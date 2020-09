RECENZE: Motorola One Fusion+ sází na líbivost a originální provedení

Design Unibody v plastu. Designově sází Motorola One Fusion+ na dnes ne zcela běžné provedení s plastovou unibody konstrukcí. Záda a boky tvoří jednolitou vaničku a nebýt loga výrobce umístěného ve čtečce otisků prstů, snadno byste telefon zařadili spíše do portfolia HTC.

Plastová unibody konstrukce s překvapivě vysokou hmotností Konstrukce telefonu je pevná, robustní, trochu překvapí poměrně vysoká hmotnost 210 gramů, kterou ovšem lze s ohledem na kapacitu baterie omluvit. Plasty těla jsou lesklé, zejména u modrého provedení počítejte s ulpíváním otisků prstů. Bílá varianta je přitahuje také, nejsou ale tak vidět.

Lesklé plasty přitahují otisky prsů Tlačítka na pravém boku snadno nahmatáte, kladou přiměřený odpor a při stisku podávají jasnou zpětnou vazbu. Na rozdíl od běžných zvyklostí jsou zde tlačítka tři – kromě hlavního vypínače a regulace hlasitosti přibylo ještě dedikované tlačítko Asistenta Google (nelze přemapovat na jinou funkci či aplikaci). Stejně jako hlavní vypínač má jemnou texturu (ovšem s odlišným vzorkem), jednotlivá tlačítka tak od sebe velmi snadno hmatově odlišíte.

Boky telefonu a tlačítka Šuplíček na karty se přesunul na horní stranu, kde mu sekunduje vyjížděcí čelní kamerka. Její lesklé orámování (u bílé testované verze) mohl výrobce vyřešit elegantněji, ke zbytku zařízení se moc nehodí a vypadá jako dodělávka na poslední chvíli. Šuplíček je bohužel hybridní, vedle primární nanoSIM musíte u sekundárního slotu volit mezi paměťovkou a druhou nanoSIM.

Konektory na spodní straně, výsuvná čelní kamerka a hybridní šuplíček na horní Levý bok telefonu zůstává nevyužitý. Spodní strana hostí nabíjecí USB-C, hlasitý reproduktor a také konektor sluchátek. Čtečku otisků prstů najdete na zadní straně. Mohla by být umístěna o kousek níže, kde by byla snadněji dostupná pro uživatele s menšími dlaněmi. Čočky fotoaparátu jsou rozděleny do dvou segmentů, jeden hostí primární snímač, druhý pak zbylé tři.

Balení telefonu a jeho obsah V balení telefonu najdete jen základní příslušenství v podobě 18W nabíječky a USB kabelu. Pouzdro, sluchátka nebo ochrannou fólii či sklo na displej budete muset zakoupit samostatně.

Displej Bez rušivých výřezů a průstřelů. Displej se zaoblenými rohy kopíruje vnější křivky telefonu. Rámeček na bocích a na horní straně má minimální, na spodní straně už je výraznější. Hodně netradiční je u testované bílé verze provedení rámečku ve stejné barvě.

Tenké rámečky netradičně v barvě telefonu IPS panel nabídne na 6,5“ úhlopříčce rozlišení 1 080 × 2 340. Displej má široké pozorovací úhly, slušné barevné podání, dostatečný jas i rozumnou čitelnost na slunci. Vzhledem k vyjížděcí čelní kamerce plochu displeje nenarušují žádné výřezy ani průstřely. Její aktivace trvá zhruba sekundu, v případě pádu se sama zasune do těla telefonu.

Výsuvná čelní kamerka Rámeček nad displejem ukrývá tenkou mřížku reproduktoru a senzory, s notifikační diodou nepočítejte. Částečně její funkci supluje ambientní displej, jeho možnosti nastavení jsou ale hodně omezené.

Sytost barev • Filtr modrého světla • Ambientní displej • Navigace v systému U displeje nastavíte sytost barev, na pokročilejší úpravy zobrazení se už nedostalo. Adaptivní jas a filtr modrého světla jsou základ, teplotu barev nebo změnu zobrazení (při ovládání jedním prstem) byste už hledali marně. Telefon se ovládá buď trojicí tlačítek pod displejem (opět bez možnosti úprav) nebo gesty.

Hardware Příznivce mobilního placení nepotěší. Osmijádrový Qualcomm Snapdragon 730 spolupracuje s 6 GB RAM. Ze 128GB úložiště je při prvním zapnutí obsazeno 13,4 GB, po aktualizaci všech aplikací naroste tato hodnot na 16,5 GB. V tomto nárůstu je zahrnuto i zhruba 700 MB, které zaberou doinstalované aplikace od Googlu.

Vnitřní úložiště • Doinstalované aplikace • Úložiště po prvotní aktualizaci Výkonově telefon rozhodně nestrádá. Pracuje svižně, nezalekne se intenzivního multitaskingu ani náročných her. U nich se ve většině případů obejdete bez nutnosti ubírat detaily. Ani při delší zátěži se telefon výrazně nezahřívá. Výsledky benchmarku AnTuTu: celkové skóre: 269 526

CPU: 98 591

GPU: 67 060

UX: 51 115

MEM: 52 760 Telefon zvládá LTE v obou slotech (pokud osadíte dvojici nanoSIM), nechybí Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.0. Výrazným nedostatkem bude pro mnohé absence NFC. Motorola nabídne USB OTG, reverzní nabíjení, se zvýšenou odolností však nepočítejte.

LTE na primární SIM • LTE na sekundární SIM • USB OTG Čtečka otisků prstů na zádech telefonu si zapamatuje až pět otisků, pracuje s naprosto minimální chybovostí. Na neúspěšné čtení narazíte opravdu ojediněle. Je rychlá, pracuje okamžitě, prodleva mezi úspěšným rozpoznáním a odemknutím displeje se pohybuje pod půlsekundou. Přejetím přes čtečku lze zobrazovat oznamovací panel. Odemykání obličejem Motorola neumí.

Čtečka otisků prstů Baterie s kapacitou 5 000 mAh zvládá pohánět Motorolu i při intenzivní zátěži dva dny. Střídmější uživatelé mohou atakovat metu tří dnů. S dodávanou 18W nabíječkou (telefon si dle Motoroly vezme při nabíjení jen 15W) budete energii v telefonu (s posledními několika procenty) doplňovat zhruba dvě hodiny.

Software Bez Android One, přesto s téměř čistým systémem. V telefonu najdete Android 10 v jeho téměř čisté podobě, zařízení ovšem do programu Android One nespadá. Drobná přidaná vylepšení systému Motorola souhrnně označila jako My UX, ve srovnání s nadstavbami jiných výrobců je jich minimum a leckdo by u tohoto telefonu po zběžném průzkumu systému bral Android One automaticky jako jasnou věc.

Informace o systému • Plocha • Hlavní nabídka • Poslední spuštěné aplikace Systém je odladěn velmi dobře, pracuje plynule bez sekání či zpomalování. Výrobce pamatuje i na aktualizace, v první polovině srpna na Motorolu dorazily bezpečnostní záplaty ze začátku července. Téměř čistý systém s sebou ovšem nese i neduh ve výrazně nižních možnostech přizpůsobení, funkcí dodaných výrobcem navíc není mnoho. Pro některé uživatele to však může představovat plus.

Oznamovací panel • Výběr přepínačů • Telefon • Zprávy Plochy nemohou být prázdné, přidávají vedle hlavní se postupně na konec za plochu nejvíce vpravo. Veškeré aplikace najdete v hlavní nabídce, umístění přímo na plochy Motorola neumí. Oznamovací panel zobrazí při prvním stažení šest přepínačů, opětovným stažením jich zobrazíte devět, další se pak řadí na další stránky. Pořadí přepínačů lze upravit, zobrazované vybíráte z 22 dostupných.

Aplikace Moto Doplňkové funkce Motoroly najdete roztroušené na odpovídajících místech v Nastavení nebo pěkně pohromadě v aplikaci Moto. Z vizuální stránky můžete měnit styly (barvy, tvar ikon, font písma) a velikost matice ikon na plochách. Sekce Povely Moto nabídne nejrůznější gesta (pohybová i na displeji), jimiž si lze ovládání telefonu zpříjemnit.

Doinstalované aplikace • FM Rádio • Styly • Adaptivní výkon Příkladně se výrobce postavil k aplikační nabídce. Nad rámec základní výbavy od Googlu je tu pouze Facebook, již zmíněná aplikace Moto, přihlášení k odběru novinek od Motoroly a FM rádio. Výběr aplikací je tedy plně v režii uživatele, což možná bude zdlouhavější proces pro začátečníky, pokročilí uživatelé jej ale určitě přivítají.

Fotoaparát Solidní čtyřočko. Na zadní straně telefonu najdete hned čtveřici čoček rozdělenou do dvou segmentů vystupujících nad úroveň zad. Hlavní 64MPx objektiv je osamocen, zbývající trojice tvořící druhý segment nabídne 8MPx ultra širokoúhlý objektiv, 5MPx makro a 2MPx hloubkový senzor. Sestavení fotoaparátu Motorola One Fusion+: Hlavní objektiv: 64 MPx, F1,8, 0,8 µm

64 MPx, F1,8, 0,8 µm Ultra širokoúhlý objektiv: 8 MPx, F2,2, 1,12 µm, 118°

8 MPx, F2,2, 1,12 µm, 118° Makro objektiv: 5 MPx, F2,4, 1,12 µm

5 MPx, F2,4, 1,12 µm Hloubkový senzor: 2 MPx, F2,4, 1,75°µm V prostředí fotoaparátu najdete u okraje obrazovky několik rychlých voleb, všechny ostatní se mění v dlouhém seznamu nastavení. Ten je jediný, obsahuje všechny volby (pro foto i video), fotoaparát tak nastavíte během jedné návštěvy těchto voleb. Mezi jednotlivými režimy se přepínáte přes volby u spouště.

Prostředí fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu Telefon fotí 16MPx snímky se slušnou ostrostí a prokreslením detailů. Netrápí je přepaly, šum se drží v rozumných mezích, barevně by mohly být snímky saturovanější. Zejména v ostrém letním slunci mohou působit vybledle a nevýrazně. Srovnání objektivů (hlavní × ultra širokoúhlý):

Ukázkové fotografie:

Další fotografie pořízené telefonem najdete na posledním listu Video můžete kromě běžného full HD sáhnout i po dvojnásobné snímkovací frekvenci (60 fps), případně zvolit vyšší rozlišení 4K (ve 30 fps). Videa jsou kvalitativně srovnatelná s fotkami, i zde by výsledku prospěly sytější barvy. Při natáčení ve full HD (u obou snímkovacích frekvencí) měl telefon sklony neustále přeostřovat, což výrazně degraduje výsledek. Videím ve 4K se tento nešvar vyhnul. Ukázkové video (full HD, 30 fps): Ukázkové video (full HD, 60 fps): Ukázkové video (4K, 30 fps):