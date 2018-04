RECENZE: Nokia 2 je hezká na povrchu, ale dutá uvnitř

Soudně čistě podle reakcí z internetu značka Nokia stále přitahuje obrovskou pozornost. Ponechme nyní stranou, že Nokia již není skutečná Nokia, ale za současnou mobilní značkou stojí výrobce HMD Global. Po návratu do mobilního byznysu a několika modelech střední a vyšší třídy se tento čínský výrobce rozhodl vstoupit i do vod nejnižší třídy.

Design

První na ráně. Doba, kdy se nízká cena podepisovala v prvé řadě podepisovala na zpracování telefonu, je minulostí. Dnes i velmi levné telefony mají velmi dobře zpracované tělo a zajímavý design. To je případ i Nokie 2, která vás zaujme ihned při vybalení telefonu s prodejní krabičky.



Nokia 2 měří 142 × 70 × 9,7 mm a její hmotnost dosahuje 171 g. Zaoblené hrany telefonu prospívají pohodlnému držení

Přední straně pochopitelně dominuje 5palcový displej, kolem kterého jsou poměrně výrazné rámečky. Škoda jen, že se model 2 neinspiroval u modelu 8 a nevměstnal do prostoru pod displejem senzorové klávesy pro ovládání systému telefonu. Prostor by pro to určitě byl. Namísto toho se musíme spokojit se softwarovou variantou ovládacích tlačítek.



Nad displejem velmi výrazně vykukuje sekundární kamerka. Společnost jí dělá také sluchátko a klasicky i senzory okolního světla a přiblížení

Již při pohledu zepředu je jasně patrný kovový rámeček telefonu, který je na obou kratších hranách předělen vždy dvojicí plastových proužků. Celistvost rámečku narušuje i 3,5mm jack pro připojení sluchátek a mikrofon na horní hraně nebo microUSB konektor a druhý mikrofon na hradně spodní.



Výřez pro nehet na spodní hraně naznačuje, že zadní kryt je odnímatelný. Pod ním jsou ukryty sloty pro dvě SIM karty i microSD kartu

Na zadní straně designéři nevymýšleli žádné zázraky a zachovali minimalistický design. V horní části je umístěn hlavní fotoaparát a LED blesk, jež obepíná pro nové Nokie charakteristický rámeček fazolovitého tvaru. V pravém dolním rohu nesmíme zapomenout na hlasitý reproduktor, přičemž jeho výkon příliš neoslní.



Reproduktor je při nižších stupních hlasitosti jen obtížně slyšitelný a ani při maximální hlasitosti se nemusíte bát o své bubínky. Při vyšších úrovních hlasitosti navíc reproduktor začíná mírně šumět