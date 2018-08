RECENZE: Motorola Moto Z3 Play je modulární královnou vyšší střední třídy

Motorola se konečně rozhoupala a u Z3 Play se zbavila těch obrovských brad nad i pod displejem. Výsledkem je elegantní a tenké tělo ze skla, které k sobě pojí kovový rám. Čtečka otisků, která byla pod displejem, se přestěhovala na pravý bok, zapínací tlačítko zůstalo na boku levém. Rozdělení čtečky a tlačítka zapnutí (na rozdíl od Sony) a opravdu hodně vystouplý fotoaparát jsou jediné konstrukční prvky, které by vám bez Moto Mods mohly vadit. Pokud některé z Moto Mods používáte, chápete, že vystouplý fotoaparát je nutný, aby připojené Mods nezasahovaly do pole záběru.

Skleněná žiletka. Jak jsem psal už v úvodu, designově se Z3 Play velmi povedla. Nebýt onoho vystouplého fotoaparátu, který ale má ono již popsané odůvodnění, byl by to krásný tenký oblázek. I takto je ale telefon velmi povedený a ten, komu vadí zlaté piny na zadní straně, může si pořídit Shell Cover, který na tloušťce přidá cca milimetr, a mít záda třeba dřevěná. U předchozích generací byl jeden Shell Cover v balení, tentokrát je tam něco lepšího, ale o tom až později. Barevně se Z3 Play vyrábí pouze ve variantě Deep Indigo, což je v realitě hodně tmavě modrá.

Bezdrátové dobíjení není přítomno, ale existuje Moto Mod, který tuto funkci přidá. A zde je ono zmiňované překvapení: v balení dostanete jed Mod zdarma. Jedná se o Power pack, který má kapacitu baterie 2200 mAh, na tloušťku dosahuje sotva 5 mm a váha se například v brašně ztratí. Je tak tenký, že nemá vlastní konektor a nabíjí se skrze telefon, ale jedná se o velmi užitečné rozšíření, které vám s minimální snahou zajistí dva dny na jedno nabití. Dle vaší volby dobíjí neustále do 100%, pouze do 80%, nebo si její příděl energie aktivujete sami v nastavení.

Vnitřní úložiště má kapacitu 64 GB a rozšířit ho lze paměťovými kartami až do velikosti 2 TB (po startu je volných cca 48 GB). Baterie má kapacitu 3000 mAh a i když to dnes není žádná zářná hodnota, nejen dle benchmarku, ale i dle reálného užívání vydrží baterie překvapivě dlouho.Celý jeden den zvládnete bez problému a ještě vám okolo 30 % zbude. Přiložený 3A adaptér nabije telefon za hodinu a dvacet minut.

Čistý Android a navíc jen Moto Mods. Je to už ohraná písnička, ale čím dál tím víc výrobců sází na čistý Android s tím, že přidají maximálně pár svých aplikací. Je to i případ Z3 Play, stejně jako jejích mladších sourozenců. Na palubě tentokrát najdeme Android ve verzi 8.1, ke kterému je přidána pouze sekce v nastavení, kterou lze aktualizovat samostatně mimo celý systém a která přináší podporu pro nové Moto Mods. Dále se zde nachází jeden kulatý widget, jedna tapeta, Moto Display zobrazující notifikace a jedna aplikace se jménem Moto, do které výrobce ukryl všechna chytrá gesta, funkce displeje a u nás opět nefunkční hlasové ovládání. Nic víc už zde není, aplikační balík je výchozí od Googlu.

Závěr

Originalitu je třeba ocenit. Motorola Moto Z3 Play se prodává za cenovku oscilující okolo deseti tisíc korun. To, vzhledem k použité výbavě, není ani moc, ani málo. Navíc v balení dostanete rychlou nabíječku, velmi dobře hrající sluchátka, redukci z USB-C na 3,5mm Jack a ještě navíc jeden z Moto Mods - Power Pack dodávající extra výdrž. To už je samo o sobě poměrně slušná výbava, a to ještě nezmiňuji fakt, že různí prodejci jsou ochotni přihodit ještě nějaký ten Moto Mod navíc jako dárek.



V balení najdete 3A adaptér do zásuvky, USB-C kabel, redukci z USB-C na sluchátkový 3,5mm Jack, který mají i přiložená kvalitní sluchátka s plochým kabelem. Nechybí výměnné náušníky a jako bonus je zde dodatečná energie v podobě Moto Power Packu.

Pokud budeme brát telefon jako samostatný kousek, lze mu vytknout snad jen absenci sluchátkového konektoru, i když v balení je redukce. Lze mu vytknout hodně vystouplý fotoaparát, ale má to důvod. Co opravdu zamrzí, je zbytečně oddělené tlačítko zámku od čtečky otisků prstů. Jinak má telefon samá pozitiva: dobrou výdrž, dobrý fotoaparát, na svoji cenu slušný výkon a hlavně, tenhle kousek je originální. Nechce mít jen víc jader, víc megapixelů, menší rámečky okolo displeje atd., chce být originální a to se mu spolu s Moto Mods daří. To je to, proč byste tento telefon rozhodně neměli přehlédnout.

Motorola Moto Z3 Play katalog | preview rozměry a hmotnost: 157 × 77 × 6,7 mm, 155 g

displej: 6'', kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 636 (8× Kryo 260, 1,8 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 77 %

vybavenost 2,1/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

Hlavní konkurenti:

Asus Zenfone 5 (2018) ZE620KL katalog | recenze rozměry a hmotnost: 153 × 76 × 7,9 mm, 155 g

displej: 6,2'', kapacitní Super IPS+ LCD, 1 080 × 2 246, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 636 (8× Kryo 260, 14nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 73 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až

Nokia 7 Plus katalog | recenze rozměry a hmotnost: 158 × 76 × 9,6 mm

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (300|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 660 (8× Kryo 260, 14nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), blesk 78 %

vybavenost 2,2/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

Samsung Galaxy A8 (2018) SM-A530F katalog | recenze rozměry a hmotnost: 149 × 70 × 8,4 mm, 172 g

displej: 5,6'', kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 220, 441 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (600|75 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 7885 (8× Cortex-A73 + A53, 2,2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 36898 (Nougat)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (1 920 × 1 080), blesk 79 %

vybavenost 2,3/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

Blackberry Motion katalog | recenze rozměry a hmotnost: 156 × 76 × 8,1 mm, 167 g

displej: 5,5'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 1 920, 401 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 625 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 7,1 (Nougat)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 77 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až

Verdikt: Motorola Moto Z3 Play je více než zdařilý pokračovatel modulární řady Z Play, který nadchne výdrží, zpracováním, dobrým fotoaparátem a spolu s příslušenstvím Moto Mods také svojí rozsáhlou využitelností.

Plusy:

rychlá nabíječka a kvalitní sluchátka v balení

redukce z USB-C na 3,5mm Jack

líbivý vzhled a pevná konstrukce

bonus v podobě Moto Mods

Power pack v balení

rychlé nabíjení, plynulý chod

dobré výsledky na poli fotografií i videa

povedený displej včetně funkce Moto Displej

Mínusy: