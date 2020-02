RECENZE: Motorola One Macro – když foťák nenaplní očekávání

Plusy Vyvážený výkon

Dobrá výdrž

Téměř čistý Android

Povedená čtečka otisků prstů Minusy Nižší rozlišení displeje

Chybí NFC

Pomalejší dobíjení

? 6 /10 Hodnocení redakce

redakce Výrobce Motorola neustále rozšiřuje svoji nabídku modelů a jednou z posledních novinek z této stáje se stal model Motorola One Macro. Jedná se o nejlevnější model z řady One, přesto se zájemce snaží nalákat na svůj fotoaparát a zejména makro snímač, se kterým prý lze fotit až 5x menší vzdálenosti, než je tomu běžné u jiných modelů. V tomto případě dostal přednost procesor Helio od společnosti MediaTek a rozhodně ostudu neudělal. Na displeji jsou sice vidět jednotlivé pixely, avšak ostatními parametry určitě nezklame. Paradoxně je tak největším zklamáním hlavní tahák telefonů, a to fotoaparát. Možná je to vlivem i vyššího očekávání, avšak většina fotografií zoufale postrádá ostrost a makro snímač také příliš parády nenadělá. Motorola One Macro katalog | preview rozměry a hmotnost: 158 × 75 × 9,0 mm, 186 g

displej: 6,2", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 520, 271 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Mediatek MT6771V (Helio P70) (4× Cortex-A73, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 13MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 60 %

vybavenost 5,5/6

Celou recenzi Motorola One Macro si můžete přečíst na následujících listech.

Design Zdání klame. Motorola One Macro přebírá design většiny dnešních telefonů. Oproti dražším modelům jsou však rámečky kolem displeje mírně širší a rovněž i spodní brada je trochu vyšší. Sekundární kamerka je v tomto případě umístěna v kapkovitém výřezu nahoře uprostřed.

Rozměry Motorola One Macro jsou 158 × 75 × 9,0 mm a telefon váží 186 g Jediná hardwarová tlačítka jsou umístěna na pravém boku a jako obvykle slouží k ovládání hlasitosti a zapnutí telefonu. Na můj vkus jsou však položena příliš vysoko, a tak není jejich ovládání příliš pohodlné. Dalším pohyblivým prvkem konstrukce je zasouvací šuplík s hybridním slotem pro dvojici nanoSIM karet nebo kombinaci nanoSIM a microSD.

Výrobce opatřil tento model základní odolností třídy IPX2. Proto mu nebude vadit menší déšť, na koupání to ale přesto není U modelu za necelé 4 tisíce Kč mě mile překvapil USB-C konektor pro dobíjení a přenos souborů na spodní hraně telefonu, po jehož pravé straně „vydechuje” hlasitý reproduktor. Obdobně pozitivně hodnotím také přítomnost 3,5mm jacku pro připojení sluchátek na opačné hraně.

Lesklá zadní strana s gradientovým efektem je lapačem otisků a mikroškrábanců Zadní strana je ve znamení malých kroužků. Na první pohled se dokonce zdá, že telefon má sestavu 5 fotosnímačů. Ve skutečnosti jsou však jen 3. Kromě těchto tří snímačů se totiž v kroužcích nachází modul pro laserové ostření a přisvětlovací LED dioda. Vtipně je řešena čtečka otisků prstů, která současně vyobrazuje logo výrobce.

Displej Příště jemnější. Jestliže má IPS LCD displej s úhlopříčkou 6,2 palce rozlišení s označením HD+ (1 520 × 720 pixelů), lze tušit, že nepůjde zrovna o etalon kvality. Jednotlivé pixely tak při pohledu z blízka zřetelně vidět. Pro běžnou práci to však až tolik nevadí, horší je to v případě, že si budete chtít pustit video. V tu chvíli vám totiž displej dá nižší rozlišení tak říkajíc sežrat a není to nic pěkného.

Kapkovitý výřez displeje s 8Mpx kamerkou je zde nahoře uprostřed Na druhou stranu má displej i své plusové stránky. Disponuje přirozenými barvami, dokáže být čitelný i na přímém slunci díky vysokému maximálnímu jasu a nezklame ani širokými pozorovacími úhly. Co mi mírně vadilo, to byla automatická regulace jasu. Ta občas fungovala mírně chaoticky, navíc často displeji až příliš ubírala na jeho jasu.

Hardware S tím nezaplatíte. Motorola v případě modelu One Macro vsadila v otázce procesoru na společnost MediaTek. Využívá totiž jejího čipsetu Helio P70 zahrnujícího 8 jader (4x 2,0GHz jádra A73 a 4x 2,0GHz jádra A53), které doplňuje 4GB RAM a grafický akcelerátor Mali-G72. Výsledkem je naprosto dostatečný výkon pro všechny denní činnosti vč. hraní her a plynulý chod systému. Výkon - AnTuTu 8.2.2 Celkové skóre: 166 018 bodů CPU: 67 185 bodů

GPU: 29 931 bodů

MEM: 36 458 bodů

UX: 32 444 bodů Telefon nezpomalí ani větší počet nainstalovaných aplikací, kterých se na 64GB úložiště (reálně cca 51,6 GB) vejde dost a ještě vám zbyde prostor na oblíbenou hudbu. Pokud by vám vnitřní paměť přesto nestačila, lze ji rozšířit skrze microSD kartu až o dalším 512 GB. V takovém případě ale musíte oželet druhou nanoSIM.

Čtečka otisků prstů je mírně zapuštěna pod povrch, což usnadňuje orientaci. Její rychlost je bezproblémová a stejně tak i spolehlivost. Pouze v jednotkách případů jsem musel prst přikládat opakovaně, aby mne telefon rozeznal V dnešní době je pak samozřejmostí dostupné LTE a Wi-Fi (802.11 b/g/n), i když v tomto případě pouze jednopásmové. Bluetooth 4.2 propojí váš telefon s chytrou domácností či hands-free v autě. A-GPS s podporou GLONASS zase pomůže na cestě při navigaci. Velkou slabinou je ale chybějící NFC čip, který by umožnil využití telefon jako platební kartu. Motorola zlevňuje smartphony napříč portfoliem. Cena nejvyššího modelu padá o 2 tisíce Mezi silné stránky lze rozhodně zařadit akumulátor s kapacitou 4 000 mAh, který umožňuje zůstat telefonu v provozu i dva celé dny bez nutnosti dobití. V případě nutnosti a nižším zařízení by měl vydržet i prodloužený víkend. V balení je přibalená 10W nabíječka, která, ač se snaží, jak může, dokáže telefon dobít za celé 2 hodiny.

Software S čistým Androidem. Testovaný model má sice ve svém názvu slovo One, což by mohlo evokovat zapojení do programu Android One, avšak opak je pravdou. Motorola One Macro není členem tohoto programu, přesto má k dispozici téměř čistý Android 9.0 vč. pravidelných (byť méně častých) aktualizací.

Základní pohled do telefonu Telefon je díky tomu stále přehledný a rychlý. Jediným narušitelem je aplikace Moto. Ta v sobě zahrnuje několik funkcí. Mezi hlavní patří Povely Moto, které se vám budou snažit usnadnit život jednoduchým rozsvícením svítilny, odstraněním systémových kláves a nahrazení gesty nebo rychlou aktivací režimu Nerušit.

Displej Moto obsahuje možnost aktivace oznámení na vypnuté obrazovce Tím přehled změn od výrobce končí. Trochu mi proto uniká smysl nezapojení do Android One. To totiž pro One Macro znamená pouze nižší počet pravidelných bezpečnostních aktualizací.

Fotoaparát Marketing spíše na škodu. Je to trochu oxymóron, když se snaží telefon za necelé 4 tisíce Kč nalákat zejména na fotoaparát. U takto levných telefonů by totiž kvalitní fotoaparát byl spíše zázrak. Co však musíme výrobci přiznat, je originalita, že se snaží své zákazníky zaujmout makro snímačem, což není příliš běžné. Motorola One Macro vás naučí fotit hodně zblízka. Na Android One ale zapomněla Začněme s pozitivní zprávou. Tou je bezpochyby aplikace Fotoaparátu. Je jednoduchá, má k dispozici rychlý výběr režimů mezi Fotoaparátem, Kamerou a Makro focení, přičemž další režimy lze vybrat po rozkliknutí nabídky (portrét, panorama či živý filtr). Nahoře jsou rychlé přepínače pro blesk, HDR (vč. automatického režimu), časovače a tzv. aktivní fotografie. To je funkce, kterou kdysi (v roce 2013) společnost HTC uvedla pod názvem Zoe, a umožňuje v rámci krátkého videa zachytit několik vteřin před pořízením fotografie. Toto video lze následně přehrát v galerii. ​

Prostředí fotoaparátu Sestavení fotoaparátu Motorola One Macro: primární objektiv: 13 Mpx, světelnost f/2,0; velikost pixelu 1,12 µm; video až FullHD při 30 fps; PDAF; laserové ostření

13 Mpx, světelnost f/2,0; velikost pixelu 1,12 µm; video až FullHD při 30 fps; PDAF; laserové ostření hloubkový objektiv: 2 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,75 µm

2 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,75 µm makro objektiv: 2 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,75 µm

2 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,75 µm selfie kamerka: 8 Mpx; světelnost f/2,2; velikost pixelu 1,12 µm; video: až Full HD při 30 fps Bohužel hned na počátku je nutno říct, že ač makro snímač umí zachytit snímky a předměty z větší blízkosti, jejich kvalita sotva stačí na displej telefonu. Jakmile fotografie zobrazíte na větší obrazovce, zjistíte, že se opravdu nejedná o příliš kvalitní reprodukce. S ohledem na rozlišení snímače zejména chybí prokreslení scény, ba dokonce lze říct, že fotky nemají moc ostrosti. Ve finále tak z makro snímku není příliš užitku.

Makro snímky Primární snímač pak, jak už to tak bývá zvykem v této kategorii, vytvoří přijatelné snímky pouze za ideálních světelných podmínek. S ohledem na chybějící elektronickou a optickou stabilizaci musíte mít navíc i poměrně stabilní ruku. Přesto ale snímkům bude opět chybět ostrost a jednotlivé detaily na stejnobarevném podkladu se budou slévat v jeden celek. K pozitivům lze dát přirozené zachycení barev.

Ukázkové fotografie Jakmile budete chtít fotoaparát telefonu využívat v noci nebo v horších světelných podmínkách, se zlou se potážete. Respektive vás zasype takové množství digitálního šumu a rozmazaných objektů a detailů, že už si příště podobné vylomeniny odpustíte. Čelní 8Mpx kamerka trpí obdobnými neduhy jako snímače na zadní straně. To znamená, že za dobrých podmínek s ní pořídíte fotky, které si poté budete moci dát na Instagram nebo je pošlete skrze Messenger (který ještě více pokřiví jejich kvalitu). Na žádné vystavování a prohlížení na větší obrazovce to s ohledem na rozmazané detaily a digitální šum ale nebude. Konečně Motorola One Macro dokáže natáčet video v maximálním FullHD rozlišení při 30 fps. S ohledem na použitý procesor by bylo troufalé očekávat možnost natáčet ve 4K rozlišení. Ani FullHD záznam není na žádné chlubení, ale pro zachycení některých životních momentů postačí a kvalitou se řadí do průměru u low-end telefonů. Zatímco barevné podání potěší, neustálé přeostřování na jednotlivé objekty celkový dojem kazí.

Závěr Na poli levných telefonů s Androidem je už léta opravdu těsno. Abyste však dokázali oslovit více zájemců, musíte mít něco navíc. Zde mělo jít o makrosnímač, který odstřelí konkurenci při fotografování zblízka. Bohužel zůstalo pouze u marketingu a konkurence může zůstat v klidu.

výhodnost cena: až Hlavní konkurenti: Redmi Note 7 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 8,1 mm, 186 g

displej: 6,3", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 340, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 660 (8× Kryo 260, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 62 %

vybavenost 5,4/6

výhodnost cena: až Realme 5 katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 9,3 mm, 198 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 600, 270 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 665 (8× Kryo 260, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 58 %

vybavenost 4,8/6

výhodnost cena: až Honor 8X (64 GB) katalog | recenze rozměry a hmotnost: 160 × 77 × 7,8 mm, 175 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 340, 396 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 750 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 710 (4× Cortex-A73, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 20MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 62 %

vybavenost 5,4/6

