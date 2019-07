RECENZE: Nokia 4.2 – když být dobrý nestačí

Je umístěno na pravém boku pod klávesami pro ovládání hlasitosti a na první pohled se odlišuje černobílým provedením. To proto, že současně slouží i jako notifikace, když v případě zmeškaných události světelně pulzuje. Skoro se dívím, že to někoho nenapadlo dříve, protože se jedná o velmi užitečné a zřetelně viditelné řešení.

Další z řady. Tzv. teardrop a brada na spodní hraně. To jsou ve zkratce hlavní definiční znaky převážné většiny letošních telefonů a Nokia 4.2 není výjimkou. V tomto případě je vše pouze provedeno trochu laciněji. To znamená, že spodní brada je poměrně robustní a stejně tak jsou nepřehlédnutelné i rámečky kolem displeje a sekundární kamerky.

Hardware

Svou práci zastane. Nokia 4.2 rozhodně není žádné dělo, když v sobě ukrývá jeden z nejslabší procesorů od Qualcommu - osmijádrový Snapdragon 439 se dvojicí jader taktovaných na 2,0 GHz a zbylou šesticí taktovanou na 1,45 GHz. V kombinaci s grafickým akcelerátorem Adreno 505 a 3GB RAM však poskytuje až překvapivě plynulý chod prostředí, který se ani po nainstalování několika dalších aplikací významně nezpomalí.

Výsledky benchmarku AnTuTu: celkové skóre: 79 125

CPU: 38 012

GPU: 12 528

UX: 23 061

MEM: 5 524

Pro vaše soubory, ať už se jedná o hudbu, video či fotografie, nabízí telefon 32GB úložiště (reálně cca 21 GB), přičemž tuto paměť lze rozšířit prostřednictvím microSD karet (až o 400 GB). Nemusíte si přitom vybírat mezi možností dualSIM a paměťové karty, jelikož slot nabízí dostatek prostoru jak pro dvě nanoSIM karty, tak i pro microSD kartu.

Konektivitu zajišťuje zabudovaný LTE modem, který podporuje všechna česká pásma a nabídne tak vysokorychlostí přenos mobilních dat. Pokud budete chtít s telefonem spárovat chytré příslušenství nebo reproduktor, je k dispozici Bluetooth ve verzi 4.2 s A2DP, přičemž podporuje i sportovní rozhraní aptX.



Hlasitost reproduktoru na spodní hraně je zcela dostatečná, jeho kvalita je však nižší

Pokud jsem naťukl sportovní vyžití, je třeba zmínit i přítomnost A-GPS čipu s podporou GLONASS, jehož prostřednictvím můžete zaznamenat trasu. Příjemným překvapením je NFC čip, který umožní, aby se z telefonu stala v obchodě i platební karta.



V nastavení telefonu lze volit mezi tmavým a světlým režimem zobrazení

Co lze naopak považovat za zklamání, to je jednoznačně výdrž a délka dobíjení. Nokia 4.2 nabízí spíše podprůměrnou baterii s kapacitou 3 000 mAh. To by ale s ohlednem na menší displej a nižší rozlišení nemusel být takový problém. V praxi se ale ukázalo, že to problém je. Telefon totiž vydrží na jedno nabití při běžném provozu maximálně jeden den.

Pokud se rozhodnete telefon dobít jindy než během noci, počkáte si. Dobití z 0 na 100 zabere déle než dvě a půl hodiny, což při zmíněné kapacitě baterie je opravdu dost.