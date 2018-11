RECENZE: Motorola One — iPhone X s Androidem One

Plusy Kvalitní zpracování

Android One

Rychlé nabíjení

NFC a USB-C

Přesná čtečka otisků prstů Minusy Bez notifikační diody

Nevýrazný displej

Kluzká zadní strana

Průměrný fotoaparát

Minimální podpora gest ? 7 /10 Hodnocení

redakce Motorola One bude své příznivce hledat hlavně marketingově silným zaklínadlem v podobě čistého Andoidu. Má ale také veškeré moderní prvky, z nichž některé často ve střední třídě chybí. Počítat můžete s USB-C, NFC, rychlým dobíjením, protáhlým displejem, čtečkou otisků prstů a duálním fotoaparátem. Další body nabere Motorola díky designu. Není originální, ale mnohým to bude jedno. Protože i když je to do jisté míry kopie, pořád vypadá dobře. K tomu přihodí i dobře vyladěnou sestavu parametrů a funkcí, které nezabije zbytečně vysoká cenovka. A kvalitní telefon je na světě. Motorola One katalog |recenze rozměry a hmotnost: 150 × 72 × 8 mm, 162 g

displej: 5.9", dotykový IPS LCD, 720 × 1 520, 285 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 625 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 160 × 3 120), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 73 %

vybavenost 3/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Samotná recenze telefonu Motorola One začíná na následujícím listu.

Design Skoro jako iPhone. Motorola One v sobě rozhodně nezapře určitou dávku inspirace u iPhonu X. Není to identická kopie, to ani zdaleka, v některých rysech je ale podoba více než zřetelná. První lehké zklamání nejspíš přijde už při prvním uchopení telefonu. Displejovou stranu a skleněná záda spojuje vizuálně zajímavý lesklý lem, nejedná se ale o ocel ani jiný kov, nýbrž pouze o nablýskaný plast.

Určitá dávka inspirace u iPhonu se nezapře Konstrukčně je Motorola zpracovaná dobře. Aby se při pokusu o ohnutí objevil nějaký pohyb, chce to už hodně velkou sílu. Zaoblené hrany a rohy padnou dobře do ruky, telefon v dlani neklouže, to samé se bohužel nedá říct o případech, kdy jej někam položíte. Motorola zůstane na svém místě jen v případě, že se jedná o dokonale vodorovný povrch, ráda se vydává sama na cestu. Gumové pouzdro v krabičce zde má určitě své opodstatnění.

Lesklé boky telefonu jsou bohužel jen z plastu Skleněná záda přitahují otisky, na bílé variantě ale nejsou tolik zřetelné jako u černého provedení. Vyvýšené segmenty duálního fotoaparátu vystupují nad úroveň zad jen lehce, čtečka otisků prstů uprostřed horní poloviny zad je přesně tam, kde ji ukazováček bude hledat. Pro majitele menších dlaní by možná mohla být nepatrně níž.

Bílá varianta je na otisky méně náchylná Tlačítka na pravém boku jsou jasně hmatově odlišena, jejich hrany jsou zaoblené, neřežou. Tlačítka jsou tuhá, kladou přiměřený odpor a dávají jasnou zpětnou vazbu. Na protější straně najdete šuplíček pro karty, a to rovnou pro tři. Vedle dvojice nanoSIM můžete osadit i paměťovku.

Tlačítka a šuplíček na karty Sluchátkový konektor sídlí v levém horním rohu, hlasitý reproduktor pak najdete v pravém dolním. Dvojice mřížek na spodní straně je čistě designová záležitost, reproduktor je jen jeden, levá mřížka ukrývá mikrofon. Mezi nimi pak našel své místo konektor USB-C.

Konektory na horní a dolní straně Balení telefonu se drží zaběhlého trendu, příslušenství navíc je tu pouze v podobě gumového obalu (záda a boky zařízení). Ten sice Motorole nepřidá na kráse, zachrání ji ale před případnými pády, na které díky kluzké zadní skleněné straně dříve či později určitě dojde. Pochvalu zaslouží přítomnost rychlé nabíječky.

Balení se základním příslušenstvím

Displej Kompromisní řešení. Na displeji se šetřilo, a ne ve všech směrech je úspora obhajitelná. Kombinace 5,9“ úhlopříčky a rozlišení pouze HD+ (720 × 1 520) ještě nemusí nezbytně znamenat problém. Zobrazení je jemné, displej je méně energeticky náročný, než kdyby měl FHD+ a pro běžné použití je naprosto postačující. Krycí sklo je Corning Gorilla Glass, mohlo by tedy i něco vydržet. Samozřejmě najdete ostříže, kteří na něm hned spočítají všechny pixely a zavrhnou jeho nepoužitelnou zubatost, většinu běžných smrtelníků ale ani nenapadne, že se jedná panel s rozlišením jenom HD+. Větší problémy má bohužel v dalších parametrech.

Moderní trendy v podobě protáhlého displeje a výřezu Displej má slušné barevní podání, pozorovací úhly by na tom ale mohly být lépe. Při větším náklonu je znatelné lehké zblednutí, u maximálního se pak dostavuje i posun barevného podání. Zobrazení je pořád jasné, čitelné, určitý posun v zobrazení ale zaznamenáte. Motorola neoslnila ani jasem – teď na podzim nebyl s čitelností problém, na jasném letním sluníčku už by to mohlo být obtížnější.

Rámečky kolem displeje by mohly být menší Motorole se bohužel nevyhnul výřez v displeji. Zde plní spíše roli designovou a marketingovou, s funkčností nemá nic společného. Zabírá téměř polovinu šířky displeje a nese reproduktor, čelní kamerku a senzory, notifikační dioda chybí. Žádné sofistikované rozpoznávání obličeje zde nečekejte. Displej má poměrně silné okraje (zhruba 3 mm), přičemž pod displejem narostl rámeček až na téměř centimetr.

Nastavení displeje • Filtr modrého světla • Úprava teploty barev U displeje můžete upravit jas (včetně volby automatiky), barevné podání a kontrast. K dispozici je filtr modrého světla, absenci notifikační diody Motorola supluje ambientním displejem. Výřez softwarově skrýt nelze, nepočítejte ani s úpravou tlačítek pod displejem se standardním rozložením (zleva Zpět, Domů, Poslední spuštěné aplikace).

Hardware Zlatá střední cesta. Osmijádrový Qualcomm Snapdragon 625 spolupracuje se 4 GB paměti. Z 64GB úložiště je při prvním spuštění obsazeno necelých jedenáct, po prvotní aktualizaci všech aplikací se tato hodnota zvedne na 12,6. K dispozici tak máte více než 51 GB, přičemž i z běžné aplikační sestavy Googlu můžete několik vybraných odinstalovat a ušetřit tak zhruba 400 MB. Pro objemnější data je připraven slot na karty, který si poradí až s 256GB variantami.

Vnitřní úložiště • Úložiště po prvotní aktualizaci Procesor je na trhu už nějakou dobu, ve spojení s dostatkem paměti a zvoleným displejem se ale vůbec nejedná o špatnou volbu. Běžné činnosti zastane s přehledem a na telefonu spustíte i většinu náročnějších her. Budete možná muset ubrat na detailech, díky k nižšímu rozlišení displeje si ale slušně zahrajete, aniž by herní zážitek výrazně utrpěl.

LTE na primární SIM • LTE na sekundární SIM • USB OTG Pokud osadíte oba sloty kartami SIM, rychlá data lze provozovat na kterékoliv z nich. U Wi-Fi se můžete připojovat k sítí pracujícím v 5GHz pásmu, nezapomnělo se ani na NFC. Potěší přítomnost klasického konektoru sluchátek, chybí zde jen infraport. Se skleněnou zadní stranou by potěšilo bezdrátové nabíjení, to ale Motorola nemá.

Čtečka otisků prstů Čtečka otisků prstů na zádech telefonu si zapamatuje až pět různých prstů. Pracuje téměř bezchybně, počet nerozpoznaných čtení je zanedbatelný. Zamrzí rychlost čtečky, respektive rychlost celkového odemknutí telefonu. Zatímco samotné čtení je bleskové (mnohdy se stačí čtečky jen lehce dotknout klepnutím), akceptování otisku potvrdí telefon jemným zavibrováním, pak mu ale znatelně déle (více než půl sekundy) trvá, než rozsvítí odemknutý displej. Výsledky benchmarku AnTuTu: celkové skóre: 80 989

CPU: 37 864

GPU: 12 822

UX: 22 060

MEM: 8 243 Baterie telefonu má kapacitu 3 000 mAh. Motorola se s výdrží obvykle pohybuje kolem dne a půl, s úspornějším využíváním byste se mohli dostat na dva. Nebo vzato z druhé strany, celý den vydrží s více než dostatečnou rezervou i při velmi intenzivní zátěži. Dodávaná nabíječka s nabíjením TurboPower doplní energii z nuly na sto procent za zhruba hodinu a čtyřicet minut.

Software Android One a nic víc. Motorola One patří do programu Android One, můžete se tedy těšit na čistý systém (Oreo 8.1) s pravidelnými aktualizacemi. Nenajdete tu žádné grafické nadstavby, vizuální úpravy, nadstandardní aplikace, ale ani doplňková nastavení a možnosti přizpůsobení.

Informace o systému • Dostupná aktualizace • Plocha • Nastavení plochy Prostředí je dobře odladěno, telefon reaguje svižně, bez váhání. Nemá sklony se zasekávat, zpomalovat, prostě funguje, jak očekáváte. Pokud nemáte s čistým systémem zkušenosti, nejspíš budete překvapeni, kolik úprav dokáží jiní výrobci v telefonu napáchat. Mnohdy jsou to jen vizuální drobnosti, které spíš žerou výkon, najde se ale i nemálo užitečných funkcí, které Motorola postrádá.

Hlavní nabídka • Poslední spuštěné aplikace • Oznamovací panel • Nastavení přepínačů Plochy nemohou být prázdné, hlavní je vždy ta nejvíce vlevo, lze jimi procházet dokola. Veškeré aplikace jsou v hlavní nabídce (vejdou se na jednu stránku), oznamovací panel nese v záhlaví šestici přepínačů bezdrátových modulů, jejichž počet i pořadí lze měnit (vybíráte z 19 dostupných).

Telefon • Zprávy • Rádio • Dolby Atmos Aplikacím vévodí výbava od Googlu, kterou doplňuje jen pár z dílny Motoroly. Sem patří FM rádio, aplikace s nápovědou k telefonu, fotoaparát a Moto, kde najdete pěkně pohromadě nastavení všech podporovaných gest. Dvojitým zatřesením zapnete svítilnu, dvojitým otočením telefonu (nebo stisknutím hlavního vypínače) spustíte fotoaparát. Zapnout lze ještě ambientní displej jako náhradu chybějící notifikační diody a tím veškeré bonusové funkce končí.

Gesta • Ambientní displej • Nápověda • Uživatelská příručka Android One se skvěle hodí pro ty, kteří chtějí mít aplikační nabídku podle sebe do posledního detailu, podobu prostředí neřeší, nebo ji vyladí vhodným launcherem a jde jim hlavně o pravidelné aktualizace. Prvotní nastavení možná zabere o chvíli déle než v případě konkurence s vlastními nadstavbami, kde jsou mnohé aplikace součástí základní nabídky. Zamrzí chudá podpora gest a nulové využití čtečky.

Fotoaparát Zvládne i 4K. Prostředí fotoaparátu je jedním z mála míst, které Motorola upravila. Několik základních voleb najdete u okraje záběru, další pak měníte v nastavení, které je jednotné pro všechny režimy. Mezi těmi se potom přepínáte vodorovným přejetím prstem.

Prostředí fotoaparátu • Nastavení fotoaparátu Primární 13megapixelový objektiv doplňuje sekundární dvoumegapixelový, který slouží pro úpravu hloubky ostrosti. Fotky pořízené Motorolou jsou ostré, s detaily (v obou směrech je samozřejmě co zlepšovat), i za chmurného podzimního počasí překvapí nečekaně sytými barvami. Počítejte ovšem s poměrně výrazným šumem, výskyt přepalů také není ojedinělý. Výsledek výrazně závisí na světelných podmínkách, se zhoršujícím se osvětlením jde kvalita fotek razantně dolů. Ukázkové fotografie:

Další fotografie pořízené telefonem najdete na následujícím listu U videa potěší kromě běžného full HD v 30 fps i podpora full HD v 60 fps a 4K (30 fps). Video má méně prokreslené detaily, drží si ale syté barvy. Hodně chybí jakákoliv stabilizace. Celkově fotoaparát Motoroly nezklame, zázraky ale od něj taky nečekejte. Ukázkové video (full HD, 30 fps): Ukázkové video (full HD, 60 fps): Ukázkové video (4K, 30 fps):

žádanost cena: až Verdikt: Motorola One je dobře odladěný telefon střední třídy s čistým systémem Android, povedeným designem a vyváženou funkční nabídkou. Nabídne rychlé dobíjení, NFC, USB-C, nechybí mu výkon a ani cenovka není přestřelená. Plusy: Kvalitní zpracování

Android One

Slušná výdrž

Rychlé nabíjení

NFC a USB-C

Dual SIM + slot pro paměťovku

Přesná čtečka otisků prstů Minusy: Bez notifikační diody

Nevýrazný displej

Kluzká zadní strana

Průměrný fotoaparát

Slabé možnosti přizpůsobení

Minimální podpora gest