pro je přesně ten typ zařízení, u kterého nemusíte řešit výbavu položku po položce – prostě víte, že jde o vlajkový model, který obsahuje to nejlepší, co je momentálně ve smartphonech k dispozici. Za pozornost stojí zejména čipset Kirin 990 obsahující zároveň 5G modem, což znamená, že se s telefonem připojíte do 5G sítě (pokud ji operátor provozuje). To je v Česku zatím hudba budoucnosti, ale už za rok bychom se s prvními komerčními 5G ostrůvky v rámci vybraných měst mohli začít setkávat.

Výkon zařízení v benchmarku Antutu – Huawei P40 Pro přesáhl hranici 500 tisíc bodů Výkon zařízení je obrovský, můžete na něm bez problémů hrát ty nejnáročnější hry nebo nahrávat video ve 4K rozlišení. Chlazení má Huawei řešeno důmyslným způsobem pomocí grafenového filmu, takže telefon se ani při náročném vytížení nadměrně nezahřívá. V Česku se prodává jediná paměťová varianta 8 + 256 GB. Vnitřní paměť lze rozšířit pomocí karty NM Card, ale na úkor druhé nanoSIM. O funkci Dual SIM ani tak přijít nemusíte, protože telefon podporuje také eSIM. Lze tak mít zároveň v provozu nanoSIM + eSIM + NM Card. Špičkovou konektivitu mobilních sítí (2G, 3G, 4G, 5G) doplňuje podpora Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) a Bluetooth 5.1 s kodeky SBC, AAC a LDAC pro připojení bezdrátových sluchátek. Drátová sluchátka je třeba mít s USB-C konektorem nebo přechodkou, protože telefon nemá 3,5mm jack. Reproduktor pro přehrávání hudby je pouze jediný na spodní hraně a hraje opravdu hlasitě a do cca 70% hlasitosti i čistě, poté už začíná (podle typu hudby) trochu rezonovat. Telefonní sluchátko je piezoelektrického typu a leží kvůli čistotě designu pod displejem, proto se přehrávání hudby a stereo efektu nepodílí.

Na spodní hraně leží reproduktor, USB-C konektor s duální slot na karty • tlačítka hlasitosti a zapínací tlačítko jsou na pravém boku Na rozdíl od konkurence Huawei meziročně nenavýšilo kapacitu baterie (4 200 mAh) ani výkon kabelového dobíjení (40 W). Vzrostl ale výkon bezdrátového dobíjení z 15 na až 27 W, je ovšem potřeba speciální bezdrátová nabíječka od Huawei (CP61 nebo CP39S) s aktivním odvětráváním. Stejný výkon (27 W) je k dispozici i pro reverzní bezdrátové dobíjení jiných zařízení (smartphony, sluchátka, hodinky). Samotná baterie v mobilu se pomocí kabelu dobije z 0 na 100 % zhruba za hodinu a čtvrt. Výdrž telefonu na jedno nabití velmi závisí na způsobu používání, nicméně i tomu nejnáročnějšímu uživateli vydrží bez problémů celý den. Při průměrném vytížení budete dobíjet každý druhý den. Samozřejmostí je podpora NFC a potěší i drobnost ve formě infraportu na dálkové ovládání spotřebičů.

Software Android bez Googlu. Po softwarové stránce se dnes telefony Huawei dělí na dvě skupiny – ty, co „mají Google“ (většinou starší nebo obnovené modely), a nové modely, které služby Google nemají. P40 Pro jako čerstvá novinka patří do druhý skupiny. Prostředí EMUI 10.1.0 je založeno na Androidu 10, ale jakékoli viditelné stopy po aplikacích nebo službách Googlu byste hledali marně. Majitel se tak bude muset obejít bez některých aplikací nebo funkcí, na které byl zvyklý, případně je nahradí jinými alternativami.

Známé prostředí EMUI, zde ve verzi 10.1.0 • nástroje • roleta s přepínači • nastavení V zařízení jsou tedy instalovány pouze nativní aplikace Huawei a běží zde služby Huawei Mobile Services (např. Huawei ID, Huawei Cloud a další). Oficiální cestou lze doinstalovat aplikace třetích stran dostupné v marketu Huawei AppGallery. Zde ale stále mnoho oblíbených aplikací chybí – nenajdeme zde logicky žádné aplikace Googlu, ale ani Facebook, Instagram, Whatsapp nebo Messenger. Huawei se snaží nabídku aplikací rozšířit, jde ale o postupný proces.

Informace o telefonu • správce zařízení • úložiště Částečným řešením může být přenesení aplikací pomocí funkce Phone Clone. Pokud máte starý telefon Huawei (nebo Honor), můžete si pomocí účtu Huawei ID zkopírovat veškerý obsah starého telefonu. Přenesou se všechny aplikace kromě těch od Googlu a většina z nich bude funkční – jen je nebude možné v P40 Pro aktualizovat. Pro tento účel byste je museli vždy aktualizovat ve starém telefonu a poté znovu přenést. Další řešení získání aplikací mimo AppGallery už jsou trochu krkolomnější (například pomocí agregátoru aplikací MoreApps) a mohou zahrnovat instalaci APK souborů na vlastní riziko každého uživatele. Věnujeme se jim v samostatném článku. ​

Oficiální market s aplikacemi AppGallery • další aplikace lze doinstalovat pomocí MoreApps Nutno dodat, že až na výjimky se dá většina chybějících aplikací Googlu zastoupit. Přímo v telefonu je předinstalovaný vlastní internetový prohlížeč, e-mailový klient (Gmailový účet do něj lze vložit), prohlížeč fotografií a kalendář. Google mapy nahradí české Mapy.cz, případně Here WeGo, které už jsou v AppGallery. Ze známých komunikačních aplikací je k dispozici Snapchat, TikTok a Telegram. Citelně chybí YouTube (ten si ale lze pustit v méně komfortní webové verzi v prohlížeči) a platební služba Google Pay, kterou Huawei zatím nahradit neumí.

Hudební přehrávač • správce souborů • kontakty • prohlížeč Huawei Samotné prostředí EMUI je v desítkové verzi opět o něco přehlednější a graficky konzistentnější. Huawei se snaží zjednodušit nabídku nastavení, je to ale za cenu podnabídek „Další“, ve kterých přesně nevíte, co máte očekávat. Líbí se nám ovládání prostředí pomocí tahových gest ne nepodobných těm z iOS, díky nim se zbavíte archaických tří androidových tlačítek na displeji. Nový je také Always On displej, který nabízí i decentní obrázky a animace. Prostředí hodnotím jako zdařilé a nebýt absence služeb Googlu, není mu co zásadního vytknout.

Fotoaparát Klenotem telefonu je jeho zadní fotoaparát. Obsahuje celkem čtyři objektivy, na jejichž vývoji s Huawei tradičně spolupracovala německá Leica. Každý z nich má svoji funkci, ale výsledná fotografie téměř vždy vzniká kombinací obrazových dat ze dvou nebo více senzorů. Tím se výrobci podařilo sestavit opravdu pokročilý fotoaparát, který je aktuálně podle uznávaného fototestu DXOMARK špičkou mezi mobily. A naše zkušenosti to potvrzují.

Sestavení fotoaparátu Huawei P40 Pro Základem je použití nového, ještě většího primárního senzoru nazvaného Ultra Vision. Má 50 milionů bodů, matici RYYB a velikost 1/1,28 palce. K němu příslušný primární objektiv disponuje světelností f1.9, ohniskem 27 mm a optickou stabilizací obrazu. Hardwarově stabilizovaný je ještě periskopický objektiv určený pro přiblížení obrazu, zvládne až 5× bezztrátový optický zoom. Pro širokoúhlý záběr slouží 40Mpx Cinematic fotoaparát se světelností F1.8, ohniskem 18 mm a skládáním bodů (pixel binning) až 16 do 1. Čtvrtá do počtu je 3D ToF (Time of Flight kamera), která má na svědomí zejména lepší portrétní snímky a bokeh efekt. Všechny čočky spolu při fotografování spolupracují, takže je možné získat až 10× hybridně přiblížený bezztrátový snímek (kombinace optického zoomu a ořezu obrazu). Maximální digitální 50× přiblížení už je na úkor kvality. Zoom nově funguje také v nočním režimu.

Prostředí fotoaparátu • nastavení fotoaparátu • doplňkové režimy Prostředí fotoaparátu se dlouhodobě nemění, mnoho režimů je dostupných přímo ze základní lišty. Umělou inteligenci lze zapnout snadno z rychlých přepínačů. Nově se v nastavení statických fotek už nedá zvolit rozlišení, pouze poměr stran. Využít maximálního rozlišení 50 MPx primárního senzoru lze aktivováním samostatného režimu Vysoké rozlišení. Samostatný je také HDR režim, ale v podstatě ho nebudete potřebovat, protože i základní režim vyniká velkým dynamickým rozsahem. Přibližování obrazu (zoomování) probíhá plynule pomocí jezdce nebo i skokově přes polohy 0,7×, 1×, 5× a 10×. Ukázkové fotografie:







Přiblížení 0,7× (širokoúhlý záběr), 1× (snímek primární kamerou), 5× (optický zoom), 10× (hybridní zoom)

Makrosnímky – lépe se na detailní fotky hodí širokoúhlý objektiv, fotoaparát zde nativně mění rozlišení 4 : 3 na 16 : 9.

Běžný režim a portrétní režim s bokeh efektem – díky čtvrté ToF kameře je portrét správně ohraničen, pozadí je rozmazané



Noční snímky s použitím běžného a nočního režimu. Běžný režim (vlevo) už je tak dobrý, že umí scénu dostatečně prosvětlit. Noční režim ale lépe odstraňuje šum a díky delší závěrce má snímek přirozenější barevnost Snímky vynikají velmi dobrou ostrostí po celé jejich ploše. Nejlepší výsledky podává primární senzor a také širokoúhlý objektiv, které mají zároveň dobré podání barev. Při zapojení teleobjektivu do akce už se trochu mění barevné podání do teplejších odstínů. Může za tím být použitá matice RYYB barevných bodů místo tradičnější RGGB, respektive nepřesné zpracování dat obrazovým postprocesorem. To je ale věc, kterou by výrobce mohl napravit pomocí softwarové aktualizace. O dostatečně širokém dynamickém rozsahu už byla řeč, potíže nedělá ani protisvětlo. Kontrast se drží na uzdě, než zapojíte do akce Mistra umělé inteligence (AI), proto jsme tuto funkci při focení nepoužívali. Filozofií foťáků Huawei + Leica bylo v minulosti někdy až nadměrné přeostřování hran a vyhlazování jednolitých ploch, P40 Pro to ale nedovádí do extrémů a výsledky jsou zkrátka vynikající. Autofokus je rychlý a přesný téměř za všech podmínek.

Čtyřnásobný fotoaparát je dominantou zad telefonu Velmi účinná je stabilizace obrazu, která přijde vhod nejen u videa, ale i při pořizování statických fotek se zoomem nebo u nočního fotografování. Několikasekundovou závěrku udržíte i z ruky bez stativu. Co se týče širokoúhlých snímků, dokázali bychom si představit ještě o něco kratší ohnisko než 18 mm. Například loňský P30 Pro dokázal se 16mm ohniskem zaostřit u makrosnímků ještě na kratší vzdálenost. U videa cestou 8K rozlišení P40 Pro zatím nejde a vystačí si s maximem 4K 60 fps. K dispozici je opět spousta doprovodných funkcí a filtrů – líbivě vypadá HDR video a bavit vás bude i live bokeh, tedy video s rozmazaným pozadím vytvářeným v reálném čase. Ukázkové video (1 080p, 60 fps): Ukázkové video (4K, 60 fps): Kvalita záznamu je vynikající zejména při natáčení na primární senzor, který u Full HD rozlišení používá skládání 16 sousedních bodů na jeden „superpixel“ o velikosti 4,48 mikronu. Video je tak ostřejší s větším množstvím detailů. Dobrá je také barevná věrnost a správné vyvážení bílé. Při zoomování během natáčení videa může obraz místy trochu poskočit a jakmile se do akce dostane teleobjektiv, může se i mírně změnit podání barev. Kombinovaná stabilizace AIS je stejně jako u statických snímků velmi účinná.

