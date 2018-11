RECENZE: Nokia 7.1 — bestseller ztenčuje rámečky a sází na HDR obraz

Ačkoliv jde o první Nokii na našem trhu, která nabídne protáhlý displej s výřezem, ve skutečnosti byl telefon až druhý. První byla Nokia 6.1 Plus, která se zde zatím neprodává. Možná proto, že výbavou je velmi podobná testovanému modelu 7.1, a tak by se oba modely vedle sebe na tak malém trhu mohly vzájemně kanibalizovat.

Smartphony Nokia pod taktovkou firmy HMD Global jsou dnes pověstné dobrým poměrem ceny a výkonu a hlavně čistým Androidem. Ostatně předchozí model 7 Plus jsme v recenzi označili za bestseller. Tentokrát se však firma rozhodla nalákat i na moderní „rádoby bezrámečkový” design a přidává i v dané třídě nevídanou podporu HDR u videa a jiného obsahu. Když k tomu zde připočteme slušnou výbavu a povedený duální fotoaparát, vypadá to, že si Nokia zadělala na další bestseller.

Design

Stylové tělo, prémiové zpracování. Nokia se doposud až na vlajkové modely zaměřovala spíše na praktický design. S modelem 7.1 však ukazuje, že ve vyšší střední třídě dokáže nabídnout i moderní stylovku. Odpovídají tomu kromě „bezrámečkového” designu hlavně použité materiály, tedy kov a sklo. Rám a konstrukce je vyrobena z hliníku řady 6000, který telefonu dodává špičkovou pevnost, takže nehrozí žádné ohýbání. Čelní a zadní stranu pak pokrývá sklo.



Nokia 7.1 nabídne stylové tělo, které kombinuje sklo a kov

Zatímco vpředu se výrobce chlubí sklíčkem Gorilla Glass 3, o zadním sklu informaci nemáme, ale také hodně vydrží. Ostatně i po třech týdnech nošení v kapsách a běžného používání se obešlo bez škrábanců. Přesto raději doporučím pořídit ochranný kryt, už jen z toho důvodu, že je silným magnetem na otisky prstů.



Zadní straně dominuje vystupující duální fotoaparát značky Zeiss

Telefon je jinak navzdory velkému displeji stále kompaktní a pohodlně padne do ruky. Díky hranatějším bokům a povrchové úpravě se navíc jistě drží v ruce a nevyklouzne z ní. Do dlaně vás ale řezat nebude, výrobce dbal na detaily a všechny hrany jsou seřízlé a zabroušené. Při testování jsem však odhalil bizarní vlastnost, kdy se do nenápadné spáry mezi krycím sklem a kovovým rámem neuvěřitelně snadno zachytávají vlasy a chlupy, což je například při volání poměrně nepříjemné.



Telefon se chlubí 5,84" displejem se ztenčenými rámčky a výřezem pro kamerku a senzory. Jen spodní bradička mohla být ještě tenčí.

Když se podíváme na čelní stranu, jasně zde dominuje displej, který je po třech stranách roztáhnutý skoro k okrajům. Nevyhnul se však vaničkovitému výřezu, který je není tak široký jako u některých konkurentů, ale přesto se do něj vměstnala selfie kamerka, sluchátko a nutné senzory. Poměrně široká spodní bradička bohužel zůstala nevyužitá, tak jí výrobce alespoň osadil nápisem Nokia.



Chválím, že Nokia myslela jak na USB-C, tak i starší 3,5mm jack pro sluchátka.

Na zádech přístroje nachází čtečka otisků prstů a vystupující modul duálního fotoaparátu, který nese jméno Carl Zeiss. Jeho čočky jsou umístěny pod sebou a pod ně se vešel ještě duální blesk. Potěšující je, že díky vhodnému umístění fotoaparátu se telefon na stole nijak nekýve.



V balení najdete kromě nabíječky a špendlíku také pecková sluchátka

Na pravém boku smartphonu najdeme tlačítka pro regulaci hlasitosti a zapínání telefonu, které je umístěno poměrně vysoko, ale dosáhnout se na něj palcem ještě stále dá. Horní strana patří pouze 3,5mm jacku s mikrofonkem a na levém boku najdeme pouze slot pro jednu microSDXC a jednu nanoSIM kartu, nebo dvě v případě Dual SIM varianty. Spodní strana si pak vystačí s mikrofonem, repráčkem a USB-C konektorem.