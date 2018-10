RECENZE: Invoxia Tracker je sledovací zařízení s půlroční výdrží. Funguje i bez SIM karty

Invoxia Tracker, výrobek stejnojmenné francouzské firmy, by mohlo být ideální zařízení pro situace, kdy chcete něco, případně někoho sledovat. Může to být zavazadlo, dítě docházející samo do školy, automobil, kolo, motorka, kůň… Však posuďte sami:

Jenže to nezjistíte, protože komunikace je pouze jednosměrná. Tracker vyšle zprávu a může jen doufat, že ji základnové stanice zachytí a předají dál. Sám se to nedozví, aby mohl reagovat opakovaným odesláním.

To by nemuselo ničemu vadit, desetiminutové intervaly mohou být dostačující. Musíte se ale smířit s tím, že nedokážete sledovat průjezd zónami, ve kterých se sledovátko aspoň deset minut nezdrží.

Sigfox je opravdu trochu jiná mobilní síť, podrobně jsme se jí věnovali v tomto článku . Sigfox pracuje v bezlicenčním pásmu 868 MHz a regulátor u vysílačů kromě výkonu omezuje i dobu, jak dlouho mohou vysílat. S tím přímo souvisí počet zpráv, které lze v síti přenést: konkrétně je to 140 vysílacích a 4 zpětné zprávy denně. To odpovídá jedné odeslané zprávě s polohou každých deset minut.

Tracker může pracovat ve třech režimech. Ten nejúspornější, u kterého se píše až o půlročním provozu na jedno nabití, posílá informace o poloze nejméně často. Provozovatel to blíže nespecifikuje. Když se pak podíváte do aplikace, na mapě uvidíte, kde se sledovátko při posledním zjišťování nacházelo.

GPS použije jen v nejnutnějších případech

Invoxia Tracker jsem nosil v tašce, v kapse, jezdil s ním na kole, nechal ho zavřený ve schránce v zavazadlovém prostoru auta. Pokaždé se choval stejně. Prostupu signálu nevadila ani kovová schránka automobilu, problém byl pokaždé jen s pohybem a s trasou mimo lidská obydlí.

Zařízení velmi šetří s využitím vestavěné GPS. Polohu určovalo takřka výhradně podle Wi-Fi. Za měsíc testování jsem v historii našel jen osm záznamů, u kterých Invoxia Tracker zjistil polohu ze satelitů, a to jsem měl celou dobu nastavené zjišťování v pětiminutových intervalech. V horším případě Tracker nezjistil polohu vůbec.



Aplikace eviduje každý zachycený bod s polohou. Na Androidu byla dřív i ikona, jak byla poloha zjištěna. Když jsem ale výrobce požádal o vysvětlení, co které jednotlivé varianty znamenají, prohlásil to za interní údaj a ikony v další verzi aplikace odstranil

Rozuměl bych technologické nefunkčnosti při tříhodinových cestách vlakem mezi Brnem a Prahou, kdy zařízení často zareagovalo, až jsem v Holešovicích vyšel z metra. U kombinace Faradayovy klece, rychlého pohybu a podzemí se není čemu divit. Ale že nezaznamenal ani bod při šestihodinovém, z větší části pěším školním výletě, to je už na pováženou.



Trasu v pravé části obrázku projíždím autem, trvá to třináct minut, a Tracker na ní nikdy nezaznamenal ani bod. Dál pokračuji na kole nebo tramvají, tam se už tečky objevují



Cesta vlakem. Tracker pouze dvakrát během jízdy zaznamenal nějaké body, jinak pokaždé jen přímou čáru mezi Prahou a Brnem

Všiml jsem si, že bod s polohou se často ukázal hned chvíli poté, co jsem aplikaci otevřel. Podívejte se na další obrázek, který ukazuje jednu z mých cest vlakem. Rovná čára je cesta z Brna do Prahy, kdy jsem aplikaci vůbec neotvíral a až v Praze si ověřil, že sledovátko opět nic neuložilo. Při cestě zpět jsem ale mobil bral každou chvíli do ruky, díval se do aplikace:



Jedna cesta nic, druhá body zaznamenala

Uvažoval jsem proto o možnosti, že server polohu zaznamenává, ale nedokáže ji ukázat v mapě. Takovou softwarovou chybu by bylo mnohem jednodušší opravit než hardware, natož vlastnosti technologie. Je to ale jinak. Pokud je Tracker v dosahu spárovaného telefonu, na mapě se ukáže poloha zjištěná z mobilu.