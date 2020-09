RECENZE: Nokia 5.3 staví na čistém Androidu a oddanosti značce

Plusy Zajímavý design zadní strany

Dlouhá výdrž baterie

Plnohodnotný dualSIM slot

Sluchátkový konektor a NFC

Podpora natáčení 4K videa Minusy Horší odladění prostředí

Kvalita sluchátek v balení

Zcela zbytečný makro snímač

Příliš hrubý rastr displeje

Zdlouhavé nabíjení baterie ? 6 /10 Hodnocení

redakce Oficiálně představena byla v březnu tohoto roku, do prodeje se dostala v průběhu prázdnin. Řeč je o dalším finském přírůstku do řad nižší střední třídy, který se se jménem Nokia 5.3 na českém trhu prodává za 5 399 korun v modré (Cyan) barvě a ve variantě 64 GB úložiště + 4 GB operační paměti. Z čelní strany je to jen další smartphone, zadní strana ale vzbudí zájem především kruhovým modulem fotoaparátu se čtyřmi čočkami, který odkazuje na mnohé předchůdce z dob Windows Phone. Zvětšit video Jako hlavní výhodu uvádí výrobce až dvoudenní výdrž, čistý a rychlý systém a příslib pravidelných aktualizací po dobu dvou let, a to jak těch bezpečnostních, tak aktualizací na vyšší verze operačního systému. Zamrzí použití nižšího rozlišení displeje, slabšího čipsetu a nepřesvědčivé výsledky z doplňkových fotoaparátů. Škoda je, že se na český trh (dle slov výrobce) nepodívají jiné barevné varianty. Nokia 5.3 za ceny od 4 990 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 2 obchodyna Porovnat ceny Nokia 5.3 katalog rozměry a hmotnost: 164 × 77 × 8,5 mm, 180 g

displej: 6,6", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 600, 266 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 3 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 665 (8× Kryo 260, 11nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 13MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 54 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Celou recenzi Nokia 5.3 si můžete přečíst na následujících listech.

Design Záda a lá Lumia. Pocitově je Nokia 5.3 velmi lehký telefon, a to i přesto, že se uvnitř nachází akumulátor o kapacitě 4 000 mAh. Možná tomu také přispívá fakt, že kromě skla na čelní straně je celá unibody konstrukce plastová. Telefon je ale příkladně zpracovaný, pevný a bez jakýchkoliv pazvuků. Přední i zadní strana je lehce zahnutá, takže se telefon i přes svoji velikost drží v dlani celkem pohodlně, pro drobné ruce ale nebude.

Nokia 5.3 váží 180 gramů a má rozměry 164 × 77 × 8,5 mm. Velkou část čelní strany zaujímá displej. Rámečky jsou poměrně tlusté, a to zejména pod displejem, kde se našlo místo i pro logo výrobce. Důvodem ale bude nejspíše ergonomie úchopu a ovládání palcem, jelikož ve výchozím nastavení se systém ovládá gesty. I nad displejem je rámeček dost široký a to z něj ještě vyčnívá mohutný kapkovitý výřez. Veškeré senzory jsou ukryty nad displejem, po pravé straně velké mřížky hovorového reproduktoru.

Rámečky okolo displeje nejsou z nejtenčích, stejně tak modul fotoaparátu na zadní straně poměrně vystupuje do prostoru. Na levém boku se nachází tlačítko pro přímý přístup k aplikaci Google Asistant a také šuplíček na dvě nanoSIM a ještě paměťovou kartu. Na boku pravém je standardní dvojkolébka hlasitosti a tlačítko zámku přístroje, ve kterém se nachází notifikační dioda. Ta indikuje jak nabíjení, tak zmeškané události, i když někdy nebliká ihned po jejich obdržení, ale až po nějakém čase. Také to vypadá, že neindikuje pro všechny aplikace, ale jen pro některé (SMS, zmeškané hovory). Na horní hraně najdeme sekundární mikrofon a sluchátkový konektor, na spodní hovorový mikrofon, hlasitý reproduktor a USB-C konektor.

Nokia zachovala sluchátkový konektor a nabízí plnohodnotný dualSIM slot. Zadní strana je asi to nejzajímavější, co na Nokii 5.3 najdeme. Už jsem zmiňoval vystouplý kruhový modul fotoaparátu, v němž se nachází čtveřice snímačů a uprostřed velká LED dioda sloužící jako blesk, a který připomíná dávné Lumie. Pod tímto modulem najdeme čtečku otisků prstů, jejíž přesnost je okolo 90 %, ale odemykání jí trvá. Ještě níže se potom nachází logo výrobce (pod ním cívka NFC antény) a zcela vespod nenápadně vyvedené údaje o recyklaci. Záda mají modrozelenou barvu po stranách a černou uprostřed, celé v plynulém přechodu protkaném jemnými diagonálními proužky.

Design zadní strany je rozhodně líbivý a z každého směru trochu jiný.

Displej Obrovská kapka a hrubý rastr. Ano, cílem výrobce u Nokie 5.3 byla zřejmě co nejdelší výdrž na jedno nabití, čemuž se podřídily i ostatní parametry, ale na úhlopříčce 6,55" použít pouze HD+ rozlišení, tedy 720 × 1600 bodů (∼268 PPI), to už je na dnešní dobu opravdu hodně málo. Však také jakýkoliv větší zakulacený tvar je pouhým okem viditelně zubatý. Displej má poměr stran 9:20 a je technologie IPS, značnou část z něj však u horní hrany ukusuje obrovský kapkovitý výřez pro selfie kamerku. Pozorovací úhly jsou příkladné, minimální jas vzorový, maximální by mohl být trochu vyšší, i když nepohodlí pocítíte opravdu jen na přímém slunci.

V nastavení displeje nehledejte nic speciálního, je to přece čistý Android. Co by se ale při úhlopříčce 6,55" hodilo a není tu, to je režim ovládání jednou rukou. V nastavení zobrazení nehledejte žádné speciality, jedná se tu přece jenom o čistý Android. Takže klasicky zde najdeme automatickou regulaci jasu, možnost nastavit velikost písma a velikost prvků v prostředí, možnost zapnout noční režim, úpravu vyvážení bílé, velmi oblíbený tmavý režim (i když na IPS displeji to není ono), interval vypnutí obrazovky, automatické otáčení obrazovky a nastavení tapety a spořiče. V sekci baterie potom najdeme možnost zobrazení procent do stavové lišty.

Hardware Na vše má čas. Nokia 5.3 má pod kapotou chipset Qualcomm Snapdragon 665, tedy osmijádrový procesor s jádry Kryo 260 o maximálním taktu 2 GHz vyrobený 11 nm technologií a grafický akcelerátor Adreno 610. K tomu 4 GB operační paměti a 64 GB vnitřního úložiště, z něhož si systém po startu ukousne neuvěřitelných téměř 20 GB. Naštěstí nechybí podpora pro microSD karty do velikosti 512 GB. Výsledek v benchmarku AnTuTu činí necelých 180 tisíc bodů. Výsledky benchmarku AnTuTu v8.4.3: celkové skóre: 179 131 bodů

CPU: 71 707

GPU: 35 233

MEM: 38 330

UX: 33 861 Problém Nokie 5.3 je ten, že jí pocitově všechno trvá. Ne, že by se zasekávala, ale dává si prostě na čas. Načítání, odemykání, ukládání fotografií a spousta dalších věcí, s tím vším si telefon hlavu neláme. Od čistého Androidu bych čekal pohotovější reakce a rychlejší odezvu, ne dovolenkové tempo. Chválit ale musím na poli baterie. Dva dny, které slibuje výrobce, dosáhnete tehdy, pokud telefon taky necháte občas odpočinout. Jeden a půl dne je ale reálného i v zátěži. I s nabíjením je to podobné. Přiložená 10W nabíječka doplní energii z nuly na sto procent za dlouhé tři hodiny.

Papírové parametry nevyznívají úplně špatně a třeba výdrž je hodně dobrá, ale odladění prostředí se nepovedlo. Telefon se sice nezasekává, ale nikam nespěchá a vše mu trvá. Konektivitu Nokie 5.3 je zajišťuje Wi-Fi standardů b/g/n/ac, Bluetooth ve verzi 4.2, NFC, USB-C, nechybí FM rádio, z lokačních systémů výrobce jmenuje pouze GPS. Potěší zachování sluchátkového 3,5 mm konektoru i plnohodnotný dualSIM slot. Senzorová výbava čítá čtečku otisků prstů, akcelerometr, gyroskop, senzor okolního osvětlení, senzor přiblížení a magnetický kompas.

Software Čistý Android není všespásný. Jednou z hlavních zbraní Nokie 5.3, která je vyzdvihována také na balení telefonu, je dvouletá podpora aktualizací, což v kombinaci s čistým Androidem má znamenat vždy aktuální telefon., a to jak na poli bezpečnostních záplat, tak verzí operačního systému. U této proklamace se však nachází hvězdička říkající, že dva roky se počítají od představení telefonu. A když se telefon dostal do prodeje skoro půl roku od představení...

Vzhled čistého Androidu 10 v tmavém režimu na Nokii 5.3. Je máloco nového, co bychom měli u Nokie 5.3 popisovat. Aktuální operační systém je Android 10 s bezpečnostními záplatami k 1. srpnu 2020. Během testování dorazily dvě malé (∼40 MB) a jedna velká (∼1,5 GB) aktualizace, je tedy vidět, že se výrobce snaží držet telefon co nejvíce aktuální. Jak jsem psal již výše, výchozí ovládání systému je gesty. Tedy krok zpět krátkým potažením od středu jednoho z krajů, návrat na domovskou obrazovku potažením od středu dolní hrany, rychlé přepínání mezi aplikacemi tažením po spodní hraně vpravo nebo vlevo a okno multitaskingu ostružinovým potažením od středu spodní hrany do cca. jedné třetiny displeje a potom do strany.



Gest pro zjednodušení ovládání systému je tu požehnaně. Uvítal bych ale, kdyby byla volba ovládání telefonu (gesta vs. tlačítka) už součástí počátečního nastavení telefonu. Samozřejmě, ovládání jde změnit na trojici standardních tlačítek, na tom není nic špatného, jen bych uvítal tutoriál k tomuto stylu ovládání a možnost volby ihned po spuštění přístroje, ne kdesi hluboko v nastavení. Na stejném místě potom nastavujete další gesta, jako probuzení poklepáním, odmítnutí hovoru přetočením, ztišení vyzvánění zvednutím, zobrazení zmeškaných událostí tažením po čtečce otisků atd. Ve své jednoduchosti a přímočarosti však Nokia 5.3 postrádá některé užitečné volby, jako je třeba možnost nastavit rozložení mřížky aplikací na domovské ploše nebo režim ovládání jednou rukou.

Fotoaparát Opravdu čtyři oči více vidí? Vzhled kruhového fotomodulu se čtyřmi čočkami a LED bleskem uprostřed, který více či méně připomíná předchůdce řady Lumia, jsem již zmiňoval. To, že fotomodul hodně vystupuje a smartphone se tak do stran hodně kývá, je také fakt. Více než cokoliv jiného mi však přijde důležité, že se fotomodul nachází uprostřed zad, nikoliv u některého z krajů nebo dokonce v rohu. Ať už totiž telefon držíte jakkoliv, hrozí minimální riziko, že budete fotky z vysněné dovolené muset mazat nebo upravovat proto, že na nich vidíte kus svého prstu. Parametry snímačů Nokia 5.3: 13 Mpx hlavní snímač, f/1.8

5 Mpx širokoúhlý snímač, úhel záběru 118°

2 Mpx makro snímač

2 Mpx snímač hloubky ostrosti

8 Mpx selfie kamerka, f/2.0

Ve fotoaparátu například nenajdeme režim Pro, zato je tu celkem nerušivě pracující umělá inteligence pro detekci scény a přednastavení parametrů. Papírově se nejedná o žádný zázrak a konkurence za stejnou cenu často nabízí dvojnásobné rozlišení hlavního snímače, ale v reálu to rozhodně tak špatné není. Na displeji je rychlý přepínač pro režim 0,5×/1×/makro, ve výchozím stavu je zapnuta nenásilná AI i HDR v režimu auto. Výsledné fotografie mají vcelku přirozené barvy a malé množství šumu, ale trochu horší je to s detaily. Na velkých plochách stejné nebo podobné barvy dochází ke slévání detailů i za jasného dne, a nemusí jít zrovna o objekt někde v dáli. Širokoúhlý snímač už rozhodně není tak přesvědčivý. Výrobce nikde neuvádí hodnotu světelnosti, ale dle výsledků to asi kdovíjaké číslo nebude. Barevná věrnost rozhodně neodpovídá realitě a objevuje se i velké množství šumu. O makro snímači asi ani nemá cenu psát, rozlišení 2 Mpx a konstantní šum z něj dělají zcela nepoužitelnou přítěž. Testoval jsem makro ve dne, v noci, za šera atd. a vždy byl přiblížený výsledek z hlavního snímače řádově lepší, než originál z makro snímače. Ukázkové fotografie:

Další ukázkové fotografie najdete na posledním listu Fotogalerie. Maximem pro video je 4K rozlišení při 30 snímcích za vteřinu. Kvalita videa je samozřejmě poplatná ceně telefonu, chybí zde stabilizace obrazu a telefon občas zbytečně přeostřuje a hlavně po startu natáčení je video trochu trhané, ale jinak je výsledek hezký, barevně věrný a s rozumnou mírou detailů. Přeostřování je vcelku rychlé a pokud při natáčení nebudete rychle hýbat telefonem, můžete z něj získat poměrně zajímavé výsledky. Ukázkové video (4K, 30 fps):