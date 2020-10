RECENZE: Motorola Moto G9 Plus – Tenhle adept na bestseller zamíchá střední třídou

Celou recenzi Motorola Moto G9 Plus si přečtěte na následujících listech .

Motorola Moto G9 Plus se prodává za 6 000 Kč, za které uživateli nabídne velký displej s podporou HDR, slušný výkon, velkou paměť, silnou baterii a čistý operační systém. Stydět se v dané cenové kategorii nemusí ani za použitý fotoaparát.

Do redakce nám na recenzi dorazila Motorola Moto G9 Plus. Stejně jako v minulosti jde o rozměrově největší model populární řady G. Letos však Motorola zariskovala a telefon mezigeneračně hodně zvětšila, což nemusí být každému po chuti. Milovníci větších úhlopříček si však 6,8" displej rychle zamilují. Navíc telefon přináší skvělý poměr ceny/výbavy, který může pěkně zamíchat karty ve střední třídě.

Vyrostla a dospěla. Motorola G9 Plus už na první pohled upoutá svou velikostí. Proti loňskému modelu totiž významně povyrostl jeho displej, ale i rozměry. Příznivci větších telefonů tedy budou mít radost, přitom se telefon stále ještě vejde do kapsy. Líbit se bude i jeho design a pocitově se vzhledem k velikosti ani nezdá tak těžký, ač váží 223 gramů.

Malé výtky mám k barevnému podání, které lze přizpůsobit třeba barevnými profily. V tom základním má ale telefon až nepříjemně teplé zbarvení až skoro připomíná filtr modrého světla. U zbývajících dvou režimů barev je podání trochu sytější, ale na to si rychle zvyknete. Že se jedná o střední třídu poznáte i u minimálního a maximálního jasu. Ten minimální mohl být klidně o fous menší a ten vysoký je tak akorát, aby obraz byl ještě v pohodě čitelný na slunci. Naopak potěší tmavý režim, který vychází už ze samotného Androidu

Větší displej, větší produktivita. Motorola Moto G9 Plus zaujme velký 6,8“ LTPS displejem s Full HD+ rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů. Rozměrově tedy proti loňskému modelu s 6,3“ úhlopříčkou významně vyrostl a i celkově jde o jeden z největších displejů ve smartphonu na trhu. Ostatně ještě před několika lety jsme s podobnými úhlopříčkami vídali pouze tablety. Velikost tedy oceníte u sledování videí ale i u hraní, a to i díky podpoře HDR10. Větší obrazovka znamená také větší produktivitu a pohodlnější multitasking.

Hlavní silnou stránkou telefonu je výdrž baterie díky integrovanému akumulátoru s kapacitou 5 000 mAh. Ten zvládne bez problému 2 dny běžného provozu a při úspornějším používání se dá dosáhnout i tří dnů. Díky přibalené 30W nabíječce je ale i dobíjení z 0 na 100% otázkou cca 90 minut. Z grafu nabíjení je navíc patrné, že plným výkonem telefon dobíjí zhruba jen do 75%, což časem možná oceníte delší životností baterie.

Vytrvalý rychlík. Přestože, telefon cenově spadá do střední třídy, dostal do vínku osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 730G, který má více než dostatek pro běžnou práci i hraní her, což dokládá i písmenko G na konci názvu. Vše je tak rychlé, plynulé až časem přestane věřit, že v ruce držíte levný telefon. Na plynulost a pohodlný multitasking mají pozitivní vliv také 4 GB operační paměti. Hodit se bude také 128GB vnitřní úložiště, které lze navíc rozšířit o dalších 512 GB paměťovou kartou.

Pochválit musím také dobrou optimalizaci a to, že se Motorola o systém stará, což dokládá přijetí některých aktualizací systémů a také udržování takřka aktuálních bezpečnostních záplat od Googlu, které bývají většinou z předchozího měsíce.

Síla čistého Androidu s triky Motoroly. Na Motorole Moto G9 Plus běží předinstalovaný Android 10, který je jak výrobce běžným zvykem velmi blízký čistému Androidu. Výrobce sem přidal minimum softwaru jako jsou rozšiřující gesta a povely Moto, vlastní aplikaci fotoaparátu, rádio a aplikaci zvukové efekty, které slouží jako univerzální ekvalizér. Jinak je systém čistý a nabízí jen tradiční software od Googlu.

Fotoaparát

Jeden hlavní, zbylé do počtu. Motorola Moto G9 Plus nabízí čtyřnásobný fotoaparát s hlavním 64 Mpx objektivem, který doplňuje 16Mpx ultraširokáč, 2Mpx makro objektiv a 2Mpx snímač hloubky ostrosti. U telefonů střední třídy nelze od fotoaparátu telefonu čekat zázraky, nicméně Moto G9 Plus dokáže velmi překvapit.

Sestavení fotoaparátu Motorola Moto G9 Plus: Hlavní objektiv: 64 Mpx, clona f/1.8, skládá 4 snímky do 1 s 16Mpx rozlišením

64 Mpx, clona f/1.8, skládá 4 snímky do 1 s 16Mpx rozlišením Ultraširoký objektiv: 8 Mpx, clona f/2.2

8 Mpx, clona f/2.2 Makro objektiv: 2 Mpx, clona f/2.5

2 Mpx, clona f/2.5 Snímač hloubky ostrosti

Hlavní snímač defaultně skládá 4 snímky do jednoho, takže fotí v rozlišení 16 Mpx. Fotky za dobrého světla vypadají obstojně, jsou ostré, plné detailů a líbilo se mi také přirozené podání barev. Jen mě trochu překvapila delší doba pořízení snímku díky čemuž je citlivější na pohyb a může to způsobit rozmazaný snímek. V noci už snímač evidentně trápí nedostatek světla, a to navzdory cloně f/1.8. Snímky jsou většinou hodně tmavé a je na nich patrný výrazný šum.



Ukázkové snímky

Horší je to bohužel s ultraširokým objektive, který má s detaily velký problém. Při pořízení jsou detaily značně rozmazané a fotkám hodně ubírá i odlišná kalibrace barev od hlavního objektivu. Snímky z ultraširokáče tak mají poněkud teplejší nádech a je mnohem citlivější na přepaly. V noci se tomuto objektivu rovnou vyhněte.



Srovnání hlavního a ultraširokého objektivu

Motorola se bohužel stále drží podivného trendu 2Mpx makro objektivů. Nezměnilo se přitom vůbec nic. I zde platí, že kvalita objektivu je bídná, úplně chybí detaily. Zde jsem však navíc bojoval i s minimální vzdáleností, na kterou telefon zaostří. Přišla mi totiž výrazně delší než u jiných telefonů. Poslední hloubkový objektiv pak využijete jedině u portrétních snímků.



Prostředí fotoaparátu

Použitá selfie kamerka s rozlišením 16 Mpx se ale paradoxně povedla. Pokud ji odpustíte neustálou snahu nějak vylepšovat váš obličej, tak budete spokojeni. Barevné podání je živé líbivé a slušná je i ostrost samotných snímků. Snímač si kupodivu dobře poradil i s velkým dynamickým rozsahem.



Ukázková selfie

Velké překvapení pro mne bylo natáčení videa, nikoliv však v pozitivním smyslu. Je až zarážející jak propastný rozdíl může být v natáčení ve Full HD a ve 4K. Ve Full HD telefon lépe zvládá stabilizaci, ale celková kvalita detailů, ale i vybledlé barevné podání je naprosto příšerné. Stačí ale přepnout do 4K a sice přijdete o stabilizaci, ale scéna najednou ožije barvami a vy najednou začnete rozpoznávat detaily. Přesto, ale video spadá spíše k horšímu průměru.

Ukázkové video (1080p, 30 fps):

Ukázkové video (4K, 30 fps):