RECENZE: Motorola Moto G8 Power – má sílu na každou zábavu, ale v obchodě nezaplatí

Plusy Dlouhá výdrž baterie

Skvělý poměr cena/výbava

Ultraširoký objektiv

Vynikající stereo reproduktory

Čistý Android 10 Minusy Chybějící NFC

Nepodporuje 5GHz Wi-Fi

Děsná kvalita makro objektivu

Nemá notifikační diodu

Záda se rychle špiní ? 7 /10 Hodnocení

redakce Zatímco v minulosti byly telefony Motorola s přídomkem Power spíše výbavou osekaná zařízení s velkou baterií, už s minulou generací se tuto reputaci pokusila Motorola napravit a s letošní Moto G8 Power jde ještě dál. Po výkonnostní stránce je s ostatními modely řady G8 totožná, proti ostatním má však silnější baterii, jemný displej a dokonce i stereo reproduktory. Překvapením je zde dokonce čtveřice fotoaparátů. Motorola Moto G8 Power za cenu 5 600 Kč nabízí vyvážený poměr ceny a výbavy, přičemž zaujme převážně 4× fotoaparátem, extrémně silnou baterií a čistým Androidem. Jinak povedený telefon ovšem kazí chybějící NFC a pouze 2,4GHz Wi-Fi. Uvidíme, zda výhody dokáží u zákazníků převážit tyto nedostatky. Motorola Moto G8 Power katalog |recenze rozměry a hmotnost: 156 × 76 × 9,6 mm, 197 g

displej: 6,4", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 300, 397 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 665 (8× Kryo 260, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 16MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 60 %

vybavenost ?

výhodnost cena: 5 199 Kč až 5 599 Kč Celou recenzi Motoroly Moto G8 Power si přečtěte na následujících listech.

Design Sázka na osvědčený recept. Po úspěchu několika modelů z řady One se Motorola rozhodla použít stejný design i u své řady G. Plastová, odolná konstrukce, stejně protáhlé tělo, lesklá záda i podobné rozložení jednotlivých prvků. Motorola Moto G8 Power se přitom inspirovala hned u několika jiných modelů.

Motorola vsadila na osvědčený recept a stran vzhledu vlastně jen zkombinovala prvky z několika svých modelů řady One. Z přední strany ji téměř nerozeznáte od modelu One Action. Pochvalu si však výrobce zaslouží za výrazné zmenšení průstřelu v displeji, který už není jako pěst na oko a při požívání prakticky vůbec nepřekáží. Zachována byla i širší okraje, přičemž v horní bradičce výrobce ukryl nutné senzory a sluchátko zároveň plnící funkci druhého stereo reproduktoru. Škoda jen chybějící notifikační diody.

Telefon zaujme rovnou pěti fotoaparáty. Hlavní čtveřici najdete na zádech a pátá - selfie kamerka se ukrávý v průstřelu uvnitř displeje. Co se týče zadní strany, tak se Moto G8 Power inspirovala pro změnu zase u modelu One Macro, což je patrné hlavně na totožném rozložení fotoaparátů a čtečky otisků prstů. Záda jsou zde znovu lesklá a tím pádem na nich zůstávají otisky prstů, změnou je však pruhový vzor pod samotným plastovým povrchem, který pod světlem vrhá zajímavé odleskay. Telefon překvapivě ani nijak neklouže z rukou, což je rovněž plus.

Navzdory silné baterie není telefona ni nijak tlustý. Naopak chválím zachovaný 3,5mm jack při použití USB-C konektoru. Co se týče pravé strany, jsou zde tlačítka pro ovládání hlasitosti a zapínací tlačítko, které už je poměrně vysoko umístěné, takže v menší dlani už si vyžádá přehmatávání. Horní strana nabízí 3,5mm jack a mikrofon. Na levém boku pak najdete hybridní slot pro dvojici nano SIM, případně kombinaci jedné nano SIM a paměťové karty. Spodní strana nabízí repráček, mikrofon a samozřejmě USB-C konektor.

K telefonu dostanete samozřejmě nabíječk, USB-C kabel, špendlíček na vysunutí hybridního slotu a v prodejném balení by narozdíl od toho novinářského měl být i ochranný zadní kryt.

Displej Jemný obraz s nenápadným průstřelem. Motorola Moto G8 Power nabídne poměrně velký 6,4“ IPS displej s FullHD+ rozlišením 2 380 × 1 080 pixelů. Narozdíl od základního modelu G8 je tedy obraz naprosto jemný a pixely uvidíte jen při hodně důkladném zkoumání. Co se týče barevného podání, záleží na vašich preferencích. Telefon má ve výchozím stavu nastavené syté podání, takže obraz je více živý, líbivý, ale trochu mimo od reality. Přepnout lze však i do přirozeného režimu. ​

Telefon nabízí základní nastavení displeje. Na druhou stranu je zde ale velké množství gest displeje. Displej telefonu musím pochválit i za vynikající pozorovací úhly a poměrně slušný minimální a maximální jas. Zpočátku jsem sice velmi bojoval s adaptivním jasem, které zde fungovalo velmi zvláštně, ale časem se telefon přizpůsobil mým potřebám a začal intenzitu jasu regulovat normálně. V noci oceníte také tmavý režim. Silnou parketou Motoroly jsou už delší dobu gesta a platí to i zde. Třemi prsty pořídíte screenshot, který lze navíc rovnou editovat, přejetím palce od středu do pravého dolního rohu pak přizpůsobíte obrazovku jednoručnímu používaní. Líbí se mi i funkce chytré obrazovky, která nezhasne displej, pokud telefon vidí, že jej sledujete.

Hardware Maratonec zapomenul na NFC. Výkon Motoroly Moto G8 Power zajišťuje osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 665 taktovaný na 2 GHz, přičemž jsou mu plně k dispozici 4 GB operační paměti. V žebříčcích benchmarků sice jakožto telefon střední třídy nezazáří, nicméně reakce telefonu jsou prakticky okamžité a telefon má i dost výkonu na hraní náročnějších her, ač většinou jen na střední detaily. Výkon - Antutu 8.2.4 Celkové skóre: 163 440 bodů CPU: 69 963 bodů GPU: 25 505 bodů MEM: 36 237 bodů UX: 31 735 bodů

Vnitřní úložiště zde má kapacitu 64 GB, což se ve střední třídě pomalu stává více než dostačujícím standardem. Rychlost úložiště naopak v dané cenové kategorii patří k nadrpůměru, což bude výhodou například při větším zápisu dat či hromadné instalaci aplikací. Chválím také možnost paměť rozšířit až o dalších 512 GB pomocí paměťové karty. Rychlost úložiště - AndroBench: Sekvenční čtení: 286,76 MB/s

286,76 MB/s Sekvenční zápis: 236,66 MB/s

236,66 MB/s Náhodné čtení: 51,44 MB/s (13 169,23 IOPS)

51,44 MB/s (13 169,23 IOPS) Náhodný zápis: 125,01 MB/s (32 002,91 IOPS) Kam však směřuje moje vůbec největší kritika je konektivita. První citelné omezení je podpora Wi-Fi staršího standardu 802.11 b/g/n, což v praxi znamená chybějící 5GHz pásmo. Mnohem více mi však vadí chybějící NFC, což v době rozmachu bezkontaktních plateb beru jako velký přešlap a hlavní důvod proč telefon nemohu většině uživatelů doporučit. Nezachrání to ani kompletní podpora LTE, Bluetooth 5.0, nebo i USB-C spolu se zachovaným 3,5mm jackem. Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 16 hodin 6 minut

16 hodin 6 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 20 hodin 21 minut

​ 20 hodin 21 minut Doba nabíjení (15 - 90 %): 2 hodiny 16 minut

2 hodiny 16 minut Doba nabíjení (0 - 100%): 1 hodina 27 minut Čím si mě však telefon po několika týdnech používaní získal byla 5 000 mAh baterie. Ta totiž bez problému zvládne i 2 náročnější dny, přičemž když telefonu trochu polevíte, dá se dosáhnout i na dny tři. Telefon přitom dobře zvládá i intenzivní zátěž. Přehrávat video v mém testu vydržel 16 hodin v kuse a u prohlížení webu lehce přesáhl 20 hodin.

Průběh nabíjení Motoroly Moto G8 Power Vzhledem k vyšší kapacitě a nízké ceně dokážu přimhouřit oko nad delší dobou nabíjení něco kolem 2 a čtvrt hodiny. Vtipné je, že vám v balení přibalí rychlou nabíječku s výkonem 18W, ačkoliv sám tvrdí, že telefon zvládá maximální výkon 15W. Při mém kontrolním měření však měl telefon problém dosáhnout i těchto hodnot.

Telefon podporuje všechny důležité kodeky pro bezdrátový poslech hudby. Aplikace Zvuky Moto navíc dovoluje projev telefonu hodně přizpůsobit. Telefon mě také velmi potěšil svým zvukovým projevem. Jeho dvojice stereo reproduktorů máí opravdu nadstandardně hlasitý projev, přičemž je zvuk čistý, živý a telefon si překvapivě dobře poradí téměř s jakýmkoliv stylem hudby. Překvapivě dobře zvládá i basy. Toto se Motorole vážně povedlo. Pokud sáhnete po sluchátkách, lze využít drátových skrze 3,5mm jack či USB-C. U bezdrátového poslechu oceníte podporu kodeků AAC, LDAC i aptx HD.

Software Čistý jak jej Google stvořil. Motorola Moto G8 Power stran operačního systému sází na čistý Android 10. Předinstalované aplikace jsou tedy až na malou hrstku systémových doplňků čistě v režii Googlu, což chválím. Navzdory čistému systému, ale telefon narozdíl od jiných modelů Motoroly nespadá do programu Android One, takže chybí garance budoucích aktualizací. I ty bezpečnostní jsou pozadu cca o 2-3 měsíce.

Moto G8 Power sází na čistý Android 10. Ten do systému přináší i možnost tmavého režimu. To však nic nemění na tom, že je systém dobře optimalizován a jednoduchost a čistota prostředí mu nanejvýš svědčí. Motorola sem přidala jen pár vychytávek jako jsou povely Moto, která přináší různá gesta a zkratky pro snazší ovládání, vlastní aplikaci fotoaparátu a softwarové podpory. Jinak ale fanoušci čistého Androidu dostanou jen to, na co jsou zvyklí.

Fotoaparát Čtyři úhly pohledu. Motorola Moto G8 Power ve střední třídě vsází na čtveřici fotoaparátů. Hlavní snímač doplňuje teleobjektiv pro optické přibližování, ultraširoký objektiv a makro objektiv pro focení na krátkou vzdálenost. V prostředí systému tak můžete vybrat mezi pohledy 0,5× , 1×, 2× a nechybí ani detailní makro režim pro velmi blízké objekty. Sestavení foťáku Motorola Moto G8 Power: Hlavní objektiv: 16 Mpx, světelnost f/1.7, velikost pixelu 1,12 µm; video až 4K při 30 fps;

16 Mpx, světelnost f/1.7, velikost pixelu 1,12 µm; video až 4K při 30 fps; Teleobjektiv: 8 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,12 µm; video až 4K při 30 fps;

8 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,12 µm; video až 4K při 30 fps; Ultraširoký objektiv: 8 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,12 µm, úhel záběru 118°; video až Full HD při 30 fps;

8 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,12 µm, úhel záběru 118°; video až Full HD při 30 fps; Makro objektiv: 2 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,75 µm

2 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,75 µm Selfie kamerka: 16 Mpx; světelnost f/2; velikost pixelu 1 µm; video: až Full HD při 30 fps Hlavní 16Mpx snímač se světelností f/1.7 celkem vzhledem k ceně telefonu asi své cílové uživatele nijak neurazí. Za dobrého světla dokáže pořídit snímky vcelku ostré snímky a líbí se mi i přirozené barevné podání. Bohužel už při minimálním přiblížení poznáte, že zde chybí spousta detailů a některé objekty jsou poměrně rozmazané.

Ukázkové fotky Problémy má snímač také v protisvětle případně u scén s velkým dynamickým rozsahem, kdy situaci jen ztěží zachraňuje automatické HDR. V noci už pak snímač hodně ztrácí na kvalitě hlavně kvůli velkému množství šumu. Na druhou stranu už jsem viděl horší výsledky i u dražších telefonů.

Stejné scéna na 0,5×, 1× a 2× zoom Přidaný teleobjektiv i ultraširokáč mají oba rozlišení 8Mpx, ovšem rozdílné ohniskové vzdálenosti umožňují telefonu opticky zoomovat a oddalovat na hodnoty 0,5× a 2× vůči základnímu objektivu. Co se týče kvality, tak platí podobné neduhy jako u hlavního fotoaparátu, vcelku ale budete spokojeni. V noci se ale těmto objektivům kvůli horší světelnosti raději vyvarujte.

Prostředí fotoaparátu Motoroly Moto G8 Power Pochválit ovšem musím to, že si Motorola dala práci se sladěním barevného podání všech tří objektivů. Na plynulé zoomování ale zapomeňte. Přepínání objektivů je zde totiž extrémně pomalé a když k tomu připočteme i pomalejší ostření a línou spoušť, může přepnutí objektivu a pořízení snímku v extrémních případech trvat až 10 vteřin. Záleží ale vždy na snímané scéně a důležitým faktorem bude vzhledem k výbavě i aktuální vytížení telefonu.

Snímky pořízené makro obejktivem Co mě ale doslava zklamalo byl makroobjektiv. Ten má totiž rozlišení pouze 2Mpx. Je sice působivé, že telefon dokáže zaostřit na objekt z blízkosti jen několika málo centimetrů, nicméně nízké rozlišení kvalitu hodně kazí. Ve výsledku je tedy mnohem lepší snímek vyfotit běžným foťákem a jen si jej digitálně přiblížit. Navzdory větší komprimaci má snímek díky vyššímu základnímu rozlišení i po zazoomování stále viditelně více detailů.

Srovnání fotky z makroobjektivu (vlevo) a zazoomavného snímku z běžného snímače Uživatelům se ovšem bude líbit předinstalovaná aplikace s přehledným rozhraním, kde máte všechny důležité přepínače stále k dispozici. Motorola sem navíc přidala i některé užitečné režimy jako je portrét, výřez obličeje od pozadí nebo Cinemagraf pro rychlou tvorbu GIFů. Radost určitě udělá i 16Mpx selfie kamerka se světelností f/2, která zajistí detailní selfiečka a překvapivě si dobře poradí i s protisvětlem. Jen škoda zbytečně přehnaného vyhlazování obličeje, které nijak neovlivníte.

Ukázkové selfie Moto G8 Power umí samozřejmě natáčet i videa, a to až ve 4K při 30 FPS, přičemž nechybí ani Full HD při 60 FPS. Vzhledem k výkonu telefonu a hlavně absenci optické stabilizace, však doporučím zůstat spíše u nižších rozlišení. U 4K už se telefon více pere se stabilizací a video se dosti trhá. Co však zamrzí u všech rozlišení je překvapivě nedostatek detailů. Za zmínku stojí i to, že natáčet umí sice i teleobjektiv a ultraširokáč, ovšem vybrat musíte před stisknutím spouště. Na optické zoomování/oddalování během natáčení tedy zapomeňte. Ukázkové video (1080p, 30fps): Všechny fotografie v plné kvalitě najdete na OneDrive.