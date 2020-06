RECENZE: Motorola Edge+ vstupuje mezi elitu a rozhodně se neztratí

Plusy Solidní výdrž

Extrémní porce výkonu

Kvalitní fotoaparát

90Hz displej

Stereo zvuk Minusy Chybí zvýšená odolnost

Pouze singleSIM

Bez paměťových karet

Pomalé nabíjení

4K pouze v 30 fps ? 9 /10 Hodnocení

redakce Motorole už nějakou dobu chyběl telefon, se kterým by se mohla postavit těm nejlépe vybaveným konkurentům. Nyní se do těchto vod vydává s modelem Edge+, který bez váhání snese zařazení mezi vlajkové lodě. Přestože se u telefonu najde několik nedostatků, jedná se o vstup mezi elitu více než zdařilý. Motorola Edge+ nabídne ve většině oblastí vrcholové parametry. Skoro nekonečná zásoba výkonu, nádherný zakřivený displej s obnovovací frekvencí 90 Hz, nadstandardní výdrž a kvalitní fotoaparát společně s čistým systémem Android výrazně převažují chybějící zvýšenou odolnost nebo pomalejší nabíjení. Vše navíc dostanete v elegantním provedení, které si s jinými telefony jen tak nespletete. Motorola Edge Plus za ceny od 27 990 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 2 obchodyna Porovnat ceny Motorola Edge+ katalog rozměry a hmotnost: 161 × 71 × 9,6 mm, 203 g

displej: 6,7", kapacitní OLED, 1 080 × 2 340, 385 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 108MPx, video (6 016 × 3 384), autofocus, blesk 83 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz Celou recenzi Motorola Edge+ si můžete přečíst na následujících listech.

Design Osvěžující originál. Motorola Edge+ přichází s osobitým designem a rozhodně ji nelze označit jako tuctovou. Čelní strana s displejem volně přechází až na boky, kde na krycí sklo navazuje hliníková konstrukce. Ta na bocích tvoří jen tenkou linku, v níž se na pravé straně schovávají tlačítka regulace hlasitosti a hlavního vypínače, volně se rozšiřuje a přechází na horní a dolní stranu, záda už jsou opět krytá sklem.

Motorola ukazuje, že i dnes lze přijít s originálním designem Na bocích zakřivený displej není jedinou odlišností od záplavy víceméně stejných plácaček. Horní i spodní strana jsou zaobleny nikoliv ven, ale směrem dovnitř do těla telefonu. Na rovné podložce bude Motorola stát sama. Rohy jsou zaoblené, a přestože jasně v ruce cítíte přechod mezi displejem a tenkým bokem, žádá hrana nikde neřeže a ani rohy netlačí do dlaně.

Výrazný segment fotoaparátu Na lesklých zádech otisky prstů neulpívají, přesto asi sáhnete po dodávaném silikonovém pouzdru, abyste alespoň lehce zmenšili nerovnost mezi zády telefonu a výrazně vystupujícím segmentem fotoaparátu. Čtečku otisků prstů najdete pod displejem.

Tenoučká tlačítka snadno nahmatáte Tlačítka na pravém boku by mohla být o kousek níže, hmatově je najdete snadno, a přestože jsou úzká, mají perfektně zaoblené hrany, aby neřezaly do ovládajícího prstu. Poskytují jasnou zpětnou vazbu, hlavní vypínač má navíc na povrchu jemné vroubkování, s regulací hlasitosti si jej nespletete.

Ne zcela běžný konektor sluchátek a šuplíček na jedinou kartu na méně tradičním místě Horní stranu zabral celou pro sebe konektor sluchátek, na spodní pak najdete mřížku hlasitého reproduktoru, konektor USB-C a netradičně i šuplíček na SIM, který většinou okupuje levý bok zařízení. Šuplíček je malý a pojme pouze jedinou nanoSIM. Žádná sekundární SIM, žádná paměťovka, na tomhle telefonu budete na příjmu jen na jednom čísle a vystačit budete muset s interním úložištěm, které je naštěstí dimenzováno dostatečně.

Balení telefonu s pouzdrem a sluchátky Balení obsahuje kromě telefonu a nezbytné dokumentace ještě USB kabel (USB-A/USB-C), silikonové pouzdro a 18W nabíječku. Výčet uzavírají špuntová sluchátka s náhradními koncovkami, která sice nejsou přeborníky s vybroušeným výstupem, rozhodně se ale nejedná ani o základní pecky, které většina rozumných uživatelů ani nevytáhne z krabičky. Mají vyrovnaný přednes a u méně náročných posluchačů odvedou dobrou službu.

Displej Zahnutých 90 Hz. Displej sám o sobě nabízí velmi slušné parametry. OLED, HDR10+, 6,7“ a rozlišení FHD+ (1 080 × 2 340). V kontextu ceny by se dalo namítnout, že by panel mohl mít ještě jemnější rozlišení, Motorola ale tuto drobnost vynahrazuje jinde, a to mnohem zajímavěji. Zvolené rozlišení v reálu naprosto dostačuje. Zobrazovací jednotka má krásné syté barvy, široké pozorovací úhly, čitelnost na slunci je zcela bezproblémová. Na povrchu ji kryje sklo Corning Gorilla Glass 5.

90 Hz a zahnuté okraje, hlavní lákadla Motoroly Prvním z lákadel, které nabízí jen hrstka telefonů, je vyšší obnovovací frekvence displeje, zde 90 Hz. Pohyblivé scény jsou plynulejší, v přímém srovnání s telefonem, který vyšší frekvenci nenabídne, je rozdíl vidět. Pokud by vám z nějakého důvodu rychlejší překreslování nevyhovovalo, můžete frekvenci kdykoliv v nastavení změnit na standardních 60 Hz. Jak využít okraj displeje Motoroly Edge k ovládání prostředí telefonu Druhou specialitou je zakřivení displeje. Na bocích se ohýbá o 90 stupňů a zasahuje až za polovinu tloušťky telefonu. Motorola tento ohyb dokáže náležitě využít, k dispozici je tedy hned několik funkcí, které na zakřivení spoléhají. Drobnou nepříjemností, kterou s sebou tvar displeje nese, je zobrazení roztažené až na boky telefonu. Zejména pokud se v některé z aplikací na bocích vyskytují ovládací prvky, nemusí být její ovládání nejpříjemnější. Naštěstí lze zobrazení zúžit, aby nezasahovalo na bocích tak daleko, a to pro všechny aplikace, uživatelem vybrané, případně se lze spolehnout na manuální přepnutí pomocí virtuálního bočního tlačítka.

Frekvence • Zobrazení přes okraj • Skrytí výřezu • Nastavení barev Zakřivení sice přímo vyzývá k nejrůznějším gestům (kterých Motorola umí slušnou řádku), displej a ovládání vypadají efektně, ani při delším používání se ale nedostavuje nadšení dostatečně velké, aby se ze zahnutého displeje stala vlastnost, bez níž se nelze obejít. Ve světlejších scénách navíc promluví fyzika, ztmavení barev na ohybu se zkrátka nevyhnete a může působit rušivě. Jako zajímavost a odlišení od konkurence toto provedení displeje funguje, rozhodně to ale není průlomová funkce, která bude brzy na každém telefonu.

Filtr modrého světla • Ovládání telefonu • Okrajová světla • Dotyk okraje Čelní kamerka se schovává v průstřelu v pravém horním rohu. Telefon překvapivě nenabízí možnost průstřel skrýt plošně, pouze ve vybraných aplikacích pracujících v režimu na celou obrazovku. Při ovládání máte na výběr virtuální tlačítka pod displejem, nebo je nahradíte gesty. Navíc je k dispozici virtuální tlačítko na boku displeje, kterým zobrazíte oznamovací panel, nabídku všech aplikací nebo přehled naposledy spuštěných aplikací. Nechybí nastavení barev, filtr modrého světla, ambientní displej nebo okrajová světla suplující chybějící notifikační diodu, přesto by nabídka přizpůsobení displeje mohla být bohatší.

Hardware K dokonalosti jen kousek. Motorola spoléhá na Snapdragon 865 v kombinaci s 12 GB RAM a 256GB úložištěm. Po prvním spuštění je z úložiště obsazeno lehce přes 18 GB, po prvotní aktualizaci se tento objem rozroste na necelých 21 GB. Zhruba 500 MB lze ušetřit odinstalováním některých aplikací, vesměs se ale jedná o základní výbavu od Googlu, s výraznější úsporou tedy spíše nepočítejte. Telefon nepodporuje paměťové karty, budete tedy muset vyjít s prostorem kolem 235 GB.

Vnitřní úložiště • Úložiště po prvotní aktualizaci • USB OTG • Reverzní nabíjení Výkonově s Motorolou rozhodně nebudete strádat. Poradí si snad se vším, co jí předhodíte, a to bez výraznějšího zadýchání. Intenzivní multitasking, náročné hry s plnými detaily, přehrávání videí s vysokým rozlišením, to vše nepředstavuje pro Edge+ zásadnější překážku. V zátěži se telefon lehce zahřívá, nejedná se ale o nic dramatického, co by se podepisovalo na horším uživatelském zážitku. Výsledky benchmarku AnTuTu (8.3.7): celkové skóre: 585 997

CPU: 180 124

GPU: 222 249

UX: 81 065

MEM: 102 559 Vedle absence podpory paměťových karet chybí i dualSIM, Motorola má pouze jeden jediný slot na SIM a tím veškeré operace s kartami končí. Bezdrátová konektivita nabídne Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, NFC, překvapivě je k dispozici fyzický konektor sluchátek. Chybějící infraport se dá oželet, mnohem více překvapí chybějící zvýšená odolnost. Výrobce sice uvádí, že telefon vydrží postříkání vodou, vlajková loď by ale měla být na nepříznivé prostředí připravena lépe. Chybějící paměťovky lze částečně suplovat přes USB OTG.

Čtečka otisků prstů Čtečku otisků prstů najdete ve spodní části displeje (pod displejem). Je optická, zapamatuje si až pět otisků a při práci vykazuje zanedbatelnou chybovost. V naprosté většině případů daný prst rozpozná, mohla by to ale zvládat svižněji. Celý proces odemykání vás zdržovat určitě nebude, mezi přiložením prstu a odemknutým displejem ale zaznamenáte drobnou prodlevu. Pokud se nechcete spoléhat na odemykání přes pin, gesto, či heslo, bude čtečka vaší jedinou volbou, protože Motorola odemykání pomocí obličeje nenabízí.

Nastavení zvuku Telefon boduje po zvukové stránce. K hlasitému reproduktoru na spodní straně totiž dokáže připojit o ten nad displejem a vytvořit solidní stereo se slušnou výstupní kvalitou. Dodávaná sluchátka hrají solidně, svou práci zastanou, přesto mohla Motorola sáhnout ještě po něčem lepším, konkurence dokáže své špičkové modely vybavit po této stránce lépe.

Reverzní bezdrátové nabíjení Baterie s kapacitou 5 000 mAh představuje slušnou zásobu energie, z níž telefon dokáže těžit i dva dny. S opravdu intenzivním vytížením se o přísun energie přihlásí ke konci či během druhého dne, s běžným používáním můžete počítat se dvěma dny. Pokud se uskromníte, není třídenní výdrž nereálná. S dodávanou 18W nabíječkou doba nabíjení výrazně přesahuje dvě hodiny, zde Motorola na konkurenci hodně ztrácí. 15W bezdrátové dobíjení potěší, reverzně zvládá Motorola dobíjet nejen přes kabel, ale i bezdrátově (5 W).

Software Bez zbytečných ozdůbek. V telefonu najdete Android 10 v jeho téměř čisté podobě. Prostředí pracuje ukázkově, je plynulé, nikde ani náznak problémů s odladěním. Žádné přeplácané grafické nadstavby, jen několik užitečných doplňků, které rozšiřují funkce systému. I s nimi ale Motorola na některé konkurenty ztrácí v oblasti přizpůsobení a nastavení chování.

Informace o systému • Plocha • Hlavní nabídka • Poslední spuštěné aplikace Plochy se přidávají postupně napravo od hlavní (kterou nelze přesunout), prázdné plochy Motorola neumí. Veškeré aplikace najdete v hlavní nabídce (šuplíku), na plochy pak umisťujete jen ty nejpoužívanější. Oznamovací panel zobrazí nejprve šest přepínačů bezdrátových modulů, opětovným stažením devět a další čtyři jsou na další stránce (vodorovné přejetí prstem). Pořadí můžete změnit, počet zobrazovaných přepínačů nikoliv.

Oznamovací panel • Nastavení přepínačů • Telefon • Zprávy Zajímavou novinku v oblasti personalizace představují Styly. Můžete upravit písmo, barvu přepínačů, tvar ikon a jejich hustotu. Telefon podporuje několik gest a poměrně slušný výčet možností přizpůsobení nabídne displej – od ovládání (tlačítka/gesta) přes tlačítko na boku (zmenšení bočních okrajů a navigace) až po úpravu barev, okrajová světla (jsou vidět, i když telefon leží displejem dolů) nebo zobrazení pravítka.

Styly • Gesta • Pravítko • Nastavení okrajových světel V aplikační nabídce najdete jen základní výbavu od Googlu. Žádné zbytečnosti, ale ani žádné nadstandardní doplňky. Navíc je zde pouze aplikace Moto, která sdružuje odkazy na jednotlivá vylepšení doplněná Motorolou. Ta jinak najdete více či méně zanořená do struktury Nastavení. Díky téměř čistému Androidu můžete také počítat s pravidelnými aktualizacemi.

Moto • Povely Moto • Moto Gametime • Aktualizace

Fotoaparát Optický zoom i stabilizace. Segment fotoaparátu se třemi čočkami výrazně vystupuje nad úroveň zad. Skládá se z hlavního 108MPx snímače, který produkuje 27MPx snímky (skládá čtyři sejmuté body do jednoho), jemuž zdatně sekunduje ultra širokoúhlý a teleobjektiv. Výčet uzavírá ToF senzor, který se stará o hloubku ostrosti. Sestavení fotoaparátu Motorola Edge+: Hlavní objektiv: 108 MPx, clona f/1.8

108 MPx, clona f/1.8 Ultra širokoúhlý objektiv: 16 MPx, clona f/2.2

16 MPx, clona f/2.2 Teleobjektiv: 8 MPx, clona f/2.4

8 MPx, clona f/2.4 ToF senzor Prostředí fotoaparátu se drží zaběhlého rozložení. U okraje najdete několik nejčastějších voleb, všechny ostatní pak v dlouhém seznamu nastavení. Ten je u Motoroly jen jeden a nastavíte v něm vše najednou, nemusíte se přepínat na natáčení videa, abyste mohli změnit snímkovací frekvenci. Na boku přepínáte mezi jednotlivými snímači (hlavní, širokoúhlý a tele) a nad spouští volíte požadovaný režim. Pokud zvolíte manuální režim, objeví se další volby na protějším boku.

Prostředí fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu Fotky pořízené telefonem jsou ostré, s dostatkem detailů a minimem šumu. Barevně odpovídají realitě, ve slabších světelných podmínkách by mohly být nepatrně saturovanější. Na přepaly narazíte jen velmi ojediněle. Užitečným pomocníkem je teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením. Na jeho výsledcích je šum znatelnější, nezřídka ale dokáže přiblížit to, co byste na dálku neměli šanci rozeznat. Srovnání objektivů:

Ukázkové fotografie:

Další fotografie pořízené telefonem najdete na posledním listu Velmi dobře je na tom Motorola u videa. Kromě full HD se standardním snímkováním nabídne i dvojnásobné a u vyšších rozlišení se nezastaví na 4K, ale volně pokračuje až na 6K (obojí v 60 fps). Škoda, že se nedostalo na 60 fps i u 4K. Kromě nejvyššího rozlišení je k dispozici optická stabilizace, která dokáže výsledku výrazně pomoct. Videa by mohla být ještě o kousek ostřejší s lehce živějšími barvami, kvalitativně ale za fotkami nijak výrazně nezaostávají. Ukázkové video (full HD, 30 fps): Ukázkové video (full HD, 60 fps): Ukázkové video (4K, 30 fps): Ukázkové video (6K, 30 fps):

Fotogalerie Tiskové fotografie:



Redakční fotografie:







Snímky prostředí:





















Snímky z fotoaparátu: