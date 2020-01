RECENZE: Lenovo Yoga Smart Tab – a pak že tablety jsou mrtvé

Plusy Pěkný design s kvalitní materiály

Nápaditý polohovatelný stojánek

Funguje i jako Google Assistant

Stereo reproduktory JBL Minusy Slabší procesor

Pomalejší a méně kvalitní rozpoznávání obličeje

Chybí čtečka otisků prstů ? 6 /10 Hodnocení

redakce V září letošního roku představila společnost Lenovo několik zařízení, které mají dobrý potenciál oslovit i širší veřejnost. Hlavním želízkem v ohni by mohl být tablet Lenovo Yoga Smart Tab, který se dokáže jednoduše přeměnit v chytrého asistenta. Bez okolků se jedná o jedno ze zajímavějších zařízení, které se v letošním roce objevily v naší redakci. Lenovo Yoga Smart Tab vyniká svou konstrukcí, která je velmi pohodlná i při delším užívání a kromě jiného zaujme i vestavěný polohovatelný stojánek. K většímu úspěchu mu ale zřejmě chybí větší výkon, když použitý čipset může odradit nejednoho uživatele a spolehlivě odradí všechny hráče. Lenovo Yoga Smart Tab 10.1 katalog rozměry a hmotnost: 242 × 166 × 8,5 mm, 580 g

displej: 10,0", kapacitní IPS LCD, 1 920 × 1 200, 226 PPI

sítě: přístroj nepodporuje telefonní sítě

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 096 MB, baterie: 7 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 439 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 8MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Celou recenzi Lenovo Yoga Smart Tab si přečtěte na následujících listech.

Design Pěkný a praktický. Není to samozřejmě poprvé, co Lenovo přichází s touto konstrukcí tabletu, tj. válcovité zakončení spodní delší hrany. Naopak tablety řady Yoga již ji užívají několik let, což mj. značí i to, že se v praxi osvědčila, a to včetně víceúčelového stojánku.

Tablet Yoga Smart Tab měří 242 × 166 x 8,5-24 mm a váží 580 gramů Tento stojánek umožňuje, aby byl Yoga Smart Tab užíván, bez faktického uchopení, minimálně ve čtyřech různých polohách (vč. pověšení na zeď či jinou plochu), z nichž si každý vybere tu, která mu nejvíce vyhovuje. K uvolnění stojánku slouží tlačítko, které je trochu nešikovně umístěno bezprostředně vedle fotoaparátu. To je však po konstrukční stránce snad jediná vada na kráse.

Pod výklopným stojánkem je ukrytý slot pro paměťovou microSD kartu a SIM kartu Zadní strana tabletu je pogumovaná a velmi příjemná na dotek. Polohovatelný stojánek a válcovitá část tabletu je pak kovová. Z obou stran podlouhlého válečku na konci vykukuji stereo reproduktory, na jejichž vývoji se podílela společnost JBL a na kvalitě zvuku je to (pozitivně) znát. Snad bych si pouze dokázal představit i jejich vyšší hlasitost. Co mi u Yoga Smart Tab trochu chybělo, to bylo sofistikovanější či rychlejší odemykání. Tablet totiž nedisponuje čtečkou otisků prstů, a tak jedinou možnost, kterou v tomto ohledu nabízí, je odemykání rozpoznáním obličeje. Lenovo se chlubí, že funguje v jakékomkoliv režimu a nezáleží na tom, zda máte telefon právě na výšku, na šířku či vzhůru nohama.

Zvláštní tvarování spodní strany přijde vhod při delším užívání tabletu, např. při čtení zpráv, novin, či knih To je sice všechno pravda, avšak rozpoznání obličeje trvá v ideálních podmínkách zhruba 1-3 vteřiny, přičemž jakmile se začne světlo vytrácet, rozpoznání se prodlužuje o další vteřiny, až (k večeru) přestane fungovat úplně. V tu chvíli vám nezbyde, než k odemknutí přístroje kreslit po displeji obrazce nebo vyťukávat PIN kód.

Displej Osvědčená klasika. Společnost Lenovo se v této oblasti nepouštěla do žádné divočiny. Zvolila totiž IPC LCD panel s 10,1palcovou úhlopříčkou a poměrem stran 16:10. Displej dále vybavila FullHD rozlišením (1 920 × 1 200 pixelů), což ve výsledku dává jemnost 224 PPI. Samozřejmě by to mohlo být více, avšak pro běžné ožívání to postačí. Navíc detailnější obraz (a jeho nároky na výkon) by příliš nechutnal použitému hardwaru, ale o tom později. Pochválit mohu zúžené rámečky, díky kterým tvoří obrazovka přes 73 % čelní plochy. Stejně tak se mi líbilo i věrné barevné podání a široké pozorovací úhly s minimem zkreslení. S ohledem na přívětivé podzimní počasí jsem mohl vyzkoušet i jas displeje, který se s ohledem na cenovou kategorii jeví jako odpovídající. Navíc kolikrát berete tablet s sebou do přírody?

Pokud byste chtěli změnit barevné podání displeje, je v nastavení k dispozici jednoduchý režim barev

Hardware Největší bolístka. Jak jsem již několikrát naznačoval, výkonný hardware zde nečekejte. Čínská společnost trochu nepochopitelně pro tento svůj tablet použila osmijádrový procesor Qualcomm z nejnižší čtyřkové řady s označením Snapdragon 439. Ten se výrábí 12nm technologií a nabízí dvojice výkonnějších 2,0GHz jader, které doplňuje šestice slabších 1,45GHz jader. Výsledky benchmarku AnTuTu v8.0.4: celkové skóre: 99 978 bodů

CPU: 41 366

GPU: 10 636

UX: 30 814

MEM: 17 162 Situaci nezachrání ani jinak dostačující 4GB RAM nebo grafický čip Adreno 505. V praxi nedostatek výkonu poznáte zejména při surfování po internetu, práci s pracovními aplikacemi či nástroji a samozřejmě i při hraní her, pokud je tedy bude možné hrát a nebudou se sekat. U běžných aplikací a sledování videí (online či v zařízení) nižší výkon tolik registrovat nebudete. RECENZE: Samsung Galaxy Tab S6 je špička mezi Androidy. S Pen odpočívá na zádech Jelikož se jedná zejména o multimediální zařízení, čekal bych možná i více než jen paměťové varianty s 32 či 64 GB. U 64GB verze je přitom k dispozici reálně zhruba 50,5 GB. Jestliže zatoužíte po dalších gigabajtech úložiště budete muset využívat microSD kartu (až 256 GB) anebo některou z cloudových služeb.

Ekvalizér hudby v podání Dolby Atmos K tomu by pak bylo zapotřebí zakoupit zřejmě LTE variantu tabletu, která je k dispozici a podporuje všechna potřebná LTE pásma. Zhruba o 1 000 Kč levnější je Wi-Fi verze s adaptérem (802.11 b/g/n/ac). Pokud jsem začal o konketivitě, pak mohu dodat ještě podporu Bluetooth 4.2 a k přenosu souborů do počítače a rovněž i k nabízení poslouží moderní USB-C konketor. NFC bohužel k dispozici není, avšak to se dá u tabletů oželet. RECENZE: Huawei Mediapad M5 — výkonný tablet o krůček blíž počítači 7 000mAh baterie dodává tabletu šťávu pro celodenní užívání a ještě vám na konci dne trochu energie zbyde. Pokud budete tablet užívat jen večer doma na gauči, výdrž se hravě prodlouží na 3-4 dny. Vzhledem k velikosti baterie nelze očekávat, že tablet dobíijete za hodinu a půl, realita se pohybuje kolem tří hodin, avšak nejčastěji si zvyknete tablet nabíjet přes noc, a proto je to vlastně jedno.

Software V čistotě je kouzlo. Yoga Smart Tab využívá operační systém Android 9 Pie, přičemž jeho prostředí má velmi blízko k čistému Androidu, když je v něm jen minimum změn a doinstalovaných aplikací. Vlastně je v něm navíc pouze Netflix, Outlook a Skype a dvojice aplikací od Lenova.

V nastavení si můžete zvolit podobu navigační panelu či styl plochy (s hlavní nabídkou aplikací nebo bez ní) Jedna (Assistent) slouží současně jako správce tabletu s možnostmi k pročištění či zrychlení jeho funkcí a rovněž jako místo s tipy pro vylepšení jeho užívání. Druhá (Dětský koutek) může být užitečným nástrojem, jak omezit vašim ratolestem čas strávený na tabletu.

V dětském koutku můžete jednotlivé děti odlišovat a každému nastavit jinou dobu užívání Pak už se od čistého Androidu systém liší pouze v maličkostech. Díky podpoře Dolby Atmos můžete využít i ekvalizér hudby. Obrazkový asistent vám zase při sledování obsahu na celou obrazovku umožní rychlý přístup k nahrávání obrazovky, správě barev či aktivaci režimu nerušit.

Chytrý displej lze spouštět buď manuálně, anebo automaticky vyklopením stojánku Přidanou hodnotou tabletu Yoga Smart Tab pak je zcela bezpochyby i tzv. Chytrý displej s podporou Google Assitent. Prostřednictvím této funkce se totiž tablet, především v době, kdy ho nepoužíváte, dokáže proměnit právě v hub propojený s Google Assistent, skrze nějž můžete ovládat chytrou domácnost, zjišťovat aktuální dopravní situaci k vašemu cíli nebo pokládat všemožné otázky. Velkým problémem však je, že k tomu, abyste mohli Google Assistent takto využívat, musíte tablet přepnout kompletně do angličtiny.

Fotoaparát Do počtu. Málem bych zapomněl, ale Yoga Smart Tab samozřejmě nabízí i dvojici fotoaparátů. Ten hlavní má rozlišení 8 Mpx a disponuje automatickým ostřením. Přisvětlovací dioda chybí. Čelní kamerka má 5Mpx rozlišení a stejně jako hlavní fotoaparát nabízí i možnost natáčení videa ve FullHD kvalitě při 30 fps.

Aplikace Fotoaparátu je z čistého Androidu Kvalita fotografií odpovídá četnosti, s jakou téměř jakýkoliv (až na výjimky) uživatel svůj tablet používá. To znamená, že ani za denního světla tyto snímky nedosahují příliš velké kvality. Barvy působí vybledle, ostré nejsou ani ostré hrany budov a jiných objektů a ani další vlastnosti nejsou lepší.

Takhle fotí Lenovo Yoga Smart Tab Obdobně je na tom i čelní kamerka, kterou však budete na tabletu užívat k focení ještě méně, než na telefonu. Nejdůležitější v tomto ohledu proto je, že sekundární kamerku můžete využít pro video hovory přes Messenger nebo Skype.