RECENZE: Jen napůl chytré hodinky Armodd. Trumfem je vzhled a cena

Výrobci chytrých hodinek se předhání, aby do svých produktů nasoukali co nejvíce moderních a často i zbytečných funkcí, což pro změnu udělá v našich peněženkách pořádný průvan. Mezi uživateli jsou ale i tací, kteří preferují jednoduchost a úhledné balení. Otestovali jsme dvojici chytrých hodinek Armodd, které by měly ukojit potřeby právě této skupiny.

Tichošlápek a bonbón

Armodd nabízí dvě verze – pánskou Silentwatch a dámskou Candywatch. A musíme uznat, že první dojem je výborný, materiály i jejich zpracování působí skvěle. Obě verze jsou kovové, nikde nic nevrže, neodstává a ve spojení s kovovým řemínkem vypadají hodinky až luxusně. Pánská verze má velmi tenký a minimalistický design s jediným tlačítkem z pravé strany. Podobně je na tom i dámská verze, ta je ale o něco oblejší a uhlazenější, aby více sedla ženské ruce. Je také o pár milimetrů větší a o 2 gramy těžší.

Zajímavě jsou řešeny kovové řemínky. Zatímco pánská verze má tradiční zapínání na zacvaknutí, dámský kovový řemínek působí trochu jako náramek a šperk, který můžete upravit dle libosti na každé zápěstí a poté jen zacvaknout magnetem. Ten je dostatečně pevný a hodinky se neodepínají ani po silnějším zatřepání ruky. Je to maličkost, ale potěší.

Ke vzhledu nemáme nejmenších výhrad, kromě kovového řemínku si navíc můžete dokoupit i kožený a přizpůsobit si tak hodinky svému stylu. Nechybí ani certifikát IP68, takže se hodinky nebojí vody ani prachu. Letmý déšť nebude žádný problém, skok do bazénu bychom ale raději neriskovali. Na zadní straně naleznete už jen senzory pro snímání tepu, tlaku a dalších náležitostí. Také je tu konektor pro nabíjení, ke kterému se díky magnetickému proužku přisaje dodávaný kabel.

Není všechno zlato

Bohužel dojem rychle klesá poté, co hodinky poprvé zapnete. Ihned zjistíte, že velká černá plocha z přední strany není velký displej, ale jen přední sklíčko s výřezem. Displej je totiž podstatně menší a navíc dole naleznete useklý proužek, ve kterém jsou schované senzory a v případě dámské verze také dotykové tlačítko pro pohyb v menu. Zatímco u ní tedy výřez dává smysl, u pánské verze se po menu pohybujete klasicky díky dotykovému displeji a výřez spíše překáží.

Dalším nepříjemným soustem je displej samotný. V obou případech jde o IPS panel s několika malým rozdíly. Pánské hodinky nabízí úhlopříčku 1.22 palce a rozlišení 240 x 240 bodů na palec, zatímco dámská verze má úhlopříčku 1.04 palce a rozlišení 240 x 198 bodů na palec. Ve výsledku je ale rozdíl nepatrný a ať už koukáte na jakoukoliv verzi, displej ničím neoslní a občas nepotěší viditelným rastrem. Problémy má i na přímém slunečním světle, kdy pomůže snad jen manuální zvýšení jasu, který pak pro změnu více užírá baterii. Zkrátka něco za něco a technologičtí fajnšmekři tu své další zalíbení bohužel nenajdou.

Displej není z nejkvalitnějších, na zobrazení základních informací ale bohatě stačí

Dámská verze Candywatch, která je o něco dražší, nabízí líbezné animace a ikonky pro všechny funkce hodinek. Trošku nepotěší pánská verze, která oproti té dámské působí tak trošku obyčejně. Menu je velmi sterilní a nezajímavé. Jeden by skoro řekl, že by kvůli tomu mělo být vše rychlejší a přehlednější, ale není tomu úplně tak. Navíc zcela nepochopitelně chybí bohatší výběr ciferníků. Pánská verze nabízí pouhé dva, dámská pak pět, a to bez možnosti stáhnout další. Sice si lze na pohotovostní režim nahrát libovolný vlastní obrázek, ale to moc situaci nezachraňuje.

Displej ostatně odpovídá cenovce a pokud očekáváte víceméně jen tradiční fitness náramek, těžkou hlavu z toho mít nebudete. Pokud jste navíc zvyklí z dražších hodinek na precizně optimalizovaný operační systém, jako je Wear OS či Tizen, opět vás zklameme. Armodd dává do svých hodinek vlastní integrovaný systém, který v zásadě nabízí pouze základní menu se sbírkou několika záložek, mezi kterými lze listovat prstem. Právě proto jsme na začátku zmínili, že vlastně nejde o klasické chytré hodinky. Není tu totiž žádné další menu, dodatečné ovládací prvky ani možnost instalovat jakékoliv aplikace, jak je tomu u většiny chytrých hodinek. To co si koupíte, to také máte.

Wear OS kde jsi

Vlastní systém znamená mimo jiné i o něco menší citlivost na pohyb prstu, než na co jsme byli zvyklí z jiných hodinek. Chce to trochu cviku a trpělivosti, naštěstí ale nemusíte listovat daleko. V případě dámské verze navíc stačí klepat prstem, vše obstará jediné dotykové tlačítko, které slouží jako pohyb v menu i potvrzení výběru. Menu má víceméně jen šest položek, které korespondují s jednotlivými fitness funkcemi. Je tu tradiční krokoměr, stopky, kalkulace spálených kalorií či monitor spánku. Potěší také dálkové ovládání fotoaparátu, měřič tepové frekvence a dokonce i krevního tlaku, což je funkce většinou rezervovaná pro drahé hodinky, takže šlo o příjemné překvapení. U krokoměru si lze vybrat mimo jiné i jednotlivé sporty a vše synchronizovat s aplikací v telefonu (o ní za chvíli), takže z hlediska fitness pokrytí je tu vše, co vás jen napadne. Vše navíc funguje bez sebemenších problémů, což je vzhledem k omezené nabídce dobrá zpráva.

Nesmíme zapomínat ani na důležitou funkci notifikací, kvůli které si mnozí hodinky kupují. Upozorní vás tedy na příchozí hovory, zprávy a další aktivity na sociálních sítích či aplikacích ve vašem telefonu.

Hodinky můžete jednoduše spárovat s mobilními operačními systémy iOS a Android prostřednictvím aplikace WearHealth, kterou stáhnete z AppStore či Google Play. Po vytvoření jednoduchého profilu a vyplnění vašich osobních informací se tak z aplikace stává váš osobní trenér, kde se díky hodinkám zapisují jednotlivé výpočty a všechny statistiky, které lze monitorovat. Aplikace je navíc kompletně v češtině.

Hardwarové specifikace Rozměry : 43 x 12 mm (45 x 13 mm u dámské verze)

: 43 x 12 mm (45 x 13 mm u dámské verze) Hmotnost : 68g (70g u dámské verze)

: 68g (70g u dámské verze) Verze bluetooth : 4.0

: 4.0 Stupeň krytí : IP68

: IP68 Displej : IPS, rozlišení 240 x 240 px (240 x 198 px u dámské verze)

: IPS, rozlišení 240 x 240 px (240 x 198 px u dámské verze) Kapacita baterie : 180 mAh (120 mAh u dámské verze)

: 180 mAh (120 mAh u dámské verze) Výdrž: 5 až 15 dní

Omezená nabídka aplikací má za následek solidní výdrž baterie. Pánská verze disponuje baterií s kapacitou 180 mAh, dámská pak 120 mAh. Pokud hodinky používáte spíše pro notifikace, krokoměr a občasnou sportovní aktivitu, na jedno nabití bez problémů vydrží cca 5 dní. Jako obyčejné hodinky bez zapnutého Bluetooth pak klidně přežijí i pár týdnů.

Verdikt

Rozhodnout se, zda investovat do hodinek Armodd v závěru není vůbec těžké. Jde o jednoduchý fitness náramek, schovaný do kabátku luxusních chytrých hodinek. Pokud vám stačí jen ty nejnutnější funkce těchto zařízení a přesto chcete, aby hodinky na zápěstí nějak vypadaly, jedná se o dobrý a hlavně levný kousek. Pokud ale očekáváte něco více než jen krokoměr a notifikace, budete se muset porozhlédnout jinde.