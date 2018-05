RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

Nokia 6.1 je nástupcem staršího modelu 6, i proto také můžete narazit na označení Nokia 6 (2018). Přidala na výkonu, nasadila moderní technologie jako USB-C nebo Bluetooth 5.0, přitom si ale zachovala osobitý design, precizní zpracování a hlavně čistý systém Android. Primárně kolem něj se totiž bude točit případný výběr. Pokud vám na co nejaktuálnějším systému nesejde, konkurence dokáže nabídnout více muziky za stejnou cenu. Jestliže je ale pro vás tento parametr zásadní, Nokia 6.1 by vám neměla uniknout. Je to povedený telefon, který možná zastane vše, co potřebujete, a vy tak nebudete muset připlácet za některého z jeho dražších sourozenců. Nokia 6.1 (2018) TA-1054 katalog |preview rozměry a hmotnost: 149 × 76 × 8.6 mm, 172 g

displej: 5.5", dotykový IPS LCD, 1 080 × 1 920, 401 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 630 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8.0 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 608 × 3 456), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 74 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Samotná recenze telefonu Nokia 6.1 začíná na následujícím listu.

Design Kvalitní konstrukce v originálním designu. Nokia 6.1 sází konstrukčně na vyzkoušené – hliníková unibody konstrukce je pevná, bytelná, perfektně zpracovaná. Telefon s přehledem odolává veškerým pokusům o ohyb či zkroucení, aniž by se pohnul nebo vydal byť jen nepatrnou hlásku.

Nokia 6.1 nezapře designové rysy této značky Zaoblení najdete jen v rozích, veškeré hrany jsou pak výrazně ostřejší než u většiny konkurentů. Při držení neřežou ani netlačí, jen je potřeba si chvilku zvykat na jasně vymezené přechody mezi displejovou stranou, boky a zády zařízení. Úchop je jistý, svou roli zde hraje i matné provedení hliníkových zad – na něm sice otisky prstů ulpívají, ani zdaleka to ale není takový problém, jako kdyby je krylo sklo.

Matná hliníková unibody konstrukce s příkladným zpracováním Tlačítka na prvém boku jsou zřetelně hmatově odlišena, mohla by být klidně výraznější. Mají jasný stisk, kladou přiměřený odpor, jejich provedení je stejně precizní jako zpracování celého telefonu. Horní část levého boku hostí slot na šuplíček s kartami. Do něj osadíte bohužel pouze dvě, k primární nanoSIM tedy musíte zvolit buď paměťovku, nebo sekundární nanoSIM.

Dobře odlišená tlačítka a hybridní slot na karty Sluchátkový konektor si hoví v pravém horním rohu a úhlopříčně přes celé tělo najdete hlasitý reproduktor. Uprostřed spodní strany je umístěn nabíjecí/datový USB-C konektor, čtečka otisků prstů změnila své útočiště a přestěhovala se na záda pod segment fotoaparátu s bleskem. Vzhledem k jeho protáhlému tvaru je tak čtečka dobře dostupná i pro uživatele s menšíma rukama.

Moderní USB-C i letitý Jack na sluchátka V krabičce společně s telefonem najdete několik manuálů, USB kabel, nabíječku a pecková sluchátka. Ta jsou zde spíše jen do počtu, uspokojí jen velmi nenáročné uživatele, pokud můžete sáhnout po něčem kvalitnějším, ani je nevybalujte.

Krabička s pouze základním příslušenstvím

Displej Klasika 16:9 bez výřezů. Na čelní straně nečekejte žádné moderní výstřelky, protáhlý displej i výřez s reproduktorem a čelní kamerkou se této Nokii vyhnuly. Displej s 2,5D zaoblením kryje Corning Gorilla Glass 3. IPS panel s úhlopříčkou 5,5“ a rozlišením full HD má pěkné barvy, široké pozorovací úhly, čitelnost na slunci je také slušná.

Kvalitní displej bez módních výstřelků Z hlediska nastavení a možností konfigurace displeje nenabídne Nokia mnoho. Kromě automatické regulace jasu a filtru modrého světla už toho moc nenastavíte. Displej lze probouzet poklepáním, chybějící notifikační diodu supluje ambientní displej.

Adaptivní jas • Filtr modrého světla • Ambientní displej • Zapnutí poklepáním Rámečky nad i pod displejem nepatří mezi nejmenší, horní poskytuje útočiště reproduktoru, senzorům a čelní kamerce, spodní pak zůstává nevyužitý. Tlačítka jsou realizována softwarově, mají standardní rozložení (zleva Zpět, Domů, Poslední spuštěné aplikace), možnosti konfigurace jsou však nulové.

Hardware Více výkonu a moderní technologie. Osmijádrový Qualcomm Snapdragon 630 spolupracuje se 3 GB paměti RAM. Z 32GB úložiště je k dispozici po prvním zapnutí 30, jakmile aktualizujete veškerou aplikační výbavu (a případně i systém), klesne dostupné místo o dalšího 1,5 GB. V telefonu najdete jen základní aplikace od Googlu, pokud jej budete chtít aplikačně zcela doplnit, počítejte s tím, že si doinstalované aplikace ukousnou o něco více než u softwarově vybavenějších konkurentů.

Vnitřní úložiště • Úložiště po prvotní aktualizaci • Více výkonu než předchůdce Výkonově se Nokia řadí do střední třídy – pokud na ni nebudete klást nepřiměřené nároky, rozhodně vám nebude chybět. Reakce telefonu jsou svižné, spustíte na něm i náročné hry, většinou bez nutnosti ubírat na detailech. Subjektivně je telefon výkonnější než jeho předchůdce, Nokia se nezalekne ani videí ve 4K. V zátěži se záda telefonu zahřívají, ani delší hraní her ale nezvýší teplotu na nepříjemné hodnoty. Výsledky benchmarku AnTuTu: celkové skóre: 90 157

CPU: 39 652

GPU: 19 683

UX: 25 234

MEM: 5 588 Z hlediska konektivity nabídne telefon LTE, Bluetooth 5.0, na který zatím narazíte spíše ojediněle, podporu 5GHz pásma u Wi-Fi, nechybí NFC ani USB OTG. LTE lze provozovat na obou SIM. Nenajdete zde infraport a nečekejte ani zvýšenou odolnost proti vodě.

LTE na primární SIM • LTE na sekundární SIM • USB OTG Čtečka na zádech telefonu si zapamatuje až pět otisků prstů, pracuje velmi svižně, prodleva mezi přiložením prstu a odemknutím telefonu je nepatrná. Konkurence umí být rychlejší, čtečka Nokie vás ale určitě nebude brzdit. Také její úspěšnost se pohybuje vysoko, na nerozpoznané čtení narazíte jen ojediněle. Přejetím prstu přes čtečku můžete zobrazovat oznamovací panel.

Čtečka otisků prstů Baterie s kapacitou 3 000 mAh zvládne telefon pohánět déle než den, abyste se ale dostali na dvoudenní výdrž, budete muset zvolit střídmější využívání zařízení. Ve většině případů počítejte s tím, že se Nokia ozve s žádostí o příděl energie v průběhu druhého dne. Potěší rychlost nabíjení, s dodávanou nabíječkou (5 V/2,5 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A) telefon dobijete za čas lehce nad hodinou a půl, přičemž na 50 % vám bude stačit půlhodina. AnTuTu Battery Test: 8 273

Software Android One. Nokia 6.1 spadá do programu Android One, v telefonu tedy najdete čistý systém prostý jakýchkoliv grafických nadstaveb, konkrétně ve verzi 8.1.0. Po dobu dvou let můžete také počítat s bezplatnými aktualizacemi.

Informace o systému • Aktualizace • Plocha • Nastavení plochy Čistý systém s pravidelnými aktualizacemi je skvělá věc z hlediska bezpečnosti, během podporované doby nebudete v kapse nosit zařízení s neaktuálním systémem. Toto řešení má ale i svou stinnou stránku. V telefonu najdete jen základní aplikační výbavu od Googlu, veškeré doplňkové a často užitečné aplikace, které jsou běžnou součástí konkurenčních aplikačních výbav (kompas, poznámky, úkolovník apod.), budete muset sami doplnit z Google Play.

Oznamovací panel • Přepínače • Hlavní nabídka • Poslední spuštěné aplikace Nutnost aplikačního dovybavení lze brát i jako výhodu, sami si určíte, které aplikace budete na specifické činnosti používat. Je pouze potřeba počítat s tím, že počáteční nastavení a „naladění“ telefonu nejspíš bude trvat o něco déle a zejména u začátečníků toto může představovat určitou překážku.

Telefon • Zprávy • FM rádio • Podpora Obdobná situace jako u aplikací panuje i v dalších možnostech, co Nokia umí. Není jich mnoho. Tam, kde konkurenci můžete ovládat nespočtem nejrůznějších gest a pohybových povelů, zvládá Nokia pouhých pět. Obdobně nečekejte výrazně velké možnosti přizpůsobení chování ploch a vzhledu nejen jich ale i celého systému.

Gesta • Změna vzhledu ikon • Správce souborů • Nastavení Systém je u této Nokie odladěn velmi dobře. Reaguje svižně, nezasekává se, nesetkáte se s prodlevami ani zamrzáním. Jeho střídmější pojetí nemusí nezbytně představovat negativum, najdou se určitě uživatelé, kterým jednoduchost a minimum možných úprav bude vyhovovat. Navíc je to stále možnost sáhnout po nespočtu nejrůznějších aplikací a vylepšení na Google Play a to, co systém neumí sám, dodat softwarově (pokud daná funkce nevyžaduje specifickou hardwarovou komponentu).

Fotoaparát Hledejte ideální podmínky. V prostředí fotoaparátu najdete podle aktuálně zvoleného režimu několik rychlých voleb u okraje displeje, režimy volíte přes kratičkou nabídku v rohu a vše ostatní se mění v nastavení, které také svými položkami odpovídá zvolenému režimu. Mezi focením a natáčením je potřeba se přepnout, dvojici spouští Nokia nemá.

Prostředí fotoaparátu • Nastavení fotoaparátu Pokud budete mít štěstí na dobré světelné podmínky, pořídíte Nokií pěkné ostré snímky s dostatkem detailů, sytými barvami a většinou bez výrazného šumu a přepalů. Jakmile ale nejsou podmínky ideální, budete nejspíš muset sáhnout po manuálním režimu, abyste se vyhnuli sice stále sytým, ale již ne zcela věrným barvám a mnohem častějším přepalům. Ukázkové fotografie:

Další fotografie pořízené telefonem najdete na následujícím listu Prostředí fotoaparátu by mohlo pracovat svižněji a to zejména při ostření. Ne zcela ojedinělé jsou situace, kdy telefon není schopen zaostřit a musíte mu pomoct buď klepnutím na displej (čímž mu sdělíte, na co ostřit), nebo kompletní změnou scény a opětovným záběrem, u kterého se již ostření chytne. Ukázkové video (full HD, 30 fps): Ukázkové video (4K, 30 fps): Kvalita videí je srovnatelná s fotografiemi, mají méně detailů a i zde telefon rád sám přeostřuje v průběhu natáčení. Videím by výrazně pomohla stabilizace, tu však Nokia nenabízí. Pochvalu ale zaslouží podpora 4K (při 30fps), která u konkurence není zcela běžná. K plné spokojenosti by mohla Nokia ještě zvládat natáčení ve full HD při 60 snímcích za sekundu.

Závěr Oficiální cenovka Nokie 6.1 je nastavena na sedm tisíc korun, seženete ji ale i o sedm set levněji. Ve srovnání s předchůdcem přidala na výkonu, čistě parametrově bude ale na konkurenty pořád ztrácet. Není pro lovce nejlepšího poměru cena/výkon, svou práci přesto zastane velmi dobře. Nokia není telefon pro každého. Není ideální volbou pro ty, kteří chtějí zařízení používat hned po vybalení, při prvotním nastavení si řekne o trochu více péče. Odměnou je aktuální systém s pravidelnými záplatami bez jakýchkoliv nadstaveb a úprav, které možná pěkně vypadají, ale řeknou si o svůj příděl výkonu. Pokud pro vás jsou čistý Android a pravidelné aktualizace jedním z klíčových požadavků a v ostatních hardwarových parametrech vám Nokia 6.1 stačí, není její cena přemrštěná. Za stejné peníze koupíte vybavenější telefon, s případnými aktualizacemi to ale rozhodně nebude růžové. Nokia navíc přihodí originální design, slušný výkon, dostatečnou výdrž i použitelný fotoaparát. Nokia 6.1 (2018) TA-1054 katalog |preview rozměry a hmotnost: 149 × 76 × 8.6 mm, 172 g

displej: 5.5", dotykový IPS LCD, 1 080 × 1 920, 401 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 630 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8.0 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 608 × 3 456), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 74 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Hlavní konkurenti: Honor 9 Lite katalog | recenze rozměry a hmotnost: 151 × 72 × 7,6 mm, 149 g

displej: 5,7'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 424 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 659 (8× Cortex-A53, 2,4 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 160 × 3 120), video (1 920 × 1 080), blesk 76 %

vybavenost 4/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Huawei P Smart katalog | recenze rozměry a hmotnost: 150 × 72 × 7,5 mm, 143 g

displej: 5,7'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 424 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 659 (8× Cortex-A53, 2,4 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 160 × 3 120), video (1 920 × 1 080), blesk 77 %

vybavenost 4/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Verdikt: Skvěle hardwarově zpracovaná Nokia 6.1 s osobitým designem sází na vyvážené parametry, moderní technologie a čistý Android při zachování přiměřené cenovky. Plusy: Kvalitní zpracování

Svižný odladěný systém

Dostatečný výkon

USB-C a Bluetooth 5.0 Minusy: Hybridní slot

Pomalejší fotoaparát

Spíše průměrný poměr cena/výkon