RECENZE: Huawei Watch GT – Zázraky se nekonají, ale tenhle kompromis se vám může líbit

Plusy Výdrž baterie

Design

Displej

Spolehlivost notifikací

Poměr výkon/cena Minusy Výběr ciferníků

...a v nich neměnná datová pole

Pouze pasivní notifikace

Export sportovních dat

Vzhled dodávaného řemínku ? 6 /10 Hodnocení

redakce Na úvod omluva za prvotní nadšení. První Huawei Watch vydržely nabité den a půl, Watch 2 vydržely nabité den a půl, takže když firma prohlásila, že hodinky třetí generace Huawei Watch GT vydrží dva týdny bez kompromisů a měsíc v notifikačním režimu, vloudil se nám do nadpisu článku výraz „technologický zázrak“. Huawei Watch GT nejsou technologický zázrak. Ale ani to neznamená, že by s nimi bylo něco zásadně špatně. Technologický zázrak a prudká facka pro Google. Huawei Watch GT vydrží dva týdny První dvě generace chytrých hodinek Huawei stavěly na platformě Android Wear (Wear OS). Watch GT mají proprietální systém bez aplikací, bez možností podrobného nastavení, bez pokročilých sportovních funkcí. Vlastně je to fitness náramek s velmi povedeným hodinkovým designem a skvělým AMOLED displejem. Mezigenerační srovnání tedy není na místě. Ale znovu opakuji: tohle není výtka, jen konstatování. Výběr smartphonu je relativně jednoduchý, všechny vlastně dělají to samé, jen si připlácíte za rychlost a kvalitu. U nositelností je to vždy kombinace atributů, kompromis. Watch GT rozšiřují už tak velmi pestrou nabídku chytrých hodinek o zajímavý mix vlastností a je jen otázkou, jestli je správně namíchaný právě pro vás. Huawei má lákavou akci. K nejlepšímu fotomobilu dostanete Watch GT zdarma

Design Kartáčované bočnice, zbytek pouzdra je lesklý, tmavě šedý prstenec s rytými čísly a výrazná tlačítka. Tohle jsou jedny z nejhezčích chytrých hodinek na trhu a celkový dojem nezkazí ani plastové dýnko (materiál je matný, nepříliš výrazný, není moc vidět). Zato dodávaný řemínek si mě nezískal. Patrně mělo jít o kombinaci stylu a praktičnosti, kůže na povrchu měla vypadat dobře a guma pod nimi měla působit jako bariéra proti potu. Gumy je ale moc a v kombinaci s kůží vypadá nevkusně. Navíc nejsem přesvědčený, že jde o skutečnou kůži, spíše sázím na koženku. Přemýšlím, co by hodinkám slušelo... Silikonový řemínek by byl praktický na sport, ale asi by příliš nepasoval k lesklému materiálu. Pravá kůže by byla skvělá, ale na sport nepraktická. Kovový tah by zase značně zvýšil hmotnost. Jak vybrat chytré hodinky Osičky s páčkou pro výměnu řemínků bez nástrojů tu jsou, ale chvilku to přece jen zabere a hádám, že vás to před a po každém cvičení příliš dlouho bavit nebude. Mimochodem v téhle disciplíně je etalonem Garmin a jeho systém QuickFit, který je na rychlé výměny přímo stavěný.

Displej Chválit budu také AMOLED displej. Je obrovský, má nádherně zářivé barvy, ukázkovou černou a dostatečnou jemnost. Rámeček je relativně tenký, nebo tak aspoň působí díky obroučce z jiného materiálu. Sklo je o ten důležitý milimetr zapuštěné, což stačí, abyste se vyhnuli řadě běžných nehod a oděrek. Huawei se nechlubí zvýšenou odolností, takže případný problém odhalím až s první větší nehodou. Věděli jste, že nemáme protinožce? Tahle mapa vám přesně ukáže, co je na druhé straně světa Při této velikosti byste patrně čekali značnou spotřebu energie, ale displej se rozsvítí vždy jen na pět sekund, což na přečtení informací stačí a baterii zásadně neublíží. Displej probudíte klasickým gestem „kolik je hodin?“, tedy zvednutím hodinek před obličej. Je citlivější a aktivace displeje rychlejší než u konkurence (Samsung Gear Sport, Fitbit Versa), takže se displej občas rozsvítí, i když nechcete. Považuji to však za lepší řešení, než když máte gesto opakovat s větší razancí, protože jej automatika napoprvé nezachytila. Zní to jako drobnost, ale při každodenním životě s hodinkami je právě tohle věc, která člověku dokáže dlouhodobě pít krev. V noci mě občas rušilo nechtěné rozsvícení displeje, který svým jasem ve tmě dokáže nepříjemně píchnout do očí, ale naučil jsem se to řešit nastavením režimu Nerušit, který odstaví jak aktivační gesto, tak vibrace u příchozích notifikací, zůstane pouze budík. Jinak k rozsvícení displeje lze použít i tlačítka.

Ciferníky Uvědomuji si, že je to značně individuální záležitost, ale výběr ciferníků je pro mě zklamání. Je jich 10 (resp. 11, ale jeden z ciferníků je jen zdvojený v jiné barevné kombinaci), 5 rafičkových, 5 digitálních, datová pole jsou nastavená napevno a aspoň z mého pohledu tak nešťastně, že jsem si nedokázal vybrat. Nicméně uvědomuji si, že důležitost informací je značně individuální a vám mohou připravené ciferníky sednout lépe.



Přehled ciferníků. Vyberete si? Já budu doufat v update, který přidá „něco pro mě“, nebo možnost měnit obsah datových polí. Velký důraz je u ciferníků kladen na srdeční tep, který podle mého názoru má větší smysl sledovat až při sportovním výkonu. Informaci o atmosferickém tlaku nedokážu zužitkovat vůbec. Přepočet aktivity na spálené kalorie mě také nezajímá, naopak bych chtěl vidět na aktuální stav baterie, ale ten je pouze na třech watch faces, datumovka na čtyřech, takže to řeším stahováním vrchní roletky, kde oba tyto ukazatele jsou.

Uživatelské prostředí, funkce Video vydá za tisíc slov, pusťte si ho, uvidíte na něm, jak se hodinky ovládají, jaké mají funkce. Až při jeho natáčení jsem si uvědomil, v kolika případech se k jedné funkci dostanete vícero způsoby. Kdyby byla ke každé obrazovce jen jedna cesta, prostředí by se tím zjednodušilo, menu mohlo být kratší. Na druhou stranu z uživatelského pohledu mi to nějak nevadí, prostě si zaběhnete způsoby, jak se dostat k informaci a tu používáte. Jak se ovládají Huawei GT Watch:

Sportovní funkce Huawei označuje Watch GT jako sporttester, já si myslím, že to lehké zneužití pojmu. Sportovní funkce tu jsou, ale spíše v jednoduché formě, špičkové sporttestery jsou dál. Nicméně co tu je, funguje spolehlivě. K měření vzdálenosti i přesnosti GPS mám důvěru. Měření tepu je podobně nepřesné jako u jiných hodinek, tzn. reakce na změny jsou pomalé a se stoupajícím tepem odchylka od měření hrudním pásem roste. V bazénu mi na 100 délkách hodinky napočítaly jednou 107 délek, podruhé 105 délek, což v kontextu řady dalších testovaných hodinek nepovažuji za tragickou nepřesnost.

K podrobnostem jednotlivých workoutů se dostanete v aplikaci Zdraví. Informací je hodně, grafy jsou pěkně zpracované, dlouhodobé statistiky také, ale zásadně mi vadí, že je problém dostat data ven. Připravené je sdílení s platformami UP by Jawbone (po kliknutí se dozvíte, že druhá strana spolupráci ukončila), Google Fit (mám nastavené, ale spojení nefunguje) a MyFitnessPal (nezkoušel jsem). Opět budu doufat, že se situace zlepší s updatem.

Notifikace V téhle oblasti vládnou smíšené pocity. S jedním telefonem mi nefungovaly vůbec, se druhým fungují tak spolehlivě, že snesou srovnání s etalonem této disciplíny, s Apple Watch. Na Androidu jsou to první hodinky, u kterých notifikace fungují tak rychle a spolehlivě, že jsem u telefonu kompletně vypnul zvuky a spoléhám pouze na vibrace hodinek. Třeba v domácnosti, když se pohybuji po více místnostech, většinou platí, že Bluetooth dosáhne dál, než zvuk z vyzvánějícího mobilu. Lehce kuriózní je, že se hodinky zpravidla ozvou o zlomek sekundy dříve, než telefon. Skvělé!

Notifikace se hromadí ve spodní roletce, takže je můžete kdykoliv prohlížet zpětně. Český text se zobrazuje korektně, ale jinak je prostředí anglicky. Horší už je to s notifikacemi samotnými. Poznáte, která aplikace se ozývá, zpravidla uvidíte začátek sdělení, v některých případech se na políčko dá kliknout a můžete si přečíst trochu více textu, ale to je vše. Aplikace, které mohou poslat notifikace do hodinek, můžete jednoduše vybrat v seznamu. Reagovat se na notifikace nedá, snad s výjimkou příchozího hovoru, který lze odmítnout. V tomto směru tedy hodinky plní pouze informační funkci, ale na to základní zjištění, zda je nutné vytahovat mobil z kapsy, to stačí.

Výdrž Na tuto disciplínu jsem byl hodně zvědavý. Hodinky vydrží tak dlouho, že je obtížné to v rámci měsíčního testu směrodatně změřit. Používám je v náročnějším režimu s kontinuálně zapnutým měřením srdečního tepu, se zapnutými notifikacemi, s automatickou regulací jasu displeje, pouze na noc jim trochu ulevím režimem Nerušit. Vybrali jsme 13 povedených chytrých hodinek a náramků. Nejen pod vánoční stromek V prvním cyklu s cca třemi hodinami aktivní GPS vydržely 11 dní. Ve druhém cyklu bez aktivace GPS to bylo 13 dní.