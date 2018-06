RECENZE: Huawei Y7 Prime (2018) je zlatá střední cesta pro nenáročné

Přestože patří Huawei Y7 Prime (2018) do nižší střední třídy, už i zde se objevují prvky, které jsme ještě nedávno našli jen u těch nejvybavenějších. Displej s poměrem stran 18 : 9, 3 GB RAM a 32 GB ROM, duální fotoaparát, to vše vypadá velmi slibně. Ale hodnoty na papíře ještě nemusí znamenat jasnou výhru na pultech. Y7 Prime míří do velmi ostře konkurenčního segmentu, kde se výrobci snaží jeden druhého trumfnout nejen výbavou, ale také agresivní cenovkou. Novinka od Huawei po této stránce nejde do souboje úplně po hlavě a spíše spoléhá na sílu vlastní značky a dobré renomé. Bude to stačit? Huawei Y7 Prime (2018) katalog rozměry a hmotnost: 158 × 77 × 7.8 mm, 155 g

displej: 6", dotykový IPS LCD, 720 × 1 440, 268 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|11.5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 430 (8× Cortex-A53, 1 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 8.0 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 160 × 3 120), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 70 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává Samotná recenze telefonu Huawei Y7 Prime začíná na následujícím listu.

Design Solidní zpracování. Telefon vizuálně nijak nevybočuje z designového stylu výrobce, nezapře v sobě příslušnost ke značce Huawei. Konstrukce telefonu je pevná, nikde nevrže, robustnosti celokovových sourozenců ale nedosahuje. Při silnějším pokusu o ohnutí nebo zkroucení zaznamenáte nepatrný pohyb, nejedná se ale o nic, co by vás při běžném používání omezovalo.

Telefon i přes svou velikost dobře padne do ruky,

tlačítkům by prospělo zřetelnější hmatové odlišení Výrobce nepoužil unibody konstrukci, plochá, plastová, matná záda černé testované varianty (modrá verze je provedena v lesku) navazuje na lesklý oblý rámeček kolem celého těla ve stejném barevném provedení. Ten pak na přední straně přechází do skla s 2,5D efektem kryjícího displej.

Černá varianta v matném provedení Telefon nemá žádné ostré hrany ani rohy, i přes svou velikost dobře padne do ruky, nemá tendenci vyklouznout. Tlačítka na pravém boku by mohla být hmatově lépe odlišena a o něco níž, zejména pro uživatele s menšíma rukama budou hůře dostupná. Kladou přiměřený odpor a poskytují zřetelnou zpětnou vazbu.

Lesklé boky skrývají šuplíček, který lze osadit trojicí karet Na protější straně najdete šuplíček na karty a to provedení, které není zcela běžné. Osadit totiž můžete tři dostupné sloty a to dvěma nanoSIM a jednou paměťovkou. Y7 Prime vás jako jeden z mála nenutí volit mezi paměťovou kartou a funkcí dualSIM, zde můžete využívat obojí.

Všechny konektory najdete na spodní straně,

duální fotoaparát vystupuje nad úroveň zad jen nepatrně Konektor sluchátek se přestěhoval na spodní stranu, kde dělá společnost hlasitému reproduktoru a obstarožnímu microUSB. Čtečka otisků prstů je umístěna na zádech, segment duálního fotoaparátu najdete v rohu, je tedy dostatečně daleko a nehrozí jeho nechtěné ušpinění při používání čtečky. Nad úroveň zad vystupuje jen nepatrně.

V krabičce najdete jen to nejnutnější V krabičce nečekejte žádné bonusové příslušenství. Žádné pouzdro, kryt ani sluchátka, najdete v ní jen telefon, několik návodů, USB kabel a nabíječku. Ta posílá na výstup pouze 1 A, nebude tedy od věci nahradit ji něčím výkonnějším. Ochranná fólie je na displeji nalepena už z výroby.

Displej Velká plocha s dostatkem využitelných nastavení. Šestipalcový displej kryje na okrajích zaoblené sklo s 2,5D efektem. Panel má rozlišení HD+ (720 × 1 440), přičemž v Nastavení lze zapnout jeho automatickou úpravu, která má šetřit energii. Na rozdíl od dražších sourozenců nemá displej zaoblené rohy, čelní strana tak vypadá méně elegantně.

Velký displej s poměrem stran 18:9 poskytuje velmi slušnou plochu na multitasking Displej má široké pozorovací úhly, při větším natočení lze ale zaznamenat mírné ztmavnutí. Jas je dostatečný, jeho automatická regulace funguje korektně, čitelnost na slunci je použitelná. Nižší rozlišení nijak neubírá na uživatelském zážitku, ve výchozím nastavení má ale displej zřetelný teplý nádech, který ještě více vynikne při přímém srovnání s jinými telefony. Teplotu barev můžete naštěstí upravit, stejně tak lze využít filtr modrého světla.

Nastavení displeje • Teplota barev • Filtr modrého světla Tlačítka pod displejem jsou řešena softwarově, zvolit lze klasické rozložení (zleva Zpět, Domů, Poslední spuštěné aplikace), pořadí prohodit a obě varianty lze doplnit tlačítkem na zobrazení oznamovacího panelu. Celý panel s tlačítky se může skrývat, jeho funkci můžete doplnit/nahradit plovoucím tlačítkem se stejnými funkcemi.

Možnosti navigace • Natavení tlačítek • Plovoucí tlačítko Notifikační dioda v rámečku nad displejem bohužel postrádá jakékoliv možnosti konfigurace. Displej lze probouzet poklepáním a kromě odemykání pomocí čtečky otisků prstů (a běžných metod pomocí pinu/gesta/hesla) lze Y7 Prime odemykat rozpoznáním obličeje. Je pomalejší než čtečka, úspěšnost je ale velmi slušná a znatelná prodleva není natolik dlouhá, aby vás zdržovala.

Notifikační dioda • Zapnutí poklepáním • Odemykání obličejem • Změna zobrazení Ve spojitosti s odemykáním obličejem zamrzí, že telefon nepodporuje gesto zapnutí zvednutím telefonu. Tam, kde sourozence stačí zvednout před obličej (sami zapnou displej), je potřeba u Y7 Prime stisknout hlavní vypínač nebo poklepat na displej. V případě, že velký displej neobsáhnete palcem, můžete zmenšit zobrazení přejetím prstu přes tlačítka pod displejem zhruba na velikost 4,5“.

Hardware Hry zvládne, více výkonu by ale neuškodilo. Místo běžnějších procesorů Kirin z vlastní stáje vsadil výrobce na čip od Qualcommu, jmenovitě Snapdragon 430. Ze 3 GB paměti RAM je po spuštění dostupných 1,3, 32GB úložiště je obsazené ze čtvrtiny. Jakmile provedete prvotní aktualizaci všech aplikací, zůstane volných přes 22 GB. Pokud navíc odinstalujete všechny předinstalované hry, klienty sociálních sítí a další aplikace, kterých se zbavit lze, budete mít k dispozici 23 GB.

Dostupná paměť RAM • Vnitřní úložiště • Úložiště po prvotní aktualizaci Výkonově působí telefon trochu rozporuplně. Při běžném používání občas zaváhá a některé úkony (třeba listování fotkami v galerii) provádí rozvážněji než výkonnější konkurenti. Ve hrách se slabší výkon projevuje překvapivě mnohem méně. Hry se možná déle načítají, vlastní hra (i v případě náročnějších titulů) už ale jede plynule a to mnohdy i bez toho, že byste museli ubírat detailů. Odezva prostředí a svižnost systému by mohla být vyšší, toto se ale může zlepšit v rámci některé z aktualizací. V zátěži se telefon nepřehřívá. Výsledky benchmarku AnTuTu: celkové skóre: 59 833

CPU: 27 537

GPU: 9 036

UX: 17 220

MEM: 6 040

LTE na primární SIM • LTE na sekundární SIM • USB OTG Z hlediska konektivity se žádné překvapení nekoná. LTE, USB OTG a Bluetooth jsou povinný základ, NFC má pouze verze označená LDN-TL10, testovaná (LDN-L21) jej bohužel postrádala. Wi-Fi pracuje pouze ve 2,4GHz pásmu, speciality jako je třeba infraport se také nekonají. Pokud osadíte oba sloty pro SIM kartami, LTE můžete používat na kterékoliv z nich.

Čtečka otisků prstů Čtečka otisků prstů si zapamatuje až pět otisků, vzhledem k velikosti telefonu by mohla být o něco níž. Kromě zabezpečení ji lze použít pomocí gest i k ovládání telefonu. Subjektivně je nepatrně pomalejší, než je u telefonů Huawei/Honor zvykem, zde to ale bude spíš způsobeno vlažnější reakcí systému než pomalou čtečkou. Na chyby ve čtení narazíte ojediněle, a i když se může zdát pomalejší než u sourozenců, pořád je dostatečně rychlá, aby vás nezdržovala. AnTuTu Battery Test: 8 171 Oslnivých výsledků nedosahuje ani baterie s kapacitou 3 000 mAh. Dvoudenní výdrž znamená už větší ústupky, abyste telefon vyždímali během jediného dne, musíte mu opravdu hodně naložit. Obvykle budete večer končit s dostatečnou rezervou, abyste se po nabíječce začali shánět během dopoledne následujícího dne. Dodávaná nabíječka má na výstupu pouze 1 A, nabíjení tedy není z nejsvižnějších.

Software Rozvážné Oreo s EMUI. Na Android 8.0.0 s nadstavbou EMUI 8.0.0 narazíte u řady modelů Huawei/Honor, přesto nabývá mnoha podob. Nejzásadnějším rozdílem jsou aplikace, jmenovitě kolik zbytečností v telefonu najdete. Y7 Prime by na tom mohl být lépe, naštěstí se většiny můžete zbavit a po odinstalování několika her a klientů sociálních sítí se může ušetřené místo hned počítat na stovky megabajtů. Výrobce přitom umí poslat na trh zařízení bez tohoto balastu, tady počítejte s pár minutami čištění.

Podpora gest je ve srovnání se sourozenci slabší Druhou zásadní odlišností je slabší podpora gest a nejrůznějších usnadnění. Vedle zmenšení zobrazení a kompaktního provedení klávesnice telefon podporuje jen ztlumení vyzvánění převrácením, snímek obrazovky třemi prsty a zapínání displeje poklepáním. To je vše. Čtečka otisků prstů nabízí standardní podporu gest, pochvalu zaslouží i odemykání obličejem.

Plocha • Úprava plochy • Nastavení plochy • Poslední spuštěné aplikace Počet ploch, volbu výchozí i cyklické procházení můžete upravit, zvolit počet ikon ploše a aplikace mít buď v hlavní nabídce, nebo je necháte všechny na plochách. Pořadí přepínačů v oznamovacím panelu lez upravit, využít jich můžete až šestnáct. Nechybí ani motivy, v součtu je to klasika od Huawei, kterou si můžete přizpůsobit v celé řadě oblastí.

Oznamovací panel • Úprava přepínačů • Telefon • Zprávy Chod systému by zasloužil lepší optimalizaci, jeho reakce jsou místy rozvážné a to u telefonu čerstvě vybaleného z krabice není ideální vizitka. Problém přitom není v nedostatku výkonu (i když více by ho taky neuškodilo), v náročných hrách se telefon netrápil. Nezbývá než doufat, že se vlažnější reakce zlepší s některou z aktualizací.

Správce souborů • Poznámky • Kompas • Motivy I když v telefonu najdete mnohé zbytečnosti, výrobce dodal i obvyklou sestavu, které dávají smysl, jako jsou poznámky, správce souborů, kompas, zrcadlo, diktafon, zálohování nebo třeba uživatelská příručka. Je to sice jen PDF (v češtině), v systému se ale tváří jako aplikace a začátečníci v ní třeba najdou hodnotné informace.

FM Rádio • Diktafon • Tipy • Zálohování

Fotoaparát Neurazí, ale ani nenadchne. Stejně jako v případě systému, ani v prostředí fotoaparátu nenajdete výrazné odlišnosti od sourozenců. Na ploše prostředí je k dispozici několik voleb, všechny ostatní pak najdete v seznamu nastavení, jež se mění podle aktuálně zvoleného režimu. Mezi focením a natáčením se musíte přepínat, režimy jsou rychle po ruce po přejetí prstu směrem doprava.

Prostředí fotoaparátu • Nastavení fotoaparátu Fotografie jsou vcelku ostré a nejsou na tom špatně ani s detaily. Všudypřítomný šum jim ale na kvalitě nepřidá, barvy by mohly být živější a zejména za dobrých světelných podmínek budete neustále bojovat s přepaly. Automatika občas správně nezaostří, což ovšem poznáte až při prohlížení na počítači. Neuškodí tedy scénu vyfotit raději vícekrát. Ukázkové fotografie:

Další fotografie pořízené telefonem najdete na následujícím listu Ukázkové video (full HD, 30 fps): Video ve full HD (30 fps) berte spíše jako doplněk. Ostrost, detaily i podání barev jsou průměrné, natočit použitelné video z ruky je ale skoro nemožné. Bez stativu nemá smysl se do videa vůbec pouštět, chybějící stabilizace je na výsledku extrémně vidět.

žádanost cena: ještě se neprodává Hlavní konkurenti: Xiaomi Redmi 5 Plus (3GB/32GB) katalog | recenze rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 8 mm, 180 g

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 625 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 37263 (Nougat)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), blesk 76 %

vybavenost 4,7/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Huawei P Smart katalog | recenze rozměry a hmotnost: 150 × 72 × 7,5 mm, 143 g

displej: 5,7'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 424 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 659 (8× Cortex-A53, 2,4 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 160 × 3 120), video (1 920 × 1 080), blesk 77 %

vybavenost 4,2/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Honor 9 Lite katalog | recenze rozměry a hmotnost: 151 × 72 × 7,6 mm, 149 g

displej: 5,7'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 424 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 659 (8× Cortex-A53, 2,4 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 160 × 3 120), video (1 920 × 1 080), blesk 76 %

vybavenost 4/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Verdikt: Model nižší střední třídy, který naláká na dostatek paměti a funkci Dual SIM bez obětování paměťové karty. Bez atraktivnější cenovky to ale na trhu v konkurenci jiných čínských značek nebude mít jednoduché. Plusy: 3 GB RAM, 32 GB ROM

DualSIM + slot na paměťovku

Výkonově zvládne i náročnější hry Minusy: Průměrný fotoaparát

Výdrž neoslní

Horší optimalizace systému

MicroUSB