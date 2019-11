RECENZE: Nokia 7.2 – elegantní odkaz na fotografické Lumie

Plusy Premiový vzhled a kvalitní zpracování

redakce I když už společnost Nokia dávno není tím, čím bývala, je výrobce vlastnící licenci pro výrobu a distribuci telefonů pod tímto legendárním jménem stále hrdý na to, v jakém odkazu může pokračovat. I proto najdete na většině současných telefonů Nokia, a dnes testovaná Nokia 7.2 není výjimkou, hrdý nápis hlásající fakt, že se sice jedná o výrobek z Číny, ale designovaný ve Finsku. Druhé, neméně halasné logo říká, že i tento kousek je zapojen v programu Android One, nabízí tedy systém s minimem příkras a měly by mu být vlastní bleskové aktualizace systému, stejně jako bezpečnostní záplaty. Za bezmála 8 800 korun se na českém trhu prodává Nokia 7.2 pouze v černé barvě a to je obrovská škoda. Kromě něžnější bílé se totiž Nokia 7.2 vyrábí i v matné zelené variantě a ta je opravdu nádherná. Škoda o to větší, že výrobce na českém webu uvádí barevné varianty všechny tři. Obhájí si Nokia 7.2 svoji cenovku? 128 GB vnitřní paměti a 6 GB RAM jsou slušné hodnoty, ale postarší procesor Qualcomm Snapdragon 660 by nemusel dostačovat tempu moderní doby. Nokia 7.2. boduje plynulostí a rychlostí prostředí, kvalitními fotografiemi, prémiovým designem a povedeným displejem, což jsou hlavní taháky každého telefonu. Co ji naopak sráží, to je hlavně nepřesvědčivé video a potom taky fakt, že k nám výrobce do prodeje pustil pouze černou variantu. Nokia 7.2 katalog rozměry a hmotnost: 160 × 75 × 8,3 mm, 180 g

displej: 6,3", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 220, 392 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (300|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 660 (8× Kryo 260, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

Design Vzpomínka na slavné fotomobily? Na spoustě míst na internetu se dočtete, že si Nokia 7.2 bere tak trochu příklad z Motoroly s jejími kruhovými fotomoduly. Osobně si to nemyslím, vždyť kruhový design celé optické soustavy na zadní straně proslavil už Nokii Lumia 1020 a od té doby jej Nokia použila nesčetněkrát. Je ovšem pravdou, že všechny Nokie s takto výrazným rukopisem zadní strany byly při položení na podložku extrémně vratké a ani zde tomu není jinak. Zpracování je však prvotřídní. Skleněná záda a kompozitový rám do sebe perfektně zapadají, telefon nikde nevrže ani se neprohýbá.

Nokia 7.2 váží 180 gramů při rozměrech 160 × 75 × 8,25 mm. Na čelní straně sáhl výrobce po osvědčeném řešení umístění selfie kamerky do kapkovitého výřezu uprostřed horní strany displeje. Síla rámečků okolo displeje je průměrná, vespod potom šířka dosti narostla, finové to alespoň maskují umístěním loga. V tenkém vykrojení krycího skla úplně nahoře najdeme kovovou mřížku kryjící hovorový reproduktor, vedle něj jsou potom umístěny veškeré nutné senzory. Pokud byste hledali notifikační diodu, na čelní straně nepochodíte. Dioda je ukrytá v tlačítku zámku displeje, notifikuje pouze bíle a je opravdu hodně velká. Řešení je to rozhodně efektní, už ne tolik praktické.

Z profilu jde hezky vidět, nakolik vystupuje modul fotoaparátu nad rovinu zadní strany. Zároveň lze také spatřit dle mého zbytečné tlačítko pro spuštění Google Asistenta. Funkci lze vypnout, potom je ale tlačítko bez užitku. Na bocích přístroje nenajdeme nic neobvyklého. Na horní hraně se nachází sluchátkový 3,5mm konektor a sekundární mikrofon, hran spodní nabídne hlasitý reproduktor, mikrofon hovorový a USB-C konektor. Pravý bok obsahuje dvojkolébku hlasitosti a tlačítko zámku displeje s již zmíněnou notifikační diodou, levý bok potom šuplíček na vložení dvojice nanoSIM karet a tak trochu zbytečné tlačítko vyhrazené pro Google asistenta.

Na spodní hraně najdeme opravdu hlasitý reproduktor, na té horní potom potěší zachování sluchátkového konektoru. Na zadní straně najedeme již v úvodu zmíněné prohlášení o původu výroby a designu, recyklační informace, označení modelovým číslem, ještě jedno logo výrobce, ale pro nás mnohem důležitější čtečku otisků prstů a opravdu hodně vystouplý fotomodul s trojicí snímačů, velkým LED bleskem a logem ZEISS odkazujícím na trvání vzájemné spolupráce. Pod skleněnými zády je také ukryta NFC anténa, avšak její umístění lze jen odtušit, označení tu chybí.

Detail odhaluje symetrii zadní strany • U šuplíčku chválíme samostatný slot pro paměťovou microSD kartu.

Displej HDR v reálném čase. Displej Nokie 7.2, jak jsem již psal na předchozím listu, je narušen uprostřed horní hrany kapkovitým výřezem na selfie kamerku. Jinak se jedná o IPS panel s rozlišením 1080 × 2280 obrazových bodů, což na úhlopříčce 6,3" dává výslednou jemnost 400 PPI. Displej je krásně čitelný ze všech stran, na slunci ani v naprosté tmě vás nijak nebudou limitovat maximální či minimální hodnoty jasu a barevné podání je opravdu věrné, zároveň však netrpí na příliš věrné barvy bez kapky živého nádechu.

Nokia do standardního nastavení displeje přidala položku Pure Display, pod kterou se nachází automatické nastavení vyvážení bílé, konverze video obsahu do HDR a dynamický režim pro úpravu barevného podání displeje. To díky tomu, že v telefonu je nad displejem umístěn také RGB senzor, který neustále pracuje a umí regulovat vyvážení bílé a dále živost barevného podání. Pokud chcete mít tyto volby zapnuté, Nokia jim říká PureDisplay. Na stejném místě v nastavení lze také zapnout živou konverzi zobrazeného video obsahu na HDR obraz. Nic moc dalšího v nastavení nehledejme, přece jenom se jedná o smartphone zařazený v programu Android One. Z klasických voleb přizpůsobení displeje je zde položka manuální či automatické regulace jasu, nastavení časovače vypnutí displeje, nastavení tapety a motivu a v neposlední řadě také regulace velikosti písma a celkového škálování prostředí. Ač jsem zvyklý všude používat nejmenší velikost písma i prostředí, na Nokii 7.2 už byla tato dvojice voleb moc a písmo jsem tak musel o jednu velikost zvětšit.

Hardware Je postarší procesor problém? Na český trh dovážená varianta Nokie 7.2 neznamená jenom jednu barevnou variantu, ale také pouze jednu kombinaci paměti a vnitřního úložiště, která činí 6/128 GB. Nokia osadila tento model chipsetem Qualcomm Snapdragon 660, což je 14 nm osmijádrový procesor s jádry 4× 1,8 GHz a 4× 2,2 GHz a grafickým akcelerátorem Adreno 512. Ve zkratce je vše plynulé a bez zaškobrtnutí, nekonaly se žádné záseky ani pády aplikací a celkově jsem neměl žádný pocit omezení ze staršího chipsetu. Opak by byl, vzhledem k čistému operačnímu systému, poměrně slušnou ostudou. Výsledky benchmarku AnTuTu v8.0.4: celkové skóre: 173 846 bodů

CPU: 74 537

GPU: 35 681

UX: 35 702

MEM: 27 926 Z již výše zmíněné kapacity vnitřního úložiště 128 GB je ihned po startu pro uživatele dostupných 113 GB, přičemž paměť lze dále rozšířit paměťovými microSD kartami do velikosti 512 GB, přičemž karta neblokuje žádný SIM slot. Baterie Nokie 7.2 vydrží celý den náročnějšího používání, na dvoudenní maraton to ale nebude, do finiše vám bude scházet druhé odpoledne. Akumulátor s kapacitou 3 500 mAh lze dobíjet maximálně nabíječkou s hodnotami 5V/2A, přiložený adaptér zvládne sprint z nuly na 100 % baterie za necelých sto minut.

Baterie Nokie 7.2 vydrží okolo jednoho a půl dne, chytré funkce jí mohou nějakou tu minutu navíc přidat. Úložišti dokáže přidat paměťová microSD karta do velikosti 512 GB. Odemykání Nokie 7.2 je vyřešeno skrze selfie kamerku za pomoci 2D skenu obličeje, alternativou je čtečka otisků prstů na zadní straně. Její rychlost i přesnost hodnotím jako velmi dobrou a úspěšnost odemknutí telefonu je určitě nad 90 %. Konektivita je u Nokie 7.2 zajištěna skrze Wi-Fi standardů a/b/g/n/ac, Bluetooth verze 5.0, NFC a fyzické konektory USB-C a sluchátkový 3,5 mm Jack. Na palubě nechybí FM rádio a plejáda podpory navigačních systémů obsahuje GPS, GLONASS, BDS i Galileo. Senzorová výbava čítá snímač okolního osvětlení, senzor přiblížení, akcelerometr, gyroskop, RGB snímač a elektronický kompas.

Software Spíše Android Two než One. Výsadou programu Android One má být urychlený přísun aktualizací systému i bezpečnostních záplat, jelikož odpadá nutnost adaptace grafické nadstavby a dalších prvků od jednotlivých výrobců. Podivoval jsem se už u recenze Xiaomi MI A3 před měsícem a podivuji se nyní ještě více, jelikož bezpečnostní aktualizace má stále datum 5. září, což překonávají i mnohé telefony mimo program Android One. Nokia 7.2 jinak samozřejmě běží na Androidu 9.0 Pie.

Takto na Nokii 7.2. vypadá Android 9.0 Pie. Možná bychom, díky zařazení do programu Android One, ocenili nejnovější Android 10. Co se mi však opravdu nelíbilo, to je datace bezpečnostní aktualizace až k 5. září. V telefonu tentokrát opravdu nenajdeme žádnou předinstalovanou aplikaci, pouze kompletní Google set. Mimo sekci v nastavení displeje, tapety, motivy a úpravu aplikace fotoaparátu je zde jediným zásahem do prostředí položka Gesta, pod kterou najdeme klasické dvojité poklepání, odmítnutí hovoru či ztišení budíku překlopením, ale také gesta pro čtečku otisků prstů nebo možnost vypnout spuštění Google asistenta tlačítkem na levém boku. Bohužel mu ale nelze přiřadit žádnou další funkci, takže bude nadále jen překážet.

Fotoaparát Je logo ZEISS stále zárukou kvality? Nokia 7.2 je osazena hodně vystupujícím fotomodulem, pod kterým se skrývá trojice snímačů s rozlišením 48 + 8 + 5 Mpx doplněných o poměrně výraznou jednobarevnou LED diodu. První snímač nabídne technologii QuadPixel, takže si buď vyberete plné rozlišení, nebo vyšší kvalitu díky sloučení informace ze čtyř fyzických světlocitlivých bodů do jednoho výsledného pixelu fotografie. Snímač s 8 Mpx slouží pro širokoúhlé záběry a poslední 5 Mpx pro práci s hloubkou ostrosti. Selfie kamerka nabídne rozlišení 20 Mpx a stejnou technologii skládání obrazu jako hlavní snímač.

Prostředí fotoaplikace na Nokii 7.2. Umělou inteligenci na palubě Nokie 7.2 najdeme ve formě detekce scény, kterou lze samozřejmě de/aktivovat. Z chytrých režimů je tu dále kompozice obrazu ze zadního snímače i selfie kamerky do jednoho obrazu, krátké pohybové sekvence namísto fotografie, nechybí automatické HDR, technologie vylepšení obrazu a doplňkové režimy jako panorama, časosběr nebo zpomalená videa. Přepínat lze mezi klasickým obrazem a 0,6× zoomem pro záběr širší scény, avšak kvalita výsledku je značně odlišná. Nechybí ano noční režim nebo režim Pro, který vizualizací posuvníků odkazuje na aplikaci Nokia Camera na Lumiích. Ukázkové fotografie:

Ukázkové fotografie z Nokie 7.2. Více snímku na posledním listu ve Fotogalerii Svět výsledných fotografií je rozdělen na dva tábory. Ten první sdružuje snímky z hlavního snímače, které jsou překvapivě povedené, s dobrými detaily i barevnou věrností. Hřebínek jim trochu sráží často se objevující šum a zrnitost už od nejnižších hodnot ISO, jejichž původ se mi nepodařilo odhalit. Druhý tábor obsahuje snímky ze širokoúhlého snímače, případně snímky noční (na normální i noční režim). Zde dochází k velkým neostrostem, ztrátě kresby a výsledky jsou s hlavním snímačem neporovnatelné. Video lze natáčet v maximálním rozlišení 4k při 30 fps. Při tomto rozlišení nemá video žádnou stabilizaci, tu lze v elektronické podobě získat pouze při Full HD rozlišení s 30 fps (dvojnásobek Nokia 7.2 neumí). A absence stabilizace je největším problémem videa. Hned v závěsu je pomalé a neochotné přeostřování, což výsledek řadí do čistého průměru. Bohužel, rozlišení není vše. Ukázkové video (4K, 30 fps):

Závěr Kdepak všechny barvy jsou? Z Nokie 7.2 mám tak trochu „applovský“ pocit, kdy se výrobce sám rozhodl, co je pro koncové zákazníky nejlepší. Neměl bych s tím problém, kdyby se na českém webu výrobce veřejně nechlubil všemi barevnými variantami. Neznamená to, že na internetu u velkých prodejců neseženete jiné barevné varianty, pro český trh však výrobce oficiálně zvolil pouze černou barevnou variantu, která se mimochodem česky jmenuje dřevěné uhlí. Pokud budete po Nokii 7.2 pokukovat, poradím však sáhnout po jiné barevné variantě, naživo jsou totiž ještě hezčí, než na webové prezentaci.

žádanost cena: až Verdikt: Nokia 7.2 je smartphone, který staví na čistém Androidu a plynulosti prostředí. Nabídne především povedený displej a kvalitní hlavní fotoaparát. Naopak video není úplně přesvědčivé a přibalená sluchátka dělají ostudu. Plusy: Perfektní zpracování a premiový vzhled

Slot na microSD a 2 nanoSIM samostatně

Silná notifikační dioda

Dobrá jemnost displeje a kvalita obrazu

Plynulost prostředí a dostatek výkonu

Kvalitní fotografie z hlavního snímače

Rychlá a spolehlivá čtečka otisků Minusy: Hodně vystupující modul fotoaparátu

Tlačítko Google Asistenta nemá jiné funkce

Stáří bezpečnostních záplat navzdory programu Android One

Slabší výsledky širokoúhlé kamery

Video špatně přeostřuje, citelná absence stabilizace

Ostudná kvalita přibalených sluchátek

Absence všech barevných variant na českém trhu