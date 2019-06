RECENZE: Motorola One Vision – Android One v protáhlém provedení

Plusy Slušná výdrž

Povedený fotoaparát

Rychlé nabíjení

Rychlá čtečka otisků prstů

Přiměřená cena Minusy Hybridní slot

„Průstřel“ displeje

Lesklá zadní strana

Chybějící notifikační dioda

Větší rámečky ? 8 /10 Hodnocení

redakce Motorola One Vision je následníkem modelu One. Výrazněji se odlišuje protáhlým displejem, místo výřezu na čelní kamerku volí průstřel a ve všech parametrech se snaží držet se v té lepší polovině startovního pole. S Androidem One pak míří na hodně specifickou cílovou skupinu, která možná nebude nakonec až tak malá, jak by se mohlo zdát. Dobře odladěných telefonů bez zásadních nedostatků je ve střední třídě dost. Motorola One Vision má ale několik es v rukávu, kterými by mohla bodovat. Většinu parametrů a funkcí splňuje v nadprůměrné kvalitě, nabídne displej 21:9, který je zatím spíše ojedinělou záležitostí, navrch přihodí Android One a to vše podtrhne rozumnou cenovkou. Recept na povedený telefon je na světě. Motorola One Vision katalog rozměry a hmotnost: 160 × 71 × 8.7 mm, 180 g

displej: 6.3", dotykový LTPS LCD, 1 080 × 2 520, 435 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 9609 (8× Cortex-A73 + A53, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (8 000 × 6 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 81 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Celou recenzi Motorola One Vision si přečtěte na následujících listech.

Design Ve skle s Gorilou. Motorola One Vision v oblasti designu v mnohém nenechala kámen na kameni a ve srovnání s předchůdcem One by leckdo ani nemusel poznat, že mají tyto telefony něco společného. One Vision se drží konceptu plastového rámečku kolem celého těla telefonu a skleněných zad (která stejně jako v případě displeje kryje Corning Gorilla Glass), tentokrát je ale rámeček na bocích užší, nechává vyniknout zaoblení zad a má i stejnou barvu.

Sklo přitahuje otisky prstů, které jsou na tmavém pozadí hodně vidět Konstrukčně je telefon zpracován dobře, je pevný, nekroutí se ani nevrže. Displej má sice větší úhlopříčku, ale díky zvolenému poměru stran není Motorola zbytečně široká. Zaoblené hrany ani rohy nikde netlačí, telefon dobře sedne do ruky a nemá sklony vyklouznout. Lesklá záda přitahují otisky a na nerovných površích je kvůli nim Motorola neposedná, obojí ale snadno vyřešíte silikonovým krytem, který výrobce dodává přímo s telefonem. Kryt navíc srovná i vyvýšený segment duálního fotoaparátu a telefon položený na podložku se pak nehoupe.

I přes poměrně velký displej padne telefon dobře do ruky Tlačítka najdete na obvyklém místě v horní polovině pravého boku. Jsou jasně hmatově odlišena, hlavní vypínač má navíc jemnou vroubkovanou texturu, kladou přiměřený odpor a poskytují jasnou zpětnou vazbu. Vzhledem k velikosti Motoroly by mohla být o kousek níž, nejedná se ale o nijak dramatickou chybu v ergonomii. Šuplíček na karty najdete v horní části levého boku. Je hybridní, takže jej osadíte pouze dvojicí karet – dvěma nanoSIM, nebo sekundární SIM zaměníte za paměťovku. Vzhledem k slušně dimenzovanému úložišti nepředstavuje hybridní provedení až takový problém.

Hybridní šuplíček bude díky nadprůměrnému úložišti spíše osazován dvojicí nanaoSIM Motorola nezapomněla na konektor sluchátek, který našel místo v levé polovině horní strany. Spodní strana zůstala vyhrazena hlasitému reproduktoru a konektoru USB-C, čtečka otisků prstů je pak umístěna na zádech, a i ona by snesla umístění o kousek níže.

Konektor sluchátek pořád ještě nepatří do starého železa Výrobce zaslouží pochvalu za příslušenství. Kromě telefonu, několika manuálů, USB kabelu a nabíječky v krabičce najdete již zmíněný silikonový obal a špuntová sluchátka. Jsou výrazně lepší než pecky, které se místy objevují v krabičkách telefonů střední třídy, pořád se ale jedná o základ. Nenáročný posluchač jimi nepohrdne, ostatní je mohou použít jako záložní řešení.

Balení obsahuje příjemné bonusy, které nevidíte ve střední třídě často

Displej Nudle s průstřelem. Displej Motoroly je jedním z parametrů, jak se odlišit od konkurence. Protažené displeje s poměrem stran 21:9 najdete na některých Xperiích, nyní se přidává i One Vision. Na úhlopříčce 6,3“ dostanete rozlišení FHD+ (1 080 × 2 520). Panel je typu IPS, a i když se nejedná o AMOLED, má pěkné syté barvy a na daný typ i velmi slušné podání černé.

Rámečky nejsou nejmenší a kamerka ve výřezu by rušila mnohem méně Jas displeje lze regulovat automaticky, čitelnost na slunci je použitelná, najdete ale modely, které jsou na tom lépe. Využít můžete filtr modrého světla, upravit lze sytost barev, jejich teplotu už bohužel nikoliv. Chybí také možnost zmenšit zobrazení. Rámeček kolem displeje by mohl být tenčí, na horní a zejména spodní straně je už poměrně výrazný.

Nastavení jasu • Filtr modrého světla • Barvy Čelní kamerka se tentokrát neschovává v žádném výřezu, Motorola u tohoto modelu zvolila provedení „průstřel“. V levém horním rohu tedy počítejte s více než půlcentimetrovým kruhem, na kterém nic nezobrazíte. Celkově vzato zabírá toto provedení mnohem více místa než některé malé výřezy konkurence, časem se ale na něj dá zvyknout. Reproduktor se schovává v maličké škvírce mezi sklem displeje a středem rámečku na horní straně.

Tlačítka • Dvojice tlačítek • Jediné tlačítko Tlačítka jsou u Motoroly realizována softwarově ve standardním rozložení (zleva Zpět, Domů, Poslední spuštěné aplikace), nebo zvolíte úspornější provedení, které poslední zmíněné tlačítko nahradí gestem. Třetí variantou je pouze jediné tlačítko. Telefon neumí zapnout displej poklepáním ani zvednutím telefonu, musíte vystačit s hlavním vypínačem, případně se čtečkou otisků prstů. Chybějící notifikační diodu alespoň částečně kompenzuje ambientní displej,

Hardware Nic důležitého nechybí. Osmijádrový Exynos 9609 od Samsungu spolupracuje se 4 GB RAM. Úložiště nabízí papírových 128 GB, ze kterých je po prvním spuštění obsazeno necelých 12. Jakmile provedete prvotní aktualizaci všech aplikací, vzroste tato hodnota na 14, nicméně v tomto objemu je zahrnuto i několik aplikací, které můžete odinstalovat (respektive je při inicializaci telefonu nezaškrtnete k instalaci). Takto můžete ušetřit zhruba 500 MB.

Vnitřní úložiště • Úložiště po prvotní aktualizaci • Instalace aplikací Výkonově Motorola nikterak nestrádá, zvládne i náročné herní tituly, a to mnohdy bez nutnosti ubírat na detailech. Poradí si s intenzivním multitaskingem i přehráváním 4K videa. Při zátěži se nijak výrazně nezahřívá. Výsledky benchmarku AnTuTu: celkové skóre: 149 230

CPU: 61 400

GPU: 39 528

UX: 36 927

MEM: 11 375 Telefonu nechybí z hlediska konektivity nic důležitého. Wi-Fi zvládá i 5GHz pásmo, využít můžete NFC, Bluetooth 5.0 a USB OTG, chybí snad jen infraport. LTE lze provozovat na libovolné SIM (pokud osadíte oba sloty). Nenechte se zmást oslavnými informacemi o zvýšené odolnosti – Motorola sice odolá vodě, IP 52 ale odpovídá lehkému deštíku nebo či potu v posilovně, tohle rozhodně není zařízení, které by mělo absolvovat výlet pod hladinu.

LTE na primární SIM • LTE na sekundární SIM • USB OTG Čtečka otisků prstů na zadní straně telefonu si zapamatuje až pět otisků, a kromě odemykání můžete přejetím prstu (libovolného) zobrazit oznamovací panel. Čtečka pracuje přesně se zanedbatelným počtem chybných čtení, je i relativně rychlá, celý proces odemknutí by však mohl být svižnější. Téměř ihned po přiložení prstu telefon zavibruje a otisk akceptuje, následuje ale zhruba půlsekundová prodleva, než se rozsvítí odemknutý displej. I přes znatelnou prodlevu to nijak výrazně neubírá na uživatelském zážitku.

Čtečka otisků prstů Kromě čtečky otisků prstů můžete telefon odemykat i obličejem. Motorola spoléhá na vizuální porovnání, nečekejte tu žádné sofistikované metody třeba jako u iPhonu. Rozpoznání je poměrně přesné, i zde je chyb zanedbatelné minimum, rychlostně je pomalejší než čtečka, pořád se ale pohybuje v únosných mezích. ​

Odemykání obličejem Baterie s kapacitou 3 500 mAh by podle Motoroly měla pohánět telefon celý pracovní den. Tohle tvrzení je velmi zdrženlivé, reálně se budete pohybovat kolem dne a půl, s mírnější zátěží s přehledem zvládnete dva dny bez nabíječky. Ta v krabičce zvládne poslat na výstup 5V/3A, 9V/2A nebo 12V/1,5A, během čtvrt hodiny s ní zvednete nabití zhruba o 20 %. Z nuly do plného nabití počítejte s téměř dvěma hodinami, za poloviční čas se ale dostanete zhruba na 75 %.

Software Android One. Jako u jiných Motorol patří i One Vision do programu Android One. Správně tedy očekáváte Android 9 bez jakýchkoliv grafických úprav či nadstaveb, pravidelné aktualizace a spíše úspornější aplikační výbavu i možnosti přizpůsobení.

Informace o systému • Aktualizace • Plocha • Hlavní nabídka Telefon reaguje na povely okamžitě bez váhání. Nezasekává se, nezpomaluje, rekce jsou svižné, celkově se prostředí podařilo odladit velmi dobře. Veškeré aplikace najdete v hlavní nabídce, plochy jsou určeny pro zástupce často používaných aplikací. Nemohou být prázdné a hlavní je vždy ta vlevo.

Nastavení plochy • Oznamovací panel • Přepínače • Nastavení přepínačů Oznamovací panel nabídne v záhlaví šest přepínačů bezdrátových modulů, opětovným stažením jich zobrazíte devět a další případně zobrazíte vodorovným posunem na další stránce. Pořadí i počet volíte z 19 dostupných.

Poslední spuštěné aplikace • Povely • Displej • Gesta Motorola nabídne několik gest, jimiž si usnadníte některé časté činnosti. Snadno tak vytvoříte snímek obrazovky, zapnete svítilnu nebo pořídíte rychlý snímek. Oznamovací panel lze zobrazit přejetím prstu přes čtečku otisků prstů, absenci notifikační diody řeší ambientní displej, telefon umí sledovat, že se na něj díváte a nebude vám vypínat displej.

FM rádio • Dolby Audio • Telefon • Zprávy Mezi aplikacemi najdete jen základní sestavu od Googlu. Motorola přidala jen FM rádio a aplikaci Moto, které je ale jen zkratkou do Nastavení, jmenovitě do sekce s gesty. Android One a rychlé aktualizace jsou nespornou výhodou, počítejte ale s tím, že zejména po aplikační stránce bude potřeba telefon doladit a některé u konkurence běžné možnosti přizpůsobení u Motoroly nenajdete. Google Play vám ale v mnohém pomůže.

Fotoaparát Nadprůměrné výsledky. V prostředí fotoaparátu máte již tradičně k dispozici několik voleb u okraje obrazovky, další pak měníte v nastavení. To je neměnné, na jednom místě tak nastavíte nejen focení, ale video a další parametry. Mezi focením a natáčením se přepnete vodorovným posunem prstu.

Prostředí fotoaparátu • Nastavení fotoaparátu Podobně jako některé modely Xiaomi nabídne Motorola duální fotoaparát s rozlišením 48+5 MPx. I zde má výsledná fotka „jen“ 12 MPx, protože ze čtyř bodů složí jeden, v plném rozlišení vás ale fotit nenechá. Aplikace reaguje svižně, nebude vás zdržovat. Ukázkové fotografie:

Další fotografie pořízené telefonem najdete na posledním listu Snímky jsou ostré, s dostatkem detailů, mají slušné barevné podání, které by možná mohlo být o něco sytější. Snímky netrápí šum a jen zřídka se vám podaří vyčarovat přepal. V tmavších místech fotek dochází ke slévání detailů, jinak ale Motorola podává nadprůměrné výsledky. Ukázkové video (full HD, 30 fps): Ukázkové video (full HD, 60 fps): Ukázkové video (4K, 30 fps): U videa můžete kromě obvyklého full HD ve 30 fps sáhnout i po dvojnásobné snímkovací frekvenci, případně zvolit 4K (při 30 fps). Video je ostré, mohlo by mít prokreslenější detaily a sytější barvy. Elektronická stabilizace se snaží, se stativem ale rozhodně chybu neuděláte. Obdobně jako u fotek patří Motorola ve srovnání s konkurencí k tomu lepšímu.

Závěr Motorola One Vision se prodává za sedm tisíc osm set korun. Ve střední bude bojovat zejména čistým Androidem, ovšema ni ostatní parametry a jejch provedení na tom nejsou zle. Solidní výkon se slušným úložištěm, rozumnou výdrží a nadprůměrným fotoaparátem, povedený velký displej a absence vyloženě slabého místa dělají z tohoto telefonu zajímavou alternativu k Nokiím a dalším zástupcům programu Android One. Telefon má svoje neduhy, řešení čelní kamerky mohlo zabrat méně místa, rámečky by mohly být menší, nikdo by se nezlobil na bezdrátové nabíjení. V těchto i dalších ohledech se ale jedná o naprosté drobnosti, které celkově pozitivní dojem z Motoroly nepokazí. Motorola One Vision katalog rozměry a hmotnost: 160 × 71 × 8.7 mm, 180 g

displej: 6.3", dotykový LTPS LCD, 1 080 × 2 520, 435 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 9609 (8× Cortex-A73 + A53, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (8 000 × 6 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 81 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Hlavní konkurenti: Sony Xperia 10 Plus katalog | recenze rozměry a hmotnost: 167 × 73 × 8,3 mm, 180 g

displej: 6,5'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 520, 422 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 636 (8× Kryo 260, 1,8 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 264 × 2 448), blesk 79 %

vybavenost 1,9/6

výhodnost cena: až Samsung Galaxy A50 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 7,7 mm

displej: 6,4'', kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9610 (8× Cortex-A73 + A53, 2,3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 25MPx (5 774 × 4 330), video (3 840 × 2 160), blesk 79 %

vybavenost 2,4/6

výhodnost cena: až Verdikt: Motorola One Vision je vybavená střední třída s velkým protáhlým displejem, slušným výkonem, nadprůměrným fotoaparátem i výdrží a adekvátně nastavenou cenovkou. Vše završuje čistý systém Android. Plusy: NFC

Slušná výdrž

Povedený fotoaparát

Kvalitní zpracování

Rychlé nabíjení

Sluchátkový konektor

Rychlá čtečka otisků prstů

Android One

Přiměřená cena Minusy: Hybridní slot

„Průstřel“ displeje

Lesklá zadní strana

Chybějící notifikační dioda

Větší rámečky

Android One