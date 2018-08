RECENZE: LG G7 ThinQ - těm nejlepším v patách

LG dělá skvělé telefony, ale ta distribuce… Loňská G6 byla přehlížený klenot. Doufám, že u G7 ThinQ budu moci to přídavné jméno vypustit. Že G7 přichází na náš trh pozdě, o tom není pochyb. Musí se však uznat, že cena je dobře nastavená a jde o plnohodnotného soupeře pro ty nejlepší. Technologií i designem. Telefon přitom obsahuje několik vychytávek, jimiž konkurenci předčí: fantasticky svítivý displej, foťák, který zvládá ultraširoký záběr i portrét, a odolnost podle standardu IP68 a MIL-STD 810G. Žádné ořezávátko, ale parťák do společnosti i do nepohody. Samotná recenze LG G7 ThinQ začíná na následujícím listu. LG G7 ThinQ katalog | preview rozměry a hmotnost: 153 × 72 × 7,9 mm, 162 g

displej: 6,1'', kapacitní IPS LCD, 1 440 × 3 120, 563 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 82 %

žádanost cena: až

Design Jako chameleon. LG jde znovu svou vlastní cestou, ale tentokrát už není tak výrazná jako u G6 nebo u G5. Výřez v displeji a záda s měnícími se odstíny už jsem někde viděl. Je to trochu škoda, protože si dost konkurenčních telefonů začíná být hodně podobných. Stran zpracování nemám námitek, přední sklo perfektně lícuje s kovovým rámem, který je překvapivě tenký a kluzký. Když k tomu přidáte ještě skleněná záda… Zkrátka to bude chtít opatrnost při manipulaci, obzvlášť teď v létě telefon rád klouže ze zpocených rukou.

Je to hezký telefon, o tom není pochyb, že jde vlastní cestou je také znát. Otázkou je, jestli to proti konkurenci bude stačit. Lakování zadního skla je zajímavě řešené, barvy sice nejsou tak pestré a výrazné jako u Huawei, ale přechod přes šedou do tmavě zelené až zelenomodré mě zaujal. Vypadá to moc efektně a přitom to nepůsobí nepatřičně, pokud by se pro tento model rozhodl třeba manažer. Každopádně počítejte s tím, že sklo je jako magnet na otisky prstů a mastnotu.

Libí se mi jak je telefon tenký a jak působí lehce při manipulaci, bohužel tím utrpěla kapacita baterie i celková výdrž. Kromě nabíjecího USB-C konektoru se výrobce rozhodl ponechat i 3,5mm jack, který je také na spodní straně. Mrzí mě, že čočky foťáku malinko vystupují nad úroveň zad a telefon se kvůli tomu houpe na stole. Naopak čtečka otisků je lehce zapuštěná a dá se pohodlně najít i poslepu. Tentokrát už ale neslouží jako zapínací tlačítko, to najdete samostatně na pravé straně telefonu. Vlevo je pak regulace hlasitosti a tlačítko Google Asistenta.

V balení najdete kvalitní sluchátka, výrobce se nevykašlal na 3,5mm jack a LG umí i bezdrátové nabíjení.

Displej Král svítivosti. LG má naprosto skvělou viditelnost na přímém slunci. Výrobce tvrdí, že umí až 1 000 nitů (1 nit = 1 cd/m2), já naměřil 920 cd/m2. Displej do deklarovaného maxima vytlačí jen automatika a situace, kdy se rozjede úplně naplno, se těžko simulují, nicméně věřím, že na udávaných 1 000 nitů displej dosáhne. V čitelnosti na slunci je G7 prostě neskutečná a těžko bude hledat přemožitele. Běžné maximum displeje se pohybuje kolem 500 až 600 nitů, což už je samo o sobě vysoká hodnota. Navíc si můžete manuálně vyžádat krátkodobé zvýšení jasu až na cca 730 nitů. V určitých aplikacích a za silného slunce pak displej umí až 1 000 nitů. Takovýto zápřah sice telefon zvládne jen po omezenou dobu, nicméně když je třeba napsat zprávu nebo zjistit odjezd autobusu, poslouží vám na výbornou. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 3/920 cd/m 2

3/920 cd/m gamma: 2,37

2,37 průměrná a maximální barevná odchylka (Δe): 7,12/10,86 Jen pro srovnání tu mám další hodnoty maximálních jasů displejů konkurence, které jsem naměřil. Metodika se neměnila a sonda je také stejná. Čísla jsou tedy přímo porovnatelná. LG tady fakt uteklo rozdílem třídy, možná i dvou. OnePlus 6: 468 cd/m 2

468 cd/m Huawei P20 Pro: 425 cd/m 2

425 cd/m HTC U12+: 305 cd/m 2

305 cd/m Samsung Galaxy S9+: 414 cd/m 2

414 cd/m Apple iPhone X: 627 cd/m2 Bohužel má displej i svoje slabiny. Přestože jsem přepnul na zobrazení Expert, jsou naměřené barevné odchylky na můj vkus až příliš velké. LG displej schválně naladilo tak, aby byl líbivý, věrnost zde nehledejte. Softwarové schování výřezu funguje jen na půl, jde totiž o IPS panel a tam černou za chvilku odhalíte, zvláště u vyšších jasů. Celkově si však LG za displej zaslouží obrovskou pochvalu, ten panel je neskutečný.

LG vám dovolí poměrně podrobné nastavení displeje, včetně takové drobnosti, jako jestli má mít softwarově schovaný výřez kulaté nebo ostré rohy. Na druhou stranu máte k dispozici docela dost nastavení displeje, třeba to, jestli se má výřez schovat s kulatými nebo ostrými rohy. Kdy a jak se má zobrazovat Always-on display, nastavení teploty barev, noční režim atd. A pokud budete chtít, můžete i snížit nativní rozlišení 3 120 × 1 440 px na nižší 2 340 × 1 080 px, což je na 6,1" displeji stále dostačující a můžete tím prodloužit výdrž baterie.

Software Minimalismus vítězí. Zajímavým způsobem se rozhodlo LG inovovat svůj software. Označení ThinQ znamená, že v relativně pravidelných intervalech budou uživatelé dostávat různá vylepšení systému, aktuálně se jedná třeba AR nálepky, které by se brzy měly objevit ve fotoaplikaci. Podobným způsobem se dostal portrétní režim i do loňské G6. Co konkrétně však bude přibývat, zatím výrobce tají.

Prostředí je graficky jednoduché a jednotné, v tomto se zorientuje i začátečník za 5 minut. Android 8.1 je doplněn klasicky o prostředí LG s typicky rozděleným nastavením do karet a minimem zbytečného softwaru. Za zmínku stojí antivir, fitness aplikace, poznámky a utilita pro hlídání kondice telefonu. Zbytek softwaru je od Googlu. Prostředí LG je už dlouhé roky prakticky stejné a mě se pořád líbí. Příjemná grafika prostupuje celým systémem, takže máte dojem kompaktnosti, což se upřímně u konkurence moc často nestává.

Většinu vychytávek najdete přímo v nastavení, LG nepotřebuje aplikaci na každou drobnost, což je podtrhuje dojem celistvosti systému. Grafický minimalismus se přenesl i do technické stránky. LG nemá aplikace pro kdejakou ptákovinu, ale snaží se všechny utility vložit přímo do nastavení. Existuje zde funkce, která přepne vyzváněcí profil podle toho, jestli jste nebo nejste připojení na domácí Wi-Fi. Máte tu Floating Bar, tedy jakousi plovoucí lištu se zkratkami, která se objevila už u modelu V30 jako náhrada za druhý displej atd. Těch malých drobností, které zpříjemní život, je to víc než dost, ale nikdo vám je nenutí a to je super.

Aplikace na poznámky, nebo přenášení obsahu telefonu, to vše najdete v aplikacích. Pak je tu pochopitelně aplikace LG Health, která měří vaši denní aktivitu. Méně je prostě někdy více a mě se tato strategie u LG líbí. Software je jednoduchý jak žebřík, všechno najdete na první dobrou a neotravuje vás s tím, že je na čase vyměnit tapetu nebo nainstalovat novou sadu ikon. Výrobce zaslouží pochvalu už jen z toho pohledu, že všechny výše zmíněné vychytávky, jsou v základu vypnuté. Kdo chce, tak je najde, kdo nechce, nemusí za celou dobu používání ani tušit, co je Floating Bar. A se softwarem je třeba říct ještě jednu věc, díky celoevropské distribuci umí LG VoLTE snad u všech evropských operátorů, včetně naší "svaté" trojice a to hned po vybalení z krabice.

Hardware Má prostě všechno. Po stránce hardwaru a výkonu jde o to nejlepší, co si můžete aktuálně pořídit. Snapdragon 845, 4 GB RAM a 64GB úložiště. Verze 6 GB RAM a 128 GB se u nás neprodává. Zbytek výbavy je pochopitelně také špičkový a nechybí ani bezdrátové nabíjení. Telefon si rozumí s LTE, máte k dispozici rychlou Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC a pochopitelně i GPS, GLONASS a BeiDou. Benchmark AnTuTu 7.0.9 Celkové skóre: 263 824 bodů

263 824 bodů CPU: 90 018 bodů

90 018 bodů GPU: 106 054 bodů

106 054 bodů UX: 58 851 bodů

58 851 bodů MEM: 8 901 bodů Staromilce potěší i FM rádio a jediné co tak chybí k absolutní spokojenosti je IrDA port. Pokud k tomu máte patřičnou sbírku songů, můžete využít také 32bit/192kHz DAC. Co se týče paměťových karet, tak LG podporuje kapacitu až 512 GB a microSD padne do stejného šuplíku jako nano SIM, ten najdete na horní straně telefonu. V případě dual SIM verze se tak připravíte o možnost používat dvě SIM. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 5:58 h

5:58 h Obnovování web stránky každých 15 s, poloviční jas: 14:28 h

14:28 h Nabíjení z 15 na 90 %: 1:07 h Nejslabším článkem tak zůstává baterie: 3 000 mAh nejsou s ohledem na schopnosti telefonu žádnou výhrou – počítejte nejčastěji s jedním dnem provozu, maximálně dnem a kousek. Na dva dny se ale můžete dostat, bude to hodně odříkání a budete muset i snížit rozlišení panelu. V balení najdete rychlou nabíječku, která zvládne nabít telefon z nuly na sto za cca hodinu a 40 minut.

Foťák Široký a portrétní. Oba zadní čipy nabízí rozlišení 16 Mpx. Primární má klasický úhel záběru, optickou stabilizaci, laserové ostření a fotí neuvěřitelně dobře. A poradí si i s portrétním režimem, podobně jako Pixel 2, jen finální rozmazání pozadí trvá zlomek času. Druhý je zase ultraširoký a také fotí moc hezky, navíc nepotřebuje ostření ani optickou stabilizaci. U takto širokého záběru je ostré prostě vše a expoziční časy mohou být relativně krátké i v noci. Jak fotky, tak video mají skvělou kvalitu a konkurují těm nejlepším. Snad jediná malá výtka, občas mám dojem olejomalby, hlavně u širšího skla.

Ukázkové fotografie Pření 8Mpx kamera umí rozpoznávání obličeje, ostatně jako většina dnešních telefonů, ale nejde o technologickou konkurenci FaceID od Applu. I přední kamera umí rozostřovat pozadí a také to umí docela rychle. Technicky se LG může měřit s těmi nejlepšími, ale díky skvělému širokému sklu, je to dle mého nejzábavnější mobil na focení, který můžete mít. Ukázkové video (1 080p, 60 fps):

Hlavní konkurenti: Samsung Galaxy S9+ G965, Star2 rozměry a hmotnost: 158 × 74 × 8,5 mm, 189 g

displej: 6,2'', kapacitní Super AMOLED, 1 440 × 2 960, 531 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 9810 (8× Exynos M3 + Cortex-A55, 2,7 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 87 %

vybavenost 1,3/6

výhodnost ?

Huawei P20 Pro rozměry a hmotnost: 155 × 74 × 7,8 mm, 180 g

displej: 6,1'', kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 240, 408 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 970 (8× Cortex-A73 + A53, 2,4 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 40MPx (7 071 × 5 657), video (3 840 × 2 160), blesk 83 %

vybavenost 0,6/6

výhodnost ?

OnePlus 6 rozměry a hmotnost: 156 × 75 × 7,8 mm, 177 g

displej: 6,3'', kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 280, 400 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1024|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 78 %

vybavenost 0,8/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Verdikt: Skvěle vybavený telefon s hromadou výkonu, fantasticky svítivým displejem a špičkovou fototechnikou. Celé to ale kazí hodně pozdní příchod na náš trh. Plusy: Hezký design

Skvělý displej

Hromada výkonu

Kvalitní foťák

Rychlý software

IP68

MIL-STD810G

Bezdrátové nabíjení Minusy: Slabší výdrž na baterii

Pro někoho slabší softwarová výbava

Klouzavá záda

Telefon je neustále zamaštěný

Značné barevné odchylky displeje