RECENZE: Nokia 3.4 – Zdařilý design a příliš mnoho kompromisů

Plusy Poctivá konstrukce a líbivý design

Zachování FM rádia a konektoru sluchátek

Plnohodnotný dualSIM + microSD slot

Vcelku povedený hlavní snímač

Baterie s dvoudenní výdrží, přítomnost NFC Minusy Hrubý a nerovnoměrně podsvícený displej

Málo výkonu, špatná optimalizace, padající aplikace

Pomalá a nespolehlivá čtečka otisků prstů

Zbytečný širokoúhlý a bokeh snímač

Starší Bluetooth a Wi-Fi konektivita ? 5 /10 Hodnocení

redakce Výrobce HMD Global držící licenci na výrobu smartphonů s logem Nokia prodává na českém trhu další nový kousek se jménem Nokia 3.4. Přístroj s cenovkou čtyři tisíce korun je typickým zástupcem nižší třídy, který se i podle loga na krabičce hlásí do programu Android One. Ten by měl mít za výsledek nejen čistý a perfektně odladěný systém, ale také dva roky aktualizací systému a tři roky aktualizací bezpečnostních, které jsou ve spolupráci přímo se společností Google distribuovány takřka okamžitě po jejich dokončení a otestování. Jak dopadla novinka v naší recenzi? Telefon se u nás prodává za baťovské čtyři tisíce korun v šedé a modré barevné variantě, a to v paměťovém provedení 3 + 64 GB. Dle prvních dojmů boduje telefon výdrží, konstrukčním zpracováním a neotřelým designem, kde naopak body ztrácí, to je oproti očekávání nepříliš rychlý a odladěný systém s často padajícími aplikacemi a také nepřesvědčivý fotoaparát. Nokia 3.4 za ceny od 3 890 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 6 obchodůna Porovnat ceny Nokia 3.4 katalog rozměry a hmotnost: 161 × 76 × 8,7 mm, 180 g

displej: 6,4", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 560, 268 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 3 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 460 (8× Kryo 240, 11nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 13MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 54 %

vybavenost cena: 3 990 Kč až 5 390 Kč Celou recenzi Nokia 3.4 si přečtěte na následujících listech.

Design Kouzlo obyčejného. Takzvaný skandinávský design, který výrobce už dlouhodobě u smartphonů Nokia používá, znamená jednoduché a oblé tvary a především kruhový modul fotoaparátu. I na takto levném plastovém unibody telefonu dokázal výrobce ozvláštnit vzhled, a to díky mikroskopickému vroubkování na zadní straně, takže i na plastových zádech vidíme barevný přechod od tyrkysové přes modrou až k lehce fialové. Jako bonus tak automaticky získáváte neklouzavý telefon, kde nejde mimo displej vidět žádné otisky.

Při váze 180 gramů má Nokia 3.4 rozměry 161 × 76 × 8,7 mm. Na čelní straně najdeme poněkud výrazný rámeček okolo 6,39" displeje, což ale v dané cenové kategorii není nic neobvyklého. Pod displejem je rámeček širší a usadilo se tam logo výrobce, nad displejem potom najdeme štěrbinu hovorového reproduktoru a také potřebné senzory. Průstřel na selfie kamerku se nachází v levém horním rohu a i když je dost velký, nepůsobí rušivě. Notifikační diodu bychom tu však hledali marně.

Na horní i spodní hraně je vše obvyklé, jako příjemný bonus i zachovaný sluchátkový konektor. Na zádech potom najdeme hezky osově souměrný modul fotoaparátu a k němu zarovnanou čtečku otisků prstů. Po obvodu telefonu najdeme zavedenou klasiku, jedinou výjimkou může být na levém boku dedikované tlačítko pro Google Asistenta. Nad ním se potom nachází šuplíček na microSD kartu a dvojici nanoSIM, což chválíme. Horní hrana ukrývá sluchátkový konektor (v balení se nachází ta nejobyčejnější plastová pecková sluchátka) a sekundární mikrofon, hrana spodní potom USB-C konektor, hovorový mikrofon a hlasitý reproduktor. Pravý bok ukrývá standardní dvojkolébku hlasitosti a tlačítko zámku přístroje.

Na jednom bokou dvojkolébka hlasitosti a tlačítko zámku, na druhém plnohodnotný šuplíček na dvě nanoSIM a microSD kartu, ale také tlačítko pro Google Asistenta, které nelze nijak přemapovat. Zadní strana, kromě svého překvapivého vzhledu, nabídne také pohled na svisle umístěné logo výrobce, nad ním čtečku otisků prstů a kruhový modul fotoaparátu, ve kterém se nachází trojice čoček a LED blesk. Čtečka otisků prstů u Nokie 3.4 bohužel není ani z nejrychlejších, ani z nejpřesnějších, její spolehlivost bych ohodnotil tak na 60 - 70 %. V neposlední řadě je pod zády skryta také cívka NFC antény a vespod jsou nenápadnou barvou vyvedeny nutné údaje o modelu, výrobci a recyklaci.

I přes plastová záda je u Nokie 3.4 vidět gradientový přechod od tyrkysové přes modrou až k fialové. Světle šedé popisky modelu a recyklačních údajů jsou vidět jen takto z boku, napřímo je snadno přehlédnete.

Displej Nepříliš povedený panel. Nokia 3.4 má úhlopříčku displeje 6,39", na níž nabídne IPS panel s rozlišením 720 × 1560 obrazových bodů, tedy jemnost 268 PPI. Na tak velké úhlopříčce je pouze HD+ rozlišení hodně nízké a tak počítejte, že rastr displeje, především u kruhových tvarů, uvidíte pouhým okem. IPS technologie znamená dobré pozorovací úhly a reálné podání barev, příkladný je také minimální jas, ten maximální by však zasloužil dosáhnout na vyšší hodnoty. I díky tomu může být čitelnost na jasném slunci nebo pod jasným osvětlením problémová. Problémové je bohužel také podsvícení, které při tmavších barvách zcela jasně prosvětluje mnohem jasněji u spodní hrany displeje, než kdekoliv jinde. Chválíme za přítomnost tmavého režimu u takto levného přístroje, a i když na IPS displeji není jeho přínos pro baterii takový, minimálně oči určitě pošetří. Stejně tak jako noční režim, který se stará o filtrování modrého světla.

Nastavení displeje u čistého Androidu neobsahuje žádné extra volby. Škoda u tmavého režimu ale je, že zatímco notifikační roletka a rychlé přepínače získají zcela černé pozadí, celý zbytek systému se přebarví jen do tmavě šedé barvy. Mnoho dalších nastavení u displeje není, už jenom velikost písma a prvků v prostředí, spořič, interval vypnutí displeje, možnost zapnout automatický jas a změnit tapetu. Žádná regulace podání barev, kontrastu atd. přítomna není.

Hardware Alespoň baterie se umí předvést. Ano, vím, že Nokia 3.4 je základní smartphone za 4 tisíce korun a že není fér od něj očekávat kdovíjaké výsledky, ale i tak by celkový dojem z telefonu mohl být o dost jinačí, kdyby bylo trochu výkonu navíc, kdyby byla lepší optimalizace, nebo nejlépe rovnou obojí. Alespoň že akumulátor s kapacitou rovné 4 000 mAh dokáže telefon celkem s přehledem pohánět až dva dny, zatímco proces opačný, tedy nabíjení z nuly do plného stavu, zabere přes dvě hodiny.

Systémové prostředky, kde vyčnívá snad jen baterie. Hnacím ústrojím Nokie 3.4 je chipset Qualcomm Snapdragon 460, který nabízí 11nm technologií vyrobených osm jader (4× 1,8 GHz + 4× 1,6 GHz), grafický akcelerátor Adreno 610 a k tomu 3 GB RAM paměti, z nichž je běžně dostupný cca 1 GB. Papírové hodnoty to nejsou, na danou cenovou kategorii, úplně špatné, ale realita používání bohužel tak optimistická není. Co se vnitřní paměti týče, základních 64 GB (cca 45 GB volných po startu) lze rozšířit paměťovou kartou až do velikosti 512 GB. Výsledky benchmarku AnTuTu v8.5.2: celkové skóre: 145 518 bodů

CPU: 60 031

GPU: 19 371

MEM: 35 701

UX: 30 415 Konektivita Nokie 3.4 je zastoupena jednopásmovou Wi-Fi standardů b/g/n a starším Bluetooth verze 4.2, alespoň zde ale najdeme plnou podporu geolokačních systémů - GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo. Nechybí NFC ani FM rádio, výrobce zachoval sluchátkový konektor a pro systémovou komunikaci se používá USB-C. Senzorová výbava čítá akcelerometr, gyroskop, senzor osvětlení a přiblížení, z bezpečnostních prvků je podporováno odemykání obličejem a otiskem prstu.

Software Špatné odladění a neaktuální zabezpečení. Jak jsem zmiňoval na začátku, Nokia 3.4 je zařazena do programu Android One. I když tedy přislíbené aktualizace po dobu dvou let dnes již nikoho neohromí, očekávali bychom alespoň aktuální zabezpečení, které je slibováno rovnu tři roky. Realita je ale bohužel jiná, jelikož použitý Android ve verzi 10 má dataci aktualizace zabezpečení k 5. září 2020.

Takto vypadá Android 10 z programu Android One na Nokia 3.4. Android One má také znamenat žádné předinstalované aplikace, přesto se sem, mimo plejády více či méně potřebných aplikací přímo od Google, dokázal vloudit Netflix. Čistý systém se také rovná žádným či pouze minimálním extra funkcím a zlepšovákům pro ovládání. Jediné, co tu k ulehčení používání najdeme, jsou gesta pro rychlé spuštění fotoaparátu, probuzení dvojitým poklepáním, ztlumení při zvednutí a odmítnutí hovoru otočením.



Pár chytrých gest v čistém Androidu najdeme, ale žádná hitparáda to není. Bohužel, i přes jednoduchost systému je odladěnost a rychlost nejhorší, jakou jsem u smartphonů viděl za dlouhou dobu. Aplikace celkem pravidelně padají, nejčastěji fotoaparát při snaze otevřít nastavení nebo se prokliknout do Galerie, ale ani celková rychlost systému není kdovíjaká. Na odezvu po tapnutí na displej se čeká, stejně tak na otočení obrazovky nebo třeba odemknutí obličejem nebo otiskem. Zde by měl výrobce pořádně zapracovat na optimalizaci.

Fotoaparát Pokud funguje, je hlavní snímač obstojný. U Nokie 3.4 najdeme trojici snímačů, jejichž popis se nachází níže. Designově jsou hezky usazené v kruhovém modulu spolu s hodně výraznou diodou LED blesku. Bohužel ale, jako u spousty dalších smartphonů z nižšího cenového spektra, je zde širokoúhlý snímač i snímač portrétní jen do počtu, jejich kvalita je nevalná. Navíc, stejně jsem neměl mnoho příležitostí je vyzkoušet, jelikož při snaze přepnout na jiný snímač, na video, do nastavení nebo do Galerie aplikace neustále padala.

Prostředí fotoaplikace na smartphonu Nokia 3.4. například režim Pro zde nenajdete. Parametry snímačů Nokia 3.4: 13 Mpx hlavní snímač, f/1.8, velikost senzoru 1/3,07"

5 Mpx širokoúhlý snímač

2 Mpx snímač hloubky ostrosti

8 Mpx selfie kamerka, f/2.0, velikost senzoru 1/3,94" Pokud už ale náhodou vše fungovalo tak, jak má, jsou fotografie z hlavního snímače poměrně povedené. Skokový nárůst šumu při nízkém osvětlení scény je v této cenové relaci běžný, ale jinak si telefon dovede i díky automatickému HDR poradit s různou světlostí scény, celkem dobře vykresluje detaily a je barevně poměrně věrný. Problémy mu dělá jen protisvětlo, případně jednobarevné plochy, kde se detaily začínají slévat. Ukázkové fotografie:

Další ukázkové fotografie najdete na posledním listu Fotogalerie. Video umí Nokia 3.4 natáčet v maximálním rozlišení Full HD při 30 snímcích za vteřinu. Pokud byste měli zájem o plynulejší, dvojnásobnou hodnotu snímků za vteřinu, budete se muset spokojit s HD rozlišením. Výsledné video za moc nestojí, to je ale v této cenové relaci běžné. Občas se trhá, skokově upravuje světlost scény, často má problém ostřit, podtrženo a sečteno je dobré tak pro přehrávání přímo na displeji telefonu, kde se na použitém HD+ rozlišení spousta nedostatků ztratí. Ukázkové video (Full HD, 30 fps):