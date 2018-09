RECENZE: Nokia 3.1 je nejdostupnější Android One

Hrany i rohy má telefon zaoblené, nikde nic netlačí ani neřeže. Nokia je příjemně malá, dobře sedne do ruky, bude se příjemně ovládat i uživatelům s menšími dlaněmi. Ovládací tlačítka na pravém boku jsou dobře hmatově odlišena, poskytují zřetelnou zpětnou vazbu, mohla by ale být umístěna o kousek níže.

Displej

Nokia jde s moderním trendem protažených displejů a model 3.1 tak nese 5,2“ panel s poměrem stran 18:9 (rozlišení HD+, tedy 720 × 1 440) krytý sklem Corning Gorilla. Displej je dostatečně jasný, se sytými barvami, širokými pozorovacími úhly a ani na slunci nemá problém s čitelností.



Nudlovitý tvar mají na svědomí velké rámečky

V dané cenové hladině lze výrobci odpustit, že neřešil zaoblení rohů displeje a vy tak máte k dispozici plný obdélník. To je jen kosmetická drobnost. Horší je to s velikostí displeje vzhledem k tělu zařízení. Rámeček nad displejem by mohl být menší, ve srovnání s tím spodním ale budete rádi, že nenarostl více. Do prostoru pod displejem by se totiž s přehledem vešla trojice kapacitních tlačítek nebo s trochou dobré vůle i domovské tlačítko z iPhonu.

Kdyby měla Nokia 3.1 na výšku o centimetr méně a menší rámečky nad a pod displejem (zejména ten spodní), slušelo by jí to mnohem více. Třeba se dočkáme u další generace. Tlačítka řeší telefon softwarově se standardním rozložením (zleva Zpět, Domů, Poslední spuštěné aplikace) bez možnosti úpravy.



Možnosti nastavení displeje jsou velmi skromné

Notifikační diodu nad displejem byste hledali u Nokie marně. Místo toho nabízí funkci ambientního displeje, která v případě nového oznámení zobrazí všechna na černém pozadí. Displej můžete zapínat kromě obvyklého hlavního vypínače i poklepáním. Úpravu barev nebo filtr modrého světla budete v nastavení hledat marně.