RECENZE: Motorola Moto G7 Plus — perfektní střední třída s vlastní vizí

redakce Motorola letos rozšířila střední řadu Moto G a v její sedmé generaci přišla hned se čtyřmi modely. Nám se na recenzi dostal ten nejvyšší model Moto G7 Plus, který z nich má nejlepší výbavu a půjčuje si i některé funkce z nejvyšších řad. Hlavní viditelnou změnou je hlavně displej roztažený více k okrajům letos poprvé i s kapkovitým výřezem. Moto G7 Plus se u nás prodává za cenu kolem 7 600 Kč, za kterou nabídne prémiový design, skvělý fotoaparát s optickou stabilizací, opravdu bleskově rychlé nabíjení a své uživatele si získá i kvalitními stereo reproduktory s technologií Dolby Audio. Výhodou je i aktuální, čistý Android. Drobné nedostatky jako je jen průměrný výkon či výdrž baterie, chybějící bezdrátové nabíjení nebo nepříliš povedené efekty foťáku mu tak dokážete hravě odpustit. Hlavní překážkou tedy bude konkurence, která cenu s podobnou výbavou dokáže stlačit ještě níž. Motorola Moto G7 Plus katalog | preview rozměry a hmotnost: 157 × 75 × 8,3 mm, 176 g

displej: 6,2'', kapacitní LTPS LCD, 1 080 × 2 270, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 636 (8× Kryo 260, 1,8 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 78 %

vybavenost ?

výhodnost cena: až Kompletní recenzi Motorola Moto G7 Plus si můžete přečíst na následujících listech.

Design V davu se neztratí. Motorola se poslední roky drží osvědčeného designu a kvalitního zpracování, které umě předvádí i u nejnovějšího modelu Moto G7 Plus. Ten, jako by minimálně u zadní strany z oka vypadl předchozí generaci, a to je z části dobře. Telefony si tak drží svůj osobitý styl a mezi konkurencí je nepřehlédnete. Znovu zde najdeme příjemně zaoblené krycí sklo Gorilla Glass, čtečku otisků prstů s vepsaným logem Motoroly a velký kruhový modul duálního fotoaparátu, který ovšem silně vystupuje nad povrch, takže se telefon na stole může kývat.

Moto G7 Plus přináší větší displej v menším těle, takže spolu se zaoblenými tvary dobře padne do ruky. Telefon samotný však díky svému celkovému zaoblení perfektně padne do ruky, dobře se v ní drží a překvapivě z ní ani neklouže. Samotný rám už je sice plastový, ale s lesklým lakováním ladně doplňuje a navazuje na skleněná záda. Celkově tak telefon působí mnohem prémiovějším dojmem. I pevnost konstrukce je skvělá a rozhodně nepočítejte s žádným ohýbáním.

Tmavě indigová (půlnočně modrá) varianta působí v kombinaci se zaoblenými skleněnými zády velmi působivě. Koupit se však dá ještě v červené barvě. Ty hlavní designové změny však potkaly čelní stranu. Zejména displej, který se roztáhl ještě více k okrajům a tentokrát nabídne za mě velmi povedený kapkovitý výřez, který narozdíl od jiných provedení nijak výrazně neruší. Přesto do něj Motorola dokázala schovat selfie kamerku a čidlo jasu s proximity senzorem. Na samotné vrchní hraně se pak nachází jeden z dvojice stereo reproduktorů.

Novou generaci postihlo ztenčování rámečků, takže čtečka otisků prstů musela jít zpředu na zadní stranu a displej dostal kapkovitý výřez. Díky ztenčené spodní bradičce už se pod displej však nevešla čtečka otisků prstů, která se musela přesunou na záda. Motorola se zde však zuby nehty drží umístění mikrofonku, který už sice tentokrát posunula úplně ke spodní hraně čelní plochy, kde tolik nebije do očí, ovšem zas to trochu vypadá, jak kdyby vám telefon upadl na zem a odštípnul se zde kousek skla.

Stejný zůstal ikonický kruhový fotoaparát. Škoda, že se telefon kvůli němu dost kýve na stole. Ještě se ale vrátím k bokům. Na tom pravém najdeme vhodně umístěné vypínací tlačítko a regulaci hlasitosti. Velkou pochvalu za mě však získává velký slot na horní straně, který naráz pojme dvojici nanoSIM karet i paměťovou kartu. Vedle něj pak můžete spatřit sekundární mikrofon. Ve spodní části se pak nachází 3,5mm jack spolu s USB-C a také další z dvojice reproduktorů.

Motorolu chválím jednak za rozšířený slot pro osazení dvěma nanoSIM a paměťovou kartou, tak i silný 27W adaptér a silikonový kryt v balení. Nakonec zde musím zmínit také alespoň základní voděodolnost. Nečekejte bohužel certifikaci IPxx, ovšem díky speciální konstrukci s nanopovlakem odpuzující vodu telefon v klidu zvládne náhodné polití, pot či mírný déšť. Pamatujte, že ale není chráněn proti ponoření do vody, které by se mu mohlo stát osudným.

Displej Ve větším podání a poprvé s výřezem. Telefon se chlubí 6,2” LTPS displejem s Full HD+ rozlišením 2 270 × 1 080 pixelů, které nabízí více než dostatečnou jemnost obrazu. Displej samotný mezigeneračně vyrostl, přestože tělo telefonu je o něco menší. Důvodem je právě kapkovitý výřez, který dovolil zbytek displeje roztáhnout více k okrajům. Při sledování ale „notch” nijak výrazně neruší a v případě videí se obraz v horní části stejně ořízne černým pruhem, takže o něm prakticky nevíte.

Zobrazovací vlastnosti telefonu si můžete libovolně upravit v natavení. Displej mě poměrně zaujal svým na pohled líbivým zobrazením barev, které se drželo spíše živějších odstínů, ovšem barevné podání si můžete v nastavení libovolně přizpůsobit. Skvělé jsou zde také pozorovací úhly i minimální a maximální jas. Motorola zde použila i horkou novinku Androidu 9 Pie - adaptivní jas, který kromě automatické regulace nahlíží i na vaše osobní preference a postupně se podle nich učí a jas lépe přizpůsobuje. Motorola však přidává další zajímavé vychytávky. Jednak to je ambientní displej, který umožní i na zhasnuté obrazovce zobrazit čas či stavové informace a notifikace. Zaujala mě i volitelná funkce, kdy telefon nezhasne displej, pokud se na něj díváte, což se může hodit například při čtení delšího textu. Bonusem je pak filtr modrého světla, který lze automaticky spouštět podle nastaveného časového harmonogramu.

Hardware Slušný výkon, bleskové nabíjení. Moto G7 Plus pohání osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 636, taktovaný na 1,8 GHz. Papírově tedy sice spadá do vyšší střední třídy, ale to telefonu vůbec nevadí. Výkonu má totiž i tak na rozdávání. Vše zde běží rychle včetně spouštění a přepínání aplikací a výkon vás nijak nebude omezovat ani při hraní většiny náročných her. Nutno dodat že díky 4 GB operační paměti si hravě poradí i s větším multitaskingem. Rozhodně chválím použití 64GB vnitřního úložiště, přičemž uživatelsky dostupných je cca 52 GB. Rychlostmi se alespoň podle benchmarku AndroBench drží lehce nad průměrem. Paměť je však možné rozšířit také paměťovou kartou, a to až o dalších 512 GB. Výkon - AnTuTu 7.1.5 Celkové skóre: 117 127 bodů CPU: 55 951 bodů GPU: 21 463 bodů UX: 32 085 bodů MEM: 7 638 bodů (RAM: 2 388 , ROM: 5 250 bodů)

Telefon je na tom skvěle i po stránce. Podporuje všechny nutné LTE frekvence včetně jejich agregace, čímž dosahuje vyšších rychlostí. Nechybí zde ani Bluetooth 5.0 LE, dvoupásmová Wi-Fi standardu 802.11 ac či NFC pro bezkontaktní platby. Chválím i zachování 3,5mm jacku při použití moderního USB-C, s čímž souvisí i podpora FM rádia. V dané třídě tak člověk může postrádat leda infračervený port. Rychlost úložiště - AndroBench: Sekvenční čtení: 273,04 MB/s

273,04 MB/s Sekvenční zápis: 211,07 MB/s

211,07 MB/s Náhodné čtení: 85,03 MB/s (21 768,65 IOPS)

85,03 MB/s (21 768,65 IOPS) Náhodný zápis: 72,24 MB/s (18 493,87 IOPS) Kde Motorola Moto G7 Plus naprosto exceluje je baterie. Zejména rychlost jejího nabíjení. Akumulátor s kapacitou 3 000 mAh totiž nabijete z 0 na 100% za necelou hodinu, což v dané kategorii rozhodně není běžné. Tomuto skvělému výsledku dopomáhá jednak 27W napájecí adaptér, tak technologie Quick Charge 4.0. Výhodou je i podpora univerzálnějšího rychlonabíjecího standardu USB Power Delivery 3.0 v případě použití neoriginálního adaptéru. Samotná výdrž už je spíše průměrná, avšak dostatečná. Telefon zvládne jeden den i při náročném používání, pokud se mírníte zvládne v pohodě den a půl. Při střídmém používání není nemožné zvládnout i dva dny, ale už to chce určitě odříkání. Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 6 hodin 27 minut

6 hodin 27 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 13 hodin 11 minut

​ 13 hodin 11 minut Doba nabíjení (0 - 100%): pouze 58 minut! Příjemným překvapením pro mě byl i zvukový projev telefonu. Moto G7 Plus totiž nabízí hned dva stereo reproduktory s technologií Dolby Audio. Díky ní si můžete hudební projev uzpůsobit podle použití, ale telefon umí profil volit i automaticky. V případě filmů je tak zvuk velmi hutný, s výraznými basy pro dokreslení atmosféry, ale čistými dialogy. V případě hudby je zvuk živější, bohatší a na poměry střední třídy patří určitě k tomu nejlepšímu.

Aplikace Dolby Audio pro správu zvukových profilů. Poslouchat můžete i přes sluchátka, a to jak bezdrátově díky podpoře kodeku aptX HD a nebo drátově skrze 3,5mm konektor. Škoda jen, že výrobce k telefonu žádná sluchátka nepřebaluje.

Software Čistý koláč bez zbytečností. Přestože Motorola Moto G7 Plus není součástí projektu Android One, najdeme zde takřka čistý Android 9.0 Pie, doplněný navíc pouze o software Dolby Audio, vlastní fotoaparát a aplikaci Moto přidávající skvělá ovládací gesta a vychytávky. Dokonce i aktualizace zvládá Motorola příkladně a poslední bezpečnostní záplaty od Googlu byly pouze přes měsíc staré. Hlavní rozdíl proti telefonl projektu Android One tak může být jedině kratší softwarová podpora. U Moto G7 Plus tak není jistota, zda získá někdy i Android Q. I předinstalovaný software je prakticky v režii Googlu, dokonce zde nechybí ani ty novější aplikace funkce jako je Assistant, Google Lens nebo službu Digitální rovnováha sledující využití jednotlivých aplikací včetně času, který v nich strávíte. Motorola od Googlu přejímá dokonce i funkce jako je adaptivní jas a adaptivní baterie.

Kromě softwaru Dolby Audio a centra Moto spoléhá telefon pouze na aplikace od Googlu. To co Motorolu odlišuje jsou však vychytávky zvané jako Povely Moto či Displej Moto. Ty nabízí užitečné vychytávky jako je editor screenshotů, odemykání telefonu zvednutím k obličeji, přepínání hrající skladeb tlačítky hlasitosti, nebo nahrazení softwarových tlačítkem jedním posuvným, které při posunutí vlevo nahradí klávesu zpět, vpravo zase multitasking.

Fotoaparát Ráda fotí, ale nerada si hraje. Motorola Moto G7 Plus má rozhodně co nabídnout i po stránce fotoaparátu. Použitý duální kamera má totiž střední třídy špičkové parametry. Hlavní 16MPx snímač se totiž může chlubit skvělou světelností f/1.7, fázovým ostřením a dokonce i optickou stabilizací. Parťáka mu pak dělá 5Mpx kamerka, kterou lze bohužel použít jen k změně hloubce ostrosti.

Denní snímky Kvalita fotografií mě rozhodně potěšila. Fotky jsou totiž skvěle ostré, plné detailů a hlavně zachovávají přirozené barvy scény. V noci pak telefonu hraje do karet právě optická stabilizace, díky které mají fotky méně šumu a optika dokáže zachytit více detailů. Dovolím s tvrdit, že i některé o několik tisíc dražší modely, které jsem měl možnost testovat v noci nepodávali, tak dobré výsledky.

Noční snímky Při běžném focení ať už v automatickém či manuálním režimu ve své třídě nabídne prakticky to nejlepší. Problém nastává až u přidaných kreativních funkcí jako je portrétní mód, vyřezávání objektů a další doplňky fotoaparátu, kterými se Motorola chtěla za každou cenu dohnat konkurenci, která to poslední dobou silně tlačí.

Portrétní režim z neznámého důvodu dost zlobil a často se na rozmazání raději vykašlal. V tomto případě fungovalo až na čtvrtý pokus, kdy okolo mě v blízkosti nebyly žádné objekty. Při testování mi opakovaně zlobil portrétní režim, kde automatika zřejmě když nedokázala pozadí rozmazat, tak pořídila raději běžný snímek. V pozitivním případě jsou výsledky celkem obstojné, ale záleží na situaci a jakou míru rozostření nastavíte. V případě výřezů, kdy software rozpoznanou osobou vystřihne ze scény a dovolí vám ji umístit na libovolné pozadí je ovšem výsledek tragický. Výřez je opravdu velmi hrubý a působí podobně, jako kdyby je dítě vyřezávalo v malování.

Takto otřesně vypadá výřezávání pomocí fotoaparátu. Jednak je hrozně nepřesné a jednak někdy výřez působí dost divně až komicky. Také vám přijde, že jsem mezi oběma snímky přibral tak 30 kilo? Samotná aplikace fotoaparátu je ale velmi povedená, přehledná a abych pouze nekritizoval přidané funkce, musím líbí se mi možnost přímého streamování na youtube, vytváření GIFů a hraví uživatelé se zabaví i s AR režimem, který umožní do scény umístit virtuální postavičky.

Prostředí fotoaparátu Zapomenout nesmím ani na selfie kamerku, která má 12Mpx rozlišení při světelnosti f/2. Fotky z ní jsou ostré a detailní, ale v případě jako většiny selfie kamer, tím že logicky ostří na obličej uživatele jsou citlivé na světlé objekty v pozadí, což vede k přepalům. Celkově selfie kamerka patří k těm lepším na trhu.

Selfie kamerka fotí skvěle, jen je citlivá na přepaly. Telefon umí samozřejmě natáčet i video, a to až ve 4K rozlišení při 30 fps, případně ve Full HD při 60 případně až 120fps u slow-motion videa. V případě HD kvality dokonce umí zpomalené video až při 240 snímcích za vteřinu. Kvalitou video poměrně překvapilo díky dobré stabilizaci, takže je obraz plynulý a ani se moc netrhá. Únosná je i míra komprese, takže videa jsou poměrně detailní a stydět se za ně určitě nemusíte. Ukázkové video (1080p, 30fps):

Závěr Motorola Moto G7 Plus mě během testování opravdu mnohokrát pozitivně překvapila. Za cenu kolem 7 600 Kč totiž nabízí poměrně dost funkcí, které do nedávna byly přítomny jen u prémiových telefonů. Mezi hlavní lákadla patří bleskově rychlé nabíjení, skvělý foťák s optickou stabilizací, výborně hrající stereo reproduktory, čistý a aktuální Android 9.0 a někteří ocení i osobitý design. Zamrzí pak hlavně průměrný výkon a nepříliš povedené efekty fotoaparátu. Dravá konkurence ale nespí a ihned přispěchala s novinkami, které alespoň z pohledu papírové výbavy nadělají Motorole vrásky. Mezi ně patří nové Redmi Note 7, které za cenu skoro o 2 000 Kč nižší nabídne 48Mpx fotoaparát, o třetinu silnější baterii a vyšší výkon. Jen tedy bez stereo reproduktorů a bez čistého Androidu. Dále také nový Samsung Galaxy M20 s podobnou výbavou, obří baterií, ovšem s horším foťákem a plastovějším designem, který je rovněž o 1 000 Kč levnější. Mezi další konkurenty mohu zmínit Honor Nova 3i či Huawei Mate 20 Lite. Redmi Note 7 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 8.1 mm, 186 g

displej: 6.3", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 340, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 660 (8× Kryo 260, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (8 000 × 6 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 80 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Samsung Galaxy M20 katalog |recenze rozměry a hmotnost: 156 × 75 × 8.8 mm, 183 g

displej: 6.3", dotykový PLS TFT, 1 080 × 2 340, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 7904 (8× Cortex-A73 + A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 73 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává Huawei Mate 20 Lite katalog | preview rozměry a hmotnost: 158 × 75 × 7,6 mm, 172 g

displej: 6,3'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 340, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 750 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 710 (8× Cortex-A73 + A53, 2,2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 20MPx (5 376 × 3 744), video (3 840 × 2 160), blesk 79 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz Verdikt: Motorola Moto G7 Plus má několik drobných nedostatků, ale žádnou vyloženě špatnou stránku. Naopak vám učaruje ve střední třídě špičkovým foťákem s optickou stabilizací, kvalitními stereo reproduktory, čistým Androidem a překvapí i bleskově rychlým nabíjením. Plusy: Skvělý foťák s optickou stabilizací

Dobře hrající stereo reproduktory

Bleskově rychlé nabíjení

Čistý Android

Prémiový design

Ochranný zadní kryt v balení Minusy: Nemá notifikační diodu

Průměrná výdrž baterie

Nepříliš povedené efekty foťáku

Druhá čočka foťáku jen pro hloubku ostrosti

Nepodporuje bezdrátové nabíjení