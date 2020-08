RECENZE: LG Velvet – sametový design, protáhlý displej a podpora 5G

Plusy Skvělý displej

Rychlý a vyladěný systém

Odolnost

Zpracování a design

3,5mm jack Minusy Jen Single SIM

Kvalita ultraširokého foťáku

Zbytečná dema her

Pro někoho 128GB úložiště

Desktop chce doladit ? 8 /10 Hodnocení

redakce Přiznám se, že mi označení Velvet (v překladu samet) dlouho nešlo na rozum. A byť chápu symboliku, tak tady spojitost prostě nevidím. Na druhou stranu, označení Velvet se bude dobře pamatovat a skvělému telefonu to nijak neuškodí. Nejde o telefon, který by chtěl útočit na nejvyšší příčky. Je to zástupce vyšší střední třídy, kde je sice hodně těsno, ale myslím, že zrovna tady by mohla korejské značce znovu kvést pšenka. Velvet je krásný telefon s velmi dobrou výbavou a, jak bývá u LG dobrým zvykem, i tady máte zvýšenou odolnost IP68 a MIL-STD-810G. Také cena necelých 16 000 Kč je docela sympatická. Ano, za tuto částku koupíte hromadu čínských telefonů s mnohem vyšším výkonem, ale skoro všechny jsou bez zvýšené odolnosti a 5G. Testovaná perleťová bílá se u nás objeví v létě, další dostupnou barvou je šedá. Za sebe bych ale stejně šel do bílé, ta barva telefonu fakt sluší. LG Velvet 128GB za ceny od 15 490 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 2 obchodyna Porovnat ceny LG Velvet katalog rozměry a hmotnost: 167 × 74 × 7,9 mm, 180 g

displej: 6,8", kapacitní P-OLED, 1 080 × 2 460, 395 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 6 GB, baterie: 4 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 765 (8× Kryo 475, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 77 %

výhodnost cena: ještě se neprodává Celou recenzi LG Velvet si můžete přečíst na následujících listech.

Design Hodně dlouhý telefon, který vás bude bavit. Na první pohled je vidět, jak je Velvet dlouhý a poměr stran displeje se blíží filmovému formátu 21:9, který u telefonů používá třeba Sony. Přesněji jde o poměr 20,5:9 a možná ještě více napoví rozměry: 167 × 74 × 7,9 mm. Chce to trochu zvyku, co se ovládání i držení týče, ale po několika hodinách vám to přijde normální. Pro mě je největším přínosem tohoto řešení fakt, že není problém používat dvě aplikace nad sebou, což vám systém pochopitelně dovolí.

Poměr stran 20,5:9 je z uživatelského hlediska velké změna. Takto dlouhý telefon se úplně jinak drží i ovládá. Moc se mi líbí, jak telefon symetrický; tedy, že přední i zadní sklo jsou ohnuté takřka stejně a přiznaný kovový rám je tak téměř v ideálním středu. Všechno to k sobě krásně lícuje. Pohled z boku, kdy tmavou část s displejem doplňuje světlá ze zad, mě nepřestával bavit. Díky tomuto rozvržení se telefon také velmi dobře drží a zahnutí skel vůbec nevadí. Což se o mnohé konkurenci, která ohýbá skla až do absurdna a telefon pak není za co chytnout, říct nedá.

Zahnutí skla je z obou stran prakticky stejné a zúžená část kovového rámu probíhá středem telefonu. Nejen, že to skvěle vypadá, ale telefon se i skvěle drží. Celek působí kompaktně, lehce a přitom robustně. Jednotlivá tlačítka jsou kvůli tenkému rámu po stranách hodně titěrná, ale dá se na ně zvyknout: vpravo najdete zapínací tlačítko a vlevo zase regulaci hlasitosti a tlačítko pro Google Asistenta. Nahoře má své místo jen šuplík na karty (nanoSIM a MicroSD), vespod na vás čeká klasický USB-C konektor a nečekaně také 3,5mm jack. A ještě nesmím zapomenout na hlasitý reproduktor dole, který má stereo kolegu nad displejem, tedy kombinovaný s telefonním reproduktorem.

Čočka hlavního foťáku viditelně trčí nad úroveň zad, zbylé dva foťáky jsou hezky schované i s LED bleskem. Perleťové lakování zad je moc hezké a překvapivě dobře odolává otiskům prstů. Dominantním prvkem je velká a vystouplá čočka primárního foťáku. Zbylé dvě čočky jsou hezky v rovině i s LED bleskem. Pod skleněná záda umístil výrobce dokonce cívku pro bezdrátové nabíjení. Na tomto místě je zapotřebí zmínit možnost přikoupení druhého displeje za cenu asi 5 400 Kč. Technicky jde o kryt s flipem, v jehož vnitřní části je stejný panel, jaký má telefon. Displeje pak spolupracují, takže můžete třeba hned po vyfocení vidět hotový snímek atd. Podobný systém už LG zkoušelo u modelu LG G8X ThinQ, kde ale bylo pouzdro s druhým displejem přímo součástí prodejního balení. U Velvetu byl druhý displej jen k některým předobjednávkám.

V balení najdete jen nabíječku a kabel. Sluchátka nebo třeba pouzdro budete u telefonu hledat marně. Zmínit musím ještě čtečku otisků prstů, kterou dal výrobce do displeje a funguje naprosto příkladně. Není sice z nejrychlejších, ale je hodně spolehlivá. Samozřejmostí u LG je IP68 a zvýšení odolnost podle MIL-STD-810G. Přiznám se, že se mi Velvet líbí. Není nijak okázalý, nesnaží se být výjimečný, ale je to prostě hezky a precizně udělaný telefon, který trochu jiný, než většina čínské konkurence, která designový nápady zrovna neoplývá.

Displej Dlouhý displej s podrobným nastavením. K displeji samotnému mohu mít jen slova chvály; LG zkrátka displeje umí a jejich P-OLED je toho zářným příkladem. Zde konkrétně máte Full HD+ rozlišení a úhlopříčku 6,8“. Finální jemnost 395 ppi je přesně na hraně, ale pokud si toho všimnete, tak jen u velmi drobného písma. Vyzdvihnout musím perfektní čitelnost na slunci, obrovský rozsah jasů a také podání barev, které jsou krásně živé. Podle optické sondy sice není podání moc věrné, ale naživo působí skvěle. Displej je velmi silnou stránkou telefonu a bude jedním z důvodů, proč jej budou zákazníci v obchodech obdivovat. V tomto ohledu nemá v dané cenové relaci LG moc konkurentů. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 2/501 cd/m 2

2/501 cd/m gamma: 2,07

2,07 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 3,83/5,70 Barevné odchylky jsou na vyšší střední třídu lehce horší, ale je to dáno zejména tím, že se výrobce snaží naladit displej líbivě. Měřil jsem v režimu displeje Přírodní, který je barevně nejvěrnější. Ostatní režimy mají odchylky ještě vyšší. Trochu překvapivě nemá Velvet podporu HDR a nečekejte ani žádné vyšší obnovovací frekvence. Což je za mě upřímně škoda. Lehce to ale výrobce vynahrazuje možnosti nastavení u displeje. Kromě klasických předvolených režimu: Přírodní, Sytost a Kino, máte k dispozici ještě režim Vlastní, kde kromě teploty barev můžete nastavit i RGB, sytost, odstín a ostrost. S trochou snahy se tedy dá displej naladit k ještě větší věrnosti.

Nastavení displeje je překvapivě bohaté, včetně Always-on displeje a možnosti přepínat tmavý režim podle toho, jestli je den nebo noc. Snad jedinou „slabinou“ displeje, a na těch uvozovkách si trvám, jsou mírně mohutnější rámečky. K modernímu displeji pochopitelně patří také nutný výřez pro selfie kameru. Díky OLED technologii můžete využít Always-on displej, který má v nastavení docela dost možností a zároveň dává smysl zapnout i tmavý režim, který může šetřit baterii. Ten umí software zapnout i plánovaně, třeba podle dne a noci.

Hardware Dobře zvolený mix, který bude stačit. Dostupná u nás bude jediná verze: Single SIM a 5G. Ve světě ale najdete i Dual SIM verze, které ale budou striktně spjaté s LTE. Ohledně sítí je třeba říct ještě jednu věc: 5G je v telefonu prozatím softwarově vypnuté a čeká se až na finální naladění sítí u nás, současné spouštění 5G u některých operátorů tak na telefonu nerozběhnete. V zahraničí vám ale 5G normálně fungovat. Výkon - AnTuTu 8.4.3 Celkové skóre: 321 810 bodů CPU: 103 551 bodů GPU: 94 772 bodů MEM: 64 472 bodů UX: 59 015 bodů

5G a Single SIM verze bude u nás kombinovaná se 128GB úložištěm a 6 GB RAM. Úložiště je možné v pohodě rozšířit pomocí MicroSD karty. Použitý procesor Snapdragon 765G sice nemá tolik výkonu jako špičkové modely z řady 800, ale i když si budete chtít zahrát nebo pracovat s multimédii, pravděpodobně neubudete mít žádný problém. Samozřejmostí je pak Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC a čtveřice navigací: GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo. V telefonu nenajdete třeba FM rádio a někdy by možná ocenil i IrDA port. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 12:36 h

12:36 h Obnovování web stránky každých 15 s, poloviční jas: 14:19 h

14:19 h Nabíjení z 15 na 90 %: 1:10 h Zajímavá je také výdrž – jakkoli baterie s kapacitou 4 300 mAh nevypadá nijak světoborně, software s ní dokáže velmi dobře pracovat a telefon zvládne s trochou snahy i dva bez nabíječky. Telefon umí i 9W bezdrátové nabíjení a při drátovém nabíjení podporuje QuickCharge 4.0+ a 25 W. Nicméně v balení najdete jen nabíječku s výkonem 16,5 W, proto trvá nebíjení relativně dlouho.

Software Klasika od LG, ale modernější. LG vsadilo na systém Android 10, který je doplněný o klasickou nadstavbu LG UX 9. Ta má ale oproti předchozím modelům několik změn. Třeba zrušení dělení nastavení do karet, odlišnou stahovací roletu atd. Jinak je to ale stále tentýž systém od LG, který znáte. Grafika je hezká a konzistentní napříč systémem. Upřímně; po vizuální stránce těžko hledat nějakou chybu.

LG UX 9 stále odkazuje na předchozí verze, ale zároveň se nebojí modernizovat. LG třeba upustilo od rozdělení nastavení do karet. Líbí se mi aplikace na hlídání stavu telefonu a skvěle funguje také software na poznámky. Klasikou je pak obchod LG SmartWorld, kde si můžete stáhnout nová písma, vzhledy atd. Protože máte telefon dost výkonu na hraní, možná využijete i utilitu Centrum her, která umí jednotlivým titulům nastavit různou úroveň grafiky a blokuje notifikaci, když hrajete. Co si ale výrobce mohl odpustit, jsou předinstalované hry, byť chápu, že vejít do aplikace Centrum her a nemít zde ani jednu hru, by bylo divné.

Aplikace pro hlídání stavu telefonu je jednoduchá a příliš neotravuje. Obecně LG dodávaný software ladí tak, aby byl smysluplný. Software je plný drobných vychytávek, které jsou ale mnohdy spíše pro demonstraci schopností, než že by byly nějak zvlášť užitečné. Telefon má třeba stereo diktafon s Hi-Res zvukem. Při natáčení videa můžete nahrávat ASMR zvuk, což překvapivě docela funguje. A asi nejvíce si LG ujíždí na rozšířené realitě, kde máte přímo v aplikaci foťáku hromadu různých masek a objektů, se kterými si můžete hrát.

LG napěchovalo do systému spoustu drobností, které ocení asi mladší zákaznici. Já jsem si v AR alespoň pořídil slušivější vousy. Největší novinku představuje možnost připojit LG do desktopového módu, tedy něco podobného, jako dělá Samsung s DeX. I zde stačí připojit kabelem telefon k monitoru, pak přidat klávesnici, myš a pracovat. Bohužel oproti Samsungu je znát citelně nižší výkon zařízení a také prostředí by si zasloužilo ještě trochu péče, aby aplikace fungovaly lépe.

LG Desktop vypadá hodně podobně jako Samsung Dex, je s tím rozdílem, že LG čeká u ladění ještě hodně práce.

Fotoaparát Když je primární foťák opravdu primární. Hodně jsem se těšil na foťák, u kterého umí LG občas docela mile překvapit. Pravdu říct, 48Mpx čip je znám z desítek jiných telefonů, takže tady LG nemohlo šlápnout vedle. Díky přepočítávání na nižší rozlišení můžete využít téměř bezztrátový 2× zoom a fotí moc hezky i v noci. Aplikace má přímo režim pro noční fotku a vy si posuvníkem můžete sami upravovat, jak moc chcete fotku světlou. Což se mi hodně líbí, protože občas chci u noční fotky zdůraznit, že jde opravdu o noc a tmavší fotografie může být záměr. Sestavení fotoaparátu LG Velvet: primární fotoaparát: 48 Mpx, 1/2,0", F1.8, 28 mm, PDAF

48 Mpx, 1/2,0", F1.8, 28 mm, PDAF ultraširoký fotoaparát: 8 Mpx, 1/4,0", F2.2, 15 mm

8 Mpx, 1/4,0", F2.2, 15 mm měření hloubky scény: 5 Mpx, F2.4

5 Mpx, F2.4 selfie kamera: 16 Mpx, 1/3,06", F1.9, 29 mm Ultraširoký foťák s 8Mpx snímačem dopadl podle očekávání – neslavně. 8 Mpx je prostě málo a je to znát i za běžného denního světla, natož v noci. To je velká škoda. A poslední, 5Mpx čip je zde jen pro určení hloubky scény. Celkově mě ale Velvet u focení potěšil, navíc dobře zvládá portréty, rovněž selfie snímky stojí za to.

Ukázkové denní snímky

Ukázkové noční snímky Video zvládá LG Velvet až v rozlišení 4K, které je velmi dobře stabilizované a hezky barevné. Full HD při 60 fps je na tom podobně, ale zdá se mi technicky ještě o kus lépe zvládnuté. Při Full HD 30 fps můžete u záběrů využít také ultraširoký objektiv a to i během natáčení. Ukázkové video: 1 080p, 30 fps 4K, 30 fps

Redakční fotografie: Snímky prostředí: Snímky z fotoaparátu: