RECENZE: Motorola Moto G 5G Plus – 90 Hz a 5G ve střední třídě

Celou recenzi Motorola Moto G 5G Plus si přečtěte na následujících listech.

Motorola Moto G 5G Plus nabídne kromě povedeného displeje nadprůměrnou výdrž, slušně rychlé nabíjení, robustní konstrukci a solidní fotoaparát. Softwarově se můžete spolehnout na téměř čistý systém Android s pouze kosmetickými úpravami od Motoroly.

Motorola vyrazila do střední třídy s velmi dobře vybaveným modelem Moto G 5G Plus . Kromě vyváženého mixu parametrů přidává i speciality v podobě 90Hz displeje a podpory 5G, které jsou zatím výsadou spíše dražších zařízení a ve střední třídě moc podobných konkurentů nenajdete.

Lesklá plastová záda volně přecházejí v matný lem na bocích kolem celého těla. Ten hostí na pravé straně tlačítka regulace hlasitosti a hlavního vypínače kombinovaného se čtečkou otisků prstů. Snadno je nahmatáte, při stisku poskytují jasnou zpětnou vazbu. Mohla by být umístěna o kousek níže, kde by byla více po ruce, na vyšší polohu se ale dá zvyknout.

Sázka na jistotu bez extravagantních výstřelků. Přestože je konstrukce Motoroly plastová, telefon na váze ukáže přes 200 gramů a zejména slabší majitelé to při delších hovorech mohou pocítit. Zařízení je pevné, robustní, všechny rohy a hrany jsou zaoblené, nikde tedy nic netlačí ani neřeže.

Displej nabídne i slušné možnosti přizpůsobení. Regulaci jasu i volbu obnovovací frekvence můžete svěřit automatice, k dispozici máte noční režim, chybějící notifikační LED zastupuje ambientní displej a na výběr je i volba barevného podání. Nabídka by přesto mohla být bohatější, konkurence umí upravit velikost zobrazení nebo nastavit teplotu barev.

Čtečka otisků prstů integrovaná do hlavního vypínače si zapamatuje až pět otisků. Pracuje rychle a se zanedbatelným počtem chybných čtení. V nastavení lze upravit, zda je nutné při čtení tlačítko i stisknout, nebo postačí při odemykání pouhé přiložení. Odemykání obličejem je pomalejší než čtečka, stále však více než dostatečně svižné, a i zde narazíte na chyb jen ojediněle.

Výkonově s Motorolou strádat nebudete, poradí si nejen s intenzivním multitaskingem, ale i s náročnými hrami. Ve většině případů není zásah do nastavení detailů nutný. Telefon se v zátěži nepřehřívá.

Motorola na tom v žádném případě není softwarově špatně. Naopak. Mnohým uživatelům bude tento přístup vyhovovat mnohem více než nekonečné seznamy voleb u jiných výrobců. Jenom je potřeba počítat s tím, že některé funkce, které třeba považujete za naprosto běžné, nemusíte v tomto telefonu najít. V některých případech to lze obejít aplikací, v některých bohužel nikoliv.

Systém je odladěn velmi dobře, pracuje bez jakýchkoliv náznaků zpomalování či vlažné odezvy. Potěší i to, že v aplikační nabídce nenajdete kromě výbavy od Googlu (a i zde se můžete některých aplikací zbavit) navíc pouze Facebook a aplikaci Moto, která sdružuje na jednom místě doplňkové funkce od Motoroly.

V prostředí fotoaparátu nečekejte žádnou revoluci. Několik rychlých voleb je k dispozici u okraje záběru, další pak hromadně v jednom seznamu nastavení. V něm upravíte vše najednou, nemusíte do něj zavítat pro každý režim zvlášť

Čtveřice objektivů. Segment fotoaparátu na zadní straně telefonu tvoří čtyři čočky elegantně poskládané do čtverce, přisvětlovací diody jsou umístěny hned vedle. Hlavní 48MPx objektiv využívá Quad Pixel a pořizuje 12MPx snímky. Doplňují ho 8MPx ultra širokoúhlý objektiv, 5MPx makro a 2MPx hloubkový senzor.

Závěr

Motorola Moto G 5G Plus se prodává těsně pod hranicí deseti tisíc korun. Je to velmi slušně vybavená střední třída, s dostatkem výkonu, dobrou výdrží, slušným fotoaparátem a velmi povedeným displejem. A do budoucna přidává podporu 5G, což také zatím nepaří mezi zcela běžné funkce.

Výrobce u této Motoroly namíchal velmi povedený mix. Pokud jsou pro vás důležité klíčové trumfy v podobě displeje, výdrže nebo 5G, neuděláte koupí chybu. Jestliže však oželíte vyšší obnovovací frekvenci zobrazovací jednotky a nevěříte, že se 5G rozšíří dostatečně dříve, než tento telefon pošlete o dům dál, zařízení se slušnou výdrží, výkonem i fotoaparátem najdete na trhu celou řadu a to i v cenově výrazně nižších příčkách.

Motorola Moto G 5G Plus katalog rozměry a hmotnost: 168 × 74 × 9,0 mm, 207 g

displej: 6,7", kapacitní LTPS LCD, 1 080 × 2 520, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 765G (8× Kryo 475, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 70 %

vybavenost cena: 9 590 Kč až 9 669 Kč

Hlavní konkurenti:

Xiaomi Mi 10 Lite katalog rozměry a hmotnost: 164 × 75 × 7,9 mm, 192 g

displej: 6,6", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 399 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 6 GB, baterie: 4 160 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 765G (8× Kryo 475, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 71 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

OnePlus Nord 128GB katalog |preview rozměry a hmotnost: 158 × 73 × 8,2 mm, 184 g

displej: 6,4", kapacitní Fluid AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 115 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 765G (8× Kryo 475, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 74 %

vybavenost cena: 10 990 Kč až 10 990 Kč

Verdikt: Motorola Moto G 5G Plus přináší do střední třídy kromě vyvážené kombinace parametrů i 90Hz displej a podporu 5G. I bez těchto specialit ale dokáže zaujmout, a to nadprůměrnou výdrží, slušným výkonem a solidním fotoaparátem.

Plusy:

Robustní konstrukce

Kvalitní 90Hz displej

Nadprůměrná výdrž

Rychlé nabíjení

Dostatek výkonu

3,5mm Jack

Podpora 5G

Čistý systém

Slušný fotoaparát

Rychlá čtečka otisků prstů

Minusy: