RECENZE: Motorola Razr 5G maže kompromisy. Používat se dá i zavřená

Plusy Véčková konstrukce

Ohebný displej

Využití vnějšího displeje

Slušný výkon a paměť

Pěkné denní snímky s HDR Minusy Není možné otevření na 90 °

Menší výdrž na baterii

Při námaze se zahřívá

Duální foťák by byl lepší

Vyšší cena ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Motorola po necelém roce přišla s druhou generací ohebného véčka. Motorola Razr 5G je po všech stránkách vyspělejší a odladěnější než loňský předchůdce. Většinu jeho nedostatků odstranila, zvýšila výkon, zlepšila použitelnost v zavřeném stavu a přitom meziročně nezdražila. Novinka se prodává v černé barvě za 40 tisíc korun, loňský model je o 16 tisíc levnější.

Velikostně zůstává nový Razr přibližně stejný. Stále platí, že v zavřeném stavu jde o nejkompaktnější mobil současnosti, v otevřeném se velikostně blíží většině klasických smartphonů, jen je o něco užší a tudíž příjemnější na držení. K tomu přispělo i lepší vytvarování brady, která je viditelně subtilnější. Čtečka otisků se proto u nového modelu musela přesunout na záda, kde je v ideálním místě pro odemykání ukazováku. Chválíme také menší podíl plastů, jejichž použití se omezilo pouze na zmiňovanou bradu a část rámečků.

Zavřeno nebo otevřeno

Hlavním materiálem Razru 5G je sklo, které najdeme na zádech i přední straně se sekundárním displejem. Vypadá to lépe, ačkoli vroubkovaná plastová záda u loňského modelu měla praktickou funkci – lépe maskovala otisky a šmouhy. Nový Razr 5G budete muset ustavičně leštit a taky na něj musíte být opatrnější – tentokrát ani pád na záda zřejmě neskončí bez následků...

Vylepšením prošel mechanismus pantu, přes který se telefon otevírá společně s ohebným displejem. Pant je masivnější, vyrobený z nerezové oceli. Otevírání je jistější a plynulejší, proti minulé generaci nemáte pocit, že telefonu rozevřením ublížíte. Stále je tu tzv. „zero gap“, tedy prakticky žádná mezera mezi dvěma křídly zavřeného véčka. Samotný displej, jenž je vůči konstrukci telefonu při otevírání v pohybu, je na okrajích dobře zapuštěný a tím pádem chráněný, aby se pod něj zboku nedostaly nečistoty.

Telefon se dá pohodlněji otevřít i zavřít jednou rukou, ale opět platí, že je zde pouze poloha zcela zavřeno (0 °) nebo zcela otevřeno (180 °) a nic mezi tím. To je docela škoda, protože krokový mechanismus by umožnil otevřít telefon třeba do pravého úhlu a využít základny spodního flipu jako stabilizačního stojánku při fotografování. Tuhle funkcionalitu využívá konkurenční Samsung Galaxy Z Flip 5G. Motorola uvádí, že mechanismus je testován na 200 tisíc zavření a otevření, což i u nejnáročnějších uživatelů znamená až 5 let bezproblémového používání. A tak dlouho stejně asi nikdo jeden telefon mít nebude.

Véčko, které nemusíte otevřít

Při tak náročné konstrukci, jakou je véčkový ohebný telefon, není prostor na plýtvání místem. Tlačítka pro zapnutí telefonu a regulaci hlasitosti jsou proto velmi drobná a najdeme je na hraně horního flipu. Přesto se namačkávají s jistotou. Ústupkem je hlasitý mono reproduktor na spodní hraně. Telefonní sluchátko se do stereo efektu nezapojuje, protože se nepředpokládá, že budete hudbu poslouchat s rozevřeným mobilem. Chybí i 3,5mm jack. Spodní hrana slouží jako útočiště pro USB-C konektor a nově také slot pro jednu nanoSIM kartu. To je důležité vylepšení, protože loňský model spoléhal pouze na eSIM. Nyní můžete mít eSIM jako sekundární kartu a telefon používat i jako Dual SIM.

Telefon obsahuje opět dva displeje – vnitřní ohebný P-OLED a vnější klasický OLED – jejich parametry jsou stejné jako u první generace. Nebylo důvod je měnit, protože rozlišení vzhledem k rozměrům telefonu stačí. Podání barev i u vnitřního displeje je velmi dobré, černá je opravdu černá a jediné místo pro zlepšení bychom našli u maximálního jasu. Na sluníčku si ale displej dopomáhá kontrastem, takže je rozumně čitelný i v těchto podmínkách.



Vnější displej má bohaté využití, ke spoustě úkonů nemusíte telefon otevírat

Motorola hodně sází na využití vnějšího Quick View displeje (800 × 600 bodů) bez nutnosti telefon otevírat – prý tak můžete dělat až 40 % činností. Nechala tomu s dopomocí od Googlu upravit prostředí i vybrané aplikace. Se zavřeným telefonem si zavoláte (na hlasité handsfree), odepíšete na SMS i e-mail (díky plnohodnotné QWERTY klávesnici, která je i na malém displeji překvapivě ovladatelná), můžete se nechat navigovat z Google Maps, ovládáte přehrávač Spotify, vyfotíte selfíčko na fotoaparátu a spoustu dalších. Na malém displeji jdou spustit i některé aplikace třetích stran, ale nemusí být vždy ideálně optimalizované. Naopak třeba prohlížeč Chrome na něm rozjet nejde a vlastně by to ani nedávalo valný smysl.

Trochu se potí

Výrazným mezigeneračním skokem je vylepšení výkonu. Razr 5G dostal jeden z nejvýkonnějších procesorů v sedmistovkové řadě Qualcommu – Snapdragon 765G s posílenou grafikou. K tomu má k dispozici 8 + 256 GB, takže paměti i úložiště bude mít každý dost a vůbec nevadí, že telefon nemá slot na paměťovou kartu. Menší nevýhodou je poměrně znatelné zahřívání, na které už z klasických smartphonů nejsme zvyklí. Jenže rozvést teplo v podstatě jen do poloviny těla telefonu je mnohem větší oříšek, a tak si na tento průvodní jev musíme zvyknout. Telefon jsme bohužel neměli možnost vyzkoušet v 5G síti, snad se u tohoto typu konektivity nebude potit ještě víc.



Výkon zařízení v benchmarku Antutu odpovídá spíše střední třídě, paměti je ale dostatek • aplikace Moto Actions přináší oblíbené funkce a gesta telefonů Motorola

Další výzvou véčkové konstrukce je baterie, ani zde kapacita fyzicky nemůže rovnat s klasickými rovnými smartphony. Motorola navýšila kapacitu na 2 800 mAh a hlavně přidala rychlé dobíjení Turbo Power. Na rovinu říkám, že pro „heavy users“ tohle na celý den nevystačí, ale díky rychlejšímu kabelovému dobíjení 15 W stačí připojit přes den na půl hodiny telefon na nabíječku a do večera určitě vydrží. Pro méně intenzivní používání se dá celodenní výdrž slíbit.



Prostředí telefonu My UX je velmi elegantní a přehledné

Velmi se mi líbí pojetí uživatelského prostředí My UX. Jde v podstatě o čistý Android 10 doplněný jednou vlastní aplikací Moto Actions, kde máte všechny speciální funkce a gesta včetně tutoriálů vysvětleny na jednom místě. K tomu je zde lehké možnosti přizpůsobení designu (zvolit můžete tvar a barvu ikon nebo velikost písma), ale žádná zbytečná divočina. Prostředí je svižné, příjemné, obsahuje minimum balastu a hlavně zbytečně neduplikuje žádné aplikace, když prakticky všechno dokáže obstarat Google.

I s jednou čočkou se dá zahrát velké divadlo

Největším překvapením Razru 5G je fotoaparát. Pořád má jen jednu čočku, ale senzor zvýšil rozlišení na 48 Mpx. Dokáže spojovat čtyři okolní pixely v jeden obrazový „superbod“, což se hodí zejména ve zhoršených světelných podmínkách. I když je to v podstatě jediná zbraň (dalšími objektivy si foťák pomoci nemůže), využívá jí ve spojení s optickou stabilizací a účinným HDR velmi efektivně. V denním focení telefon nijak nezaostává za konkurencí a ostudu neudělá ani za šera s použitím překvapivě účinného Nočního režimu. V portrétech není tak silný, zoom jde pouze softwarově ořezem a někomu může chybět i širokoúhlý objektiv.

Ukázkové fotografie:





Denní snímky na automatiku



Makro snímky nejsou nejsilnější disciplínou







Ukázka síly HDR: vlevo HDR vypnuto, vpravo HDR zapnuto







Noční snímky: vlevo automatika, vpravo Noční režim

Ukázkové video (1 080p, 30 fps):

Co je ovšem naprosto vynikající, to je nová aplikace fotoaparátu Camera 3.0. Minimalistická, přehledná, s užitečnými položkami po ruce a méně potřebnými ukrytými v podnabídkách. Za mě jednoznačně nejlepší aplikace pro ovládání fotoaparátu na Androidu! Dobrou zprávou je, že ji Motorola brzy chystá nasadit i na ostatní své telefony.

Motorola Razr 5G je tolik potřebným vylepšením loňského modelu, jenž – jakožto pionýr svého rodu – nebyl dokonalý a asi to od něj ani nikdo nemohl čekat. Teď ovšem americký výrobce vybalil své chytré véčko s ohebným displejem v druhé generaci konečně naostro a výsledek je velmi dobrý. Samozřejmě, telefon díky atypické konstrukci nemusí vyhovovat každému, ale v rámci své kategorie má minimum chyb nebo ústupků, které jdou většinou pouze na oltář jeho konstrukce a menšímu manévrovacímu prostoru pro inženýry.

Verdikt: Motorola Razr 5G je kompaktní, stylový, ale i velmi praktický pro běžné používání. A také ovšem docela drahý.

Plusy:

Jedinečná véčková konstrukce

Ohebný displej s dobrými zobrazovacími vlastnostmi

Bohaté využití vnějšího displeje

Slušný výkon, dostatek paměti

Pěkné denní snímky s HDR

Vynikající aplikace fotoaparátu

Minusy:

Není možné otevření na 90 °

Menší výdrž na baterii

Při námaze se zahřívá

Mohl mít druhou čočku pro širší záběr a makro

Vyšší cena