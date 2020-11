RECENZE: Jasný předvánoční hit. Poco X3 NFC se výbavou směje mnohem dražším

Plusy Líbivý 120 Hz displej

Stereoreproduktory, NFC, infraport, 3,5 mm Jack

Dlouhá výdrž baterie, reverzní dobíjení

Zvýšená odolnost IP 53

Nadprůměrný hlavní snímač i video

Spolehlivá čtečka otisků prstů Minusy Zbytečný širokoúhlý a makro snímač

Hromada předinstalovaných aplikací

Škoda hybridního slotu na SIM

Malá a neviditelná notifikační dioda

Prohýbající se záda, vystouplý fotomodul ? 8 /10 Hodnocení

redakce Je sice pravda, že smartphony nižší střední třídy často nemívají NFC anténu na palubě a zrovna tak je pravda, že o čínských značkách to platí dvojnásob, ale i tak už situace dávno není tak tristní, jak bývala. Přesto má dnes testované Poco X3 NFC potřebu se přítomností této technologie chlubit přímo ve svém názvu. Sesterská odnož čínského Xiaomi každopádně opět nezklamala a do vod střední třídy vnáší nejen svěží vítr, ale rovnou vichřici. Není to tak dlouho, co jsem testoval Honor 9X Pro, u kterého jsem psal, jak je to za cenovku 6 990 korun překvapivě vybavený telefon a že pokud na chvíli pomineme absenci GMS, má některé parametry vlastní vlajkovým lodím. No a dnes testované Poco X3 NFC stojí v konfiguraci 6 + 128 GB stejné peníze (zaváděcí akci nepočítám) a nejen, že má plný přístup ke Google službám, ale jeho výbava je v mnoha ohledech ještě lepší. Xiaomi Poco X3 NFC 64GB za ceny od 6 290 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 3 obchodyna Porovnat ceny Mezi hlavní plusy Poco X3 NFC patří především velmi dobrá výdrž na baterii či možnost dobíjet jiná zařízení, pohledný displej s obnovovací frekvencí 120 Hz nebo nadprůměrně dobré fotografie i video z hlavního snímače. Největšími vadami na kráse jsou pak zbytečné další fotoaparáty, ale taky hromada předinstalovaných aplikací a systém se zbytečně mnoho nastaveními. Poco X3 NFC katalog rozměry a hmotnost: 165 × 77 × 9,4 mm, 215 g

displej: 6,7", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSD, RAM: 6 GB, baterie: 5 160 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 732G (8× Kryo 470, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

vybavenost cena: 6 290 Kč až 6 590 Kč Celou recenzi Poco X3 NFC si můžete přečíst na následujících listech.

Design Tak trochu výstřední závaží. Poco X3 NFC se prodává ve dvojici barevných variant. Naneštěstí jsme na test dostali tu subjektivně méně zajímavou šedou variantu, protože vzhled tohoto smartphonu lépe vynikne v modrém provedení. Celoplastová konstrukce je dobře slícovaná a při lehké snaze telefon zkroutit vše drží, jak má, jediná drobná skvrna na kráse je prohýbání zadní strany, kde je cítit drobné prohýbání. Čelní strana je kryta sklem Corning Gorilla Glass páté generace a jako pozornost výrobce je zde aplikována ochranná fólie.

Při váze 215g má Poco X3 NFC rozměry 165 × 77 × 9,4 mm. Z čelní strany nic originálního, zato záda mají nádech rebelství. Hezky tenké rámečky okolo displeje jsou narušeny pouze senzory a hovorovým reproduktorem v části nad displejem, jelikož selfie kamerka je řešena tzv. průstřelem. Rámeček je tlustší pouze u spodní strany a to opět z ergonomických důvodů. Notifikační dioda je u Poco X3 NFC taky přítomna, avšak jedná se o nejméně šťastné provedení pod mřížkou reproduktoru, kde již tak malá a pouze bílá dioda ještě více zaniká. Jako celek váží Poco X3 NFC nemalých 215 gramů, za což může především obří vestavěný akumulátor.

Z určitého úhlu není design zadní strany skoro vůbec znatelný, jindy je šrafování a logo výrobce jasné a křičí do světa svoji výstřednost. Na levém boku přístroje najdeme pouze slot na SIM karty, který je v tzv. hybridním provedení, u druhého slotu tedy musíte volit mezi nanoSIM, nebo paměťovou microSD kartou. Bok pravý ukrývá standardní dvojkolébku hlasitosti a v tlačítku zámku displeje také velmi pohotovou a přesnou čtečku otisků prstů. U té lze navíc nastavit, zda se má telefon odemknout na přiložení, nebo až na stisk tlačítka. Na horní hraně najdeme odrušovací mikrofon, infraport a otvor pro umocnění stereo zvuku z hovorového reproduktoru, na spodní hraně potom USB-C a sluchátkové konektory, hlasitý reproduktor a hovorový mikrofon.

Na horní hraně zaujme jak infraport, tak zesilovací výdech reproduktoru, které jsou zde ve stereo formě, zatímco na té spodní potěší dnes mizející sluchátkový konektor. Jako rebel mezi šedí smartphonových placek potom působí zadní strana. Na šíři fotomodulu se po celé zadní straně táhne šrafovaný pruh, ve kterém je obřím písmem vyznačeno logo Poco. Již méně nápadně jsou vyznačeny informace o modelu a recyklaci, což chválím. V kruhovém náznaku fotomodulu najdeme skoro 3 mm vystouplý samotný fotomodul, který je po vzoru volantu sportovních aut seříznut nejen dole, ale i nahoře. Ve volném místě se nachází hrdé informace o vlastním designu a také rozlišení a přítomnosti AI u hlavního snímače. Samotný fotomodul potom ve tvaru ležatého písmene „X“ obsahuje čtveřici čoček a mohutný LED blesk.

Fotomodul ze zadní strany opravdu hodně vyčnívá. Jelikož je ale seříznutý, při položení na záda se telefon neviklá, jenom šikmo leží. Zhruba uprostřed zadní strany, tam, kde je cítit ono výše popisované prohýbání, se nachází cívka v názvu proklamované NFC antény. Poco X3 NFC se také pyšní zvýšenou odolností, konkrétně stupněm IP53 – tedy částečnou odolností proti prachu a stříkající vodě. Ještě se vrátím k výše popisovanému – líbí se mi, že Poco umístilo na horní hranu onu štěrbinu pro šíření zvuku z hovorového reproduktoru, čímž eliminovalo onu nerovnoměrnost šíření zvuku pod úhlem 90° a navíc z obvykle slabšího hovorového reproduktoru. Zde je zvuk slyšitelně vyvážený, čistý a stejně hlasitý, jako by se v horní části nacházel reproduktor stejně výkonný, jako na opačném konci zařízení. Výrobce se navíc chlubí technologií pro samočištění obou reproduktorů.

Displej Pohledné království 120 Hz. Zobrazovací panel u Poco X3 NFC je technologie IPS a na úhlopříčce 6,7" nabízí Full HD+ rozlišení, tedy mřížku 1080 × 2400 bodů při poměru stran 20:9 (výsledná jemnost 395 PPI). Kryt je odolným sklem Corning Gorilla Glass páté generace a podle stránek výrobce nabízí hodnotu kontrastu 1500:1. Nechme teď papírové specifikace stranou, na displej je opravdu krása pohledět, ze všech stran. Na minimální jas na displeji skoro nic nevidíte, na maximální nemáte problém s čitelností, a to ani na přímém slunci a i přes z výroby aplikovanou ochrannou fólii. Samozřejmě, jedná se o IPS displej, takže barvy budou spíše reálné než živé a černá bude pořád odlišitelná od rámečků okolo displeje, ale jinak musím smeknout.

Poco X3 NFC nabízí široké možnosti nastavení barevného podání displeje. V nastavení budete určitě chtít zapnout obnovovací frekvenci displeje na 120 Hz. Ne že by na 60 Hz nebyl člověk zvyklý, ale dvojnásobná hodnota dělá divy a plynulost je opravdu znatelná pouhým okem. Samozřejmě, má to negativní dopad na baterii, ale ta zde má takovou kapacitu, že vás to rozhodně trápit nemusí. Navíc, 120 Hz nefunguje všude, ale jen tam, kde je to podporováno. Také zde najdeme skvělý čtecí režim, který funguje ve dvou úrovních. V první snižuje hodnoty modrého světla, ve druhé celé prostředí naladí do teplých barev, a to buď dle vaší volby, nebo dle předvoleného časovače.

Obnovovací frekvence displeje 120 Hz je nejen dobrý marketingový tahák, ale také věc, která v reálu velmi dobře vypadá. V systému nechybí možnost zapnout tmavý režim a také si upravit zobrazení displeje formou volby teploty barev (výchozí/teplé/studené/vlastní) a barevného schématu, kde kromě volby syté/přirozené funguje ve výchozím stavu automatika, která toto řeší za vás na základě intenzity okolního osvětlení. Standardem je dále volba velikosti písma, možnost schovat průstřel selfie kamerky do černého pruhu (vždy, nebo jen u zvolených aplikací), ale také volba, zda a jak zobrazit jméno operátora, rychlost datového přenosu a procento baterie.

Hardware Pochvala za výdrž a nabíjení. Poco X3 NFC dostalo pod kapotu 8 nm technologií vyrobený chipset Qualcomm Snapdragon 732G, který nabízí osm jader Kryo 470 s taktem až 2,3 GHz a k tomu grafický akcelerátor Adreno 618. Operační paměť má hodnotu rozumných 6 GB a volit můžete z dvojí kapacity vnitřního úložiště. Za cenu 6 990 Kč dostanete 128 GB, o 500 korun méně 64 GB (testovaná varianta). Kombo je to více než dostatečné, žádné problémy se stabilitou nebo odladěním jsem při používání nezaznamenal, i když provedený benchmark AnTuTu neukázal kdovíjaký výsledek. Pro zajímavost jsme měření provedli v režimu displeje 60 i 120 Hz, na výkon to vliv nemělo, rozdíl v benchmarku byl necelých 1000 bodů. Výrobce se chlubí skóre v AnTuTu přes 300 tisíc bodů, čehož zřejmě dosáhne pouze 128 GB paměťová varianta. Výsledky benchmarku AnTuTu v8.4.3: celkové skóre: 278 233 bodů

CPU: 99 222

GPU: 78 040

MEM: 48 482

UX: 52 489 V na první pohled dokonalých parametrech zamrzí informace o hybridním slotu na SIM, kde volíte mezi druhou nanoSIM, nebo microSD kartou s maximální hodnotou 256 GB. U nižší paměťové varianty to může být brzo potřeby, jelikož systém si ukousne opravdu velkých 22 GB. Co vás ale opravdu mrzet nebude, to je osazený akumulátor s kapacitou 5160 mAh a typická dvoudenní výdrž, v případě nastavení displeje na 120 Hz potom zhruba o půlden méně. Výrobce navíc použil rychlé 33W nabíjení, kterým telefon za deset minut nabijete o 25 %, nebo z nuly na 100 % za lehce přes hodinu. Navíc, oproti trendům dnešní doby, 33W adaptér je součástí balení. V případě potřeby je tu standardní i drastický spořící režim, kdy zbývající výdrž lze navýšit i desetinásobně. Bezdrátové nabíjení sice chybí, ale na reverzní nabíjení přes kabel výrobce nezapomněl.

Dle čísel není výkon nic moc, ale slabou chvilku jsem žádnou nezaznamenal. Zato baterie, to je panečku držák. Nijak špatné to není ani na poli konektivity. Ano, podporu 5G tu zatím nehledejme, zato plnohodnotné 4G umí Poco X3 NFC na obou SIM kartách, dále pak Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, podpora je pro GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou, dále tu najdeme USB-C i sluchátkový 3,5mm Jack, infraport či NFC. Senzorová výbava potom čítá akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas, senzor přiblížení a okolního osvětlení. Samozřejmě nechybí ani FM rádio, ke kterému ale budete muset použít vlastní sluchátka, v balení žádná nejsou.

Software Spousta možností, ale taky zmatku. Poco X3 NFC aktuálně běží na Androidu ve verzi 10, nad kterým je postaveno uživatelské prostředí MIUI 12 for POCO a také POCO Launcher 2.0. Musím říct, že standardní MIUI z telefonů Xiaomi je mi celkem sympatické, zde ale mám pocit, jako by v honbě za dotažením do detailu byl výsledek přesně opačný, tedy zbytečně mnoho věcí. A nejde jenom o to, že je v telefonu předinstalováno snad největší množství aplikací od Google, které jsem kdy po spuštění viděl (Asistent, Disk, Duo, Filmy Play, Fotky, Gmail, Google, Google One, Google Pay, Chrome, Lens, Mapy, Obchod Play, Podcasty, YouTube, YT Music, Zprávy) či zbytečně instalovaný Netflix, LinkedIn či kancelářský balík WPS Office.

Takto vypadá MIUI 12 for Poco a POCO Launcher 2.0 nad Androidem 10. Ne, že by se aplikace nedaly odinstalovat nebo skrýt, a spousta zbytečných věcí v systému zrovna tak, ale spíše mi vadí, že je ve výchozím stavu vše zapnuté a zobrazené, jako třeba kategorie v seznamu aplikací. Přítomna je ale i spousta užitečných věcí a nastavení. Nechybí probuzení (ale i uzamčení) telefonu poklepáním či zvednutím, zabránění gestům v kapse, možnost výběru z mnohých tapet, balíčků ikon či témat. Notifikace u ikon je buď puntíkem, nebo číslem, v menu lze mít kategorie, doporučené aplikace, dokonce seskupit ikony podle abecedy či podle barev. Jen škoda, že se změnou velikosti ikon nejde také měnit mřížka jinak, než 3×6, 4×6 nebo 5×6.

Možnosti personalizace a chytrá gesta, které Poco X3 NFC nabízí. Ovládat systém jde klasicky tlačítky, nebo gesty. Zároveň lze navolit, ve kterých aplikacích se mají navigační tlačítka rovnou skrýt. Chytrá gesta zde najdeme pro spuštění fotoaparátu, svítilny, ale také pro režim rozdělené obrazovky či pořízení screenshotu. Samozřejmostí je také režim pro ovládání jednou rukou, kde si lze zvolit, na jakou velikost se má zmenšit pole s obrazem. Nelze tedy říci, že by u Poco X3 NFC chybělo něco, na co jsme zvyklí. Spíše je trocha tady a trocha támhle, na nelogických místech, s neobvyklými názvy, a to jsem prosím v rámci recenzí prošel už většinu značek, takže nejsem uživatel, který drží smartphone poprvé v ruce. Za tohle má Poco X3 NFC body dolů.

Fotoaparát Hlavní snímač válí. Design hodně vystouplého fotomodulu jsem již popisoval, díky svému seříznutí se ale telefon nekýve, i když leží hodně z kopce. Důležité však je, že je fotomodul uprostřed a tak si před snímače nebudete strkat prsty. Obecně mě mrzí, že se u Poco X3 NFC tak nějak zapomnělo na stabilizaci u hlavního snímače. Alespoň elektronická by zde být mohla bez nějakého významnějšího dopadu na cenu telefonu. To, že širokoúhlý snímač nemá autofocus a že 2 Mpx snímač pro makro je zcela zbytečný, protože výřez z hlavního má řádově větší kvalitu, to už jsme si na prahu střední třídy zvykli, ale mít dneska čtyři fotoaparáty je holt móda. Parametry snímačů Poco X3 NFC: 64 Mpx hlavní snímač, f/1.89, velikost 4v1 pixelu 1.6 μm a senzoru 1/1.73"

13 Mpx širokoúhlý snímač, f/2.2, úhel záběru 119°

2 Mpx macro snímač, f/2.4, velikost pixelu 1.75 μm

2 MPX snímač hloubky ostrosti, f/2.4, velikost pixelu 1.75 μm

20 Mpx selfie kamerka, f/2.2, velikost 4v1 pixelu 1.6 μm V módě je dnes také nechat do spousty věcí mluvit AI, což Poco X3 NFC zvládá na na všech snímačích včetně selfie kamerky. Nutno dodat, že se nejedná o zásahy nijak extrémní a AI je tedy spíše přínosná, než naopak. To samé platí pro HDR, které jsem stejně jako AI nechal po celou dobu v režimu auto. Speciální režimy, jako je makro pro makro snímač, nebo plnohodnotných 64 Mpx, je potřeby vždy zapnout, ve výchozím stavu fotíte do 16 Mpx ve formátu 4:3. Rychle lze přepínat mezi přiblížením 0,6× (širokoúhlý snímač)/1×/2× (výřez z hlavního snímače).

Vzhled aplikace Fotoaparát a její nastavení u Poco X3 NFC. Kvalita výsledných fotografií z hlavního snímače mě opravdu překvapila. Dobré podání barev, míra detailů, minimum šumu nebo deformací, samozřejmě vše poplatné ceně telefonu, ale výsledek velmi překvapující. I snímky v dvojnásobném přiblížení nevypadají vůbec špatně, i když zde už se hladina šumu zvyšuje. Zajímavý postřeh mám u makro snímků a portrétů u hlavního snímače. Ve spolupráci se snímačem pro hloubku ostrosti odvádí překvapivě dobrou práci, ale ten efekt rozmazání pozadí je někdy až příliš přehnaný. Ve výsledku to potom vypadá, jako by rozmezí, ve kterém je snímek ostrý, bylo tak malá, že se do něj nemůže nic vlézt. No a širokoúhlý snímač? I za dokonalého světla trpí deformací roviny a sléváním detailů po stranách, po celé ploše je potom neúměrné množství šumu. Navíc neumí ostřit, takže snaha z něj něco vykouzlit je vždy marná.

Ukázka možností přiblížení 0,6× (širokoúhlý snímač)/1×/2× (výřez z hlavního snímače). Režim 64 Mpx pro maximální využití snímače je za mě tak na pochlubení se. Výsledná fotografie jde sice hodně přiblížit, ale také rapidně stoupá šum. Lepší je tak za mě fotit do 16 Mpx, kde se informace ze čtyř pixelů skládají do jednoho. Makro režim jsem již zmínil. 2 Mpx snímač s fixním ostřením od 4 cm a hodnotou f/2.4 je za mě naprostou zbytečností, ve všech situacích je lepší hlavní snímač. Okomentovat stojí za to ještě noční režim. Ten sice umí do fotografie dostat viditelně větší množství světla a mít tak líbivější fotku na displeji telefonu, ale po přiblížení nebo zobrazení na PC/TV je vidět obrovská postprocessingová deformace objektů, které čím větší vzdálenost mají, tím více ploché, slité a bez detailů jsou. Takže noční režim ano, ale jen při focení blízkých objektů. Ukázkové fotografie:

Více ukázkových fotografií najdete na posledním listu Fotogalerie Video umí Poco X3 NFC natáčet v maximálním rozlišení 4K při 30 fps. 120 fps potom zvládne maximálně ve FullHD rozlišení, pro 960 fps už musí postačit pouze HD rozlišení. Alespoň u videa najdeme elektronickou stabilizaci obrazu, což v mnohém přispívá k dobrému výsledku. Video je kromě první vteřiny po startu plynulé, bez trhání a záškubů, žádné viditelné přeostřování se taky nekoná, i zvukový stopa je vcelku přesná a bez deformací, přeostřování probíhá bleskově, záznam rychlého pohybu se netrhá, tohle 4K video je v dané cenové kategorii opravdu výborné. Až na tu první vteřinu. Ukázkové video (4K, 30 fps):