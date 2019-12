RECENZE: Motorola One Zoom – 3× blíže, ale i se širokým rozhledem

Je vidět, že všechny naděje se upínají na fotografickou část. Je totiž nepřehlédnutelná, výrobce ji zmiňuje často zmiňuje v reklamních materiálech, a hlavně je i v názvu. Bez dlouhého napínání prozradím, že tahle sázka vyšla. Je ale potřeba se připravit na dvě věci: fyzické proporce telefonu a systém. Váha 190 g a 6,36" displej může být pro někoho už dost a přestože nemám malé ruce, nebylo pro mne zacházení s telefonem úplně jednoduché. A druhá věc je Android 9, který by měl být po předchozích zkušenostech s Motorolami One v programu Android One, ale není.

Čtveřici čoček na zádech doplňuje svítící logo výrobce: tato Motorola je nepřehlédnutelná, chce být vidět, chce být středem pozornosti a dělá pro to vše. Bude to však na konkurenci stačit? Motorola si troufla uvést telefon, jehož cena atakuje hranici 11 000 Kč. I v této kategorii je však konkurence nemilosrdná a za tuto cenu zákazníci velmi neradi odpouští jakýkoli ústupek. Což může být v případě One Zoom drobný problém. Prostá kalkulace, kde figuruje cena a výčet technických parametrů, nevychází totiž ideálně. Své kvality však telefon má.

Co mě ale velmi potěšilo, je optická čtečka otisků prstů v displeji, která funguje překvapivě rychle, nicméně stran spolehlivosti je ještě co zlepšovat. Vyzkoušet můžete také odemykání pomocí skenu obličeje. Jde však jen o 2D skenování, která provádí přední selfie kamera. Ta našla své místo ve drobném kapkovitém výřezu v horní části displeje. Rámečky kolem panelu se mohou zdát na první pohled docela široké, no já říkám, že jsou tak akorát. Při rozměrech telefonu 158 × 75 × 8,8 mm, chcete-li při úhlopříčce 6,36“, se tímto dobře eliminuje nechtěný dotek na kraji displeji, pokud telefon držíte v jedné ruce.

Zadní matné sklo, co vypadá jako kov. Dominantou telefonu jsou jednoznačně skleněná záda s dost netradiční povrchovou úpravou, která není lesklá, ale na pohmat i na pohled připomíná jemně kartáčovaný kov. Jemný povrch v suchých rukou hodně klouže, naopak vlhké prsty na něm drží jako přilepené. Tedy naprosto opačná situace než u lesklých povrchů. Ve finále ale stejně telefon skončí v pouzdře, přičemž výrobce vám jedno průhledné vložil už přímo do balení. Každopádně, ten pocit z držení telefonu je dost zvláštní, ale máte dojem skutečně hodnotného stroje. Dost tomu pomáhá tak hmotnost 190 g.

V základu je panel naladěný do velmi živých a sytých barev, které mohou někdy působit až nepřirozeně, ale zejména u fotek a videa to prostě vypadá dobře. Je to záměr, aby byl displej líbivý. V nastavení však můžete najít i volbu zobrazení přirozených barev, při kterém displej ukázal vcelku nízké barevné odchylky. Takovéto hodnoty nejsou obvyklé ani u dražších telefonů. Za sebe tak musím displej pochválit, s ohledem na cenu, tato část telefonu bez diskuse skvělý. Snad jediné, co by mohlo někomu vadit, je výřez. Ten je drobný, kapkovitý, ale je tu.

Hezký Super AMOLED s věrnými barvami. Použitý displej si zaslouží pochvalu, to se musí nechat. Už při první startu, kdy na vás začne svítit logo Motorola v krásně pestrých barvách, je celkem jasné, že tohle IPS panel nebude. Máte co do činění se Super AMOLED panelem. Rozlišení Full HD+, tedy 2 340 × 1 080 px dává na úhlopříčce 6,39“ finální jemnost 403 ppi, takže v praxi je rastr neviditelný. Široké pozorovací úhly jsou samozřejmostí, stejně tak skvělá čitelnost na slunci, díky vysokému maximálnímu jasu.

Chtělo by to 6 GB RAM. Zoom pracuje s procesorem Snapdragon 675, který je kombinovaný se 4 GB RAM. Na většinu práce a na trochu hraní je tato kombinace v pohodě, dost tomu také pomáhá čistý systém, ale telefon se prezentuje jako fotomobil, který má ovládat multimédia, a pokud mu naložíte a necháte otevřených více aplikací, kde máte rozupravované fotky, můžete se dostat do okamžiku, kdy telefon začne trochu lapat po dechu. Není to nijak dramatické, avšak jak se telefon zaplní daty, může být tento neduh citelnější. Myslím, že 6 GB RAM by si telefon zasloužil a trochu víc by to respektovalo cenu.

Software

Motorola One bez Androidu One. Zatím všechny telefony z řady Motorola One měly operační systém Android One, tedy čistý systém, který má garantované servisní updaty a dočká se i upgradu na novou verzi. Zoom však tvoří výjimku (společně s Motorolou One Macro), čistý systém Android 9 tu sice najdete, ale není součástí programu Android One, takže updaty jdou na vrub výrobce a ne Googlu. Což je trochu nepříjemné zjištění. V telefonu je totiž aktuální datum u úrovně opravy zabezpečení 1. červenec 2019. Což už je trochu mimo. Motorola sice telefony záplatuje, ale očividně ne tak poctivě, jako to dělá Google u Android One.



Android 9 ve své syrové podobě, klidně můžete přehlédnout fakt, že nejde o Android One.

Jinak je to jako u všech Motorol, jediný software navíc zastupuje aplikace Moto, která přináší podporu jednoduchých gest a nastavení zobrazení informací na vypnutém displeji atd. Zbytek výbavy jsou aplikace od Google a vším dalším vás telefon přesvědčuje, že je to čistý Android. To má za následek několik věcí: software je příjemně svižný a stabilní, a hlavně se neztratíte v nastavení. Čistý systém je prostě čistý systém.



Jediné, co je tu navíc, je aplikace Moto, která je snad každé Motorole. Dovolí vám nastavit oblíbená gesta atd.

To mě ale vede k otázce, je tato cesta správná? Výhodou čistého systému má být jeho bezpečnost, protože dostává pravidelné záplaty. V případě telefonů s nadstavbou má člověk alespoň dojem, že získává něco navíc stran funkcí a u těch nejlepších má nadstavbu i pravidelné záplaty. Jenže tady nemám ani jedno z uvedeného. Prázdná nádoba bez záplat, což mě mrzí a za 11 000 Kč, chci víc.



Zabezpečení je aktuální k 1. červenci 2019, což je skoro půl roku mimo. Telefon není v programu Android One, takže další zabezpečení dojde neznámo kdy.