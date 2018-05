RECENZE: Nokia 7 Plus — takhle se zadělává na bestseller

Samotná recenze telefonu Nokia 7 Plus začíná na následujícím listu.

Ani Nokia se nevyhnula trendu protáhlých displejů s tenkými rámečky. Nová Nokia 7 Plus chce ve vyšší třídě útočit i slušnou výbavou, čistým Androidem s garantovanými aktualizacemi přímo od Googlu a duálním foťákem Zeiss. Navíc to ani nepřehání s cenou. Zadělala si tak Nokia na bestseller nebo má i nějaké vážné chyby?

Jeden styl, tři materiály. Nokia 7 Plus je prvním smartphonem značky, který nabídne protáhlý displej s tenkými rámečky. Nokia se však s designem popasovala stylem jí vlastním a telefon odlišila kovovou konstrukcí se stylově oranžovým hliníkovým rámečkem. Ten je na všech hranách a rozích příkladně zaoblený, takže vás nijak neřeže do roky. Navíc však dodává telefonu dostatečnou pevnost, takže na nějaké ohýbání rovnou zapomeňte.

U zobrazovače se můžeme spolehnout na příkladné pozorovací úhly, i věrné barevné podání. Překvapující je, že navzdory IPS podporuje i funkci ambientního displeje, kdy po zvednutí obrazovky ukáže čas a přijaté notifikace, aniž by došlo k rozsvícení celé obrazovky. Pochvalu zaslouží také velký rozsah mezi minimálním a maximálním jasem, kde může bez debaty konkurovat i vlajkovým modelům.

Protáhlé „fullhádéčko”. Nokia 7 Plus používá protáhlý IPS displej s Full HD+ rozlišením 2160 × 1080 pixelů, což i na velké 6” úhlopříčce dává skvělou jemnost 402 ppi. Poměr stran 18:9 navíc umožňuje rovnoměrné rozdělení obrazovky na dvě nezávislé poloviny s poměrem stran 1:1, což pomáhá lepšímu multitaskingu. Tuto funkci vyvoláte dlouhým podržením pravého senzorového tlačítka.

Hardware

Skvělá výdrž i konektivita. Nokia 7 Plus se hardwarovou výbavou řadí do vyšší třídy. Telefon tedy sice výkonem není žádným trhačem betonu, ovšem použitý osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 660 taktovaný na 2,2 GHz má dostatek výkonu pro běžné i náročnější aktivity jako je natáčení 4K videa, hraní kvalitních 3D her apod. Pochválit musím také velmi rychlý multitasking, který zajišťují 4 GB operační paměti z nichž téměř vždy bývá alespoň 1 GB volný.

Pro uložení dat nabízí Nokia vnitřní úložiště s kapacitou 64 GB, z nichž po prvním spuštění zbývá volných cca 50 GB. Rychlost čtení a zápisu přitom v testu AndroBench dosahovala průměrných hodnot. Pokud by vám nabízená kapacita byla málo, lze paměť rozšířit až o dalších 256 GB pomocí paměťové karty.

Rychlost úložiště - AndroBench: Sekvenční čtení: 280,48 MB/s

Sekvenční zápis: 198,55 MB/s

Náhodné čtení: 54,44 MB/s (13 937,8 IOPS)

Náhodný zápis: 16,04 MB/s (4 108,61 IOPS)

Stran konektivity je na tom Nokia 7 Plus téměř ukázkově. Podporováno je LTE Cat 6. na všech důležitých frekvencích, přičemž jej podporují oba nanoSIM sloty. Nechybí ani podpora dvoupásmové Wi-Fi standardu 802.11 a/b/g/n/ac a Bluetooth 5.0. Potěší také přítomnost NFC, které lze použít mimo jiné například k bezkontaktním platbám Google Pay. Z drátové konektivity pak oceníte ponechaný 3,5mm jack nebo vstup USB-C.

Výkon - Antutu 7.0.7: Celkové skóre: 87 941 bodů CPU: 27 960 bodů GPU: 29 968 bodů UX: 24 247 bodů MEM: 5 766 bodů (RAM: 2 064 bodů, ROM: 3 702 bodů)



Pochvalu zaslouží také senzorová výbava v čele s rychlými polohovými službami jako je GPS, GLONASS či Beidou, které v aplikaci GPS Test předvedly bleskovou a přesnou fixaci polohy. Rychlá je také čtečka otisků prstů na zádech, jen má občas problémy s mastnými nebo vlhkými prsty. Mimo jiné telefon nabídne také digitální kompas, hallův senzor nebo akcelerometr a gyroskop, které telefon může využít k měření kroků či jiné aktivity.

Uvnitř zařízení se ukrývá integrovaná baterie s kapacitou 3 800 mAh, což lze vzhledem ke konkurenci považovat jako nadprůměr. Tomu také odpovídají i výsledky běžné výdrže i simulovaných testů. Při běžném používání, telefon v pohodě vydrží dva a půl dne, při snížených nárocích klidně i tři celé dny. Přitom navíc můžete mít stále zapnutou Wi-Fi, mobilní data či Bluetooth.

Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 8 hodin 49 minut

8 hodin 49 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 14 hodin 51 minut

​ 14 hodin 51 minut Doba nabíjení (0 - 100%): 1 hodina 58 minut

1 hodina 58 minut Antutu Battery: 9 461 bodů

Palec nahoru u nás dostává také optimalizace, díky které telefon vydrží téměř 15 hodin nepřetržitého surfování na webu a dobré výsledky předvádí i při přehrávání videa. Přibalená 18W nabíječka navíc dokáže telefon nabít za necelé 2 hodiny, což je vzhledem k vysoké kapacitě stále přijatelná hodnota.

Repráček na spodní straně dokáže nabídnout více než dostatečnou hlasitost, ale po hudební stránce jde spíš o zklamání. Má velmi nevýrazný projev téměř postrádající basy a při vyšších hlasitostech už nepříjemně šumí. Pro poslech hudby tedy raději doporučím využít přibalených špuntových sluchátek.