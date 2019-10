RECENZE: Nokia 2.2. Členství v programu Android One nestačí

Plusy Čistý Android 9.0 Pie

Dobrá výdrž baterie

Výměnné kryty a baterie Minusy Velmi slabý výkon

Chybí čtečka otisků prstů

Průměrný fotoaparát ? 4 /10 Hodnocení

redakce Před začátkem letošních prázdnin představila společnost HMD Global – výrobce telefonů Nokia svou další novinku. Nokia 2.2 patří do nejnižšího segmentu portfolia této věhlasné značky. Jedná se současně o nejlevnější model značky Nokia, který je zařazen do programu Android One. Po vzoru Nokie 1 pokračuje i model 2.2 v reinkarnaci výměnných plastových krytů. Svou výbavou Nokia 2.2 na první pohled nezaujme a nezmění to ani dlouhodobější používání. Největší slabinou je slabý procesor, který nedokáže telefonu dodat dostatečný výkon k tomu, aby systém fungoval plynule. Nespraví to ani kamera, která je zkrátka špatná. Pozitivem je 3 000mAh baterie a čistý Android se zajištěnou podporou do dalších let. Nokia 2.2 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 146 × 71 × 9,3 mm, 153 g

displej: 5,7'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 520, 295 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 16 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Mediatek MT6761 (Helio A22) (4× Cortex-A53, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 13MPx, video (1 280 × 720), blesk 71 %

vybavenost ?

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Celou recenzi Nokie 2.2 si můžete přečíst na následujících listech.

Design Nečekejte zázraky. U cenově dostupných telefonů se výrobci obvykle snaží zájemce nalákat právě na jejich vzhled, kde pozitiva často i končí. Také Nokia 2.2 nabízí mírně netradiční design, jelikož se povrch zadní strany na světle mírně třpitý. Že se jedná o telefon s nižších pater však poznáte okamžite, jak model 2.2 vezmete do ruky.

Rozměry modelu Nokia 2.2 činí 146 × 70,6 × 9,3 mm a váží 153 gramů Zadní plast je totiž vyroben z levného plastu, což je na omak jednoduše cítit. Nevýhodou povrchové úpravy zadního krytu je, že se velmi rychle umaže od ulpívajících otisků a je rovněž náchylná k mechanickému poškození. Ačkoliv telefon nepatří mezi nějaké tlouštíky (v pase má 9,3 mm), tak v ruce rozhodně nepůsobí nijak subtilně, spíše naopak. Zaoblené hrany nicméně zajišťují pohodlný úchop a ani při delším užívání vás hrany telefonu nebudou do ruky řezat.

Na levém boku telefonu je dedikované Google tlačítko Nokia 2.2 drží trend úzkých rámečků, přičemž co se čelní kamerky týká, zvolil výrobce kapkovitý výřez. Ten, na rozdíl od jiných modelů, nelze v nastavení žádným způsobem zakrýt. Spodní brada je sice výraznější, ale nejedná se o žádnou tragédii.

Čtečka otisků prstů chybí, k odemknutí tak může posloužit buď obličej nebo jiný zámek Výrobce u modelu 2.2 žádným způsobem neexperimentoval s umístěním tlačítek pro ovládání hlasitosti a zapnutí telefonu. Tyto klávesy se proto nachází v horní části pravého boku, přičemž mají zřetelnou odezvu. Žádným překvapením nemůže být ani použití microUSB konektoru pro dobíjení, který je uprostřed spodní hrany. Na opačné straně pak hledjte 3,5mm jack pro připojení sluchátek.

Kromě krytu Xpress-On je vyměnitelná i baterie. To už tu dlouho nebylo Hlavní fotoaparát je umístěn na zadní straně v horní části. Žádným způsobem přitom nevystupuje nad povrch, naopak je spíše mírně zapuštěný v těle, což pomáhá s ochranou čočky fotoaparátu před mechanickým poškozením. Celkově ale mohu design a zpracování spíše pochválit. Sice je vidět, že se nejedná o žádný drahý model, avšak snaží se držet trendu a konstrukce je pevná a neskřípe.

Displej Pozitiva převládají. Společnost HMD Global se rozhodlo v případě Nokie 2.2 použít stejný panel jako u vybavěnějšího modelu 4.2. Jedná se o IPS obrazovku s úhlopříčkou 5,71 palce a HD+ rozlišení (720 × 1 520 pixelů), což dává výslednou jemnost 295 ppi. Displej tak jednoznačně nepatří k nejostřejším, avšak v rámci své cenové relace je to rozhodně mírně lepší než standard.

Displej Nokie 2.2 pokrývá 79 % čelní strany Pochválit mohu jeho barevné podání, avšak strádá v oblasti maximálního jasu. Proto, aby byl displej na slunci čitelný, bude třeba ho mírně zastínit. S ohledem na věrnost barev tak ani nemrzí, že v nastavení chybí možnost další úpravy jeho vlastností. Potěší i ambientní displej, který zobrazuje čas, datum, příchozí notifikace a stav baterie a současně nemá právě na výdrž žádný větší vliv.

Hardware Příště jinak a lépe. Po stránce výkonu vsází Nokia 2.2 na čtyřjádrový procesor MediaTek Helios 22 vyráběný 12nm technologií, kde jsou všechna jádra taktovaná na 2.0 GHz. Při graficky náročnějších úkonech mu pomáhá také grafický čip PowerVR GE8320 a v běžných činnostech se uplatní také 2GB RAM. Výsledky benchmarku AnTuTu v7.2.3: celkové skóre: 62 112 bodů

CPU: 28 558

GPU: 8 679

UX: 21 197

MEM: 3 678 Právě výkonnostní stránka je to, co by mělo potenciální zájemce zajímat v tomto segmentu nejvíce, protože je zde stále mnoho modelů, u nichž je nízký výkon nepříjemným cenovým kompromisem. To je bohužel případ i Nokie 2.2. Již po prvním spuštění totiž poznáte, že ne vše půjde po drátkách. Téměř každá animace je mírně seká. Otevírání aplikací trvá v řádu jednotek vteřin a graficky náročné aplikace telefon de facto nezvládá vůbec.

Skrze FM tuner můžete poslouchat hudbu i bez toho, aniž byste předtím do telefonu přidali jakýkoli hudební obsah Situaci nedokáže vylepšit ani podpora nejdůležitějších pásem LTE sítí či přítomnost adpatéru Wi-Fi 802.11 b/g/n, protože i rychlá data, resp. načítání těchto dat v aplikacích naráží na výkonnostní manitely. Telefon nicméně dokáže posloužit jako navigace, když disponuje A-GPS čipem s podporou GLONASS. NFC ale chybí.

K připojení bezdrátových sluchátek poslouží Bluetooth 4.2 Velkou devízou modelu 2.2 naopak je 3 000mAh baterie a její výdrž. Svůj velký podíl na tom samozřejmě má nenáročný procesor a nižší rozlišení. Vzhledem k tomu, že telefon nelze příliš používat pro hraní her, využijete zejména jeho základní vlastnosti. Nějaký prostor pak jistě dostanou i sociální sítě a surfování na internetu. V takovém případě a při běžném použití přitom telefon zvládne i 2-3 dny. Základní Nokia 2.2 už je v prodeji. Najdete ji v nabídce T-Mobilu Pokud by telefon většinu času ležel na stole, prodloužila by se jeho výdrž i na 4-5 dní. Dlouhá výdrž je potřeba i z toho důvodu, že dobíjení trvá na dnešní poměry nekonečně dlouho. Konkrétně se Nokia 2.2 prostřednictvím přibaleného 5W adaptéru dobije z 0 na 100 za zhruba 3 hodiny. Podpora jakéhokoliv standardu rychlého dobíjení totiž dle očekávání chybí.

Software Nejlevnější Android One. Nokia 2.2 je nejlevnějším modelem s logem Nokia, která patří do programu Android One. To znamená, že i tato Nokia má jistotu, že po dobu minimálně dvou let bude dostávám upgrady na nejnovější verzi Androidu, a současně bude pravidelně dostávat i bezpečnostní aktualizace.

Pohled do prostředí Nokie 2.2 již tradičně jsou jedinými rozdíly mezi opravdu čistým Androidem 9.0 Pie a tím, který užívá Nokia 2.2, v tom, že v nastavení přibyla položka Ambientní displej, která umožňuje, zobrazení některých aplikací i na vypnutém displeji, a rovněž bylo přepracováno i uživatelské prostředí fotoaparátu.

Google Asistent stále není dostupný v češtině, a proto pro jeho využití je nezbytné telefon přepnout do jiného jazyka Levná Nokia 2.2 bude v programu Android One a dostane i výměnné kryty

Fotoaparát Pouze na den. Fotoaparát je u Nokia 2.2 jeden, přičemž disponuje 13Mpx rozlišením, automatickým ostřením a v horších podmínkách mu pomáhá LED přisvětlovací dioda. Světelnost snímače činí f/2,2. Rozlišení čelní kamerky se zastavilo na 5 Mpx. Více informací o fotoaparátech tohoto modelu není, což vzhledem k jeho schopnostem dává smysl.

Prostředí fotoaparátu Prostřední fotoaparátu poznají všichni ti, kdo již nějaký telefon od značky Nokia se systémem Android měli. V prostředí lze volit mezi třemi režimy (Fotoaparát, čtverec a video) a k dispozici je i panoramatický mód nebo Google Lens. Zajímavostí je rovněž podpora HDR režimu (vč. automatické varianty). Při testování jsme si všimli mírné prodlevy mezi stisknutím spoušti a skutečným pořízením snímku. S tím tedy musí budoucí uživatelé při fotografování počítat. Ukázkové fotografie: Denní snímky z fotoaparátu odpovídají cenové relaci telefonu. To znamená, že nejsou úplně k zahození, nicméně žádnou extra parádu s nimi taky neuděláte. Zejména na automatickém ostření se projevuje slabý výkon, a tak se vám mnohokrát stane, že fotografie budou ve výsledky mírně rozmazané. Noční snímky pak jsou použitelné pouze vyjímečně, protože jen málokdy zachytí snímač dostatek světla pro vykreslení scény. Selfie fotoaparát: Oba fotoaparáty pak dokážou natáčet i video, a to shodně ve FullHD rozlišení při 30 fps. Výsledný záznam pořízení kamerou Nokie 2.2 má poměrně dobré barvy, avšak opět trpí na nízkou ostrost a zde i na nedostatek (byť digitální) stabilizace. Ukázkové video (Full HD, 30 fps):