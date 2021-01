RECENZE: LG Wing 5G – dva displeje a spousta otázek

Plusy Zajímavá konstrukce

LG se u telefonů nebojí experimentovat, ale ne vždy to dopadne dobře. Wing se zdál být dlouho jen šílený koncept, ale v Koreji se prostě rozhodli jej dotáhnout do konce. Je to tak originální počin, že proti němu i skládací telefony vypadají jako něco úplně běžného. Sám netuším, jak se k zařízení vlastně postavit. LG vytvořilo produkt, pustilo ho mezi uživatele a zbytek nechává na jejich kreativitě. V zavřeném stavu vypadá telefon docela běžně a jediné, co jej může prozradit je větší tloušťka, která činí 10,9 mm. Když ale displej otočíte, je to jako mít před sebou kosmickou loď. U prvních skládacích telefonů jsem měl celkem jasno: tohle se chytí, ale masovka z toho asi nebude. A to se zatím docela plní. V tomto případě si neodvažuji hádat, jestli se Wing bude dobře prodávat a lidí si tento koncept zamiluji, nebo jde o slepou cestu, která upadne v zapomnění. LG svému nápadu věří a možná se za několik měsíců dostane na takovou cenu, že to bude prostě neodolatelný telefon. Aktuálně se jeho cena na CZC.cz pohybuje okolo 24 000 Kč.

Design Skoro nenápadný. V zavřeném stavu se díváte na docela obyčejný telefon, jehož hlavní dominanta je velký displej, který nemá výřez ani průstřel. Ve spodní části najdete čtečku otisků prstů, která funguje spolehlivě a rychle. Bohužel kvůli periskopické selfie kameře s rozlišením 32Mpx není možné telefon odemykat skenem obličeje. Znamenalo by to přílišné namáhání mechanismu. Ocenit ale musím, že má telefon detekci pádu, při níž umí kameru velmi rychle schovat, aby se při dopadu nepoškodila.

Otevření do tvaru písmene T není jedná možná poloha, telefon můžete klidně otočit vzhůru nohama, nebo mít menší displej vystrčený to strany. Fantazii se meze nekladou. Kolem hlavního displeje je rám plastový, ale když se podíváte níž, už je vidět rám kovový. A na něm jsou všechny zásadní prvky: ovládací tlačítka vpravo, šuplík na SIM vlevo, dole USB-C a jediný hlasitý reproduktor. Moc se mi líbí lakování zad, které je matné a mění barvy od stříbrné, přes zlatou až po modrou, tohle vypadá opravu moc hezky. A protože jsou záda skleněná, dál sem výrobce cívku pro Qi bezdrátové nabíjení. Fototechnika ční ze zad, ale není nikterak okázalá, při položení na stůl ale překážet bude.

V zavřeném stavu je telefon velmi nenápadný, že je něco jinak prozradí až tloušťka 10,9 mm. Když držíte telefon v pravé ruce, dá se pohybem palce směrem doleva odklopit hlavní displej, který se otočí o 90°, a vám se ve spodní části zobrazí druhý displej. Telefon se tak dostane do tvaru písmene T. A hned na začátek je třeba říct, že je celkem jedno, jestli necháte telefon takto, nebo jej libovolně otočíte. Druhý menší displej můžete klidně trčet do strany. Jisté je ale to, že ovládací tlačítka se v tom okamžiku stanou hodně těžko dostupná.

Wing používá teleskopickou selfie kameru, kvůli které ale není možné odemykat telefon skenem obličeje. Vystačit si musíte se čtečkou otisků prstů v displeji. Při otevření si všimnete několika věcí, které vás asi překvapí. Telefonní reproduktor je ve spodní části sendviče a skrze hlavní displej jde pouze pasivní zvukovod. Každopádně telefonovat lze při zavřeném stavu i s otočeným displejem. Čtečka otisků prstů je jen v hlavním displeji; pokud tedy držíte telefon v pravé ruce, může jej jednou rukou „otevřít“, ale čtečku máte zcela vlevo. Levák má sice čtečku po ruce, ale zase telefon neotevře jednou rukou. Ideální je telefon nejdřív odemknout a pak až otočit displej.

Plné využití dvou displejů je otázka času a hlavně návyků. Wing hodně mění filosofii používání telefonů a tohle nemusí sedět každému. Při otevírání telefonu je cítit, že výrobce použil píst, protože otevření má krásně hladký a měkký dojezd. Mezi oběma částmi je cítit lehká vůle. Když v zavřeném stavu na displej trochu přitlačíte, cítíte jak zapruží. To stejné se děje i v otevřeném stavu. Nejde o chybu, ale o technologickou nutnost, jen je s tím třeba počítat. Spodní displej je lehounce zapuštěný, aby se případně neodral a z tohoto pohledu se zdá, že by mohl mechanismus dlouho vydržet. Bohužel to také znamená, že telefon nemá žádnou vyšší ochranu. LG sice udává nějakou zvýšenou odolnost, ale IP68 to není.

V hlavním displeji je pasivní zvukovod, pokud tedy máte telefon zavřený, můžete i tak telefonovat. Reproduktor je totiž v nižší vrstvě sendviče. Ještě musím rychle k balení samotného telefonu, kde je dle očekávání kabel USB-C, adaptér do zásuvky a nějaké to čtivo. A docela překvapivě zde najdete i redukci z USB-C na 3,5mm jack a také průhledné pouzdro.

Displej Jedna automatika, dva OLEDy. Wing používá jako primární 6,8“ P-OLED panel s rozlišením Full HD+ (2 460 × 1 080 px). Sonda ukázala až nečekaně vysoké barevné odchylky, a to jsem měřil na nejvěrnější režim, co displej nabízí. A zamrzí také nízké číslo gamma, což znamená, že se slévají světlé odstíny šedé s bílou. Každopádně jde o hodně líbivý panel, který má ukázkovou čitelnost na slunci. Druhý panel typu G-OLED nabízí rozlišení 1 240 × 1 080 px. Podle sondy má podobné barevné ladění, ale nižší maximální jas. Regulace jasu může na obou displejích fungovat synchronně, takže je rozdíl vidět až na maximální jas. Naměřené parametry primárního displeje: minimální a maximální jas: 2/626 cd/m 2

2/626 cd/m gamma: 1,65

1,65 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 6,10/8,09 Naměřené parametry sekundárního displeje: minimální a maximální jas: 2/480 cd/m 2

2/480 cd/m gamma: 1,80

1,80 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 5,03/7,16 Barevné odchylky jsou nečekaně vysoké, ale alespoň jsou na obou displejích podobné. LG se snaží o líbivé ladění, takže si displej trochu více vymýšlí třeba u zelené a u modré. Horší je to u rozdílných maximálních jasů, což je vidět třeba na přímém slunci, kde je spodní displej viditelně méně rozsvíceny. Obecně jde ale o povedené displeje, které se jednoduše líbí. Nastavení panelů není nijak složité. Automatická regulace jasu můžete fungovat synchronně na obou panelech, nebo si spodní panel regulujete sami a horní se řídí automatikou. A pak zde najdete klasiku v podobě různých barevných profilů, nastavení Always On Display, redukce modrého světla v noci atd.

Nastavení displeje není ničím výjimečné, tedy až na možnost odděleného nastavení jasu pro sekundární obrazovku.

Hardware Taková střední třída, ale stačí to. Telefon pohání Qualcomm Snapdragon 765G, kterému pomáhá 8 GB RAM. To je dostatečně výkonný hardware i na hraní, ale výkony špičkových telefonů prostě nečekejte. Tohle se spíš hardware pro vyšší střední třídu. V prodeji je u nás 128GB verze, ale paměť můžete rozšířit pomocí microSD karty v hybridním slotu. Jinak máte reálně dostupných asi 100 GB. Výkon - AnTuTu 8.4.3 Celkové skóre: 322 355 bodů CPU: 103 556 bodů GPU: 93 919 bodů MEM: 655 08 bodů UX: 59 372 bodů

Samozřejmostí je podpora 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 a třeba i NFC. Zbytečně zde budete hledat IrDA port nebo třeba FM rádio. A zmínit musím ještě navigační čtyřku: GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo. Baterie s kapacitou 4 000 mAh vydrží tak na den a půl používání, ale když si budete s druhým displejem hodně hrát, tak to může být i méně. Výdrž baterie: Přehrávání Full HD videa, maximální jas: 8:31 h

8:31 h Obnovování web stránky každých 15 s, poloviční jas: 12:27 h

12:27 h Nabíjení z 15 na 90 %: 1:06 h Přibalená nabíječka má výkon maximálně 25 W, což bohužel znamená, že nemáte čekat nějaké extrémní rychlonabíjení. Určitě ale potěší, že můžete nabíjet i bezdrátově.

Software Není to úplně triviální, ale dá se na to zvyknout. LG použilo Android 10 a svou klasickou LG nadstavbu, který není úplně bohatá na softwarovou výbavu, většinou jde o aplikace od Googlu a něco málo si sem dodalo i LG. Pokud pominu předinstalované hry, přičemž některé jsou zde záměrně i jako ukázka využití dvou displejů, tak v softwaru nenajde žádnou zbytečnost. V zavřeném stavu se software nijak nevymyká tomu, co znáte z jiných LG telefonů.

V zavřeném stavu se software telefonu skoro neliší od toho, co znáte z jiných telefonů LG. Pokud otočíte displej, můžete pracovat ve dvou režimech. První je provozování dvou aplikací nezávisle na sobě. Takže na větším displeji můžete mít třeba navigaci a na menším třeba hudební přehrávač. Z takovýchto dvojic si můžete vytvořit zkratky, které se pak ukládají jako ikony na plochu, ale jen na plochu malého displej v otevřené stavu. Plocha v zavřeném stavu je nezávislá a můžete ji mít poskládanou úplně jinak, navíc ikony dvojic by tu navíc nedávaly moc smysl.

Po otevření telefonu vidíte na horním displeji „kolotoč“ s aplikacemi, které si sem můžete hravě přidat. Na spodním displeji pak máte téměř klasický Android, ale uspořádání plochy je odlišené od zavřeného stavu. Můžete tak používat displeje nezávisle, nebo si na spodním zobrazit nějaký doplňkový obsah, pokud to aplikace umí. Tady je třeba ovládání pro YouTube. V otevřeném stavu se na horním displeji objeví „kolotoč“ s aplikacemi, které můžete spustit samostatně. Prostředí na menším displeji více připomíná původní rozvržení Androidu. Pokud má aplikace nějaké rozšíření, můžete si je spustit na menším displeji. Jde třeba o ovládání YouTube, kdy na velkém displeji vidíte video a na menším ovládací prvky, u surfování to může být klávesnice, u galerie zase malé náhledy dalších fotek.

Zkratek pro dvojice aplikací si můžete vytvořit kolik jen chcete. Pak stačí klepnout a máte dvě aplikace hned u sebe. Klidně pak můžete telefon otočit a mít mapy na výšku. Ze začátku není úplně jasné, co máte vlastně dělat, ale stačí několik dní a dojde na to, jak systém ovládat. Navíc by software měl v brzké době získat update, který práci s aplikacemi ještě zjednoduší a udělá více intuitivní. Mělo by jít třeba o možnost rychle prohodit aplikace mezi displeji. Za sebe musím dodat, že mi trvalo asi týden, než jsem s oběma displeji začal pracovat úplně samozřejmě a automaticky. LG učí, jak pracovat s otočným displejem. Wing a jeho tři různé podoby

Fotoaparát Integrovaný gimbal. Wing má celkem tři foťáky: klasický 64Mpx s optickou stabilizací, který umí i 2× „bezztrátový“ zoom a 13Mpx ultraširoký na klasické focení. Výsledky jsou velmi povedené, byť ultraširokému snímači úplně nesedí šero. Pochvalu si zaslouží také video, které je i ve 4K krásně stabilizované a plynulé. Daleko zajímavější je ale druhá 12Mpx kamera, která slouží k natáčení videa v otevřeném stavu. LG se nebojí označit toto natáčení jako gimbal a já musím dát firmě za pravdu, protože ta stabilizace je skutečně výborná. Sestavení fotoaparátu LG Wing 5G: primární fotoaparát: 64 Mpx, 1/1,72", F1.8, 25 mm, PDAF, OIS

64 Mpx, 1/1,72", F1.8, 25 mm, PDAF, OIS ultraširoký fotoaparát: 13 Mpx, 1/3,4", F1.9, 117˚

13 Mpx, 1/3,4", F1.9, 117˚ ultraširoký fotoaparát: 12 Mpx, 1/2,55", F2.2, 120˚

12 Mpx, 1/2,55", F2.2, 120˚ selfie kamera: 32 Mpx, 1/2,8", F1.9, 26 mm

Ovládání gimbalu je skutečně jednoduché, jen je třeba pochopit jaký režim je na danou situaci třeba. Využívá se zde prostého efektu, že pro natáčení Full HD videa (což je v tomto režimu maximum), nevyužije video celou plochu snímače, ale jen jeho část. Když si to představíte, jako malé okénko videa, které může cestovat po velkém čipu, je už asi princip jasný. Gimbal v podání LG umí klasický pohyb joystickem, byť je samozřejmě omezený v úhlech. Když tedy joystickem zaberete doleva, začne se obraz posouvat do levé části čipu, a když k tomu přidáte ultraširokou čočku, máte skutečně dojem, jako by se foťák fyzicky otáčel, přestože se fyzicky nic nehýbe. Dále zde najdete klasické režimy, jako na většině gimbalů, tedy pohled z první osoby, zámek záběru a pak stabilizaci horizontálního a vertikálního pohybu. Co přesně který režim dělá a jak jej použít, to už je na delší povídání, a hlavně na zkoušení a experimentování.

Ukázkové snímky Každopádně za sebe musím říct, že mě režim gimbalu příjemně překvapil a věřím, že se objeví i u dalších telefonů, protože tohle by mohla být zlomová věc. Kvalita fotek je totiž dostatečná a už roky se posouvá poměrně pomalu. Přetahování se o bodíky v DxO stojí firmy mnoho peněz, na denních fotkách není progres vidět už dlouho a ve finále je patrné jen to, jak si umí umělá inteligence dovymyslet noční fotku. Trochu přeháním, ale v principu jdou výrobci tímto směrem. Pokud se LG snaží změnit pravidla hry a jít cestou tvorby videoobsahu způsobem, jakým to neumí nikdo jiný, tak by jim to mohlo vyjít. Ukázkové video (1 080p, 30 fps): Ukázkové gimbal video (1 080p, 30 fps):

Závěr Hledá své místo na trhu. A co říct k Wingu obecně? Mohu říct jen to, že stále nevím, co si o tom myslet. Je fajn to zařízení používat a pochopit, ale že bych si teď bez dvou displejů nedokázal představit život, to určitě ne. Oceňuji ale, že mi telefon nekomplikoval život: 100 % věcí můžete udělat v zavřeném stavu a vůbec nemusíte přemýšlet nad tím, jestli druhý displej použít. Když nechcete, tak nemusíte. Jestli je ale tohle budoucnost telefonů, to skutečně nevím. Jakkoli se může zdát tento nápad pitomý, šílený nebo zbytečný, je pravdou, že po několika dnech vám to přijde docela přirozené. Jde o natolik svébytný stroj, že prakticky nemá konkurenci. Wing asi potěší všechny příznivce netradičního a druhá cílová skupina by mohli být tvůrci videí, kteří ocení režim gimbal. Ten telefon je pro mě takové zjevení, že nejsem sám schopen posoudit, jestli je to užitečné nebo ne. Doporučovat vám nákup asi nebudu, je to dost peněz a doteď nikomu otočný displej nechyběl. Ale nechci vás ani zrazovat, ten mechanismus, software a celá logika ovládání fungují dobře a dovolují vám dělat věci jinak. Pokud budete mít možnost, Wing si určitě vyzkoušejte a ideálně si udělejte názor sami. Mám-li být ale hodně přísný, tak většině uživatelů asi bude stačit klasický telefon s jedním displejem.

Režim gimbalu

Rychlý software

Dva displeje

Podpora 5G Minusy: Vyšší cena

Pro někoho konstrukce

Netriviální ovládání

Chybí vyšší odolnost

Nižší jas u druhého displeje Za zapůjčení LG Wing 5G děkujeme obchodu CZC.cz.