RECENZE: Motorola One Action – natáčet video na výšku dává poprvé smysl

Plusy Poměr výbava/cena

Režim akční kamerky

Čistý Android (One)

Dvoudenní výdrž

Velké vnitřní úložiště Minusy Průstřel moc velký

Horší čitelnost na slunci

Dlouhý do kapsy

Plastové tělo

Foťák hůře ostří ? 7 /10 Hodnocení

redakce Motorola v posledních měsících změnila svou strategii s mobilními telefony. Zmizel ikonický design s kruhovým fotoaparátem i vlastní systémová nadstavba a s designem šla více naproti zákazníkovi. Loni si nejprve oťukala telefony s čistým Androidem v podobě Motoroly One. Letos tuto řadu rozšířila o několik tématicky laděných smartphonů One Vision, One Action a One Zoom, které už svým názvem zákazníkovi řeknou, co od nich může očekávat. V této recenzi se podíváme na zoubek prostřednímu zmíněnému modelu. Motorola One Action za cenu 7 000 Kč přináší povedený design, protáhlý displej s průstřelem a poměrem stran 21:9. Tím hlavním lákladlem bude však trojitý fotoaparát. Třetí objektiv totiž nabízí režim akční kamerky (proto název Action), který umožňuje natáčet stabilizovaná ultraširoká videa na šířku, i když telefon držíte normálně na výšku. Stejně jako u ostatních modelů řady One nechybí čistý Android s dlouhou podporou. Motorola One Action katalog |recenze rozměry a hmotnost: 160 × 71 × 9.2 mm, 176 g

displej: 6.3", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 520, 435 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 9609 (8× Cortex-A73 + A53, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 80 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Celou recenzi Motorola One Action si přečtěte na následujících listech.

Design Drží se nového trendu. Motorola ukazuje, že s novým designem se kterým přišla s modelem One Vision na jaře hodlá pokračovat. Model One Action je totiž vzhledově úplně stejný, jen dostal čočku fotoaparátu na víc a přibral desetinku mm na tloušťku. Nechám na vás posoudit, zda je to dobře nebo špatně, ale mě to přijde jako příjemné osvěžení. Škoda, že výrobce zůstává jen u plastových materiálů, což se ale nijak nepromítlo na příkladné kvalitě zpracování.

Motorola One Action má díky displeji s poměrem stran 21:9 opravdu protáhlé tělo. V ruce se drží pohodlně, ale v kapse její délku už pocítíte. Líbí se mi také zachovaný poměr stran displeje 21:9, s čímž souvisí nudlovitý tvar těla. Telefon se díky užšímu tělu mnohem pohodlněji drží v ruce, ovšem větší délka už může v kapse někomu vadit. Na čelní straně rovněž najdete sluchátko, nutné senzory a hlavně selfie kamerku, která se umístila do průstřelu v displeji. Ten je ale ve srovnání s jinými telefony zbytečně velký a zpočátku vás bude při používání hodně rušit. Naštěstí si na něj celkem brzy zvyknete.

Tělo telefono je bohužel plastové. Na zádech tentokrát najdeme rovnou trojitý fotoaparát, přičemž přidaná čočka souvisí s režimem akční kamerky, po které telefon dostal svůj název, ale o tom až později. Z pohledu designu spíše zamrzí, že fotoaparát vystupuje na povrch, takže se telefon na stole dost kýve. Dále se zde nachází duální blesk a čtečka otisků prstů, která mohla být umístěna klidně o něco níže. Lidé s menší rukou už budou muset prst pro odemknutí více natahovat.

Na designu telefonu mi trochu vadil vystupující modul zadního fotoaparát, kvůli kterému se telefon na stole kýve. Rušivý je zpočátku i průstřel v displeji na čelní kamerku. Na pravém boku je k vidění tradičně zapínací tlačítko a nad ním regulace hlasitosti. Horní strana posloužila pro mikrofonek a 3,5mm jack a levý bok ukrývá pouze hybridní slot pro dvojici nanoSIM, s možností náhrady jedné sim za paměťovou kartu. Spodní strana pak nabízí konektor USB-C, druhý mikrofon a repráček.

Do krabičky vám kromě telefonu a nabíječky Motorola přibalí také silikonový zadní kryt. Pochválit tentokrát musím i obsah balení kde kromě telefonu, napájecího adaptéru, USB-C kabelu (s USB-C pouze na jedné straně) a špendlíčku pro vyjmutí nano SIM naleznete i silikonový zadní kryt, který se bude jistě hodit. Měkká, plastová záda telefonu se totiž velmi snadno poškrábou.

Displej Nudle s průstřelem. Motorola to u modelu Action znovu zkouší s 6,3” IPS displejem s netradičním poměrem stran 21:9, což v jejím podání znamená rozlišení 2 520 × 1080 pixelů. Tou hlavní změnou je však průstřel v levém rohu obsahující čelní kamerku. Trochu zamrzí, že je „díra” opravdu velká a zpočátku v displeji působí až rušivě. Samotný obraz je ale dostatečně jemný a rastr běžným okem rozhodně nespatříte.

Nastavení displeje je vcelku omezené, je tu však spoustu gest respektive povelů Moto. Ve výchozím stavu telefon sází na sytější barevné podání, což mě osobně vyhovovalo, jelikož pak obraz působí živějším dojmem, ale lze si jej v nastavení změnit na přirozené podání. Hodně jsem však bojoval s intenzitou jasu. S maximální hodnotou jsem během letních slunečních dní měl venku poměrně velký problém s čitelností, v noci bych naopak uvítal podsvit menší, takto z něj docela bolí oči. Naštěstí si lze vypomoci nočním režimem, který zbarvením obrazu do teplých odstínu funguje jako filtr modrého světla. V rámci displeje se mi také líbila funkce chytrá obrazovka, kdy vás telefon sleduje kamerkou a pokud se díváte na displej, tak jeho obraz nezhasne, což se hodí například při čtení e-knih či webu.

Hardware Nešetří výkonem ani pamětí. Motorola One Action celkem překvapivě využívá procesor od Samsungu, konkrétně model Exynos 9609. Ten pro srovnání výkonem cca odpovídá Snapdragonu 670 od Qualcommu. Pohybujeme se tedy stále ve vyšší střední třídě. Telefon je tedy dostatečně rychlý pro běžnou práci, spouštění a přepínání aplikací je téměř okamžité a dovolí vám rozjet i náročné hry. Tomu dopomohlo také osazení 4 GB operační paměti. Velmi chválím použití 128GB vnitřního úložiště, které si troufnu tvrdit, že s možnostmi telefonu vystačí valné většině uživatelů. Jako ukázal test paměti, použité úložiště je ve své třídě nadprůměrně rychlé, takže zápis souborů, instalace aplikací je otázkou chvilky. Příjemným bonusem je pak možnost osazení paměťovou kartou o kapacitě až 512 GB. Výkon - AnTuTu 7.2.3 / Antutu 8.0.5 Celkové skóre: 150 274 bodů / 190 604 bodů CPU: 61 072 bodů / 68 341 bodů GPU: 39 667 bodů / 42 141 bodů UX: 38 159 bodů / 46 957 bodů MEM: 11 376 bodů / 33 165 bodů

AnTuTu s novou verzí 8.0 přechází na novou metodiku hodnocení, pro budoucí srovnání tedy přikládáme výsledky obou verzí. Po stránce konektivity nechybí plná podpora LTE, Bluetooth 5.0, dvoupásmové Wi-Fi 5 a samozřejmě NFC pro bezkontaktní platby. Pro konzervativní uživatele nechybí ani FM rádio, které k anténě využívá sluchátka připojená do 3,5mm konektoru. Přesto nechybí ani moderní USB-C. Za pochvalu stojí bleskové a přesné zjištění polohy pomocí systému GPS, Glonass. Ačkoliv to výrobce neuvádí, telefon komunikuje dokonce i s evropským systémem Galileo, což bylo ověřeno v aplikaci GPS Test. Příjemně mě překvapila i blesková čtečka otisků prstů na zádech. Rychlost úložiště - AndroBench: Sekvenční čtení: 497,79 MB/s

497,79 MB/s Sekvenční zápis: 188,31 MB/s

188,31 MB/s Náhodné čtení: 110,61 MB/s (28 318,05 IOPS)

110,61 MB/s (28 318,05 IOPS) Náhodný zápis: 125,77 MB/s (32 199,58 IOPS) Do vínku Motorola Action dostala také 3 500mAh baterie, která zajišťuje pohodlnou dvoudenní výdrž i při běžném používání zahrnující volání, chatování, sledování sociálních sítí, bezdrátový poslech hudby, to vše při zapnutých datech a s automatickým jasem. Pokud telefonu dáte doma odpočinout a využijte jej jen zřídka, bez problému se dožije i tří dnů. Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 8 hodin 48 minut

8 hodin 48 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 17 hodin 20 minut

​ 17 hodin 20 minut Doba nabíjení (0 - 100%): 2 hodiny 31 minut Díky dobré optimalizaci potěší také nadprůměrná výdrž při prohlížení webu a potěší i výdrž při přehrávání videa. Vzhledem ke kapacitě baterie zamrzí, že výrobce do balení přibalil jen 10W nabíječku, zkousnout tak budete muset poměrně dlouhé 2,5 hodiny nabíjení. Po zvukové stránce se telefon zařadí spíše k těm lepším, čemuž z velké části dopomohla technologie Dolby Audio. Repráček má čistý zvukový projev a překvapivě ani nešumí, ovšem má nevýrazné basy a relativně nízkou maximální hlasitost. K poslechu navíc lze využít i sluchátka skrze 3,5mm sluchátkový konektor.

Software Android One a vše co k tomu patří. Motorola One Action již svým názvem dává tušit, že jde o zařízení zařazené do programu Android One. Ačkoliv tedy během testování běžela na Androidu 9.0 Pie, dočká se updatu na Android 10 a dalších verzí v průběhu příštích dvou let. V případě bezpečnostních aktualizací je softwarová podpora dokonce ještě o rok delší. Navíc zde Motorola nijak výrazně nezaostává a bezpečností záplaty chodí maximálně s měsíčním zpožděním proti telefonům Pixel od Googlu.

Prostředí systému a předinstalované aplikace Těšit se zde můžete samozřejmě na panensky čistý systém se známou grafikou a bez přidaných zbytečností. Výrobce přibalil jen FM rádio, vlastní aplikaci pro správu povelů Moto a nastavení pro displej či zvukový projev od Dolby Audio. Uživatel si také může vylepšit ovládání displeje, zjednodušit pořizování snímků obrazovky nebo přizpůsobit zobrazení oznámení konkrétních aplikací.

Fotoaparát S akční kamerkou do akce. Motorola One Action jako první model řady One nabízí trojitý fotoaparát. Ovšem jeho využití je zde trochu jiné, než byste čekali. Hlavní snímač nabídne rozlišení 12 Mpx při světelnosti f/1.8 a slouží pro běžné focení. Druhý foťák je jen 5Mpx a místo focení slouží jen k zjištění hloubky ostrosti, což telefon využívá pro portrétní režim. Pak je tu ale ještě třetí, v tomto případě nejdůležitější čočka, které zde plní funkci akční kamerky, po ní telefon dostal i svůj název. A právě kvůli ní recenzi fotoaparátu výjimečně začnu u videa. Video z běžné kamerky (4K, 30fps, 21:9): Hlavní předností třetího fotoaparátu je totiž ultraširokoúhlý objektiv s úhlem záběru 117°, a co vás asi překvapí, nelze s ním fotit. Je totiž výhradně určen pro nahrávání videa, a ne ledajakého. Senzor je totiž otočen o 90°, čímž výrobce docílil toho, že při držení telefonu na výšku, ve skutečnosti natáčíte normálně na šířku, a dokonce v poměru stran až 21:9 jako je formát displeje telefonu. Jak jednoduché a přitom praktické. Až se divím, že to dosud nikoho nenapadlo. Oželit musíte jen pořádný náhled videa, při natáčení na displeji vidíte jen tenkou nudli (viz screen prostředí fotoaparátu). Stejná scéna natočená akční kamerkou (1080p, 30fps, 21:9): Natáčet lze samozřejmě i na hlavní čočku, normálně v landscape režimu. A v čem je rozdíl? Hlavní čočka má výrazně lepší obrazovou kvalitu, podporuje až 4K rozlišení při 30 fps a znatelné jsou mnohem lepší detailym, jen postrádá stabilizaci. Při natáčení navíc vše vidíte na celé ploše displeje. Pro běžné natáčení ale stejně využijete primárně tu. V případě režimu akční kamerky jste omezeni jen na Full HD (až 60 fps), ovšem s výrazně lepší stabilizací obrazu, která eliminuje většinu otřesů se kterými je obraz z hlavní kamerky už trhaný. Na srovnání se můžete podívat v přiložených videích. Nevýhodou akční kamerky je ale kromě rozlišení i samotná kvalita obrazu, kde je znatelná větší komprese a v rozích už je kvůli širšímu úhlu záběru lehce patrný efekt rybího oka, kdy se objekty mírně deformují.

Ukázkové fotky Zmínit samozřejmě musím i focení. To jak již bylo zmíněno jde pouze primární 12MPx kamerkou a musím uznat, že výsledky nejsou vůbec špatné. Obraz je ostrý, plný detailů. Foťák si dobře poradí i s velkým dynamickým rozsahem, zde doporučím nechat zapnuté HDR, výsledky opravdu stojí za to. Překvapivě obstojně působí i noční snímky, které sice chce větší trpělivost a pevnou ruku, ale až na zvýšené množství šumu kvalitou v dané cenové kategorii určitě nezaostávají.

Ukázka prostředí fotoaparátu a demonstrace natáčení normální a akční kamerkou. Naopak velký problém má telefon s makro snímky. V takovém případě začne naprosto selhávat ostření, obraz je rozmazaný a zabíraný objekt musíte zkusit zaostřit manuálně, což vám neustále přeostřující automatika rozhodně neusnadní. Naštěstí je přítomen i manuální režim, kterým se tomuto problému předem vyvarujete.

Ukázka selfie kamerky a demonstrace portrétního režimu zadní kamerkou. Nechybí zde samozřejmě ani přední 12Mpx kamerka se světelností f/2, která umí pořizovat velmi detailní a živé snímky. Jen podobně jako většina levnějších telefonů trpí na přepaly v pozadí, ale to je dáno automatickým ostřením na obličej. Naopak oceníte portrétní režim a režim krásy. Potěšující je také schopnost čelní kamerkou natáčet až 4K videa a dokonce i zpomalený záznam, což je něco co nedávno z velkou slávou představil Apple u mnohem dražších telefonů.

žádanost cena: až Hlavní konkurence: Sony Xperia 10 Plus katalog | recenze rozměry a hmotnost: 167 × 73 × 8,3 mm, 180 g

displej: 6,5'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 520, 422 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 636 (8× Kryo 260, 1,8 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 12MPx, video (3 264 × 2 448), blesk 80 %

vybavenost 2,6/6

výhodnost cena: až Samsung Galaxy A50 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 7,7 mm

displej: 6,4'', kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9610 (8× null, 2,3 GHz)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 25MPx, video (3 840 × 2 160), blesk 76 %

vybavenost 2/6

výhodnost cena: až Huawei P30 Lite katalog | recenze rozměry a hmotnost: 153 × 73 × 7,4 mm, 159 g

displej: 6,2'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 312, 412 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 340 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 710 (8× Cortex-A73 + A53, 2,2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), blesk 80 %

vybavenost 3,3/6

výhodnost cena: až Verdikt: Motorola One Action je cenově dostupný smartphone s čistým Androidem, který vás nadchne zejména trojitým fotoaparátem s režimem akční kamerky, kdy s telefon na výšku ve skutečnosti točíte video normálně na šířku. Líbit se bude i velká paměť a dostatečná výbava. Plusy: Zajímavý poměr výbava/cena

Šikovný režim akční kamerky

Skvělá stabilizace u akční kamerky

Čistý Android One

Dvoudenní výdrž baterie

Velké vnitřní úložiště Minusy: Průstřel zbytečně velký

Displej hůře čitelný na slunci

Foťák občas hůře ostří

Plastové tělo

Poměrně dlouhý do kapsy