RECENZE: Meizu M6T je základ, který příjemně překvapí

Za cenu pod tři tisíce korun nabízí tento model velmi zajímavou výbavu. Na dnešní poměry má Meizu M6T menší 5,7palcový displej s HD+ rozlišením nebo (v testované verzi) 3GB RAM. Dokonce do segmentu low-endů přináší i duální fotoaparát s 13Mpx hlavním snímačem. U podobných telefonů nás však zejména zajímá to, zda dokáže hardware správně komunikovat se softwarem, a tedy zda je telefon pro běžného uživatele použitelný.

Po letech se čínské Meizu snaží dostat zpět do podvědomí českých uživatelů. Od počátku minulého roku představilo několik zajímavých modelů, přičemž mezi ty nezajímavější patří Meizu 16th se čtečkou otisků prstů v displeji a velmi zajímavou cenou. Čínský výrobce však v červnu loňského roku představil také model Meizu M6T, které je na opačné straně spektra.

Celkově působí toto Meizu jako telefon z vyšší cenové kategorie, než do které skutečně patří. Tento model se navíc prodává (mimo černé) i v atraktivních barevných variantách (zlatá, modrá, červená), které vypadají velmi zajímavě.

To se bohužel nedá říct o jeho displeji, který má na sobě po chvíli používání velké množství škrábanců, takže je otázkou, jaké ochranné sklo bylo při výrobě použito. Na čelní straně jsou jinak zřetelně patrné rámečky na horní a dolní straně. Nesetkáte se tady s nepraktickým vykrojením (notchem). Je ale škoda, že výrobce do spodního rámečku nevměstnal senzorové klávesy, a tak veškeré ovládání systému zajišťuje displej a trojice tradičních mechanických tlačítek na pravém boku telefonu.

Žádná herečka. Meizu M6T si po stránce vzhledu na nic nehraje. Nepatří mezi elitní modely, a tak si může odpustit skleněná záda, obrazovku přes celou čelní plochu nebo podobné parády. Důležité je zde především to, zda telefon obstojí po konstrukční stránce.

V nastavení si případně ještě můžete upravit teplotu barev, které displej zobrazuje. Rovněž si můžete aktivovat tzv. Režim šetřící zrak, což je po překladu do srozumitelné češtiny noční režim, kdy telefon eliminuje záření modrého světla. Jinak zde ale příliš dalších funkcí nenajdete. Zmínit mohu už jen alternativu pro klasické zobrazení systémových kláves, kterou Meizu nazývá mBack.

Zvědaví jsme byli na výdrž telefonu, jelikož jeho akumulátor má kapacitu 3 300 mAh. Výsledek je spíše zklamání, když Meizu zvládne na jedno nabití maximálně 2 dny, a to při mírně úspornějším provozu. Jakmile telefonu dáte zabrat, výdrž se rychle zkracuje. V systému jsou sice i možnosti pro aktivaci úsporného režimu, avšak skutečný rozdíl mezi normálním a úsporným režimem je téměř mizivý. Nabíjení z 0 na 100 zabere z dnešního pohledu již delší dobu: zhruba dvě a čtvrt hodiny.

Dokonce zvládá i graficky náročnější hry jako Real Racing 3, i když samozřejmě s nižším fps, ale hrát se i tak dá. Do prodeje by se přitom měla dostat i varianta se 4GB RAM a 64 GB vnitřní paměti, která bude ještě výkonnější. Námi testovaný model má 3 GB RAM a 32GB úložiště, přičemž po prvním spuštění je k dispozici zhruba 21,6 GB volné paměti.

Svou práci zvládne. U telefonů v cenové relaci do tří tisíc korun je otázka hardwaru otázkou zásadní a spousta modelů na ní pohoří. Meizu M6T s osmijádrovým procesorem MediaTek MT6750 se čtyřmi jádry taktovanými na 1,5 GHz a další čtveřicí s frekvencí 1,0 GHz a připočtením 3 GB RAM vychází z tohoto souboje se ctí. To znamená, že procesor sice svou rychlostí rozhodně neohromí, ale svou práci, byť občas s mírnými prodlevami, odvede spolehlivě.

Flyme OS dokonce občas i pozitivně překvapí, a to třeba Sadou nástrojů, v nichž nechybí pravítko, vodováha, lupa, kompas nebo dokonce hlukoměr. Povedenou aplikací je i Zabezpečení, které mimo antiviru nabízí i možnost chytrého pročištění paměti, správce oprávnění nebo správu mobilních dat.

Aktuální Android nečekejte. Meizu M6T používá starší Android 7.0 Nougat, který obalilo svojí grafickou nadstavbou Flyme OS (6.3.4.1G). Otázkou tady zůstává, zda se telefon někdy dočká aktualizace alespoň na Android 8.0, avšak příliš to neočekáváme.

Fotoaparát

Ve dvou se to lépe táhne. Těžko byste u telefonu do 3 tisíc korun hledali ten, který by měl duální fotoaparát, a přesto ho Meizu M6T má. 13Mpx hlavní snímač je zodpovědný za kvalitu obrazu a k tomu disponuje hybridním ostřením PDAF a světelností F2,2. Druhý snímač má rozlišení 2 Mpx a světelnost F2,4, přičemž jeho hlavní funkcí je zachycení hloubkových dat. Čelní kamerka pak má 8Mpx rozlišení.



Aplikace Fotoaparát

Aplikace Fotoaparát je vcelku podařená. Má tři základní režimy (Krása, Fotografie a Video), mezi nimiž lze přepínat potažením do strany. Další režimy (Panorama, manuální nebo čtvercový) jsou ukryty pod zkratkou umístěnou v horní liště. Tady je rovněž přepínač pro HDR efekt, filtry a také pro využití duálního snímače (rozostření pozadí). K posledně jmenované funkci je však nezbytný dostatek světla.



Co se týká kvality fotografií, jak už to tak u těchto modelů bývá, jestliže se jim dostává dostatek světla, jsou snímky použitelné. To znamená, že mají dostatek ostrosti a detailů i vyvážené barvy. Jakmile se světlo dopadající na scénu jen trochu zhorší, kvalita fotek jde po všech stránkách rychle dolů a ve tmě pak telefon můžete používat jako fotoaparát jen ztěží.



Rozostření pozadí nefunguje příliš dobře



Selfie kamerka

Záznam videa zvládne Meizu M6T maximálně ve FullHD rozlišení, avšak žádnou parádu s ním v tomto smyslu neuděláte.