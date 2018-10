RECENZE: Meizu Pro 7 — Druhý displej má nevyužitý potenciál

Je několik cest, jakými se lze vydat při umístění druhého displeje do telefonu. Zajímavý je třeba počin Yotaphone, jehož displej přes skoro celou zadní stranu je e-inkový a pokud se nepřekresluje, nespotřebovává vůbec žádnou energii. Meizu 7 Pro na to jde jinak. Druhý displej je barevný a ukáže vám počet ušlých kroků, počasí, čas a zmeškané události. Jejich náhled už ale nezobrazíte a jediná další funkce je malý hledáček zadní kamerky, abyste mohli selfie pořizovat kvalitnějším snímačem. Bylo kvůli tomu potřeba přidávat druhý displej?

Není tomu tak dávno, co byly dva displeje běžnou výbavou telefonů. Doba „véček“, která měla malý notifikační displej na víku telefonu, předznamenala současnou snahu výrobců nabídnout zákazníkům možnost informovat se na zmeškané události jiným, rychlejším a k baterii šetrnějším způsobem, než je kompletní probuzení telefonu. Reinkarnovaná nabídka telefonů se dvěma displeji dostává nového zástupce v podobě testovaného Meizu 7 Pro .

Největší zajímavost Meizu 7 Pro se ukrývá na zadní straně. Kromě stříbrně vyvedeného loga výrobce je při levém okraji sekundární displej krytý odolným sklem. Plusové body získává Meizu za to, že zadní stranu opticky nenarušilo více, než je třeba, a tak se oba snímače hlavního fotoaparátu a dvojbarevný LED blesk k displeji přidružili a se sekundárním displejem tvoří jeden celek. Druhý displej se zapíná a vypíná dvojitým poklepáním, nebo otočením přístroje.

Čelní strana krytá odolným sklem s 2,5D efektem je narušena nad displejem mřížkou, která kryje hovorový reproduktor a zároveň jsou v tomto výřezu zajímavě schovány senzory jasu a přiblížení, zatímco čelní kamerka a notifikační dioda (bohužel pouze bílá) jsou již standardně pod sklem. Druhým narušením krycího skla je čtečka otisků prstů, která je pod displejem a jedná se o klasické hardwarové tlačítko, které je třeba pro odemknutí stisknout. Bohužel v něm dost křupe, jako by se pod něj už z výroby dostala nějaká nečistota.

Zpracování a lícování – jedna mínus. Meizu 7 Pro je kovový unibody telefon a až do psaní recenze jsem ani nepostřehl plastové předěly pro antény, které barvou kopírují tělo přístroje po vzoru iPhonů. Minimálně u námi testované černé varianty, zlatá a červená na tom může být jinak. Celkové zpracování telefonu je naprosto perfektní a pokud byste se přeci jenom báli nějakých oděrek, v balení naleznete kryt z měkkého plastu.

Sekundární displej má úhlopříčku 1,9" a rozlišení 250 × 536 bodů. Výsledná jemnost AMOLED panelu činí 307 PPI, což na takto malý panel bohatě dostačuje. Je dotykový, dvojitým poklepáním jej de/aktivujete, posunem do boku lze procházet mezi kroky, počasím a hodinami a vertikální potažení aktivuje fotoaparát s hledáčkem právě na malém displeji. Sekundární displej se aktivuje také přetočením telefonu nebo prostým položením displejem dolů.

Chybějící microSD slot a postarší hardware. I přesto, že mám na paměti kategorizaci Meizu 7 Pro a také to, kdy byl představen a kdy se u nás začal prodávat, nemohu si pomoci, že Meizu tak nějak použilo, co kde zrovna zbylo. Hnacím ústrojím je osmijádrový procesor Helio P25 od MediaTeku spolu s grafickým akcelerátorem ARM Mali-T880 a 4 GB operační paměti. Nejedná se o špatné spojení, telefon má pro běžný chod výkonu dostatek, ale jakmile od něj začnete požadovat více, skokově ztrácí výkon.

Špatná odladěnost a lokalizace. Meizu 7 Pro je vybaveno starším Androidem ve verzi 7.0 a grafickou nadstavbou FlymeOS, která dle subjektivního dojmu moc přehlednosti nepobrala. Ano, můžete si samozřejmě změnit motivy, tapety, ale rozmístění prvků a soulad ikon a písma nepůsobí vydařeně. Celkový dojem nepodporují ani vlastní ikony, do kterých nezapadají ani aplikace ze sady Google, ani cokoliv dalšího si doinstalujete. Mám obavu, že systém nebyl od vypuštění do prodeje žádným způsobem aktualizován, jelikož verze zabezpečení systému je z 5.9.2017.

Fotoaparát

Nevyužitý potenciál. Meizu 7 Pro má na zadní straně dva snímače IMX386 vyrobené společností Sony. Oba mají shodné rozlišení 12 Mpx i světelnost f/2.0, přičemž zde dochází k záběru scény s různou hloubkou ostrosti a softwarově se poté skládá výsledek dohromady. Pořídíte tak skvělá makra nebo s využitím sekundárního displeje pěkná selfie s bokeh efektem. Šestičočková soustava je doprovázena dvojbarevným LED bleskem a inteligentním prediktivním ostřením. Sekundární kamerka má 16 Mpx, světelnost f/2.0 a stejně jako hlavní snímač umí Full HD video přin 30 fps se softwarovou stabilizací.



Ukázka prostředí fotoaparátu z Meizu 7 Pro.

Věrné barvy, vynikající makro, povedený bokeh, ale chybějící detaily a neochota ostřit, to je ve zkratce shrnutí vlastností fotoaparátu u Meizu 7 Pro. K tomu se přidává náladové HDR, které zvládne vykreslit záběr přímo do slunce, ale scénu s částí osvětlenou a částí ve stínu přepálí, že už to snad ani více nejde. Řešením je manuální režim, který většinu neduhů odstraní, ale kdo má čas si chystat expozici, když smartphonem fotíme převážně bleskové momentky? Snímače od Sony jsou kvalitní, jen si myslím, že jejich potenciál nebyl zcela využit.

Ukázkové fotografie v rozlišení 12 Mpx:



Více fotografií najdete v galerii na následujícím listu.

Ukázkové video (Full HD, 30 fps):

U pořízeného videa lze pochválit rychlost přeostřování i to, jakým způsobem se elektronická stabilizace obrazu pere s běžným třesem rukou. Bohužel kvalitou a úrovní detailů se mi Full HD video jeví jako podprůměrné, jako by nikdy nebylo úplně doostřené. Narazil jsem však na jeden nešvar, který se pravidelně opakoval okolo 45. vteřiny záznamu. Dochází zde ke skoku v obrazu, jako kdyby RAM paměť a procesor nestíhaly a kus záznamu tak prostě přeskočily, aby bylo možné dál kontinuálně pokračovat a natáčení nebylo přerušeno.